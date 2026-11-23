Für Millionen Haushalte wird Strom und Gas zum Jahreswechsel teurer. Zahlreiche Energieversorger verschicken derzeit Briefe mit angekündigten Preiserhöhungen. Besonders stark trifft es Gaskunden, die in der örtlichen Grundversorgung bleiben.

Nach einer aktuellen Auswertung des Vergleichsportals Verivox steigen die Gaspreise bei betroffenen Versorgern im Durchschnitt um 14 Prozent.

Auch Stromkunden müssen mit höheren Rechnungen rechnen. Die angekündigten Preissteigerungen betreffen mehrere Millionen Haushalte. Wer einen solchen Brief erhält, muss die neuen Preise jedoch nicht einfach hinnehmen.

Bei einer Preiserhöhung besteht in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Außerdem kann ein Tarifwechsel die finanzielle Belastung deutlich verringern.

Gas wird für rund 1,9 Millionen Haushalte teurer

Für Dezember 2026 sowie Januar und Februar 2027 haben nach der Verivox-Auswertung bislang 361 regionale Gasgrundversorger Preiserhöhungen angekündigt. Im Durchschnitt liegen diese bei rund 14 Prozent.

Für einen Haushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden ergibt sich daraus eine zusätzliche Belastung von durchschnittlich etwa 370 Euro pro Jahr. Das entspricht rechnerisch knapp 31 Euro monatlich.

Rund 1,9 Millionen Haushalte sind von den angekündigten Gaspreiserhöhungen betroffen. Wie hoch die tatsächlichen Mehrkosten ausfallen, hängt vom bisherigen Tarif und dem individuellen Gasverbrauch ab.

Als wesentlichen Grund für die Preisentwicklung nennt Verivox gestiegene Beschaffungskosten. Auch höhere Gasnetzentgelte wirken sich auf die Preise aus.

Strompreise steigen bei Hunderten Versorgern

Nicht nur beim Gas stehen Preisänderungen bevor. Nach den veröffentlichten Verivox-Zahlen haben 329 regionale Stromgrundversorger Erhöhungen von durchschnittlich acht Prozent angekündigt.

Bei einem Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden entspricht das einer rechnerischen Mehrbelastung von rund 128 Euro im Jahr. Betroffen sind nach der Hochrechnung etwa 3,7 Millionen Haushalte.

Die Angaben beziehen sich auf angekündigte Änderungen in der Grundversorgung. Sie bedeuten nicht, dass sämtliche Strom- und Gaskunden in Deutschland dieselben Aufschläge zahlen müssen.

Auch bei den betroffenen Versorgern können die individuellen Änderungen deutlich vom Durchschnitt abweichen.

Bei Preiserhöhungen haben Kunden ein Sonderkündigungsrecht

Wer ein Schreiben mit einer Preissteigerung erhält, sollte vor allem auf das Datum achten, ab dem die neuen Preise gelten sollen. Denn nach den Vorgaben des Energiewirtschaftsrechts besteht bei Preisänderungen in der Regel ein Sonderkündigungsrecht.

In der Grundversorgung müssen Strom- und Gaslieferanten Preisänderungen mindestens sechs Wochen vorher öffentlich bekannt geben und ihre Kunden gleichzeitig per Brief informieren. Das regeln § 5 StromGVV und § 5 GasGVV.

Betroffene können ihren Grundversorgungsvertrag zum Zeitpunkt der angekündigten Änderung ohne Einhaltung der gewöhnlichen Kündigungsfrist beenden. Auch unabhängig von einer Preiserhöhung lässt sich die Grundversorgung mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.

Bei Sonderverträgen außerhalb der Grundversorgung gelten andere Ankündigungsfristen und Vertragsbedingungen. Verbraucher sollten deshalb zunächst prüfen, welche Vertragsart vorliegt.

Warum sich ein Wechsel aus der Grundversorgung lohnen kann

Die Grundversorgung stellt sicher, dass Haushalte auch ohne einen gesondert abgeschlossenen Energieliefervertrag versorgt werden. Sie ist allerdings häufig teurer als andere verfügbare Tarife.

Ein Tarifvergleich kann deshalb helfen, Mehrkosten zu vermeiden. Dabei sollten Verbraucher nicht nur auf den monatlichen Abschlag achten. Maßgeblich sind der Arbeitspreis je Kilowattstunde, der jährliche Grundpreis und die Vertragsbedingungen.

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Bei einem Wechsel ist außerdem zu prüfen, wie lange der Preis garantiert wird und welche Kosten nach Ablauf eines möglichen Neukundenbonus entstehen.

Wer ein Sonderkündigungsrecht wegen einer Preiserhöhung nutzen möchte, sollte die Kündigung selbst gegenüber dem bisherigen Versorger erklären und den Zugang nachweisbar dokumentieren. Darauf weist auch die Bundesnetzagentur hin.

Stromkosten belasten besonders Menschen mit Grundsicherung

Für Haushalte mit geringem Einkommen können bereits wenige Euro zusätzlich im Monat problematisch sein. Besonders deutlich wird das bei Menschen, die Leistungen des Jobcenters erhalten.

Gewöhnlicher Haushaltsstrom muss nach § 20 SGB II aus dem monatlichen Regelbedarf bezahlt werden. Eine Strompreiserhöhung führt deshalb nicht dazu, dass das Jobcenter den Regelbedarf entsprechend anhebt.

Die finanzielle Belastung hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag Stromkosten bei der Grundsicherung: Bis zu 147 Euro müssen Bezieher extra zahlen beschrieben.

Bei Gas zum Heizen oder Heizstrom ist die Situation anders. Angemessene Heizkosten können nach § 22 SGB II als gesonderter Bedarf berücksichtigt werden. Steigende Abschläge sollten deshalb dem Jobcenter mitgeteilt und durch die entsprechende Mitteilung des Versorgers belegt werden.

Was passiert, wenn die neuen Abschläge nicht bezahlt werden können?

Wer höhere Abschläge oder eine Nachzahlung nicht bezahlen kann, sollte sich frühzeitig an seinen Energieversorger wenden. Möglich sind beispielsweise eine Überprüfung der Berechnung oder eine Vereinbarung über Ratenzahlungen.

Droht wegen Zahlungsrückständen eine Strom- oder Gassperre, müssen zusätzlich die gesetzlichen Schutzvorschriften beachtet werden. Eine Versorgungssperre ist nicht schon wegen einer einzigen verspäteten Zahlung zulässig.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei Menschen mit Grundsicherung auch eine darlehensweise Übernahme von Energieschulden infrage kommen. Das betrifft insbesondere Situationen, in denen eine ernsthafte Notlage abgewendet werden muss.

Welche Möglichkeiten bei bereits entstandenen Rückständen bestehen, erklärt gegen-hartz.de im Beitrag Schulden beim Energieversorger: So wird man Strom- und Gasschulden wieder los.

Was Haushalte nach dem Brief jetzt prüfen sollten

Bei einer angekündigten Preiserhöhung lohnt sich ein genauer Vergleich mit der letzten Jahresabrechnung. Besonders wichtig sind der bisherige und der neue Arbeitspreis, der Grundpreis und der eigene Jahresverbrauch.

Wer beispielsweise 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, muss eine Erhöhung des Arbeitspreises um einen Cent je Kilowattstunde mit 200 Euro zusätzlichen Jahreskosten einplanen, sofern alle anderen Preisbestandteile unverändert bleiben.

Kunden sollten außerdem prüfen, ob ihre Vertragsbedingungen eine Preisgarantie enthalten. Auch die vorgeschriebene Ankündigungsfrist muss eingehalten werden.

Ist eine Preiserhöhung nicht nachvollziehbar oder möglicherweise unzulässig, kann sie gegenüber dem Versorger schriftlich beanstandet werden. Die Bundesnetzagentur empfiehlt, die Gründe möglichst konkret zu benennen. Bleibt die Beschwerde erfolglos, kommt auch ein Schlichtungsverfahren infrage.

Häufige Fragen zu steigenden Strom- und Gaspreisen

Muss ich eine angekündigte Preiserhöhung akzeptieren?

Nein. Bei einer Preisänderung besteht in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Wer den Vertrag beenden möchte, sollte rechtzeitig einen anderen Tarif suchen und die Kündigung fristgerecht erklären.

Werden Strom und Gas für alle Haushalte teurer?

Nein. Die Verivox-Auswertung bezieht sich auf angekündigte Erhöhungen bestimmter regionaler Grundversorger. Andere Anbieter und Tarife können abweichende Preisentwicklungen aufweisen.

Übernimmt das Jobcenter höhere Strom- und Gaskosten?

Angemessene Heizkosten können als Unterkunfts- und Heizbedarf übernommen werden. Gewöhnlicher Haushaltsstrom ist dagegen im Regelbedarf enthalten. Eine höhere Stromrechnung begründet für sich genommen keinen zusätzlichen Leistungsanspruch.

Quellen

Bundesnetzagentur – Strom- und Gaspreise, Preisänderungen und Sonderkündigungsrecht

Bundesnetzagentur – Grundversorgung und Kündigungsfristen

§ 5 StromGVV – Preisänderungen in der Stromgrundversorgung

§ 5 GasGVV – Preisänderungen in der Gasgrundversorgung

§ 20 SGB II – Regelbedarf und Haushaltsenergie

§ 22 SGB II – Unterkunfts- und Heizkosten