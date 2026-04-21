Neuer Freibetrag bei der Witwenrente: Das gilt ab 1. Juli 2026

Wer eine Witwenrente bezieht und daneben eigenes Einkommen hat, sollte sich den 1. Juli 2026 vormerken. An diesem Datum steigt der Freibetrag, bis zu dem eigenes Einkommen bei der Hinterbliebenenrente anrechnungsfrei bleibt. Für viele Betroffene bedeutet das, dass ein etwas höheres Einkommen möglich ist, ohne dass die Witwenrente gekürzt wird.

Der neue Freibetrag hängt wie in jedem Jahr an der Rentenanpassung. Weil der aktuelle Rentenwert zum 1. Juli 2026 steigt, erhöht sich automatisch auch die Grenze für die Einkommensanrechnung bei Witwen- und Witwerrenten. Das ist keine Sonderregel nur für Hinterbliebene, sondern folgt der gesetzlichen Berechnungsformel.

So hoch ist der neue Freibetrag ab Juli 2026

Ab dem 1. Juli 2026 liegt der monatliche Freibetrag bei 1.122,53 Euro netto. Bis zum 30. Juni 2026 sind es noch 1.076,86 Euro.

Der Unterschied fällt auf den ersten Blick nicht riesig aus, kann im Einzelfall aber darüber entscheiden, ob und in welcher Höhe eine Kürzung der Witwenrente erfolgt.

Für jedes waisenrentenberechtigte Kind kommt ein zusätzlicher Freibetrag hinzu. Dieser Zuschlag steigt ab dem 1. Juli 2026 auf 238,11 Euro im Monat. Bis Ende Juni 2026 liegt dieser Zusatzbetrag noch bei 228,42 Euro.

Wert Ab 1. Juli 2026 Monatlicher Freibetrag bei Witwen-/Witwerrente 1.122,53 Euro netto Zusätzlicher Freibetrag je waisenrentenberechtigtem Kind 238,11 Euro netto

Warum sich der Freibetrag erhöht

Die Grenze wird nicht frei festgelegt, sondern aus dem aktuellen Rentenwert berechnet. Nach den gesetzlichen Vorgaben beträgt der Freibetrag das 26,4-Fache des aktuellen Rentenwerts. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich die Grenze um das 5,6-Fache dieses Werts.

Zum 1. Juli 2026 steigt der aktuelle Rentenwert auf 42,52 Euro. Daraus ergibt sich rechnerisch der neue Freibetrag von 1.122,53 Euro. Der Kinderzuschlag von 238,11 Euro folgt derselben Logik.

Wann eigenes Einkommen die Witwenrente mindert

Nicht jedes Einkommen führt sofort zu einer Kürzung der Hinterbliebenenrente. Erst wenn das anzurechnende Nettoeinkommen den Freibetrag überschreitet, wird der darüberliegende Teil berücksichtigt. Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet.

Das heißt in der Praxis: Es wird nicht das gesamte Einkommen gegengerechnet, sondern nur der Anteil oberhalb der Freigrenze. Genau das macht die jährliche Erhöhung des Freibetrags für viele Haushalte spürbar. Wer knapp über der alten Grenze lag, kann ab Juli 2026 unter Umständen ohne oder mit einer geringeren Kürzung auskommen.

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Welches Einkommen überhaupt zählt

Bei der Einkommensanrechnung werden verschiedene Einkunftsarten berücksichtigt. Dazu gehören vor allem Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Erwerbsersatzeinkommen und auch eigene Renten. Entscheidend ist nicht einfach das Bruttoeinkommen, sondern das nach den rentenrechtlichen Regeln anzurechnende Nettoeinkommen.

Deshalb lässt sich die Auswirkung nicht immer mit einem Blick auf die Gehaltsabrechnung erkennen. Auch Einmalzahlungen oder Veränderungen bei anderen Einkünften können eine Rolle spielen. Wer ganz genau wissen will, wie sich das eigene Einkommen auswirkt, sollte den Rentenbescheid und die Berechnungsgrundlagen sorgfältig prüfen.

Für wen die neue Grenze besonders wichtig ist

Interessant ist die Erhöhung vor allem für Witwen und Witwer, die neben der Hinterbliebenenrente noch arbeiten. Auch Bezieherinnen und Bezieher einer eigenen Alters- oder Erwerbsminderungsrente sollten hinsehen, wenn mehrere Einkünfte zusammenkommen. Besonders relevant wird der neue Freibetrag bei Teilzeitbeschäftigung, Minijob-Ausweitung oder einer jüngst erhöhten Rente.

Familien mit waisenrentenberechtigten Kindern profitieren zusätzlich, weil sich die Freigrenze pro Kind erhöht. Dadurch kann der Abstand zur Kürzungsgrenze deutlich größer werden. Gerade in Haushalten mit Ausbildungskosten oder laufenden Belastungen ist das finanziell willkommen.

Was sich nicht ändert

Unverändert bleibt die Regel, dass Waisenrenten nicht durch Hinzuverdienst gekürzt werden. Ebenfalls gleich bleibt der Anrechnungsprozentsatz von 40 Prozent für Einkommen oberhalb des Freibetrags. Auch die jährliche Anpassung zum 1. Juli bleibt Bestandteil des Systems.

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Nicht betroffen von der Einkommensanrechnung ist außerdem das sogenannte Sterbevierteljahr. In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Tod der versicherten Person wird eigenes Einkommen der Hinterbliebenen in der Regel nicht auf die Rente angerechnet. Danach greifen wieder die üblichen Vorschriften.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Wer bereits eine Witwenrente erhält, muss den neuen Freibetrag nicht gesondert beantragen. Die neuen Werte gelten automatisch ab dem 1. Juli 2026. Wichtig bleibt aber, Änderungen beim Einkommen der Deutschen Rentenversicherung mitzuteilen, damit die Rente korrekt berechnet werden kann.

Sinnvoll ist es, schon vor dem Sommer einen Blick auf die eigenen Einkünfte zu werfen. Liegt das anzurechnende Einkommen nur knapp über der bisherigen Grenze, kann die Juli-Anpassung eine Entlastung bringen. Wer deutlich darüber liegt, profitiert zumindest teilweise, weil der anrechnungsfreie Betrag größer wird.

Berechnungsbeispiel zur Witwenrente ab 1. Juli 2026

Eine Witwe erhält monatlich 900 Euro Witwenrente. Zusätzlich hat sie ein anzurechnendes Nettoeinkommen von 1.300 Euro im Monat. Der neue Freibetrag liegt ab dem 1. Juli 2026 bei 1.122,53 Euro.

Zuerst wird berechnet, welcher Teil des Einkommens über dem Freibetrag liegt. Das sind 1.300 Euro minus 1.122,53 Euro, also 177,47 Euro.

Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

40 Prozent von 177,47 Euro sind 70,99 Euro. Dieser Betrag wird von der Witwenrente abgezogen. Statt 900 Euro Witwenrente werden damit noch 829,01 Euro ausgezahlt.

Rechenschritt Betrag Anzurechnendes Nettoeinkommen 1.300,00 Euro Abzüglich Freibetrag ab 1. Juli 2026 1.122,53 Euro Übersteigender Betrag 177,47 Euro Davon 40 Prozent Anrechnung 70,99 Euro Ursprüngliche Witwenrente 900,00 Euro Ausgezahlte Witwenrente nach Anrechnung 829,01 Euro

Variante mit Kind

Hat die Witwe noch ein waisenrentenberechtigtes Kind, erhöht sich der Freibetrag um 238,11 Euro. Dann liegt der gesamte Freibetrag bei 1.360,64 Euro. Bei einem anzurechnenden Nettoeinkommen von 1.300 Euro würde das Einkommen in diesem Fall unter dem Freibetrag bleiben. Dann käme es zu keiner Anrechnung auf die Witwenrente. Die Witwe bekäme die vollen 900 Euro ausgezahlt.

Fünf Fragen und Antworten zum Freibetrag ab 1. Juli bei der Witwenrente

1. Was ist der Freibetrag bei der Witwenrente?

Der Freibetrag ist der Teil des eigenen Einkommens, der bei der Witwen- oder Witwerrente anrechnungsfrei bleibt. Erst wenn das anzurechnende Nettoeinkommen über dieser Grenze liegt, wird die Hinterbliebenenrente gekürzt. Dadurch soll verhindert werden, dass schon bei geringem eigenem Einkommen sofort Abzüge entstehen.

2. Wie hoch ist der Freibetrag ab 1. Juli 2026?

Ab dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro netto. Bis zum 30. Juni 2026 liegt die Grenze noch bei 1.076,86 Euro. Für viele Hinterbliebene steigt damit der anrechnungsfreie Spielraum etwas an.

3. Was passiert, wenn das eigene Einkommen über dem Freibetrag liegt?

Dann wird nicht das gesamte Einkommen auf die Witwenrente angerechnet, sondern nur der Teil oberhalb des Freibetrags. Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent abgezogen und auf die Rente angerechnet. Die Witwenrente fällt dadurch entsprechend geringer aus.

4. Gibt es einen höheren Freibetrag, wenn Kinder vorhanden sind?

Ja, für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich der Freibetrag zusätzlich. Ab dem 1. Juli 2026 kommen pro Kind 238,11 Euro im Monat hinzu. Dadurch kann die Einkommensgrenze spürbar höher ausfallen als beim Grundfreibetrag allein.

5. Muss der neue Freibetrag extra beantragt werden?

Nein, der neue Freibetrag gilt automatisch ab dem 1. Juli 2026. Ein gesonderter Antrag ist dafür nicht nötig. Wichtig bleibt aber, Änderungen beim eigenen Einkommen der Deutschen Rentenversicherung mitzuteilen, damit die Witwenrente korrekt berechnet werden kann.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Hinterbliebenenrente: Mehr Hinzuverdienst ab Juli möglich“ – aktueller Freibetrag vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026: 1.076,86 Euro; Zusatzfreibetrag pro Kind: 228,42 Euro.

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Hinterbliebenenrente und zur Einkommensanrechnung oberhalb eines Freibetrags von 40 Prozent.