Schwerbehinderung: Das gibt es kostenlos im Oktober

Allgemeine Informationen dazu, wann der Ausweis Vergünstigungen ermöglicht, finden Sie im Beitrag zum freien Eintritt mit dem Schwerbehindertenausweis.

Diese Oktober-Termine stehen fest

Termin und Ort Angebot und Kosten 5. Oktober, Stuttgart Inklusive Kunstführung „Journey to Yemen“: kostenlos, Anmeldung erforderlich. 5. Oktober, Berlin „Große Hip-Hop Offensive XVII“: kostenloses Konzert. 11. Oktober, München Führung in Deutscher Gebärdensprache im Lenbachhaus: fünf Euro zuzüglich Museumseintritt. 24. Oktober, Hamburg Mobilitätstag für Menschen mit Querschnittlähmung und Angehörige: kostenlos, mit Anmeldung. 24. Oktober, Darmstadt Kostenloses Rollstuhltraining: zweiter Termin eines zweitägigen Angebots; Einstieg vorab klären. 29. Oktober, Berlin Musikworkshop „Inklusion im Rhythmus“: kostenlos, mit Anmeldung.

Witten: Die inklusive Disco kostet mit Ausweis nur vier Euro

Am 2. Oktober 2026 lädt die WERK°STADT von 18 bis 24 Uhr zur Party „All for One“ ein. Die Veranstaltung an der Mannesmannstraße 6 richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung und schließt Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen ausdrücklich ein.

Der reguläre Eintritt kostet acht Euro. Mit Schwerbehindertenausweis zahlen Sie vier Euro. Wer Unterstützung benötigt, kann laut Veranstalter bei Vorlage des Schwerbehindertenausweises eine Begleitperson kostenlos mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Veranstalter nennt außerdem eine barrierefreie Theke und heißt Assistenzhunde willkommen.

Hintergrundinformationen bietet unser Beitrag über Assistenzhunde für Menschen mit Behinderung.

Stuttgart: Kostenlose Kunstführung mit ausführlichen Bildbeschreibungen

Am 5. Oktober 2026 können Sie die Ausstellung „Journey to Yemen – Jan-Hendrik Pelz“ bei einer inklusiven Führung kennenlernen. Sie findet von 16.30 bis 17.30 Uhr im Foyer des Hospitalhofs, Büchsenstraße 33, statt.

Eine blinde und eine sehende Person führen gemeinsam durch die Ausstellung. Ausführliche Beschreibungen machen die Kunstwerke auch für blinde und sehbehinderte Gäste zugänglich. Sehende Menschen können ebenfalls teilnehmen.

Der Eintritt ist kostenlos; die Anmeldung ist erforderlich. Die Gruppe ist auf 15 Personen begrenzt.

Berlin: Kostenloses Hip-Hop-Konzert am 5. Oktober

Die „Große Hip-Hop Offensive XVII – diesmal in XL“ findet am 5. Oktober 2026 von 18 bis 21.30 Uhr im Mikropol am Nollendorfplatz 5 statt. Handiclapped kündigt D.A.R.I.O., Graf Fidi, Lena Stoehrfaktor, LIZZN, Luis Lyrisch und Yunus an. Der Eintritt ist frei.

Das Mikropol ist nach Angaben des Veranstalters barrierefrei zugänglich. Wer Unterstützung beim Besuch benötigt, kann sich vorab an info@handiclapped-berlin.de wenden. Zusätzlich ist eine Übertragung über rockradio.de angekündigt.

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Für die Fahrt zum Veranstaltungsort gelten eigene Bedingungen: Informieren Sie sich gegebenenfalls über die kostenlose Mitfahrt einer Begleitperson mit Merkzeichen B.

München: Kunstführung ausschließlich in Deutscher Gebärdensprache

Das Lenbachhaus bietet am 11. Oktober 2026 von 11.15 bis 12.45 Uhr die Führung „Franz von Lenbach und das Lenbachhaus“ mit den Museum Signers an. Sie findet ausschließlich in Deutscher Gebärdensprache statt und richtet sich an Menschen, die DGS als Erst- oder Fremdsprache nutzen.

Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person zuzüglich des Museumseintritts. Die fünf Euro sind also nicht der Gesamtpreis des Besuchs. Prüfen Sie bei der Buchung, welcher Eintritt für Sie und eine mögliche Begleitperson gilt. Zur Ticketbuchung führt die Veranstaltungsseite des Museums.

Hamburg: Kostenlos Rollstuhlmobilität und Sportangebote kennenlernen

Am 24. Oktober 2026 veranstalten der Deutsche Rollstuhl-Sportverband und die Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland einen Mobilitätstag im BG Klinikum Hamburg. Das Angebot läuft von 10 bis 16 Uhr in der Sporthalle an der Bergedorfer Straße 10 und ist für Menschen mit Querschnittlähmung sowie deren Angehörige kostenlos. Die Anmeldung erfolgt über die Veranstaltungsseite.

Auf dem Programm stehen Vorträge zu Sport, Therapie und Ernährung sowie praktische Angebote zur Rollstuhlmobilität. Sie können außerdem Rollstühle, Handbikes und weitere Mobilitätslösungen kennenlernen und ausprobieren. Einen Überblick über mögliche Versorgungen gibt unser Beitrag zu Hilfsmitteln bei Schwerbehinderung im Jahr 2026.

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Wenn Sie anschließend eine Versorgung beantragen möchten, hilft unser Überblick zur Antragstellung für Hilfsmittel.

Darmstadt: Rollstuhltraining am 24. Oktober – Einstieg vorher klären

Die VSG Darmstadt kündigt für den 24. Oktober 2026 von 9.30 bis 16 Uhr ein kostenloses Rollstuhltraining bei der Sportvereinigung Eberstadt, Brandenburger Straße 65, an. Geübt werden unter anderem Bordsteine, Rampen und unebene Untergründe. Auch kräfteschonende Fahrtechniken stehen auf dem Programm. Angehörige sind willkommen.

Hier ist eine Einschränkung wichtig: Der Oktobertermin gehört zu einem zweitägigen Angebot, dessen erster Termin am 12. September liegt. Klären Sie deshalb vor der Anmeldung, ob Sie noch ausschließlich am Oktobertag teilnehmen können.

Wer sich darüber hinaus mit einer passenden Versorgung beschäftigt, findet bei uns einen Beitrag zur Kostenübernahme für einen Aktivrollstuhl.

Berlin-Pankow: Kostenlos gemeinsam Musik machen

Am 29. Oktober 2026 findet von 13 bis 14.30 Uhr der Songworkshop „Inklusion im Rhythmus“ statt. Veranstaltungsort ist der Saal der Musikschule Béla Bartók, Am Schlosspark 20. Ankommen können Sie ab 12.30 Uhr.

Mit Katja Höllein arbeiten die Teilnehmenden mit Stimme, Körperrhythmen und einfachen Instrumenten. Auch wer bei einem früheren Workshop nicht dabei war, kann teilnehmen. Das Angebot ist kostenlos.

Der Saal liegt ebenerdig; ein barrierefreies WC ist vorhanden. Anmeldungen gehen an Katja.hoellein@ba-pankow.berlin.de, Fragen zur Veranstaltung an jana@handiclapped-berlin.de.

Vor dem Besuch Kosten und Unterstützung konkret abklären

Eine kostenlose Veranstaltung ersetzt nicht automatisch Fahrtkosten oder persönliche Assistenz. Prüfen Sie deshalb vor der Anreise die aktuelle Veranstaltungsseite, freie Plätze und die für Sie erforderliche Unterstützung. Auch „barrierefrei“ beantwortet nicht jede Frage: Rollstuhlzugang, Gebärdensprache und Angebote für blinde Menschen decken unterschiedliche Bedürfnisse ab.

Weitere Anlaufstellen finden Sie in unserem Überblick über Angebote für Menschen mit Behinderung.

FAQ: Häufige Fragen zu den Oktober-Angeboten

Sind alle genannten Veranstaltungen kostenlos?

Nein. Die Disco in Witten kostet mit Schwerbehindertenausweis vier Euro. Die DGS-Führung im Lenbachhaus kostet fünf Euro zuzüglich Museumseintritt. Die übrigen hier genannten Angebote sind als kostenlos angekündigt; beim Darmstädter Training müssen Sie zusätzlich klären, ob ein später Einstieg möglich ist.

Brauche ich immer einen Schwerbehindertenausweis?

Für den ermäßigten Disco-Eintritt in Witten ist der Ausweis ausdrücklich erforderlich. Die anderen Angebote haben eigene Zielgruppen und Teilnahmebedingungen. Ein kostenloses inklusives Angebot setzt nicht automatisch einen Schwerbehindertenausweis voraus.

Wo muss ich mich vorher anmelden?

Für die Stuttgarter Führung, den Hamburger Mobilitätstag und den Berliner Musikworkshop ist eine Anmeldung vorgesehen. Beim Darmstädter Training sollten Sie zunächst die Teilnahme am zweiten Termin klären. Für die Münchner Führung verweist das Museum auf seine Ticketbuchung. Die WERK°STADT-Disco in Witten benötigt keine Anmeldung.

Quellen

Eveeno: Inklusive Führung „Journey to Yemen“

Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland: Mobilitätstage von DRS und FGQ 2026

Handiclapped: Große Hip-Hop Offensive XVII

Handiclapped: Songworkshop „Inklusion im Rhythmus“

Lenbachhaus: Franz von Lenbach und das Lenbachhaus, Führung in DGS

VSG Darmstadt: RoMoWo 2026

WERK°STADT: All for One am 2. Oktober 2026

Stand: 30. September 2026. Änderungen durch die Veranstalter sind möglich.