Schwerbehinderung: Wer hat Anspruch auf einen Assienstenzhund?

Lesedauer 3 Minuten

Assistenzhunde sind speziell ausgebildete Hunde. Sie erledigen Aufgaben, die Menschen mit Behinderungen den Alltag erleichtern – auf unterschiedlichste Art und Weise.

Wer hat Anspruch auf einen Assistenzhund?

Einen gesetzlichen Anspruch auf einen Assistenzhund haben unter Menschen mit Behinderung gesetzlich nur Blinde oder stark Sehbehinderte mit einer Sehkraft von unter fünf Prozent.

Ansonsten ist generell ein Schwerbehindertenausweis nötig, also ein Grad der Behinderung von 50 oder mehr, sowie ein ärztliches Attest darüber, dass Sie einen Assistenzhund benötigen.

Für welche Krankheiten bekommt man einen Assistenzhund?

Bei Assistenzhunden denken viele erst einmal an Blindenhunde, die Menschen mit Sehbehinderung durch den Alltag führen und als wachsame Augen dienen.

Ebenso gibt es indessen LpF-Assistenzhunde, die Menschen mit Gehbehinderung helfen, die dauerhaft einen Rollstuhl oder Gehhilfen benötigen.

Die Ursache der Schwerbehinderung kann in diesen Fällen etwa eine Lähmung, Multiple Sklerose, eine Parkinsonsche Erkrankung, Muskelschwund oder auch eine Unfallverletzung sein.

Welche Voraussetzungen müssen für einen Assistenzhund erfüllt werden?

Es ist notwendig, in der Lage zu sein, sich um einen Hund zu kümmern—sowohl physisch als auch psychisch und finanziell. Dies beinhaltet auch, dem Assistenzhund Zeit zu geben, um neben seiner wichtigen Arbeit einfach nur Hund zu sein, seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen und Kontakt zu Artgenossen zu pflegen.

Ein stabiles Umfeld sollte vorhanden sein, in dem im Notfall auch jemand bei der Versorgung des Hundes einspringen kann.

Wichtig ist, dass der Einsatz eines Assistenzhundes die Einschränkung tatsächlich mindert und/oder die Lebensqualität merklich verbessert.

Ein Schwerbehindertenausweis mit mindestens 50 % GdB und/oder ein ärztliches Attest darüber, dass ein Assistenzhund benötigt wird, ist erforderlich.

Die Bereitschaft, grundsätzlich 24 Stunden am Tag mit dem Assistenzhund zusammen zu sein, muss vorhanden sein.

Bevor man einen Assistenzhund erhalten kann, findet in der Regel eine Abklärung statt. Dabei werden unter anderem der Tagesablauf geklärt und der Wohnort besucht. Bei manchen Ausbildungsstätten wird ein Assistenzhund auf Probe zur Verfügung gestellt. Dabei werden verschiedene Abläufe wie das Füttern und die Pflege des Hundes geübt.

So kann erlebt werden, wie es ist, einige Tage mit einem Assistenzhund zu verbringen. Aufgrund der vielen Abklärungen, die im Vorhinein gemacht werden müssen, kann es vom ersten Kontakt mit einer Ausbildungsstätte bis zum Einzug des Assistenzhundes bis zu zwei Jahre dauern.

Zuerst muss der passende Hund für die Person gefunden werden. Die anschließende Ausbildung des Hundes ist auf die spezifischen Bedürfnisse der Halterin oder des Halters ausgerichtet.

Welche Hunde eignen sich als Assistenzhunde?

Diese Hunde müssen also enorme Aufgaben bewältigen. Sie benötigen eine besondere Ausbildung, die spezifisch auf Hilfe bei bestimmten Einschränkungen ausgerichtet ist.

Außerdem müssen solche Hunde in der Öffentlichkeit oder gegenüber anderen Hunden Ruhe bewahren, geduldig und nicht reizbar sein. Sie dürfen weder herumschnüffeln noch herum kläffen, und sie dürfen sich auch nicht ablenken lassen.

Nur Hunde, auf die dies zutrifft, werden für die Ausbildung überhaupt zugelassen. Am Anfang steht die Assistenzhund-Team-Prüfung. Danach folgt dann die Ausbildung, und diese dauert ungefähr zwei Jahre.

Was darf ein Assistenzhund?

Ein ausgebildeter Assistenzhund hat Rechte, die für andere Hunde (und Hundebesitzer mit den Tieren) nicht haben. Er darf seinen Menschen überallhin begleiten.

Der Assistenzhund darf ins Lebensmittelgeschäft, in die Arztpraxis oder in Museen, in denen sonst keine Hunde erlaubt sind.

Für wen werden Assistenzhunde ausgebildet?

Assistenzhunde werden nur für einen Menschen mit Behinderung oder Erkrankung ausgebildet. Die Mindestanforderung an einen solchen Hund ist das Beherrschen von mindestens drei Aufgaben, die die Schwerbehinderung oder Erkrankung seines Menschen direkt mindert.

Sie sind mit ihrem Menschen 24 Stunden zusammen, und ihr Mensch ist auf sie angewiesen.

Was können Assistenzhunde?

Über viele Jahrzehnte hinweg erweiterten sich die Aufgaben, in denen Assistenzhunde eingesetzt werden. Dies ging einher mit einem verbesserten Wissen aus der Hundeforschung, das erfasst, welches Potenzial diese Tiere tatsächlich haben.

Assistenzhunde helfen dabei, die Kleidung anzuziehen, und sie gehen mit einem Wagen zum Einkauf in den Supermarkt.

Hunde können aber durch ihren hyperfeinen Geruchssinn nicht nur Dinge, die Menschen sonst erledigen, sondern auch solche, die Menschen rein sinnlich nicht können.

So warnen Assistenzhunde Diabetiker vor Unterzuckerung und Epileptiker vor einem drohenden Anfall.

Sie helfen Menschen mit Depressionen, in Kommunikation mit ihrer Umwelt zu treten, und sie helfen Menschen mit Angststörungen dabei, sich sicher zu fühlen.