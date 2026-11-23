Ein britischer Arbeitnehmer sammelte über Jahrzehnte mehr als 827 offene Urlaubstage an. Als sein Arbeitgeber nach der Entlassung die Auszahlung verweigerte, zog er vor Gericht und bekam allein für den Urlaub 391.942,77 Pfund brutto zugesprochen.

Warum der Arbeitgeber für 827 Urlaubstage zahlen muss

Ageli arbeitete seit 1987 für die Immobilienverwaltung Sabtina und hatte ab 1996 vertraglich Anspruch auf 45 Urlaubstage im Jahr. Das Arbeitsgericht in Watford fand in den Firmenunterlagen zahlreiche abgelehnte Urlaubsanträge, die der Arbeitgeber mit der hohen Arbeitsbelastung begründet hatte. (Az. 6009382/2024)

Das Gericht stellte fest, dass beide Seiten vereinbart hatten, offene Tage zu erfassen, ins Folgejahr zu übertragen und bei Bedarf oder beim Ausscheiden auszuzahlen. In zwei früheren Fällen hatte Sabtina bereits für angesparten Urlaub gezahlt, und das Gericht rechnete die bereits abgegoltenen Tage bei seiner Berechnung an.

Nach Abzug der genommenen und bereits abgegoltenen Tage blieben 827,25 Tage übrig. Der zugesprochene Bruttobetrag entsprach laut Focus Online rund 458.000 Euro, und wegen der unfairen Entlassung sprach das Gericht Ageli weitere 105.559,73 Pfund zu. Britische Entscheidung vom 10. Juni 2026

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Wann Resturlaub in Deutschland bestehen bleibt

Bei einer Fünftagewoche stehen Beschäftigten mindestens 20 Urlaubstage pro Jahr zu. Sie sollen ihren Urlaub im laufenden Kalenderjahr nehmen, wobei dringende betriebliche oder persönliche Gründe eine Übertragung in die ersten drei Monate des Folgejahres rechtfertigen können.

Damit der gesetzliche Urlaub am Jahresende oder nach Ablauf des Übertragungszeitraums verfallen kann, muss der Arbeitgeber die offenen Tage konkret benennen, rechtzeitig zur Urlaubsnahme auffordern und vor dem drohenden Verfall warnen. Beschäftigte müssen ihren Urlaub tatsächlich nehmen können. Bundesarbeitsgericht, Az. 9 AZR 541/15

Fehlt die erforderliche Aufforderung oder der Hinweis, kann sich gesetzlicher Urlaub über mehrere Jahre ansammeln. Die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist für den Urlaubsanspruch beginnt grundsätzlich erst mit Ablauf des Jahres, in dem der Arbeitgeber seine Pflichten erfüllt hat.

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Ein bloßer Saldo im Personalportal reicht für den Verfall regelmäßig nicht aus. Welche Angaben Arbeitgeber machen müssen, erklärt unser Beitrag zum Resturlaub am Jahresende.

Wann aus Urlaub ein Anspruch auf Geld wird

Gesetzlicher Urlaub dient während des Arbeitsverhältnisses der bezahlten Erholung. Endet das Arbeitsverhältnis und können noch bestehende Urlaubstage deshalb nicht mehr genommen werden, muss der Arbeitgeber sie nach § 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz auszahlen.

Welche Frist in welcher Situation zählt Situation Was für Beschäftigte gilt Gesetzlicher Resturlaub im laufenden Arbeitsverhältnis Ein Verfall setzt grundsätzlich voraus, dass der Arbeitgeber rechtzeitig informiert und die Urlaubsnahme ermöglicht hat. Urlaubsabgeltung nach dem Ausscheiden Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt im Regelfall am Ende des Jahres, in dem das Arbeitsverhältnis endet. Wirksame Ausschlussfrist im Arbeits- oder Tarifvertrag Der Zahlungsanspruch muss unter Umständen schon innerhalb weniger Monate geltend gemacht werden.

Die Verjährungsfrist für die Auszahlung läuft in der Regel auch dann, wenn der Arbeitgeber während der Beschäftigung nie auf den Resturlaub hingewiesen hat. Wer ausscheidet, sollte deshalb die offenen Tage und mögliche Ausschlussfristen frühzeitig prüfen. Bundesarbeitsgericht zur Verjährung, Bundesarbeitsgericht zu Ausschlussfristen und Gegen Hartz zum Resturlaub bei Kündigung

Drei Fragen und Antworten zum Resturlaub

Verfällt mein Urlaub, wenn ich keinen Antrag gestellt habe?

Ein fehlender Antrag allein reicht in der Regel nicht. Für den Verfall muss der Arbeitgeber grundsätzlich rechtzeitig auf die offenen Tage und die Frist hinweisen und Ihnen die Urlaubsnahme ermöglichen.

Kann ich mir Resturlaub während des Arbeitsverhältnisses auszahlen lassen?

Für den gesetzlichen Mindesturlaub kommt eine Auszahlung in Betracht, wenn das Arbeitsverhältnis endet und der noch offene Urlaub deshalb nicht mehr genommen werden kann. Für zusätzliche Urlaubstage können Arbeits- oder Tarifvertrag eigene Regeln vorsehen.

Was gilt bei langer Krankheit?

Wer vom Beginn des Urlaubsjahres bis zum 31. März des zweiten Folgejahres durchgehend arbeitsunfähig ist, verliert den gesetzlichen Urlaub aus diesem Jahr grundsätzlich nach 15 Monaten. Wer vor der Erkrankung im selben Urlaubsjahr noch gearbeitet hat, kann den Anspruch über diesen Zeitpunkt hinaus behalten, wenn der Arbeitgeber seine Hinweispflichten zuvor nicht rechtzeitig erfüllt hat. Bundesarbeitsgericht, Az. 9 AZR 245/19