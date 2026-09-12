Pflegegeld: Bis zu 3.539 Euro weg: Neue Frist für die Verhinderungspflege

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen müssen seit 2026 eine neue Frist im Blick behalten. Wer Verhinderungspflege nutzt und die Kosten selbst bezahlt, darf mit der Abrechnung bei der Pflegekasse nicht mehr jahrelang warten. Seit dem 1. Januar 2026 gilt eine gesetzliche Ausschlussfrist.

Der Antrag auf Erstattung muss spätestens bis zum Ende des Kalenderjahres bei der Pflegekasse eingehen, das auf die Verhinderungspflege folgt. Wer diese Frist versäumt, verliert den Anspruch auf Erstattung der betreffenden Kosten.

Diese Frist sollten Sie sofort im Kalender markieren

Für Verhinderungspflege aus dem Jahr 2026 endet die Frist am 31. Dezember 2027. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ersatzpflege bereits im Januar oder erst im Dezember 2026 stattfand.

Wer Verhinderungspflege im Januar 2026 nutzt, muss also spätestens am 31. Dezember 2027 abrechnen. Dasselbe Datum gilt für Ersatzpflege aus Juni, September oder November 2026.

Für Verhinderungspflege aus dem Jahr 2027 läuft die Frist entsprechend am 31. Dezember 2028 ab.

Besonders wichtig: Es reicht nicht, die Kosten nur gesammelt aufzubewahren. § 39 Abs. 1 SGB XI verlangt einen Antrag auf Kostenerstattung und den Nachweis der entstandenen Kosten innerhalb der Frist.

Andre verliert 900 Euro, wenn er zu lange wartet

Andre ist 54 Jahre alt und lebt in Bergisch Gladbach. Er hat Pflegegrad 3 und erhält zu Hause Unterstützung durch seine Frau. Im November 2026 fällt sie für mehrere Tage krankheitsbedingt aus. Eine Bekannte übernimmt die notwendige Ersatzpflege.

Andre zahlt ihr dafür insgesamt 900 Euro und dokumentiert die Einsätze. Damit sind die Voraussetzungen für Verhinderungspflege grundsätzlich erfüllt.

Andre kann die Unterlagen auch später bei seiner Pflegekasse einreichen. Spätestens am 31. Dezember 2027 müssen Antrag und Nachweise jedoch dort vorliegen.

Reicht Andre alles 2027 ein, liegt er innerhalb der Frist. Wartet er dagegen bis Januar 2028, kann die Pflegekasse die 900 Euro nicht mehr erstatten. Der Anspruch auf diese Kosten ist dann verloren.

Die Pflege fand statt, Andre hat sie bezahlt und die Pflegeversicherung hätte die Kosten übernommen Trotzdem bekommt er kein Geld zurück, weil er die Ausschlussfrist versäumt hat.

Vorher müssen Sie die Verhinderungspflege nicht beantragen

Das Gesetz stellt ausdrücklich klar, dass eine vorherige Antragstellung vor Durchführung der Ersatzpflege nicht erforderlich ist. Sie können eine notwendige Ersatzpflege deshalb zunächst organisieren und anschließend die Kosten geltend machen.

Gerade bei einer plötzlichen Erkrankung wäre ein vorheriger Antrag überhaupt nicht möglich. Entscheidend ist: Antrag und Kostennachweis dürfen nicht erst nach Ablauf des Folgejahres bei der Pflegekasse eingehen.

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Warten Sie mit der Abrechnung trotzdem nicht bis zum Fristende

Rechtlich können Sie die Frist ausschöpfen. Praktisch sollten Sie das vermeiden. Reichen Sie die Unterlagen zeitnah nach der Verhinderungspflege ein.

Damit vermeiden Sie Probleme mit verlorenen Quittungen, unklaren Einsatzzeiten oder fehlenden Unterschriften. Außerdem können Sie schneller erkennen, ob die Pflegekasse weitere Angaben verlangt.

Bei einer privaten Ersatzpflege sollten Sie nachvollziehbar dokumentieren, wann die Ersatzpflege stattfand, wer sie übernommen hat und welche Kosten tatsächlich entstanden sind. Auch Fahrtkosten oder Verdienstausfall können bei Ersatzpflege eine Rolle spielen.

Bis zu 3.539 Euro stehen 2026 gemeinsam zur Verfügung

Seit dem 1. Juli 2025 teilen sich Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege einen Gemeinsamen Jahresbetrag. Im Jahr 2026 beträgt dieses Budget bis zu 3.539 Euro.

Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können diesen Betrag flexibel für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege einsetzen. Wer bereits einen Teil für Kurzzeitpflege verbraucht hat, kann diesen Teil nicht noch einmal für Verhinderungspflege nutzen.

Der Betrag von 3.539 Euro bedeutet nicht, dass die Pflegekasse jede private Ersatzpflege bis zu dieser Höhe bezahlt.

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Übernimmt ein Pflegedienst, eine nicht nahe verwandte Person oder eine Person außerhalb des Haushalts die Ersatzpflege, können Kosten bis zum Gemeinsamen Jahresbetrag berücksichtigt werden.

Übernehmen dagegen nahe Angehörige oder Personen aus demselben Haushalt die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig, gelten zusätzliche Begrenzungen. Die Pflegekasse kann jedoch Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall zusätzlich berücksichtigen. Insgesamt bleibt der Gemeinsame Jahresbetrag die Obergrenze.

Die Frist kann deshalb mehrere Tausend Euro kosten

Die neue Ausschlussfrist hat erhebliche finanzielle Folgen. Hat eine Familie zum Beispiel 2.000 Euro für eine Ersatzpflege ausgegeben kann sie nach Ablauf der Ausschlussfrist die Kosten nicht mehr einfordern.

Neue Verhinderungspflege in einem späteren Kalenderjahr kann wieder einen eigenen Anspruch mit einer neuen Frist auslösen.

Auch Verhinderungspflege aus 2025 sollten Sie jetzt abrechnen

Achten Sie auf offene Kosten aus dem Jahr 2025. Nach der neuen Fristenregel sollten Pflegebedürftige solche Belege spätestens bis zum 31. Dezember 2026 einreichen.

Bei noch älteren Ansprüchen gibt es rechtlichen Streit

Komplizierter ist die Lage bei Verhinderungspflege aus den Jahren 2022 bis 2024. Vor der Neuregelung galten für solche Ansprüche längere Verjährungsfristen.

Das neue Gesetz trat zum 1. Januar 2026 ohne ausdrückliche Übergangsregelung für diese Altfälle in Kraft. Pflegekassen lehnen deshalb ältere Erstattungsanträge unter Hinweis auf die neue Ausschlussfrist ab.

Der VdK hält diese rückwirkende Fristverkürzung für rechtswidrig und führt Musterstreitverfahren.

Wenn Ihre Pflegekasse offene Kosten aus den Jahren 2022 bis 2024 wegen Fristablaufs ablehnt, sollten Sie den Bescheid nicht hinnehmen. Prüfen Sie einen Widerspruch. Für diesen gilt eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Für Verhinderungspflege, die erst ab 2026 durchgeführt wird, sollten Sie sich auf die neue Ausschlussfrist einstellen.

Das sollten Sie nach jeder Verhinderungspflege tun

Sammeln Sie Rechnungen, Quittungen und andere Kostennachweise unmittelbar nach dem Einsatz. Dokumentieren Sie bei privater Ersatzpflege zusätzlich Zeitraum / Stunden, Ersatzpflegeperson und gezahlte Beträge.

Reichen Sie Antrag und Belege zeitnah ein und bewahren Sie einen Nachweis auf. Gerade kurz vor dem 31. Dezember sollten Sie sich nicht auf einen Briefversand ohne Nachweis verlassen.

Prüfen Sie, wie viel vom Gemeinsamen Jahresbetrag bereits durch Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege verbraucht wurde. Die Pflegekasse muss Ihnen Auskunft über den bereits genutzten Betrag geben.

Rechnen Sie möglichst unmittelbar nach der Ersatzpflege ab. Dann kann die neue Ausschlussfrist Ihnen nicht zum Verhängnis werden.

FAQ: Neue Frist bei der Verhinderungspflege

Bis wann muss ich Verhinderungspflege aus November 2026 abrechnen?

Spätestens bis zum 31. Dezember 2027 müssen Antrag und erforderliche Kostennachweise bei Ihrer Pflegekasse eingegangen sein. Danach besteht für diese Kosten grundsätzlich kein Erstattungsanspruch mehr.

Muss ich Verhinderungspflege vorher bei der Pflegekasse beantragen?

Nein. § 39 SGB XI schreibt ausdrücklich vor, dass Sie den Antrag nicht vor Durchführung der Ersatzpflege stellen müssen. Sie müssen die Erstattung aber anschließend innerhalb der Ausschlussfrist beantragen und die Kosten nachweisen.

Was mache ich mit noch nicht abgerechneter Verhinderungspflege aus 2025?

Reichen Sie die Unterlagen möglichst sofort ein. Nach der seit 2026 geltenden Fristenregel endet die Frist für Verhinderungspflege aus 2025 grundsätzlich am 31. Dezember 2026. Bei noch älteren Ansprüchen aus 2022 bis 2024 besteht derzeit rechtlicher Streit über die Auswirkungen der neuen Regel.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Häusliche Pflege und Verhinderungspflege (BMG)

Gesetze im Internet, § 39 SGB XI – Verhinderungspflege (Gesetze im Internet)

Gesetze im Internet, § 42a SGB XI – Gemeinsamer Jahresbetrag (Gesetze im Internet)

Gesund.bund.de, Verhinderungspflege (Gesundheitsportal)

Sozialverband VdK Deutschland, Kürzere Fristen bei Verhinderungspflege: VdK startet Musterklagen (Sozialverband VdK Deutschland e.V.)

Verbraucherzentrale, Verhinderungspflege: Das müssen pflegende Angehörige beachten (Verbraucherzentrale)