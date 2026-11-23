Hunderttausende Kinder können in der Schule oder Kita kostenlos zu Mittag essen. Im Jahr 2025 hatten rund 738.000 Menschen im Bereich der Grundsicherung nach SGB II einen festgestellten Anspruch auf die Übernahme der Essenskosten. Das geht aus einer neuen Antwort der Bundesregierung hervor.

Doch die tatsächliche Zahl der anspruchsberechtigten Kinder ist größer – wie groß, weiß die Bundesregierung nicht. Vor allem fehlen bundesweite Angaben zu Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen. Für Eltern lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf das Bildungs- und Teilhabepaket.

Bundesregierung kennt die tatsächliche Zahl nicht

Die Bundesregierung antwortete auf eine Anfrage der Linksfraktion zur Nutzung des kostenlosen Mittagessens in Schulen und Kindertagesstätten. Die Antwort wurde am 16. November 2026 vom Bundestag veröffentlicht (Drucksache 21/9098).

Die Bundesagentur für Arbeit registrierte für 2025 rund 738.000 Personen mit einem festgestellten Anspruch auf gemeinschaftliche Mittagsverpflegung im SGB-II-Bereich.

Die Zahl bedeutet allerdings nicht, dass 738.000 Kinder tatsächlich täglich ein kostenloses Mittagessen erhalten haben. Erfasst wurden festgestellte Leistungsansprüche.

Wie viele weitere Kinder die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, ohne die Unterstützung zu nutzen, ist unbekannt. Auch zu den Antragszahlen von Wohngeld- und Kinderzuschlaghaushalten fehlen bundesweite Statistiken.

Kostenloses Mittagessen auch mit Wohngeld und Kinderzuschlag

Viele Eltern wissen möglicherweise nicht, dass sie auch ohne Leistungen vom Jobcenter Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen für ihre Kinder haben können.

Nach § 6b Bundeskindergeldgesetz gehören Familien mit Wohngeld oder Kinderzuschlag unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Kreis der Berechtigten.

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Auch Kinder aus Familien mit Grundsicherung oder Sozialhilfe können die Leistung erhalten.

Übernommen werden die tatsächlichen Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schulen, Kitas und Kindertagespflege. Der früher vorgesehene Eigenanteil von einem Euro pro Mittagessen entfällt.

Bei Schulkindern muss das Essen in schulischer Verantwortung oder auf Grundlage einer entsprechenden Kooperation angeboten werden. Ein privat gekauftes Mittagessen oder das selbst mitgebrachte Pausenbrot zählen nicht dazu.

So viel Geld können Familien sparen

Ein Mittagessen kostet beispielsweise 4,50 Euro. Nimmt ein Kind an 20 Tagen im Monat daran teil, entstehen Kosten von 90 Euro.

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Bei zwei Kindern wären es bereits 180 Euro monatlich. Erfüllt die Familie die Voraussetzungen des Bildungspakets, können diese Kosten vollständig übernommen werden.

Wie viel eine Familie tatsächlich spart, hängt vom Preis des Essens und den Teilnahmetagen ab. Einen pauschalen monatlichen Höchstbetrag wie bei manchen anderen Leistungen des Bildungspakets gibt es für das gemeinschaftliche Mittagessen nicht.

Wo Eltern die Kostenübernahme beantragen

Familien mit Wohngeld oder Kinderzuschlag müssen die Leistungen für Bildung und Teilhabe bei der zuständigen kommunalen Stelle beantragen. Welche Behörde zuständig ist, erfahren sie bei ihrer Stadt oder ihrem Landkreis.

Meist werden der aktuelle Wohngeld- oder Kinderzuschlagbescheid sowie Nachweise über die Teilnahme am Mittagessen benötigt. Je nach örtlicher Regelung erfolgt die Abrechnung direkt mit der Schule oder dem Essensanbieter.

Bei Familien mit Grundsicherungsleistungen nach SGB II ist kein gesonderter Antrag für das Mittagessen erforderlich. Die konkreten Kosten und die Teilnahme müssen dem zuständigen Leistungsträger jedoch nachgewiesen werden.

Weitere Einzelheiten zu den Ansprüchen von Wohngeldhaushalten erklärt unser Beitrag Wohngeld bewilligt: Zusätzlich stehen Zuschüsse für Kinder bereit.

Nicht jede Schule bietet Mittagessen an

Die Regierungsantwort zeigt noch ein anderes Problem. Ein Anspruch hilft nur, wenn tatsächlich eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung angeboten wird.

Nach Angaben der Bundesregierung boten 2025 rund 88,5 Prozent der Kindertageseinrichtungen ein Mittagessen an. Für Schulen liegen keine vergleichbar vollständigen aktuellen Bundeszahlen vor.

Familien sollten deshalb bei ihrer Schule oder Kita nachfragen, ob das Mittagessen über das Bildungs- und Teilhabepaket abgerechnet werden kann.

Besonders für Eltern mit Wohngeld oder Kinderzuschlag ist das wichtig. Sie können Anspruch auf die vollständige Kostenübernahme haben, auch wenn sie bisher sämtliche Essenskosten selbst bezahlt haben.

Quellen

Deutscher Bundestag – Antwort der Bundesregierung, Drucksache 21/9098, veröffentlicht am 16. November 2026

Bundesagentur für Arbeit – Leistungen für Bildung und Teilhabe

Familienportal des Bundes – Leistungen für Bildung und Teilhabe

§ 28 SGB II – Bedarfe für Bildung und Teilhabe

§ 6b Bundeskindergeldgesetz – Leistungen für Bildung und Teilhabe