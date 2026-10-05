Nach der Reha: Übergangsgeld läuft nicht automatisch weiter

Die medizinische Reha endet, doch der Weg zurück in den Beruf bleibt offen. Eine am 5. August 2026 veröffentlichte Studie zeigt, wie schwer Betroffenen der nächste Schritt fallen kann: Mehr als die Hälfte berichtete von fehlender Unterstützung beim Antrag auf berufliche Rehabilitation.

Zwischen Antrag und Maßnahmenbeginn lagen in der untersuchten Gruppe durchschnittlich elf Monate.

Für Sie bedeutet das: Klären Sie möglichst schon vor der Entlassung, welche weitere Hilfe empfohlen wird, wer den Antrag bearbeitet und wovon Sie bis zum Beginn leben. Die Empfehlung einer Klinik ist noch keine Zusage des Leistungsträgers.

Was die Studie zeigt – und was nicht

Das Forschungsteam befragte 61 Personen; sieben nahmen zusätzlich an ausführlichen Interviews teil. Die von der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg geförderte Untersuchung erschien in „Frontiers in Rehabilitation Sciences“.

Ungefähr die Hälfte der Befragten hatte während der medizinischen Reha Informationen über berufliche Rehabilitation erhalten. Praktische Hilfe bei der Antragstellung kam seltener an.

Die Untersuchung erfasst eine kleine, nicht zufällig ausgewählte Gruppe aus Berlin und Brandenburg, die bereits eine berufliche Reha erreicht hatte. Menschen mit gescheiterten Übergängen fehlen.

Berufliche Reha ist mehr als eine Umschulung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, kurz LTA, sollen eine gesundheitlich geeignete berufliche Tätigkeit ermöglichen oder erhalten. Je nach Bedarf kommen beispielsweise technische Hilfen, berufliche Qualifizierung oder eine Umschulung infrage.

Eine medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation innerhalb der Klinik ist damit nicht gleichzusetzen. Ebenso gelten für eine stufenweise Wiedereingliederung eigene Regeln.

Unser Beitrag zum Übergangsgeld bei der Wiedereingliederung nach einer Reha behandelt diese andere Fallgestaltung.

Vor der Entlassung: Empfehlung und Antrag auseinanderhalten

Bitten Sie das Behandlungsteam, den weiteren Unterstützungsbedarf konkret zu beschreiben: Welche Tätigkeiten sind gesundheitlich noch möglich, welche Belastungen sollen vermieden werden und weshalb werden weitere Teilhabeleistungen benötigt?

Lassen Sie sich erläutern, was davon im Entlassungsbericht festgehalten wird. Die Bedeutung dieses Dokuments erklärt unser Beitrag zum Reha-Entlassungsbericht und seinen Folgen.

Vereinbaren Sie rechtzeitig einen Termin beim Sozialdienst. Fragen Sie ausdrücklich, ob ein LTA-Antrag bereits gestellt wurde, welche Unterlagen fehlen und wer beim Ausfüllen hilft.

Nehmen Sie eine Kopie und einen Nachweis der Übermittlung mit. Ein Hinweis im Abschlussgespräch ersetzt diese Klärung nicht.

Falls mehrere Erkrankungen zusammenwirken, sollten die Unterlagen deren gemeinsame Auswirkungen beschreiben. Hinweise dazu finden Sie im Beitrag über Reha-Anträge bei mehreren Erkrankungen.

Wie belastend komplizierte Antragsverfahren sein können, zeigt auch unsere Einordnung zu zusätzlichen Hürden beim Reha-Antrag.

Wer zuständig ist, müssen Sie nicht allein herausfinden

Für berufliche Rehabilitation kommen die Rentenversicherung, die Bundesagentur für Arbeit und bei Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten die gesetzliche Unfallversicherung infrage. Bei der Rentenversicherung zählen neben den persönlichen auch versicherungsrechtliche Voraussetzungen.

Ein notwendiger Anschluss an eine von ihr durchgeführte medizinische Reha kann dabei einen eigenen Anspruch eröffnen. Der vorherige Klinikaufenthalt garantiert jedoch keine Bewilligung.

Nach § 14 SGB IX prüft der zuerst angegangene Reha-Träger grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen seine Zuständigkeit. Hält er sich für unzuständig, muss er den Antrag unverzüglich weiterleiten und Sie informieren.

Bewahren Sie deshalb das Eingangsdatum auf. Die Zwei-Wochen-Frist ist keine Zusage, dass Ihre Maßnahme bereits innerhalb dieser Zeit beginnt.

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Wenn verschiedene Leistungsgruppen oder mehrere Reha-Träger benötigt werden, sieht § 19 SGB IX einen Teilhabeplan vor. Der leistende Träger muss die Hilfen mit Ihnen und den beteiligten Stellen abstimmen, damit sie ineinandergreifen.

Fragen Sie nach dem Plan und der verantwortlichen Ansprechperson. Mehr dazu lesen Sie in unserem Beitrag über das Recht auf abgestimmte Teilhabeplanung.

Diese Punkte gehören auf Ihren Entlassungsplan

Vor der Entlassung klären Konkretes Ergebnis für Ihre Unterlagen Welche weitere Leistung wird empfohlen? Nachvollziehbare Begründung des Bedarfs und Beschreibung Ihrer Einschränkungen. Ist der Antrag bereits gestellt? Antragskopie, Versand- oder Eingangsbeleg und gegebenenfalls Aktenzeichen. Wer führt das Verfahren weiter? Name des Trägers, erreichbare Ansprechperson und nächster Beratungstermin. Welche Nachweise fehlen? Liste der Unterlagen, zuständige Praxis oder Stelle und vereinbarte Nachreichtermine. Wer zahlt nach dem Reha-Ende? Klärung der Anschlussleistung, ihres Beginns und der dafür nötigen Anträge. Was ermöglicht die Teilnahme? Prüfung von Fahrtkosten, Kinderbetreuung oder Haushaltshilfe und rechtzeitige Beantragung.

Übergangsgeld läuft während der Wartezeit nicht automatisch weiter

Während einer entsprechenden Maßnahme kann Übergangsgeld zustehen. Welche Träger zahlen und welche Voraussetzungen gelten, erläutert unser Überblick zum Anspruch auf Übergangsgeld.

Für die Lücke zwischen zwei Leistungen kann § 71 Absatz 1 SGB IX eine Weiterzahlung ermöglichen. Dafür müssen weitere LTA erforderlich sein, während derer dem Grunde nach Anspruch auf Übergangsgeld besteht. Außerdem darf der verzögerte Beginn nicht von Ihnen zu vertreten sein.

Zusätzlich müssen Sie entweder arbeitsunfähig sein und keinen Krankengeldanspruch mehr haben oder eine zumutbare Beschäftigung darf Ihnen aus Gründen, die Sie nicht zu vertreten haben, nicht vermittelt werden können.

Lassen Sie ausdrücklich prüfen, ob Zwischenübergangsgeld zusteht, und bitten Sie um eine schriftliche Entscheidung.

Krankengeld und Arbeitslosengeld rechtzeitig prüfen

Besteht weiterhin Arbeitsunfähigkeit, sollten Sie mit Ihrer Krankenkasse und der behandelnden Praxis klären, ob Krankengeld anschließt und welche Nachweise nötig sind. Lassen Sie sich auch das voraussichtliche Ende des Anspruchs nennen.

Zeiten, in denen Krankengeld wegen Übergangsgeld ruht, können auf die Höchstdauer angerechnet werden; darüber informiert unser Beitrag über Reha-Zeiten und den 78-Wochen-Anspruch.

Vor einer Aussteuerung sollten Sie sich frühzeitig an die Agentur für Arbeit wenden. Unter den Voraussetzungen des § 145 SGB III kann Arbeitslosengeld trotz einer längerfristigen erheblichen Leistungsminderung in Betracht kommen.

Hinweise zur Vorbereitung finden Sie unter Krankengeld endet: So sichern Sie Ihr Einkommen.

Beachten Sie Schreiben der Arbeitsagentur besonders sorgfältig: Fordert sie im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung einen Reha-Antrag, sieht § 145 Absatz 2 SGB III dafür einen Monat vor. Bei versäumter Antragstellung kann der Arbeitslosengeldanspruch ruhen. Unser Beitrag über wichtige Fristen nach dem Krankengeld vertieft die Übergangsphase.

Wenn niemand beim Antrag hilft

Wenden Sie sich an die Reha-Fachberatung des zuständigen Trägers. Bei der Rentenversicherung stehen außerdem Auskunfts- und Beratungsstellen zur Verfügung; passende Kontakte nennt unser Überblick zur kostenlosen Rentenberatung.

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung unterstützt Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen bereits vor einem konkreten Leistungsantrag.

Schildern Sie konkret, wobei Sie Hilfe benötigen: beim Formular, bei fehlenden Befunden, bei der Zuständigkeit oder bei der Finanzierung der Wartezeit. Halten Sie Absprachen schriftlich fest.

Das erleichtert die Nachfrage, wenn nach der Entlassung niemand den nächsten Schritt übernimmt.

FAQ: Drei Fragen zum Übergang in die berufliche Reha

Reicht die Empfehlung im Entlassungsbericht?

Sie kann den Bedarf begründen, ersetzt aber keine Bewilligung. Klären Sie, ob ein Antrag vorliegt und welche Unterlagen der Träger noch benötigt.

Muss ich bei unklarer Zuständigkeit mehrere Anträge stellen?

Für denselben Reha-Bedarf sollen Sie nicht alle Träger parallel anschreiben müssen. Der zuerst angegangene Reha-Träger muss seine Zuständigkeit prüfen und den Antrag gegebenenfalls weiterleiten.

Bekomme ich bis zum Beginn immer Übergangsgeld?

Nein. Die Weiterzahlung setzt die gesetzlichen Bedingungen voraus. Klären Sie alternativ rechtzeitig mögliche Ansprüche auf Krankengeld, Arbeitslosengeld oder bedürftigkeitsabhängige Leistungen.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Berufliche Rehabilitation.

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation: Der Reha-Antrag und „Wer ist zuständig?“.

Deutsche Rentenversicherung: Berufliche Rehabilitation: Leistungen und finanzielle Absicherung.

Deutsche Rentenversicherung: Rechtliche Arbeitsanweisung zu § 11 SGB VI: Versicherungsrechtliche Voraussetzungen für Leistungen zur Teilhabe.

Gesetze im Internet: § 145 SGB III; § 48 SGB V; § 49 SGB V; § 19 SGB IX; § 32 SGB IX; § 71 SGB IX.

Wengemuth, Eileen; Kühn, Lukas; Kleist, Lara; Choi, Kyung-Eun Anna: The transition from medical to vocational rehabilitation in Germany: an exploratory mixed methods study on rehabilitants’ experiences, Frontiers in Rehabilitation Sciences, 5. August 2026, DOI: 10.3389/fresc.2026.1658258.