Pflegegrad abgelehnt: In diesen Fällen lohnt sich eine Klage gegen die Pflegekasse

Wenn die Pflegekassen es nach Gutachten ablehnt, einen Pflegegrad anzuerkennen, und auch nach einem Widerspruch dabei bleibt, lohnt sich in vielen Fällen eine Klage vor dem Sozialgericht.

Dazu sollten Sie aber die zugrunde liegenden Maßstäbe kennen, denn wenn das Gutachten sich objektiv an diesen orientiert und es kaum Spielraum gibt, bedeutet ein Gerichtsverfahren für Sie sinnlos vergeudete Zeit und Energie.

Wer einen Pflegegrad beantragt, muss nachweisen, dass die Selbstständigkeit im Alltag mindestens in geringem Maß pflegebedürftig eingeschränkt ist. Das Sozialgericht Bayreuth wies die Klage eines Versicherten ab, weil er trotz Schmerzen, Medikamenten und Bewegungseinschränkungen deutlich unter der Schwelle für Pflegegrad 1 blieb. (S 8 P 10/23)

Pflegegrad abgelehnt: Warum der Kläger verlor

Der Kläger beantragte Leistungen aus der Pflegeversicherung. Der Medizinische Dienst begutachtete ihn zunächst telefonisch und kam auf 5,00 gewichtete Punkte.

Für Pflegegrad 1 sind jedoch mindestens 12,5 gewichtete Punkte erforderlich. Die Pflegekasse lehnte den Antrag deshalb ab.

Auch der Widerspruch brachte keinen Pflegegrad

Der Kläger legte Widerspruch ein. Daraufhin prüfte der Medizinische Dienst den Fall erneut nach Aktenlage. Auch diese zweite Prüfung bestätigte das erste Ergebnis. Die Pflegekasse blieb daher bei der Ablehnung und wies den Widerspruch zurück.

Gericht holte ein eigenes Gutachten ein

Der Kläger erhob Klage beim Sozialgericht. Er trug vor, er habe starke Schmerzen, benötige starke Medikamente und Hilfsmittel, sein Gesundheitszustand habe sich verschlechtert und seine Beweglichkeit sei eingeschränkt.

Das Gericht zog Befundberichte, die Schwerbehindertenakte und weitere Unterlagen bei. Zusätzlich beauftragte es einen Sachverständigen mit einem Gutachten im Rahmen eines Hausbesuchs.

Gerichtsgutachter bestätigte nur 5 Punkte

Der gerichtliche Sachverständige kam ebenfalls auf 5,00 gewichtete Punkte. Damit bestätigte er im Ergebnis die Einschätzung des Medizinischen Dienstes. Das Sozialgericht sah deshalb keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung. Die Klage wurde abgewiesen.

Warum Schmerzen allein keinen Pflegegrad sichern

Das Urteil zeigt eine häufige Falle: Schmerzen, Erkrankungen und Bewegungseinschränkungen können real und belastend sein, führen aber nicht automatisch zu einem Pflegegrad.

Entscheidend ist nicht die Diagnose, sondern die pflegerelevante Einschränkung der Selbstständigkeit. Es muss also darum gehen, was die betroffene Person ohne Hilfe nicht mehr kann.

Pflegegrad misst Selbstständigkeit, nicht Krankheitsschwere

Pflegebedürftig im Sinne des SGB XI ist, wer gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten hat und deshalb Hilfe durch andere benötigt.

Die Pflegebedürftigkeit muss voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen. Außerdem muss sie die gesetzlich festgelegte Schwere erreichen.

Die sechs Module entscheiden über den Pflegegrad

Die Begutachtung prüft sechs Bereiche. Dazu gehören Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie Gestaltung des Alltagslebens.

Die Einzelbewertungen werden gewichtet. Erst aus dieser Gewichtung ergibt sich, ob die Schwelle für einen Pflegegrad erreicht wird.

Pflegegrad 1 beginnt erst ab 12,5 Punkten

Pflegegrad 1 setzt mindestens 12,5 gewichtete Punkte voraus. Pflegegrad 2 beginnt erst ab 27 gewichteten Punkten. Im entschiedenen Fall lag der Kläger mit 5,00 Punkten deutlich darunter. Deshalb halfen auch glaubhafte Beschwerden nicht weiter.

Hauswirtschaftliche Probleme zählen nicht allein

Das Gericht erkannte an, dass der Kläger Schwierigkeiten insbesondere bei der hauswirtschaftlichen Versorgung hatte. Solche Probleme können im Alltag erheblich sein.

Für den Pflegegrad reichen sie aber nicht aus, wenn sie nicht in den gesetzlich relevanten Modulen zu einer ausreichenden Einschränkung der Selbstständigkeit führen. Wer nur beim Putzen, Einkaufen oder bei schweren Hausarbeiten Hilfe braucht, erreicht oft noch keinen Pflegegrad.

Wann lohnt sich eine Klage gegen die Pflegekasse?

Eine Klage lohnt sich, wenn der Bescheid oder das Gutachten konkrete Einschränkungen falsch bewertet. Das gilt besonders, wenn der Hilfebedarf in der Selbstversorgung, Mobilität, Orientierung, Medikamenteneinnahme oder Alltagsgestaltung unterschätzt wurde.

Eine Klage lohnt sich dagegen kaum, wenn mehrere Gutachten übereinstimmend nur wenige Punkte feststellen und keine neuen konkreten Nachweise vorliegen. Dann fehlt meist die Grundlage, um das Gericht von einem Pflegegrad zu überzeugen.

Tabelle: Wann sich eine Pflegegrad-Klage lohnt

Klage lohnt sich Klage lohnt sich nicht Der Medizinische Dienst hat konkrete Hilfen im Alltag übersehen. Es werden nur Diagnosen oder Schmerzen genannt, ohne konkrete Hilfe im Alltag zu belegen. Die betroffene Person braucht regelmäßig Hilfe beim Waschen, Duschen, Anziehen, Essen oder Toilettengang. Die Einschränkungen betreffen vor allem Haushalt, Einkaufen oder schwere Tätigkeiten. Ein Pflegetagebuch zeigt wiederkehrende Unterstützung über mehrere Wochen. Es gibt kein Pflegetagebuch und keine nachvollziehbaren Alltagsbeispiele. Angehörige, Pflegedienst oder Ärzte können konkrete Pflegehandlungen bestätigen. Die ärztlichen Unterlagen beschreiben Krankheiten, aber keine pflegerelevanten Einschränkungen. Das Gutachten bewertet Module offensichtlich falsch oder unvollständig. MD-Gutachten und Gerichtsgutachten kommen übereinstimmend zu einem niedrigen Punktwert. Seit der Begutachtung hat sich der Zustand nachweisbar verschlechtert. Es gibt keine neuen Befunde und keine Veränderung seit dem letzten Gutachten. Die Punkte liegen knapp unter 12,5 oder knapp unter 27. Der Punktwert liegt weit unter der nächsten Schwelle, etwa nur bei 5 Punkten.

Pflegegrad-Klage braucht konkrete Alltagsbeweise

Wichtig sind konkrete Beispiele: Wer hilft beim Aufstehen? Wer begleitet zur Toilette? Wer erinnert an Medikamente? Wer verhindert Stürze? Wer übernimmt das Duschen, Anziehen oder Essen?

Besonders wichtig ist das Modul Selbstversorgung

In vielen Verfahren entscheidet das Modul Selbstversorgung über den Pflegegrad. Hier geht es um Waschen, Duschen, Körperpflege, An- und Auskleiden, Essen, Trinken und Toilettennutzung.

Wer in diesem Bereich regelmäßig Hilfe braucht, sollte dies sehr genau dokumentieren. Gerade hier können fehlende Angaben im Gutachten erhebliche Auswirkungen auf den Punktwert haben.

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Mobilität muss pflegerelevant eingeschränkt sein

Auch Bewegungseinschränkungen zählen nur dann, wenn sie die Selbstständigkeit im Alltag betreffen. Entscheidend ist zum Beispiel, ob Positionswechsel im Bett, Umsetzen, Fortbewegen im Wohnbereich oder Treppensteigen nur mit Hilfe möglich sind.

Schmerzen beim Gehen oder Probleme bei längeren Wegen reichen nicht automatisch. Die Begutachtung fragt danach, ob der Alltag im Wohnumfeld ohne Hilfe bewältigt werden kann.

Medikamente und Hilfsmittel reichen nicht automatisch

Der Kläger verwies auf starke Medikamente und Hilfsmittel. Auch das reicht allein nicht für einen Pflegegrad.

Im Modul 5 wird geprüft, ob jemand beim Umgang mit Medikamenten, Hilfsmitteln, Messungen, Arztbesuchen oder Therapien Hilfe braucht. Wer Medikamente selbstständig einnimmt und Hilfsmittel selbst nutzt, erhält dafür oft wenige oder keine Punkte.

So bereiten Betroffene Widerspruch und Klage vor

Nach einer Ablehnung sollten Sie zuerst das Pflegegutachten anfordern und dann jedes Modul prüfen.

Betroffene sollten außerdem ein Pflegetagebuch führen. Es sollte nicht nur Zeiten notieren, sondern beschreiben, welche Hilfe tatsächlich nötig war und warum die Handlung allein nicht gelang.

Diese Unterlagen helfen im Verfahren

Hilfreich sind aktuelle Arztberichte, Krankenhausberichte, Medikamentenpläne, Therapieberichte, Hilfsmittelverordnungen, Sturzprotokolle und Stellungnahmen von Pflegediensten.

Besonders wertvoll sind konkrete Berichte von Pflegepersonen. Sie können schildern, wann und wie oft sie tatsächlich helfen müssen.

Warum die Klage im entschiedenen Fall scheiterte

Im Fall vor dem Sozialgericht Bayreuth bestätigten mehrere Begutachtungen denselben niedrigen Punktwert. Auch der gerichtliche Hausbesuch ergab keinen Pflegegrad.

Das Gericht hielt die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen zwar für glaubhaft. Es sah aber keine pflegerelevante Einschränkung der Selbstständigkeit in einem Umfang, der mindestens Pflegegrad 1 rechtfertigt.

FAQ zur Klage auf Pflegegrad

Wann lohnt sich eine Klage gegen die Pflegekasse?

Eine Klage lohnt sich, wenn konkrete Hilfen im Alltag falsch bewertet oder übersehen wurden und Nachweise zeigen, dass mindestens 12,5 gewichtete Punkte erreicht werden können.

Reichen Schmerzen für Pflegegrad 1?

Nein. Schmerzen können relevant sein, wenn sie die Selbstständigkeit konkret einschränken. Entscheidend ist, ob dadurch regelmäßige Hilfe durch andere erforderlich wird.

Was ist wichtiger: Diagnose oder Alltagseinschränkung?

Die Alltagseinschränkung ist entscheidend. Pflegegrade richten sich nach der Selbstständigkeit, nicht nach der bloßen Schwere einer Diagnose.

Was tun, wenn der MD nur 5 Punkte festgestellt hat?

Dann sollte geprüft werden, ob wesentliche Hilfen übersehen wurden. Ohne neue oder konkrete Nachweise ist eine Klage bei so großem Abstand zu 12,5 Punkten meist schwierig.

Welche Beweise sind am stärksten?

Ein Pflegetagebuch, konkrete Aussagen von Pflegepersonen, Pflegedienstberichte und aktuelle medizinische Unterlagen sind besonders wichtig. Sie sollten direkt den Hilfebedarf in den sechs Modulen belegen.

Fazit: Eine Pflegegrad-Klage braucht mehr als Beschwerden

Eine Klage gegen die Pflegekasse lohnt sich nicht automatisch, nur weil Betroffene krank sind, Schmerzen haben oder im Haushalt Hilfe brauchen. Entscheidend ist, ob die gesetzlich bewertete Selbstständigkeit erheblich genug eingeschränkt ist.

Für Betroffene heißt das: Pflegegutachten prüfen, konkrete Alltagsprobleme dokumentieren und gezielt die sechs Module berücksichtigen. Je näher der Punktwert an der Schwelle liegt und je besser der Hilfebedarf belegt ist, desto eher lohnt sich Widerspruch oder Klage.