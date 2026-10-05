Grundsicherung 2026: So viel erhalten Alleinlebende vom Jobcenter

Wer wissen möchte, wie viel Grundsicherung ein Single erhält, stößt auf sehr unterschiedliche Beträge: 563 Euro, rund 1.000 Euro oder deutlich mehr. Der Widerspruch löst sich auf, sobald zwischen dem Regelbedarf, den Wohnkosten und der tatsächlichen Auszahlung unterschieden wird.

Für alleinstehende Erwachsene beträgt der Regelbedarf 2026 grundsätzlich 563 Euro monatlich. Unterkunft und Heizung werden zusätzlich berücksichtigt, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind; möglich sind außerdem Zuschläge für besondere Bedarfe.

Entscheidend ist deshalb nicht allein, wie viel das Jobcenter überweist. Für Betroffene zählt vor allem, welcher Betrag nach Miete, Heizung, Strom und möglichen Abzügen tatsächlich für den übrigen Alltag verbleibt.

Der Regelsatz bleibt unverändert

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die bisherige Leistung nach dem SGB II Grundsicherungsgeld. Die Reform hat Regeln verändert, den monatlichen Regelbedarf für Alleinstehende aber nicht erhöht.

Dieser Beitrag behandelt die Leistungen des Jobcenters für Menschen im System der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine andere Leistung, auch wenn einzelne Berechnungsbeträge übereinstimmen.

Mit „Single“ ist im Alltag oft lediglich eine unverheiratete Person gemeint. Für die Berechnung kommt es hingegen darauf an, wie jemand lebt und ob weitere Menschen zu seiner Bedarfsgemeinschaft gehören.

Lebenssituation Regelbedarf 2026 pro Monat Einordnung Alleinstehender Erwachsener mit eigenem Haushalt 563 Euro Üblicher Ausgangsbetrag für einen Single Volljähriger unter 25 Jahren ohne eigenen Haushalt im Elternhaushalt 451 Euro Für diese Konstellation gilt eine niedrigere Regelbedarfsstufe Volljähriger Partner in einer Bedarfsgemeinschaft 506 Euro Keine Berechnung als alleinstehende Person

Die Beträge beziehen sich auf den Regelbedarf und enthalten keine Unterkunftskosten. Für unter 25-Jährige bestehen zusätzlich besondere Regeln beim Auszug aus dem Elternhaus.

Eine reine Wohngemeinschaft ist dagegen nicht automatisch eine gemeinsame Bedarfsgemeinschaft. Mehrere Erwachsene können in derselben Wohnung leben und jeweils einen eigenen Anspruch haben, wenn die Voraussetzungen einer gemeinsamen Bedarfsgemeinschaft nicht vorliegen.

Was die 563 Euro bezahlen sollen

Der Regelbedarf soll unter anderem Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsstrom und soziale Teilhabe abdecken. Auch unregelmäßige Ausgaben müssen grundsätzlich aus diesem Budget finanziert werden, soweit kein zusätzlicher Leistungsanspruch besteht.

Rechnerisch entsprechen 563 Euro bei einem Monat mit 30 Tagen rund 18,77 Euro täglich. Das ist jedoch kein reines Essensgeld, sondern der auf einen Tag heruntergerechnete Betrag für zahlreiche Ausgaben des Lebens.

Wenn beispielsweise Schuhe ersetzt werden müssen, fehlt dieses Geld an anderer Stelle. Genau deshalb sagt eine Überweisung von mehr als 1.000 Euro wenig darüber aus, wie viel ein Mensch tatsächlich für Lebensmittel oder gesellschaftliche Aktivitäten ausgeben kann.

Eine ausführliche Einordnung bietet der Beitrag darüber, welche Ausgaben im Regelsatz 2026 enthalten sind.

Wie sich der individuelle Anspruch zusammensetzt

Bei der Berechnung werden zunächst die anerkannten Bedarfe zusammengerechnet. Anschließend wird Einkommen berücksichtigt, soweit es nach Abzügen und Freibeträgen anzurechnen ist.

Bestandteil Bedeutung für alleinstehende Erwachsene Regelbedarf Grundsätzlich 563 Euro für den laufenden Lebensunterhalt Unterkunft Anerkannte Miete einschließlich berücksichtigungsfähiger kalter Betriebskosten Heizung Anerkannte Heizkosten zusätzlich zum Regelbedarf Mehrbedarf Zusätzliche Leistung bei bestimmten persönlichen oder wohnungsbezogenen Voraussetzungen Anrechenbares Einkommen Verringert den Anspruch nach Anwendung der gesetzlichen Abzüge Kranken- und Pflegeversicherung Absicherung beziehungsweise Beitragszuschuss nach den jeweiligen Voraussetzungen, kein frei verfügbares Haushaltsbudget

Die Versicherungsleistungen sind getrennt von der Geldsumme zu betrachten, die für den Lebensunterhalt ausgezahlt wird. Bei gesetzlich versicherten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten führt das Jobcenter die entsprechenden Beiträge grundsätzlich an die Kranken- und Pflegekasse ab.

Vereinfacht lautet die Rechnung: Regelbedarf plus anerkannte Wohn- und Heizkosten plus Mehrbedarfe, abzüglich anrechenbaren Einkommens. Leistungsminderungen, Aufrechnungen oder Zahlungen unmittelbar an andere Empfänger können die Überweisung auf das eigene Konto zusätzlich verändern.

Große Städtetabelle: Welche Durchschnittsbeträge die Auswertung nennt

Buergergeld.org nennt für Singles bundesweit durchschnittlich 1.081 Euro monatlich und veröffentlicht die folgende regionale Übersicht. Die Zahlen beruhen nach Angaben des Portals auf Juni 2026 und beschreiben damit einen statistischen Stand vor der Umstellung im Juli, keine garantierten Oktoberbeträge.

Stadt beziehungsweise Bezeichnung in der Auswertung Durchschnittlicher Monatsbetrag in Euro München 1.230 Hamburg 1.196 Frankfurt am Main 1.180 Stuttgart 1.173 Köln 1.170 Berlin 1.156 Karlsruhe 1.154 Dortmund 1.139 Wiesbaden 1.136 Mannheim 1.133 Braunschweig 1.127 Kiel 1.126 Bremen 1.124 Mainz 1.121 Düsseldorf 1.114 Wolfsburg 1.108 Hannover 1.107 Essen 1.107 Gießen 1.106 Freiburg im Breisgau 1.105 Saarbrücken 1.104 Nürnberg 1.101 Augsburg 1.101 Potsdam 1.083 Duisburg 1.082 Deutschland insgesamt 1.081 Gelsenkirchen 1.080 Wuppertal 1.080 Bochum 1.078 Dresden 1.078 Aachen 1.076 Ludwigshafen 1.075 Kassel 1.074 Göttingen 1.074 Münster 1.072 Hildesheim 1.069 Recklinghausen 1.066 Offenbach 1.058 Rostock 1.042 Magdeburg 1.042 Halle an der Saale 1.028 Leipzig 1.015 Görlitz 997

Quelle der Durchschnittswerte ist die genannte Auswertung, nicht eine eigene Berechnung aus den Statistikdateien der Bundesagentur für Arbeit.

Warum ein höherer Durchschnitt keine bessere Versorgung beweist

Ein höherer Zahlbetrag kann dadurch entstehen, dass in einer Region höhere Unterkunftskosten anerkannt werden. Er bedeutet deshalb nicht automatisch, dass den Menschen nach der Mietzahlung mehr Geld zum Leben bleibt.

Außerdem können sich die betrachteten Gruppen hinsichtlich Einkommen und zusätzlichen Bedarfen unterscheiden. Aus der Differenz zwischen einem Durchschnittswert und 563 Euro lässt sich daher nicht zuverlässig die durchschnittlich übernommene Miete ablesen.

Für die individuelle Prüfung ist die Tabelle eine Orientierung, aber kein Anspruchsnachweis. Wer darunterliegt, erhält nicht automatisch zu wenig; wer darüberliegt, bekommt nicht automatisch eine besonders großzügige Leistung.

Mietkosten: Bruttokaltmiete und Warmmiete dürfen nicht verwechselt werden

Die Bruttokaltmiete besteht aus der eigentlichen Miete und den kalten Betriebskosten, etwa für Wasser oder Müllabfuhr. Heizkosten kommen hinzu und werden gesondert beurteilt.

Deshalb ist ein veröffentlichter Mietrichtwert ohne Hinweis auf die enthaltenen Kosten wenig hilfreich. Wer eine Warmmiete mit einer Grenze für die Bruttokaltmiete vergleicht, kann den eigenen Anspruch falsch einschätzen.

Die folgende Tabelle enthält ausgewählte, amtlich veröffentlichte Richtwerte für einen Einpersonenhaushalt. Heizkosten sind in diesen Beträgen nicht enthalten, und besondere Zuschläge oder Ausnahmen sind gesondert zu prüfen.

Stadt Bruttokaltmiete für eine Person Stand beziehungsweise Grundlage der veröffentlichten Angabe Berlin 449,00 Euro Informationsblatt zur AV-Wohnen ab Januar 2026 Hamburg 574,00 Euro Informationsblatt vom 28. April 2026 München 911,00 Euro Richtwerte ab 1. Januar 2026 Frankfurt am Main 786,00 Euro Aktuell vom Jobcenter verlinkte Tabelle auf Grundlage des Mietspiegels 2024 Leipzig 357,62 Euro Hinweisblatt des Jobcenters, Stand 1. Dezember 2025

Die Werte stammen aus den Veröffentlichungen der jeweiligen Städte beziehungsweise Jobcenter. Ein älterer Dokumentstand bedeutet dabei nicht automatisch, dass der darin genannte Richtwert inzwischen ersetzt wurde.

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Auch eine anerkannte Mietobergrenze ist kein pauschaler Auszahlungsbetrag. Kostet die Wohnung weniger, entsteht aus dem Abstand zum Richtwert kein zusätzlicher Anspruch.

Bei der Wohnungssuche sollte außerdem nicht allein auf Quadratmeterangaben geschaut werden. So nennt München für eine Person bis zu 50 Quadratmeter, Leipzig legt seiner Tabelle 45 Quadratmeter zugrunde; die Kostenprüfung bleibt daneben erforderlich.

Die Karenzzeit ist kein Freibrief für beliebig hohe Mieten

Für Unterkunftskosten gibt es grundsätzlich eine einjährige Karenzzeit. Seit Juli 2026 gilt jedoch auch hier grundsätzlich eine Begrenzung auf das Eineinhalbfache der örtlichen Angemessenheitswerte; während der Karenzzeit sind gesetzliche Ausnahmen möglich.

Bei einem angenommenen örtlichen Richtwert von 500 Euro beträgt diese Grenze rechnerisch 750 Euro. Daraus folgt aber weder ein Anspruch jedes Singles auf 750 Euro Mietzahlung noch die Zusage, dass dieser Betrag dauerhaft anerkannt wird.

Zusätzlich können die gesetzlich vorgesehenen Prüfungen zur Mietpreisbremse und zu örtlich bestimmten Quadratmeterobergrenzen relevant werden. Die Einhaltung einer einzigen Zahl aus einer Tabelle ersetzt daher keine Prüfung der konkreten Wohnung.

Nach der Karenzzeit können zu hohe Unterkunftskosten ein Kostensenkungsverfahren auslösen. Dabei sind die gesetzlichen Fristen und die Frage zu beachten, ob eine Senkung im Einzelfall möglich und zumutbar ist.

Die neuen Miet- und Wohnkostengrenzen beim Grundsicherungsgeld werden in einem eigenen Beitrag erläutert. Vor der Unterschrift unter einen neuen Mietvertrag sollte die Kostenübernahme mit dem zuständigen Jobcenter geklärt werden.

Heizkosten: Ein Richtwert ist nicht immer eine starre Zahlungsgrenze

Die Unterkunfts-Karenzzeit schützt nicht in gleicher Weise vor einer Prüfung der Heizkosten. Diese werden grundsätzlich auf ihre Angemessenheit geprüft.

Dabei ist zwischen einem Prüfwert und einer abschließenden Kürzungsentscheidung zu unterscheiden. Das Jobcenter Leipzig bezeichnet seine veröffentlichten Heizkostenwerte ausdrücklich als Nichtprüfungsgrenzen und weist auf die gesonderte Angemessenheitsprüfung hin.

Eine Tabelle mit einem Heizkostenbetrag darf deshalb nicht pauschal so gelesen werden, als werde jeder zusätzliche Euro zwingend gestrichen. Betroffene sollten eine abweichende Entscheidung und die zugrunde gelegte Berechnung nachvollziehen können.

Rechentabelle: So verändert die Wohnung den Monatsbetrag

Die folgende Modellrechnung unterstellt einen Regelbedarf von 563 Euro und vollständig anerkannte Wohn- und Heizkosten. Einkommen, Mehrbedarfe, Leistungsminderungen und Aufrechnungen bleiben für diese Darstellung unberücksichtigt.

Anerkannte Unterkunft und Heizung Gesamter monatlicher Leistungsanspruch Nach Bezahlung von Unterkunft und Heizung 350 Euro 913 Euro 563 Euro 450 Euro 1.013 Euro 563 Euro 550 Euro 1.113 Euro 563 Euro 650 Euro 1.213 Euro 563 Euro 750 Euro 1.313 Euro 563 Euro 850 Euro 1.413 Euro 563 Euro

Die Beispiele machen sichtbar, warum ein Leistungsanspruch von 1.413 Euro nicht mit einem frei verfügbaren Einkommen in gleicher Höhe gleichgesetzt werden darf. In der letzten Tabellenzeile sind bereits 850 Euro für Wohnen und Heizen gebunden.

Für eine faire Betrachtung müssen deshalb die Kosten betrachtet werden, die mit der Leistung gedeckt werden sollen. Eine teure Wohnung macht ihren Bewohner nicht wohlhabender.

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Wenn die Miete nicht vollständig anerkannt wird, schrumpft das Existenzminimum im Alltag

Besonders schwierig wird die Situation, wenn die tatsächlichen Wohnkosten über dem anerkannten Betrag liegen. Wird die Differenz aus dem Regelbedarf bezahlt, steht dieser Teil des Geldes für andere Ausgaben nicht mehr zur Verfügung.

Die folgende Tabelle zeigt eigene Rechenbeispiele und unterstellt zusätzlich einen monatlichen Haushaltsstromabschlag von 50 Euro. Weitere laufende Ausgaben sind noch nicht abgezogen.

Aus dem Regelbedarf gezahlte Mietdifferenz Vom Regelbedarf verbleibend Nach zusätzlich 50 Euro Haushaltsstrom 0 Euro 563 Euro 513 Euro 50 Euro 513 Euro 463 Euro 80 Euro 483 Euro 433 Euro 100 Euro 463 Euro 413 Euro 150 Euro 413 Euro 363 Euro

Schon bei einer Mietlücke von 100 Euro fehlen knapp 18 Prozent des Regelbedarfs. Diese Belastung ist in einer bloßen Betrachtung des bewilligten Gesamtbetrags kaum zu erkennen.

Ob die Begrenzung der Unterkunftskosten rechtmäßig ist, muss getrennt davon geprüft werden. Eine niedrige Anerkennung im Bescheid beweist für sich genommen noch nicht, dass das Jobcenter richtig gerechnet hat.

Haushaltsstrom ist enthalten, Warmwasser kann zusätzlich zählen

Der gewöhnliche Stromverbrauch für Beleuchtung, Kühlschrank oder Waschmaschine ist grundsätzlich aus dem Regelbedarf zu finanzieren. Er wird nicht allein deshalb zusätzlich übernommen, weil der Abschlag besonders hoch ausfällt.

Anders kann die Einordnung bei Strom zum Heizen oder für die Warmwasserbereitung aussehen. Wer einen elektrischen Durchlauferhitzer nutzt, sollte prüfen, ob der entsprechende Mehrbedarf im Bescheid berücksichtigt wurde.

Für alleinstehende Erwachsene beträgt die Warmwasserpauschale unter den gesetzlichen Voraussetzungen 12,95 Euro monatlich. Wie diese Leistung geltend gemacht wird, erklärt der Beitrag zum Mehrbedarf für Warmwasser 2026.

Tabelle zu Mehrbedarfen: Wann zusätzliches Geld möglich ist

Ein Mehrbedarf gleicht eine gesetzlich anerkannte besondere Bedarfslage aus. Er wird nicht allein deshalb gezahlt, weil der allgemeine Regelbedarf im Alltag knapp ist.

Besonderer Bedarf Berechnung bei 563 Euro Regelbedarf Monatlicher Betrag beziehungsweise Voraussetzung Warmwasserbereitung in der Wohnung, etwa durch elektrischen Durchlauferhitzer Grundsätzlich 2,3 Prozent 12,95 Euro, soweit der Bedarf nicht bereits über die Unterkunftskosten gedeckt wird Schwangerschaft nach der zwölften Schwangerschaftswoche 17 Prozent 95,71 Euro Behinderung mit den Voraussetzungen des § 21 Absatz 4 SGB II 35 Prozent 197,05 Euro bei den dort genannten tatsächlich erbrachten Teilhabe- oder Eingliederungsleistungen Medizinisch erforderliche kostenaufwendige Ernährung Individuelle Feststellung Kein einheitlicher Eurobetrag für jede Erkrankung

Die gesetzlichen Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Mehrbedarf. Ein Schwerbehindertenausweis allein löst beispielsweise nicht automatisch den Zuschlag von 35 Prozent aus.

Auch ein zusätzlicher Betrag für eine besondere Ernährung setzt einen entsprechenden medizinischen Bedarf voraus. Entscheidend ist daher, ob die persönliche Situation den gesetzlichen Tatbestand erfüllt und im Verfahren ausreichend nachgewiesen wurde.

Einkommen: Warum nicht nur 100 Euro anrechnungsfrei bleiben

Ein häufiger Irrtum lautet, dass bei einem Nebenjob lediglich 100 Euro behalten werden dürften. Tatsächlich sieht das Gesetz für Erwerbseinkommen neben dem Grundfreibetrag weitere gestaffelte Freibeträge vor.

Abschnitt des monatlichen Bruttoerwerbseinkommens Freibetrag nach der allgemeinen Regel Bis 100 Euro Grundsätzlich vollständig anrechnungsfrei Über 100 bis 520 Euro 20 Prozent dieses Einkommensabschnitts Über 520 bis 1.000 Euro 30 Prozent dieses Einkommensabschnitts Über 1.000 bis 1.200 Euro 10 Prozent dieses Einkommensabschnitts

Bei Leistungsberechtigten mit mindestens einem minderjährigen Kind reicht die letzte Stufe unter den gesetzlichen Voraussetzungen bis 1.500 Euro. Daneben bestehen Sonderregeln, etwa für bestimmte unter 25-jährige Schülerinnen, Schüler oder Auszubildende.

Die Prozentsätze werden jeweils nur auf den betreffenden Einkommensabschnitt angewandt. Wer 600 Euro verdient, erhält deshalb nicht pauschal 30 Prozent des gesamten Verdienstes als Freibetrag.

Tabelle zum Hinzuverdienst: Was das Jobcenter tatsächlich anrechnet

Die folgende Modellrechnung unterstellt einen monatlichen Gesamtbedarf von 1.163 Euro, bestehend aus 563 Euro Regelbedarf und 600 Euro anerkannten Wohn- und Heizkosten. Außerdem wird angenommen, dass Brutto- und Nettoverdienst übereinstimmen und keine zusätzlichen Abzüge oder Sonderfreibeträge bestehen.

Monatsverdienst Freibetrag Anrechenbares Einkommen Verbleibende Jobcenterleistung 0 Euro 0 Euro 0 Euro 1.163 Euro 100 Euro 100 Euro 0 Euro 1.163 Euro 200 Euro 120 Euro 80 Euro 1.083 Euro 300 Euro 140 Euro 160 Euro 1.003 Euro 500 Euro 180 Euro 320 Euro 843 Euro 600 Euro 208 Euro 392 Euro 771 Euro

Die Berechnungen folgen den allgemeinen Freibeträgen nach § 11b SGB II. Bei tatsächlichen Abzügen vom Lohn oder weiteren absetzbaren Aufwendungen kann die Rechnung anders ausfallen.

Bei 300 Euro Verdienst kommen in diesem Beispiel 1.003 Euro vom Jobcenter und 300 Euro vom Arbeitgeber zusammen. Insgesamt sind das 1.303 Euro und damit 140 Euro mehr als ohne Beschäftigung.

Eine sinkende Jobcenterüberweisung ist deshalb für sich genommen kein Beleg für weniger verfügbares Geld. Verglichen werden müssen die Leistung und das zusätzlich erzielte Einkommen zusammen.

Krankenversicherung: Zusätzliche Absicherung, aber kein Einkaufsgeld

Für gesetzlich versicherte erwerbsfähige Leistungsberechtigte zahlt das Jobcenter grundsätzlich die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Diese Beträge dürfen nicht so dargestellt werden, als könnten Betroffene darüber im Alltag frei verfügen.

Bei privat Versicherten kommt unter den jeweiligen Voraussetzungen ein Beitragszuschuss in Betracht. Die Aussage, jeder Leistungsbezieher werde automatisch über das Jobcenter gesetzlich versichert, wäre deshalb zu weitgehend.

Auch an den Vermieter können Leistungen unmittelbar überwiesen werden. In solchen Fällen fällt der Kontoeingang niedriger aus als der gesamte bewilligte Anspruch, obwohl die Unterkunftskosten berücksichtigt sind.

Einmalige Hilfen gehören nicht zum gewöhnlichen Monatsbetrag

Neben der laufenden Unterstützung können in bestimmten Situationen einmalige Leistungen hinzukommen, beispielsweise für eine erforderliche Erstausstattung der Wohnung oder bei bevorstehender Geburt. Solche Hilfen erhöhen nicht dauerhaft den Regelsatz, sondern beziehen sich auf einen konkreten zusätzlichen Bedarf.

Sie müssen gesondert beantragt werden, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist. Deshalb sollte ein außergewöhnlich hoher Zahlbetrag in einem einzelnen Monat nicht ohne Weiteres als normale monatliche Leistung verstanden werden.

Einen umfassenderen Überblick bietet der Ratgeber zu Anspruch, Antrag, Mehrbedarf und Höhe des Grundsicherungsgeldes.

Antrag und Bescheid: Auf den richtigen Monat kommt es an

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden auf Antrag erbracht, wobei der Antrag grundsätzlich auf den ersten Tag des Antragsmonats zurückwirkt. Wer die Voraussetzungen erfüllt und erst im Verlauf des Oktobers beantragt, kann damit grundsätzlich bereits für Oktober anspruchsberechtigt sein.

Die laufenden Leistungen sollen monatlich im Voraus erbracht werden. Der Zeitpunkt der Überweisung und die Höhe des zugrunde liegenden Anspruchs sind allerdings zwei unterschiedliche Fragen.

Nach Erhalt des Bescheids sollten Regelbedarf, Unterkunft, Heizung, Mehrbedarfe und Einkommensanrechnung mit den eigenen Unterlagen verglichen werden. Gerade eine fehlende Warmwasserpauschale oder ein unzutreffender Einkommensabzug kann sich Monat für Monat auswirken.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid ist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Eine bloße Nachfrage beim Jobcenter ersetzt diesen Rechtsbehelf nicht.

Praxisbeispiel: Was einer alleinstehenden Frau tatsächlich bleibt

Die 46-jährige Jana lebt allein und hat zunächst kein Einkommen. Für ihre Wohnung erkennt das Jobcenter 500 Euro Bruttokaltmiete und 80 Euro Heizkosten vollständig an; für den elektrischen Durchlauferhitzer kommen 12,95 Euro Mehrbedarf hinzu.

Zusammen mit dem Regelbedarf von 563 Euro ergibt das einen Anspruch von 1.155,95 Euro monatlich. Nach den Wohn- und Heizkosten verbleiben 575,95 Euro, aus denen Jana auch ihren Stromverbrauch bezahlen muss.

Nimmt sie später eine Beschäftigung mit 300 Euro Monatsverdienst auf und gilt die oben erläuterte Standardrechnung, werden 160 Euro angerechnet. Das Jobcenter zahlt dann 995,95 Euro, zusammen mit dem Verdienst stehen ihr 1.295,95 Euro zur Verfügung.

Nach den unveränderten Wohn- und Heizkosten bleiben 715,95 Euro vor dem Stromabschlag. Das Beispiel zeigt, warum weder der Regelsatz allein noch die Jobcenterüberweisung allein ausreicht, um die tatsächliche finanzielle Lage zu beurteilen.

Fragen und Antworten zur Grundsicherung für Singles

Wie viel Grundsicherung bekommt ein Single 2026 insgesamt?

Der Regelbedarf beträgt für alleinstehende Erwachsene grundsätzlich 563 Euro monatlich. Der Gesamtanspruch ergibt sich aus zusätzlichen anerkannten Wohn- und Heizkosten, möglichen Mehrbedarfen und der Anrechnung vorhandenen Einkommens.

Warum sind die Beträge in den Städten unterschiedlich?

Vor allem die anerkannten Unterkunftskosten unterscheiden sich regional. Ein höherer Gesamtbetrag bedeutet deshalb nicht automatisch mehr Geld nach Bezahlung der Wohnung.

Sind die Mietwerte aus einer Tabelle garantiert?

Nein, die genannten Richtwerte sind keine pauschalen Auszahlungszusagen. Es zählen die tatsächlichen Kosten, die anwendbaren örtlichen Vorgaben und die gesetzlichen Regeln für den Einzelfall.

Bekommen Singles zusätzlich Geld für Strom?

Gewöhnlicher Haushaltsstrom ist grundsätzlich im Regelbedarf enthalten. Für Strom zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung gelten andere Regeln, die gesondert geprüft werden müssen.

Wird ein Nebenverdienst vollständig abgezogen?

Nein, für Erwerbseinkommen bestehen Freibeträge. Bei 300 Euro Verdienst bleiben nach der allgemeinen Standardrechnung 140 Euro anrechnungsfrei, sofern keine abweichenden Abzüge oder Sonderregeln greifen.