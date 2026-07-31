Schwerbehinderung: Mehrere Erkrankungen erschweren den Reha-Antrag

Für Menschen mit einer bestehenden Behinderung kann eine zusätzliche Erkrankung einen hohen Reha-Bedarf auslösen. Gerade bei mehreren Beeinträchtigungen stoßen Betroffene jedoch auf Formulare, Begutachtungen und Klinikkonzepte, die häufig nur eine einzelne Diagnose abbilden.

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Eine neue Studie im Bundesgesundheitsblatt beschreibt den Zugang zur medizinischen Rehabilitation aus Sicht beteiligter Fachleute als bürokratisch, schwer verständlich und fehleranfällig. Komplexe Bedarfe werden in Anträgen nicht ausreichend erfasst, passende Einrichtungen sind schwer zu finden und Leistungsentscheidungen bleiben teilweise kaum nachvollziehbar.

Neue Studie zeigt die Hürden vor der Reha

Die am 10. Juli 2026 veröffentlichte Studie „Gleiche Chancen beim Zugang zur medizinischen Rehabilitation?“ vergleicht zwei qualitative Forschungsprojekte der Universität Bielefeld. Ausgewertet wurden 19 Fachinterviews und acht Fokusgruppen mit Beschäftigten von Reha-Trägern, Reha-Einrichtungen und Beratungsstellen sowie medizinischen und sozialen Fachkräften.

Die Untersuchung liefert keine repräsentative Ablehnungsquote. Sie zeigt aber wiederkehrende Schwierigkeiten vom Erkennen des Reha-Bedarfs bis zur Auswahl einer geeigneten Einrichtung.

Die Forschenden weisen selbst auf Grenzen hin. Nur wenige hausärztliche Praxen nahmen teil, Fachkräfte aus der Eingliederungshilfe konnten nicht erreicht werden und Veröffentlichungen aus Sicht der betroffenen Menschen sind noch in Arbeit.

Schwerbehinderung und Reha-Anspruch sind nicht dasselbe

Untersucht wurden Menschen mit einer bereits bestehenden Behinderung, die wegen einer weiteren Erkrankung, einer Begleiterkrankung oder eines Unfalls eine Reha benötigen. Die Ergebnisse beziehen sich nicht ausschließlich auf Personen mit einem anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50.

Wichtig ist: Ein Schwerbehindertenausweis führt nicht automatisch zur Bewilligung einer Reha. Umgekehrt kann ein Anspruch auch ohne festgestellten GdB bestehen, wenn Reha-Bedarf, Teilnahmefähigkeit und eine realistische Aussicht auf Erfolg vorliegen.

Nach § 42 SGB IX soll medizinische Rehabilitation Behinderungen und chronische Krankheiten unter anderem mindern, ausgleichen oder eine Verschlimmerung verhindern. Welche Ziele für eine Bewilligung ausreichen, hängt jedoch vom zuständigen Reha-Träger ab.

Bei der Rentenversicherung muss die Reha grundsätzlich eine gefährdete oder geminderte Erwerbsfähigkeit erhalten oder verbessern können. Ist die Krankenkasse zuständig, stehen die Vermeidung oder Minderung von Behinderung und Pflegebedürftigkeit stärker im Vordergrund; die Rentenversicherung informiert über ihre zusätzlichen Voraussetzungen.

Weitere Informationen zur Abgrenzung von Behinderung und Schwerbehinderung bietet der Beitrag Schwerbehinderung – Ausweis, Vorteile und Rechte im Überblick.

Warum Mehrfacherkrankungen schwer zugeordnet werden

Das deutsche Reha-System ist weitgehend nach Erkrankungsgruppen gegliedert. Orthopädische, kardiologische, neurologische oder psychosomatische Kliniken behandeln jeweils bestimmte Beschwerden und setzen häufig ein Mindestmaß an Selbstständigkeit voraus.

Bei mehrfach beeinträchtigten Menschen lässt sich der Bedarf jedoch nicht immer einer einzelnen Fachrichtung zuordnen. Eine Person kann etwa mit einer angeborenen körperlichen Behinderung leben und zusätzlich nach einem Schlaganfall, einer Krebserkrankung oder einer psychischen Krise rehabilitative Behandlung benötigen.

Wird nur die neue Diagnose betrachtet, fehlen möglicherweise Pflege, Kommunikationshilfe oder ein passendes Mobilitätskonzept. Steht dagegen allein die bekannte Behinderung im Vordergrund, kann eine behandelbare Begleiterkrankung übersehen werden.

Die Forschung bezeichnet dieses Überlagern als „Diagnostic Overshadowing“. In Alltagssprache bedeutet das: Beschwerden werden vorschnell mit der vorhandenen Behinderung erklärt, obwohl eine weitere Erkrankung eine eigene Diagnostik und Behandlung erfordert.

Auch standardisierte Untersuchungen können ein unvollständiges Bild liefern. Nach den Studienergebnissen sind manche Tests für Menschen mit schweren motorischen oder kommunikativen Beeinträchtigungen nicht ausreichend geprüft oder praktisch kaum nutzbar.

Wer eine Aufgabe wegen einer körperlichen Einschränkung nicht ausführen kann oder mehr Zeit zur Verständigung braucht, kann dadurch fälschlich als weniger rehafähig erscheinen. Bereits im Antrag sollte deshalb erklärt werden, welche Assistenz, Kommunikationsform oder Anpassung für eine aussagekräftige Untersuchung nötig ist.

Ohne Unterstützung bleibt der Antrag häufig liegen

Nach den ausgewerteten Interviews geben oft Angehörige, andere nahestehende Personen oder Hausärzte den Anstoß für eine Reha. Bei kognitiven Einschränkungen, hohem Pflegebedarf oder Verständigungsproblemen hängt der weitere Verlauf besonders stark von dieser Unterstützung ab.

Das zeigt eine Schwäche des Verfahrens. Von Menschen mit erheblichem Hilfebedarf wird viel Eigeninitiative verlangt, obwohl ihre Beeinträchtigungen das Einholen von Befunden und Ausfüllen von Formularen erschweren.

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Fehlt ein engagierter Unterstützer, kann eine Reha-Empfehlung unbearbeitet bleiben. Angehörige und Hausärzte schließen damit eine Lücke, die eigentlich durch verlässliche Beratung und Begleitung geschlossen werden müsste.

Diese Probleme führen häufig zur Ablehnung

Die befragten Fachleute berichten von wiederkehrenden Problemen bei Leistungsentscheidungen und in Ablehnungsbescheiden. Häufig seien Reha-Ziel, Erfolgsaussicht, Teilhabeeinschränkungen oder Behandlungsmöglichkeiten nicht ausreichend beschrieben.

Bei mehreren Behinderungen entsteht dieses Problem schneller, weil übliche Formulare den Unterstützungs- und Behandlungsbedarf nur unvollständig aufnehmen.

Berichtetes Problem im Verfahren Was im Einzelfall geprüft werden sollte Das Reha-Ziel sei nicht erkennbar Sind konkrete Verbesserungen bei Mobilität, Selbstversorgung, Kommunikation, Alltagsbewältigung oder Erwerbsfähigkeit beschrieben? Eine positive Reha-Prognose fehle Wurde erklärt, welche realistische Verbesserung oder Stabilisierung mit welcher Unterstützung erreichbar ist? Die betroffene Person sei nicht rehafähig Hat der Träger notwendige Pflege, Assistenz, Hilfsmittel und Kommunikationshilfen berücksichtigt oder vollständige Selbstständigkeit vorausgesetzt? Die medizinischen Unterlagen reichten nicht aus Bilden Befundberichte das Zusammenwirken der Erkrankungen und die daraus folgenden Teilhabeeinschränkungen ab?

Ein knapper Textbaustein ist nicht allein deshalb rechtswidrig, weil er standardisiert ist. Nach § 35 SGB X muss der Bescheid jedoch die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe erkennen lassen.

Bleibt offen, welche Einschränkungen der Träger seiner Entscheidung zugrunde gelegt und warum er erreichbare Reha-Ziele verneint hat, sollte die Begründung überprüft werden.

Was im Reha-Antrag stehen sollte

Eine lange Diagnoseliste zeigt noch nicht, weshalb eine Reha erforderlich ist. Für den Träger muss erkennbar werden, was die betroffene Person im Alltag oder Arbeitsleben nicht mehr, nur unter Schmerzen oder nur mit Unterstützung bewältigen kann.

Bei mehreren Beeinträchtigungen sollte der Antrag die Wechselwirkungen erklären. Eine Gehbehinderung kann etwa den Umgang mit einer neuen Herzkrankheit erschweren, während eine Kommunikationsbeeinträchtigung das Erkennen von Schmerzen oder Belastungsgrenzen verzögert.

Ebenso wichtig sind ein realistisches Behandlungsziel und eine nachvollziehbare Prognose. Erfolg muss nicht Heilung bedeuten; auch die Verhinderung einer Verschlechterung oder ein geringerer Hilfebedarf können den Nutzen einer Reha begründen, sofern dies zu den Voraussetzungen des zuständigen Trägers passt.

Reicht der Platz im Formular nicht aus, kann ein unterschriebenes Zusatzblatt beigefügt und im Antrag darauf verwiesen werden. Ärztliche Befundberichte sollten nicht nur Diagnoseschlüssel wiederholen, sondern Einschränkungen, Wechselwirkungen, Reha-Ziele und notwendige Unterstützung beschreiben.

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Wer eine geeignete Einrichtung kennt, sollte sie benennen und den Wunsch mit dem konkreten Bedarf begründen. Nach § 8 SGB IX müssen berechtigte Wünsche bei der Entscheidung über Teilhabeleistungen berücksichtigt werden.

Das bedeutet keinen uneingeschränkten Anspruch auf jede gewünschte Klinik. Barrierefreie Unterbringung, verfügbare Pflege oder Erfahrung mit der Kombination der Erkrankungen können den Wunsch jedoch sachlich stützen.

Barrierefreie Antragstellung ist ein Recht

Nach § 17 SGB I sollen Sozialleistungen möglichst einfach zugänglich sein und allgemein verständliche Antragsvordrucke verwendet werden. Verwaltungs- und Dienstgebäude müssen außerdem frei von Zugangs- und Kommunikationsbarrieren sein.

Blinde und sehbehinderte Menschen können Vordrucke ohne zusätzliche Kosten in einer wahrnehmbaren Form verlangen. Reha-Träger sollen mit Menschen mit geistigen oder seelischen Behinderungen einfach und verständlich kommunizieren und bei Bedarf Formulare in Leichter Sprache erläutern.

Menschen mit Hör- oder Sprachbehinderung dürfen Deutsche Gebärdensprache oder andere geeignete Kommunikationshilfen nutzen. Die zuständige Stelle trägt die dadurch entstehenden Kosten.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation weist darauf hin, dass Reha-Leistungen zunächst auch ohne besonderes Formular oder mündlich beantragt werden können. Das kann den Beginn des Verfahrens sichern, ersetzt aber nicht die später benötigten medizinischen Unterlagen.

Aus Beweisgründen empfiehlt sich eine schriftliche Antragstellung oder das offizielle Onlineportal des Trägers. Ein benötigtes barrierefreies Format sollte früh und konkret benannt werden.

Was bei unklarer Zuständigkeit gilt

Ob Krankenkasse, Rentenversicherung oder Unfallversicherung zuständig ist, hängt vom Zweck der Reha, der Ursache der Erkrankung und den persönlichen Voraussetzungen ab. Antragsteller müssen diese Abgrenzung nicht abschließend selbst lösen.

Stellt der zuerst angeschriebene Reha-Träger innerhalb von zwei Wochen fest, dass er für die beantragten Leistungen insgesamt nicht zuständig ist, muss er den Antrag nach § 14 SGB IX unverzüglich weiterleiten. Die betroffene Person ist darüber zu informieren.

Wird der Antrag nicht innerhalb dieser Frist weitergeleitet, muss der zuerst angeschriebene Träger den Bedarf grundsätzlich umfassend feststellen und das Verfahren fortführen. Sind Leistungen mehrerer Träger betroffen, kommen eine Beteiligung oder Aufteilung nach § 15 SGB IX in Betracht.

Die Zwei-Wochen-Frist betrifft nur die Zuständigkeit. Über die Reha selbst muss in diesem Zeitraum noch nicht entschieden werden.

Beratung und Widerspruch gegen die Ablehnung

Unterstützung bieten die Beratungsstellen der Reha-Träger und die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Die EUTB berät Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen und Angehörige kostenlos zu Reha- und Teilhabeleistungen.

Sie hilft beim Sortieren des Bedarfs und bei der Vorbereitung eines Antrags, übernimmt aber keine Rechtsberatung oder Vertretung im Verfahren. Dafür kommen Sozialverbände, zugelassene Beratungsstellen oder Fachanwälte für Sozialrecht in Betracht.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann nach § 84 SGG in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Zur Fristwahrung genügt zunächst eine eindeutige Erklärung, sofern sie schriftlich, über einen zugelassenen elektronischen Zugang oder zur Niederschrift bei der zuständigen Stelle eingeht.

Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden. Zugleich sollte nach § 25 SGB X Akteneinsicht verlangt werden, um übersehene Befunde, nicht berücksichtigten Unterstützungs- oder Assistenzbedarf oder eine unzutreffende Einschätzung der Reha-Fähigkeit erkennen zu können.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, kann in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Hinweise zum Verfahren enthält der Ratgeber Klage vor dem Sozialgericht einreichen.

Beispiel aus der Praxis

Eine 52-jährige Büroangestellte hat eine angeborene Gehbehinderung, nutzt einen Rollstuhl und erfüllt die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Reha der Rentenversicherung. Nach dem Auftreten einer schweren Herzschwäche ist ihre Erwerbsfähigkeit gefährdet.

Die Rentenversicherung lehnt die beantragte Reha zunächst ab, weil die Unterlagen keine ausreichende Reha-Fähigkeit und kein konkretes Behandlungsziel erkennen ließen. Nach Akteneinsicht zeigt sich, dass der Bescheid vor allem den hohen Hilfebedarf erwähnt.

Ein neuer kardiologischer Bericht erläutert, dass die Frau mit barrierefreiem Training, Unterstützung beim Transfer und angepasster Belastungssteuerung ihre Ausdauer verbessern und ihre Beschäftigung erhalten kann. Im Widerspruch wird außerdem eine geeignete barrierefreie Klinik benannt.

Das Beispiel zeigt: Mehrere Beeinträchtigungen schließen eine Reha nicht aus. Entscheidend ist, dass Antrag und Befundberichte den Unterstützungsbedarf mit einem realistisch erreichbaren Ziel verbinden.

Häufige Fragen zur Reha bei mehreren Behinderungen

Reicht ein Schwerbehindertenausweis für die Bewilligung einer Reha?

Nein. Ein GdB von mindestens 50 belegt nicht automatisch Reha-Bedarf, Reha-Fähigkeit und Erfolgsaussicht. Diese Voraussetzungen werden für die beantragte Leistung gesondert geprüft.

Kann eine Reha wegen hohen Pflegebedarfs abgelehnt werden?

Hoher Pflegebedarf kann die Auswahl einer geeigneten Einrichtung erschweren, schließt eine Reha aber nicht automatisch aus. Der Träger muss prüfen, ob die Behandlung mit Pflege, Assistenz, Hilfsmitteln oder in einer anderen geeigneten Form durchgeführt werden kann.

Muss immer ein amtliches Antragsformular verwendet werden?

Reha-Leistungen können grundsätzlich zunächst auch ohne besonderes Formular oder mündlich beantragt werden. Für die Entscheidung werden jedoch regelmäßig trägerspezifische Angaben und medizinische Unterlagen benötigt.

Was passiert, wenn der Antrag beim falschen Träger eingeht?

Ist der zuerst angeschriebene Träger für die beantragten Leistungen insgesamt nicht zuständig, muss er den Antrag grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen weiterleiten. Ist er nur für einen Teil zuständig, muss das weitere Verfahren mit den anderen beteiligten Trägern abgestimmt werden.

Kann ich Unterlagen in Leichter Sprache oder einem barrierefreien Format verlangen?

Je nach Beeinträchtigung bestehen Ansprüche auf zugängliche Formulare, verständliche Kommunikation und geeignete Kommunikationshilfen. Der benötigte Zugang sollte konkret benannt werden, etwa als wahrnehmbare Fassung, Erläuterung in Leichter Sprache oder Kommunikation in Gebärdensprache.

Wie lange läuft die Widerspruchsfrist?

In der Regel beträgt die Frist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Die Rechtsbehelfsbelehrung nennt die zuständige Stelle, die zulässigen Übermittlungswege und die Frist.

Hilft die EUTB auch nach einer Reha-Ablehnung?

Die EUTB kann über Reha- und Teilhabeleistungen informieren und bei der Vorbereitung weiterer Schritte unterstützen. Sie bietet jedoch keine Rechtsberatung und übernimmt keine Vertretung im Widerspruchs- oder Gerichtsverfahren.