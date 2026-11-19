6.150 Euro Rente im Monat soll Friedrich Merz allein durch seine Zeit im Bundestag bekommen. Diese Zahl macht derzeit Schlagzeilen. Doch bekommt der Bundeskanzler tatsächlich so viel Geld? Die Antwort ist weniger eindeutig, als manche Berichte vermuten lassen.

Fest steht, dass Merz durch seine rund 20 Jahre im Bundestag erhebliche Altersversorgungsansprüche erworben hat.

Eine neue Berechnung zeigt, in welcher Größenordnung sich seine Bundestagsversorgung bewegen könnte.

Wie viel Rente steht Friedrich Merz rechnerisch zu?

Merz saß von 1994 bis 2009 im Bundestag und ist seit 2021 erneut Abgeordneter. Insgesamt kommen damit mittlerweile rund 20 Mandatsjahre zusammen.

Nach § 20 Abgeordnetengesetz erwerben Abgeordnete nach dem heutigen Berechnungsmodell für jedes Jahr im Parlament einen Versorgungsanspruch von 2,5 Prozent ihrer Abgeordnetenentschädigung.

Bei 20 Jahren wären das 50 Prozent. Die monatliche Abgeordnetenentschädigung beträgt derzeit 11.833,47 Euro. Daraus ergeben sich rechnerisch rund 5.917 Euro brutto im Monat.

Das ist allerdings noch nicht die persönliche Rente von Merz. Für seine frühen Bundestagsjahre gelten besondere gesetzliche Übergangsregeln.

Warum immer wieder 6.150 Euro genannt werden

Die häufig genannten 6.150 Euro beruhen auf einer höheren Abgeordnetenentschädigung von rund 12.330 Euro. Dieser Betrag sollte ab Juli 2026 gelten.

Doch der Bundestag beschloss am 10. Juli 2026, auf die vorgesehene Erhöhung zu verzichten. Die Abgeordnetenentschädigung liegt deshalb weiterhin bei 11.833,47 Euro monatlich.

Die alte Rechnung mit 12.330 Euro ist damit überholt. Wer heute einfach 20 Mandatsjahre mit dem aktuellen Versorgungssatz berechnet, kommt auf rund 5.917 Euro.

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Allerdings dürfen diese 5.917 Euro ebenso wenig als gesicherte persönliche Altersentschädigung von Merz bezeichnet werden. Wegen der Übergangsregeln für ältere Bundestagsmandate ist eine genaue Berechnung ohne seine individuellen Versorgungsdaten nicht möglich.

Was bekommt Merz aktuell tatsächlich ausgezahlt?

Eine öffentlich bestätigte monatliche Rentenzahlung von Friedrich Merz ist nicht bekannt. Das gilt sowohl für die Bundestagsversorgung als auch für mögliche weitere Altersbezüge.

Merz ist weiterhin Bundestagsabgeordneter und seit Mai 2025 Bundeskanzler. Er erhält deshalb Amtsbezüge, die von einer Altersrente zu unterscheiden sind.

Bei der Abgeordnetenentschädigung werden Einkünfte aus einem Regierungsamt nach den gesetzlichen Anrechnungsregeln berücksichtigt. Auch bei gleichzeitig bestehenden Versorgungsansprüchen können Kürzungen greifen.

Ob Merz bereits Zahlungen aus früher erworbenen Altersversorgungsansprüchen erhält, ist nicht öffentlich dokumentiert. Sicher ist deshalb nur die Größenordnung der möglichen Bundestagsversorgung, nicht der Betrag auf seinem Konto.

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Weitere Ansprüche aus Europaparlament und Anwaltsberuf

Die Bundestagsversorgung ist vermutlich nur ein Teil seiner späteren Altersbezüge.

Merz war von 1989 bis 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments. Außerdem arbeitete er viele Jahre als Rechtsanwalt und in der Privatwirtschaft.

Aus diesen Tätigkeiten können weitere Renten- und Versorgungsansprüche bestehen. Über deren genaue Höhe liegen jedoch keine vollständigen öffentlichen Angaben vor.

Hinzu kommt eine mögliche spätere Versorgung aus seiner Zeit als Bundeskanzler. Ein regulärer Anspruch auf Ruhegehalt nach § 15 Bundesministergesetz setzt normalerweise vier Regierungsjahre voraus. Diese hat Merz noch nicht erreicht. Für bestimmte Fälle eines früheren Ausscheidens bestehen Ausnahmen.

Die einzelnen Ansprüche dürfen außerdem nicht einfach addiert werden. Das Abgeordnetengesetz und das Bundesministergesetz enthalten Regeln zur Anrechnung verschiedener staatlicher Bezüge.

Wie groß ist der Unterschied zur normalen Altersrente?

Die Unterschiede sind erheblich. Nach dem Jahresbericht 2025 der Deutschen Rentenversicherung erhielten Altersrentner Ende 2025 durchschnittlich 1.195 Euro monatlich.

Frauen bekamen im Schnitt 994 Euro, Männer 1.449 Euro.

Die vereinfachte Bundestagsrechnung von rund 5.917 Euro liegt damit fast fünfmal so hoch wie der durchschnittliche Zahlbetrag einer gesetzlichen Altersrente.

Allerdings werden hier unterschiedliche Größen verglichen. Die gesetzliche Durchschnittsrente ist ein Zahlbetrag nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Die errechnete Bundestagsversorgung ist dagegen ein Bruttobetrag.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Finanzierung. Während Arbeitnehmer und Arbeitgeber Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, wird die Altersentschädigung der Bundestagsabgeordneten aus Steuermitteln finanziert.

Die entscheidende Feststellung bleibt deshalb, dass Merz voraussichtlich über eine hohe Altersversorgung aus seiner politischen Laufbahn verfügt. Eine konkrete monatliche Auszahlung von 6.150 Euro ist dadurch aber nicht nachgewiesen.

Häufige Fragen

Wie hoch ist die Rente von Friedrich Merz?

Die genaue Höhe seiner persönlichen Altersversorgung ist nicht öffentlich bekannt. Eine vereinfachte Berechnung nach dem heutigen Abgeordnetengesetz ergibt bei rund 20 Mandatsjahren etwa 5.917 Euro brutto monatlich. Wegen älterer Versorgungsregelungen ist das aber kein bestätigter Anspruch.

Bekommt Merz bereits 6.150 Euro Rente ausgezahlt?

Dafür gibt es keinen öffentlich überprüfbaren Nachweis. Die oft genannte Summe stammt aus einer Modellrechnung mit einer Abgeordnetenentschädigung, deren geplante Erhöhung 2026 ausgesetzt wurde.

Bekommt Merz später zusätzlich eine Kanzlerpension?

Ein zusätzlicher Anspruch kann nach den Regeln des Bundesministergesetzes entstehen. Normalerweise sind dafür vier Regierungsjahre erforderlich. Verschiedene staatliche Versorgungsansprüche unterliegen allerdings gesetzlichen Anrechnungsregeln.

Quellen

Deutscher Bundestag – Aktuelle Abgeordnetenentschädigung

Deutscher Bundestag – Verzicht auf die Diätenerhöhung vom 10. Juli 2026

Deutscher Bundestag – Biografie von Friedrich Merz

§ 19 Abgeordnetengesetz – Anspruch auf Altersentschädigung