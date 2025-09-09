Krankengeld endet: So sichern Sie jetzt Ihr Einkommen

Lesedauer 3 Minuten

Wenn das Krankengeld ausläuft, droht oft Unsicherheit. Dieser Beitrag ordnet die Schritte. Sie erfahren, wie Sie Einkommenslücken vermeiden. Außerdem lesen Sie, wann Arbeitslosengeld greift und wie die Nahtlosigkeit funktioniert. Hinweise zu Reha, Erwerbsminderungsrente und Grundsicherung runden den Überblick ab.

Aussteuerung: Was das konkret bedeutet

Krankengeld endet nach 78 Wochen je Krankheit in drei Jahren. Dazu zählt die sechswöchige Lohnfortzahlung bereits mit. Effektiv fließt daher meist rund 72 Wochen Krankengeld. Die Aussteuerung markiert den Wechsel zur Arbeitsagentur. Sie betrifft Beschäftigte mit weiterbestehendem Arbeitsvertrag ebenso. Entscheidend ist der erschöpfte Krankengeldanspruch, nicht die Kündigung.

Blockfrist und zweites Krankengeld realistisch einordnen

Die Blockfrist beträgt drei Jahre ab erster Krankschreibung. Ein neues Krankengeld wegen derselben Krankheit ist nur unter engen Bedingungen möglich. Sie dürfen mindestens sechs Monate nicht wegen dieser Krankheit krankgeschrieben gewesen sein.

Zusätzlich müssen Sie in dieser Zeit sechs Monate erwerbstätig gewesen sein oder der Vermittlung zur Verfügung stehen. Beides scheitert im Alltag häufig. Planen Sie deshalb vorrangig mit dem Übergang zum Arbeitslosengeld.

Nach der Aussteuerung: Regelmäßig ALG I, nicht Bürgergeld

Nach der Aussteuerung führt der Weg grundsätzlich zur Agentur für Arbeit. Bürgergeld ist in der Regel nicht der nächste Schritt. ALG I ist vorrangig, solange ein Anspruch besteht. Das gilt auch mit weiterem Arbeitsvertrag. Wichtig ist die rechtzeitige Meldung. So vermeiden Sie Lücken beim Geld und beim Versicherungsschutz.

Nahtlosigkeitsregelung: ALG I trotz fehlender Leistungsfähigkeit

Die Nahtlosigkeitsregelung greift, wenn Sie voraussichtlich länger als sechs Monate weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Grundlage ist eine Begutachtung durch den Ärztlichen Dienst. Die Agentur prüft Ihre Unterlagen und fordert meist Reha oder DRV-Klärung an.

Während der Nahtlosigkeit bleibt der Krankenversicherungsschutz bestehen. Beiträge zahlt die Agentur für Arbeit. Die Zahlung läuft bis zur Entscheidung der Rentenversicherung oder bis zur gesundheitlichen Klärung.

Alternative ohne Nahtlosigkeit: Verfügbarkeit erklären

Lehnt die Agentur Nahtlosigkeit ab, können Sie sich „im Rahmen Ihrer Möglichkeiten“ verfügbar melden. Sie erklären die Bereitschaft, theoretisch vermittelbar zu sein. Praktisch folgen daraus selten echte Vermittlungen. Entscheidend ist: So sichern Sie die Zahlung von ALG I. Halten Sie trotzdem ärztliche Nachweise bereit. Reichen Sie Krankmeldungen nur ein, wenn die Agentur dies ausdrücklich verlangt.

Reha vor Rente: Wie der nächste Schritt aussieht

Die Rentenversicherung prüft „Reha vor Rente“. Eine medizinische oder berufliche Reha soll Erwerbsfähigkeit erhalten. Stellt die Reha oder ein Gutachten eine dauerhafte Einschränkung fest, kommt Erwerbsminderungsrente in Betracht.

Ein Reha-Antrag kann unter Voraussetzungen als Rentenantrag gelten. Achten Sie daher auf vollständige Befunde. Berichte Ihrer behandelnden Ärzte sind oft entscheidend.

Erwerbsminderungsrente: Kriterien und Wartezeiten

Voll erwerbsgemindert sind Versicherte unter drei Stunden Leistungsvermögen täglich. Das muss auf absehbare Zeit bestehen. Zusätzlich gelten versicherungsrechtliche Hürden. Erforderlich sind drei Jahre Pflichtbeiträge in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung.

Die allgemeine Wartezeit muss erfüllt sein. Erreichen Sie diese Voraussetzungen nicht, scheitert die Rente trotz Krankheit.

Wenn Rente nicht reicht: Grundsicherung beim Sozialamt

Reicht die Rente nicht oder besteht kein Rentenanspruch, greift die Grundsicherung bei Erwerbsminderung. Zuständig ist das Sozialamt. Die Leistung entspricht der Höhe nach dem Bürgergeld. Es erfolgt jedoch eine Prüfung von Einkommen und Vermögen in der Bedarfsgemeinschaft. Sammeln Sie Nachweise zu Miete, Heizkosten und gesundheitlichen Einschränkungen frühzeitig.

Fristen und praktische Schritte für Betroffene

Melden Sie sich bei absehbarem Ende des Krankengeldes frühzeitig arbeitsuchend. Drei Monate vorher ist die sichere Marke. Fordern Sie rechtzeitig den Aussteuerungsschein der Krankenkasse an. Vereinbaren Sie einen Termin bei der Agentur für Arbeit.

Halten Sie Befunde, Reha-Bescheide und Arbeitsplatzdaten bereit. Klären Sie mit der Agentur den Modus: Nahtlosigkeit oder Verfügbarkeit. Beantragen Sie parallel eine Reha, wenn die Agentur dies verlangt.

Typische Fehler vermeiden

Vermeiden Sie Lücken bei Krankschreibungen während des Krankengeldes. Versäumen Sie keine Meldungen und Termine der Agentur. Reichen Sie medizinische Unterlagen vollständig ein. Verlassen Sie sich nicht auf ein zweites Krankengeld. Prüfen Sie stattdessen früh den ALG-I-Anspruch. Denken Sie an die Wartezeiten der Rente. Fehlen Pflichtbeiträge, planen Sie rechtzeitig Alternativen.

Mit Planung entsteht keine Einkommenslücke

Wer früh agiert, hält den Zahlungsfluss aufrecht. Die Aussteuerung führt nicht automatisch ins Bürgergeld. ALG I ist der Regelfall. Die Nahtlosigkeitsregelung schützt bei fehlender Leistungsfähigkeit. Parallel klären Reha und DRV die Erwerbsminderung. Wenn Rente scheitert, sichert die Grundsicherung den Lebensunterhalt. Nutzen Sie Fristen, bündeln Sie Nachweise und bleiben Sie bei Anträgen konsequent.