Eine vierköpfige Familie mit zwei Kleinkindern sollte plötzlich 435,80 Euro ihrer monatlichen Wohnkosten selbst tragen. Das Jobcenter hatte die anerkannten Unterkunftskosten nach Ablauf der Karenzzeit erheblich reduziert.

Doch die Familie konnte ihre Wohnung wegen der Kündigungsfrist nicht kurzfristig aufgeben. Auch bezahlbarer Ersatzwohnraum war nicht verfügbar.

Das Landessozialgericht Hamburg hat die Beschwerde des Jobcenters mit Beschluss vom 20. November 2026 zurückgewiesen. Die Behörde muss für die Zeit vom 8. Oktober 2026 bis zum 31. März 2027 vorläufig die tatsächlichen Unterkunfts- und Heizkosten berücksichtigen.

Entscheidend waren insbesondere die fehlende rechtzeitige Information, die finanzielle Belastung der Familie und die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche (Az. L 4 AS 471/26 B ER).

Jobcenter erkannte plötzlich 435,80 Euro weniger an

Die Eltern leben mit ihren 2023 und 2025 geborenen Kindern in einer Doppelhaushälfte in Hamburg. Seit Oktober 2025 bezieht die Familie Leistungen nach dem SGB II.

Bis September 2026 erkannte das Jobcenter monatlich 2.436 Euro für Unterkunft und Heizung an. Nach Ablauf der zwölfmonatigen Karenzzeit änderte es seine Berechnung.

Für den neuen Bewilligungszeitraum ab Oktober 2026 berücksichtigte die Behörde lediglich 1.750,20 Euro monatlich. Davon entfielen 1.555,20 Euro auf die Bruttokaltmiete und 195 Euro auf Heizkosten.

Wegen geltend gemachter Wohnungsmängel hatte die Familie ihre Mietzahlung inzwischen reduziert. Ihre aktuellen Unterkunfts- und Heizkosten bezifferte sie deshalb auf 2.186 Euro monatlich.

Zwischen diesem Betrag und den vom Jobcenter anerkannten Kosten lagen 435,80 Euro. Geld, das der Familie bei unveränderten Mietverpflichtungen jeden Monat für den übrigen Lebensunterhalt gefehlt hätte.

Die Eltern legten Widerspruch ein und wandten sich anschließend mit einem Eilantrag an das Sozialgericht Hamburg.

Jobcenter berief sich auf neue 150-Prozent-Grenze

Hinter dem Streit steht eine seit dem 1. Juli 2026 geltende Änderung des § 22 SGB II.

Danach werden Unterkunftskosten grundsätzlich nicht mehr als Bedarf anerkannt, soweit sie das Eineinhalbfache der örtlich angemessenen Aufwendungen überschreiten.

Die Regelung gilt unabhängig von der zwölfmonatigen Karenzzeit. Während dieser Schutzfrist sind jedoch Ausnahmen möglich, etwa wenn höhere Unterkunftskosten unabweisbar sind oder Kinder zur Bedarfsgemeinschaft gehören.

Nach Ablauf der Karenzzeit wird die Rechtslage komplizierter. Das Jobcenter Hamburg vertrat die Auffassung, die neue Obergrenze könne unmittelbar angewendet werden. Eine vorherige Kostensenkungsaufforderung sei dafür nicht erforderlich.

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Gerade diese Frage ist rechtlich umstritten.

Wie die 150-Prozent-Grenze funktioniert und welche Ausnahmen Familien schützen können, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Grundsicherung: Jobcenter darf Miete nicht schematisch bei 150 Prozent kürzen.

Familie konnte Mietkosten nicht kurzfristig senken

Das Sozialgericht Hamburg verpflichtete das Jobcenter am 14. Oktober 2026, vorläufig höhere Leistungen zu bewilligen. Dagegen legte die Behörde Beschwerde ein.

Vor dem Landessozialgericht spielte eine wichtige Rolle, dass die Familie nicht rechtzeitig erfahren hatte, auf welcher Grundlage ihre Wohnkosten gekürzt werden sollten.

Der Bewilligungsbescheid vom 24. September 2026 enthielt keine nähere Erläuterung zur Anwendung der neuen Höchstgrenze. Erst im Widerspruchsbescheid vom 7. Oktober 2026 erklärte das Jobcenter, weshalb es die Unterkunftskosten begrenzte.

Zu diesem Zeitpunkt war ein kurzfristiger Auszug nicht möglich.

Der Mietvertrag sah eine dreimonatige Kündigungsfrist vor. Eine ordentliche Kündigung war frühestens zum 1. Dezember 2026 zulässig. Das Mietverhältnis hätte deshalb frühestens Ende Januar 2027 beendet werden können.

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Hinzu kamen die beiden Kleinkinder und die Schwierigkeit, kurzfristig eine geeignete und finanzierbare Ersatzwohnung zu finden.

Das Gericht berücksichtigte außerdem die angespannte finanzielle Lage. Die Eltern hatten bereits Geld von Angehörigen geliehen. Abschläge für Energie waren nach ihren Angaben noch offen.

Landessozialgericht schützt Familie bis Ende März 2027

Das Landessozialgericht bestätigte die vorläufige Verpflichtung des Jobcenters.

Die Richter hielten es für unzumutbar, die Familie unmittelbar nach Ablauf der Karenzzeit mit einer monatlichen Finanzierungslücke von 435,80 Euro zu belasten, ohne ihr zuvor eine realistische Möglichkeit zur Kostensenkung einzuräumen.

Dabei berücksichtigten sie nicht nur die Kündigungsfrist. Auch darüber hinaus müsse im konkreten Fall ausreichend Gelegenheit bestehen, geeigneten Ersatzwohnraum zu suchen oder andere Möglichkeiten zur Senkung der Unterkunftskosten zu prüfen.

Der Zeitraum bis zum 31. März 2027 orientiert sich an der gesetzlichen Regelung zur Kostensenkung nach § 22 Absatz 1 SGB II.

Allerdings bedeutet der Beschluss nicht, dass das Jobcenter die hohen Wohnkosten dauerhaft übernehmen muss.

Die Richter betonten ausdrücklich, dass die Familie zumutbare Möglichkeiten zur Kostensenkung nutzen müsse. Je länger die tatsächlichen Aufwendungen übernommen werden und Gelegenheit zur Wohnungssuche besteht, desto stärker wiege auch das öffentliche Interesse an der gesetzlichen Kostenbegrenzung.

Gericht lässt wichtige Rechtsfrage ausdrücklich offen

Besonders wichtig ist die rechtliche Reichweite der Entscheidung.

Das Landessozialgericht hat nicht abschließend entschieden, ob Jobcenter nach Ablauf der Karenzzeit immer zuerst zur Kostensenkung auffordern müssen, bevor sie die neue 150-Prozent-Grenze anwenden dürfen.

Nach Auffassung des Gerichts lassen sich die gesetzlichen Vorschriften derzeit unterschiedlich auslegen.

Einerseits spricht der Gesetzeswortlaut dafür, dass die Höchstgrenze auch nach Ablauf der Karenzzeit gilt. Andererseits ist nicht eindeutig geregelt, ob die bisherige Kostensenkungsfrist weiterhin eingreift und welche Ausnahmen bei unmöglicher oder unzumutbarer Kostensenkung zulässig sind.

Auch die bisherige Rechtsprechung ist uneinheitlich. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hatte die Höchstgrenze in einem anderen Verfahren auch während einer Kostensenkungsfrist angewendet. Dort war die betroffene Person allerdings bereits Monate zuvor über die mögliche Kürzung informiert worden.

Die Hamburger Richter lösten den Streit deshalb nicht abschließend, sondern entschieden nach einer Abwägung der drohenden Folgen.

Betroffene sollten Kürzungen der Wohnkosten nicht einfach hinnehmen

Für andere Haushalte ergibt sich aus dem Beschluss ein wichtiger Hinweis. Eine Mietkürzung nach Ablauf der Karenzzeit muss nicht in jedem Fall sofort hingenommen werden.

Besonders sorgfältig sollten Betroffene prüfen, wann sie erstmals über die geplante Absenkung informiert wurden und ob sie überhaupt Gelegenheit hatten, ihre Wohnkosten zu reduzieren.

Auch Kündigungsfristen, Kinder im Haushalt, gesundheitliche Einschränkungen und eine nachweislich erfolglose Wohnungssuche können für die rechtliche Bewertung wichtig sein.

Wer keine bezahlbare Ersatzwohnung findet, sollte seine Suchbemühungen dokumentieren. Dazu gehören Wohnungsanzeigen, Bewerbungen, Absagen und gegebenenfalls Angaben zu besonderen Anforderungen an die Wohnung.

Gegen einen Kürzungsbescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Drohen Mietschulden oder eine Gefährdung der Wohnung, kommt zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.

Der Hamburger Beschluss zeigt, dass die neue 150-Prozent-Grenze nicht jede kurzfristige Kürzung rechtfertigt. Entscheidend bleiben die Umstände des Einzelfalls und die Folgen für die betroffenen Menschen.

Für die vierköpfige Familie bedeutet die Entscheidung zunächst finanzielle Sicherheit bis Ende März 2027. Ob darüber hinaus ein Anspruch auf Übernahme der tatsächlichen Wohnkosten besteht, ist damit noch nicht abschließend geklärt.

Quellen