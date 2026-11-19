Wer Post vom Jobcenter erhält, muss nicht selbst Bürgergeld beziehen. Auch Eltern, erwachsene Kinder, getrennt lebende Ehepartner oder andere Personen können aufgefordert werden, Angaben zu Einkommen, Vermögen oder Unterhaltszahlungen zu machen.

Solche Auskünfte zu verlangen muss jedoch eine gesetzliche Grundlage habe. Die angeschriebenen Personen können das Verlangen anfechten.

Wichtig ist der Unterschied zwischen einer einfachen Nachfrage und einer verbindlichen behördlichen Anordnung. Fordert das Jobcenter Auskünfte durch einen Verwaltungsakt, können Betroffene dagegen Widerspruch einlegen. Sie müssen dafür nicht selbst Leistungen beantragt haben.

Wann das Jobcenter Angehörige zur Auskunft verpflichten darf

Die Grundlage bildet § 60 SGB II. Danach darf das Jobcenter unter bestimmten Voraussetzungen Informationen von Dritten verlangen, wenn diese für die Entscheidung über Bürgergeldleistungen erforderlich sind.

Das betrifft beispielsweise Unterhaltspflichtige, Personen, die Geldleistungen an Bürgergeld-Beziehende erbringen, oder Partner, deren Einkommen bei der Leistungsberechnung berücksichtigt werden kann.

Auch Verwandte, die mit Leistungsberechtigten in einer Haushaltsgemeinschaft leben, können betroffen sein. Nach § 9 Absatz 5 SGB II wird unter bestimmten Voraussetzungen vermutet, dass sie Unterstützung leisten, soweit dies nach ihrem Einkommen und Vermögen erwartet werden kann.

Verwandtschaft reicht nicht aus, um beliebige finanzielle Informationen zu verlangen. Das Jobcenter muss prüfen, ob tatsächlich eine Auskunftspflicht besteht.

Widerspruch gegen das Auskunftsverlangen ist möglich

Ein verbindliches Auskunftsverlangen gegenüber einer dritten Person kann einen eigenständigen Verwaltungsakt darstellen. Die angeschriebene Person darf diesen selbst angreifen, auch wenn das eigentliche Bürgergeldverfahren jemand anderen betrifft.

Nach § 86a Sozialgerichtsgesetz haben Widerspruch und Anfechtungsklage im Regelfall aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass eine angefochtene Auskunftsanordnung vorläufig nicht vollzogen werden darf.

Das Jobcenter kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen allerdings die sofortige Vollziehung besonders begründet anordnen. In solchen Fällen kann gerichtlicher Eilrechtsschutz notwendig werden.

Die Bundesagentur für Arbeit bestätigt in ihren fachlichen Erläuterungen ausdrücklich, dass Auskunftsverlangen durch Verwaltungsakt konkretisiert und mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden können.

Zugleich weist sie auf die Möglichkeit des Widerspruchs und dessen grundsätzlich aufschiebende Wirkung hin.

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Auskünfte dürfen bei drohender Strafverfolgung verweigert werden

Nicht jede Frage des Jobcenters muss beantwortet werden. Besonders wichtig ist das Auskunftsverweigerungsrecht, wenn Angaben eine Straf- oder Bußgeldverfolgung auslösen könnten.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt in ihren Fachlichen Weisungen zu § 60 SGB II vom 9. September 2026 klar, dass eine Auskunft verweigert werden kann, wenn dadurch der befragten Person oder nahestehenden Angehörigen eine solche Verfolgung droht.

Eine sichere Verurteilung muss dafür nicht feststehen. Es genügt eine nachvollziehbare Gefahr.

Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Fragen unbeantwortet bleiben dürfen. Das Verweigerungsrecht bezieht sich auf Angaben, bei denen die entsprechende Gefahr besteht.

Betroffene sollten sich bei einem solchen Konflikt rechtlich beraten lassen, bevor sie Informationen übermitteln.

Welche Unterlagen darf das Jobcenter verlangen?

Auch die Forderung nach Kontoauszügen, Einkommensnachweisen oder anderen Belegen ist nicht unbegrenzt zulässig. Nach § 60 Absatz 7 SGB II können Auskunftspflichtige zur Vorlage entsprechender Beweismittel verpflichtet werden, wenn die bereits erteilten Auskünfte zur Sachverhaltsaufklärung nicht ausreichen.

Das Jobcenter muss dabei die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit beachten. Die Anfrage muss erkennen lassen, welche Informationen für welchen Sachverhalt benötigt werden.

Ehemalige Partner sollten prüfen, ob eine rechtlich relevante Partnerschaft oder Unterhaltspflicht besteht. Eine frühere Beziehung rechtfertigt noch nicht, die finanziellen Verhältnisse offenlegen zu müssen.

Ein Monat Zeit für den Widerspruch

Wer ein verbindliches Auskunftsverlangen erhält, sollte zuerst die Rechtsgrundlage, den verlangten Umfang und die Rechtsbehelfsbelehrung prüfen.

Nach § 84 SGG beträgt die Widerspruchsfrist bei ordnungsgemäßer Belehrung regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts. Der Widerspruch sollte nachweisbar und fristgerecht eingereicht werden.

Ein rechtswidriges oder unverhältnismäßiges Auskunftsverlangen muss nicht widerspruchslos akzeptiert werden. Umgekehrt kann die Missachtung einer rechtmäßigen Auskunftspflicht Konsequenzen haben. Nach § 63 SGB II sind bei bestimmten Verstößen Bußgelder bis zu 2.000 Euro möglich.

Betroffene sollten das Schreiben daher weder ignorieren noch vorschnell sämtliche verlangten Unterlagen übermitteln. Entscheidend ist, ob das Jobcenter die Auskunft verlangen darf und ob der Umfang seiner Forderung rechtmäßig ist.

Quellen