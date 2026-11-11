Schwerbehindertenrente 2027: Ein Tag kann den Rentenbeginn um einen Monat verschieben

Wer 1965 geboren wurde und eine anerkannte Schwerbehinderung hat, kann 2027 erstmals mit 62 Jahren in Altersrente gehen. Doch ein einziger Tag beim Geburtsdatum kann darüber entscheiden, ob die erste Rentenzahlung noch im Dezember 2027 oder erst im Januar 2028 möglich ist.

Besonders wichtig ist die Grenze zwischen dem 1. und 2. Dezember 1965. Hinzu kommt eine weitere Regel, die Versicherte Geld kosten kann. Wer seinen Rentenantrag zu spät stellt, riskiert trotz erfüllter Voraussetzungen den Verlust von Rentenmonaten.

Schwerbehindertenrente 2027 für den Jahrgang 1965 möglich

Nach § 37 SGB VI können Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 mit 65 Jahren ohne Abschläge eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen beziehen. Ein vorzeitiger Rentenbeginn ist bereits mit 62 Jahren möglich.

Für den Jahrgang 1965 wird diese Grenze im Jahr 2027 erreicht. Allerdings beginnt die Rente nicht zwingend im Monat des 62. Geburtstags.

Nach § 99 SGB VI wird eine Altersrente frühestens ab dem Kalendermonat gezahlt, zu dessen Beginn sämtliche Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Genau hier kommt es auf den Geburtstag an.

Ein Tag Unterschied verschiebt die Rente auf 2028

Ein Beispiel zeigt, wie sich die gesetzlichen Regeln auswirken. Zwei Versicherte wurden im Dezember 1965 geboren und erfüllen beide die Voraussetzungen für die Schwerbehindertenrente.

Die erste Person wurde am 1. Dezember 1965 geboren. Sie vollendet ihr 62. Lebensjahr mit Ablauf des 30. November 2027 und kann deshalb bereits ab dem 1. Dezember 2027 Rente erhalten.

Die zweite Person wurde nur einen Tag später, am 2. Dezember 1965, geboren. Sie vollendet ihr 62. Lebensjahr erst mit Ablauf des 1. Dezember 2027.

Zu Beginn des Dezembers war die Altersgrenze damit noch nicht erreicht. Die Rente kann frühestens am 1. Januar 2028 beginnen.

📚 Lesen Sie auch: Rente ab 2027: Drei Chancen für Rentner auf mehr Geld

Diese Besonderheit ergibt sich aus den §§ 187 und 188 BGB. Auch die Deutsche Rentenversicherung erläutert die abweichende Berechnung für Menschen, die am Monatsersten geboren wurden.

Auch im Januar 2027 kann ein Tag entscheidend sein

Die Regel betrifft nicht nur den Jahreswechsel. Wer am 1. Januar 1965 geboren wurde, kann bei erfüllten Voraussetzungen bereits ab dem 1. Januar 2027 in die vorzeitige Schwerbehindertenrente gehen.

Bei einem Geburtstag am 2. Januar 1965 verschiebt sich der frühestmögliche Beginn dagegen auf den 1. Februar 2027.

Über die allgemeinen Rententermine der Jahrgänge 1962 bis 1965 haben wir bereits in unserem Beitrag Schwerbehinderung: Diese Jahrgänge können 2027 in Rente gehen berichtet.

Für die persönliche Planung sollte deshalb nicht nur das Geburtsjahr berücksichtigt werden. Der genaue Geburtstag und die weiteren Anspruchsvoraussetzungen bestimmen, wann die erste Rentenzahlung möglich ist.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Drei Voraussetzungen müssen für die Rente erfüllt sein

Das Erreichen des 62. Lebensjahres allein reicht nicht aus. Versicherte müssen bei Rentenbeginn einen anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 besitzen.

Eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen bei einem Grad der Behinderung von 30 oder 40 genügt für diese Altersrente nicht.

Zusätzlich verlangt das Gesetz eine Wartezeit von 35 Jahren. Hierzu zählen neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung unter anderem bestimmte Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, freiwillige Beiträge und weitere rentenrechtliche Zeiten.

Wer die Rente unmittelbar mit 62 Jahren beginnt, muss einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent hinnehmen. Für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Rentenbeginn mit 65 Jahren werden 0,3 Prozent abgezogen.

Bei einer fiktiven monatlichen Bruttorente von 1.500 Euro wären das 162 Euro weniger im Monat. Die Rente würde vor weiteren Abzügen nur noch 1.338 Euro betragen.

Verspäteter Rentenantrag kann zusätzlich Geld kosten

Selbst wer alle Voraussetzungen erfüllt, erhält die Altersrente nicht ohne Antrag. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, diesen etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn einzureichen.

Nach § 99 SGB VI bleibt der frühestmögliche Rentenbeginn bei rechtzeitiger Antragstellung erhalten. Dafür muss der Antrag spätestens bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat gestellt werden, in dem alle Voraussetzungen erfüllt wurden.

Wird diese Frist versäumt, beginnt die Rente in der Regel erst mit dem Antragsmonat. Frühere Rentenzahlungen können dadurch verloren gehen.

Wer 2027 in Rente gehen möchte, sollte daher frühzeitig seinen Versicherungsverlauf kontrollieren und fehlende Unterlagen ergänzen. Der Schwerbehindertenausweis beziehungsweise Feststellungsbescheid gehört zu den wichtigen Nachweisen.

Die Deutsche Rentenversicherung bietet außerdem eine individuelle Beratung zum möglichen Rentenbeginn und zu den finanziellen Folgen der Abschläge an.

Häufige Fragen

Kann ich mit Geburtsjahrgang 1965 noch 2027 in Schwerbehindertenrente gehen?

Ja, wenn der Geburtstag spätestens auf den 1. Dezember 1965 fällt und alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Geburt vom 2. bis 31. Dezember ist der frühestmögliche Rentenbeginn der 1. Januar 2028.

Bekomme ich die Schwerbehindertenrente mit 62 Jahren ohne Abschläge?

Nein. Für den Jahrgang 1965 beträgt der dauerhafte Abschlag bei einem Rentenbeginn unmittelbar mit 62 Jahren 10,8 Prozent. Abschlagsfrei ist diese Rentenart nach geltendem Recht mit 65 Jahren möglich.

Was passiert, wenn ich den Rentenantrag zu spät stelle?

Nach Ablauf der gesetzlichen Antragsfrist beginnt die Rente in der Regel erst mit dem Monat der Antragstellung. Dadurch können eigentlich mögliche frühere Rentenzahlungen verloren gehen.

Quellen

§ 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (im Text verlinkt).

§ 99 SGB VI – Beginn der Altersrente (im Text verlinkt).

§ 188 BGB – Berechnung des Lebensalters und Fristende.

Deutsche Rentenversicherung – Rechtliche Arbeitsanweisung zu § 37 SGB VI.

Deutsche Rentenversicherung – Rechtliche Arbeitsanweisung zu § 99 SGB VI.

Deutsche Rentenversicherung – Rentenantrag und Antragsfristen (im Text verlinkt).

Gegen-Hartz.de – Schwerbehinderung: Diese Jahrgänge können 2027 in Rente gehen, vom 1. November 2026 (im Text verlinkt).