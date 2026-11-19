Die Großeltern haben für ihr Enkelkind gespart, auf dem Sparkonto liegen mehrere Tausend Euro. Doch wenn die Eltern Grundsicherung beziehen, stellt sich eine wichtige Frage.

Darf das Jobcenter dieses Geld verwenden, um die Leistungen der Eltern zu kürzen?

Die Bundesregierung hat darauf eine klare Antwort gegeben. Kinder müssen weder ihr eigenes Einkommen noch ihr Vermögen für den Lebensunterhalt ihrer Eltern oder Geschwister einsetzen. Das bestätigte sie in einer am 3. November 2026 veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage (Bundestagsdrucksache 21/8843).

Kindervermögen darf nicht für den Bedarf der Eltern angerechnet werden

Die entscheidende Vorschrift steht in § 9 Absatz 2 SGB II. Danach können Einkommen und Vermögen der Eltern bei der Berechnung des Leistungsanspruchs ihrer hilfebedürftigen Kinder berücksichtigt werden.

Umgekehrt gilt diese Regel jedoch nicht. Das Einkommen und Vermögen eines Kindes bleibt seinem eigenen Bedarf zugeordnet.

Besitzt ein Kind zum Beispiel ein Sparkonto mit 8.000 Euro, darf das Jobcenter daraus nicht ableiten, dass die Mutter oder der Vater damit den eigenen Regelbedarf finanzieren muss.

Auch Geld, das über den Bedarf des Kindes hinausgeht, wird nicht einfach zum Einkommen der Eltern.

Die Bundesregierung bestätigt damit eine bereits bestehende Rechtslage. Es handelt sich nicht um einen neu eingeführten Schutz durch die aktuelle Grundsicherungsreform.

Warum das Jobcenter trotzdem Leistungen für das Kind kürzen kann

Der Schutz vor einer Anrechnung bei den Eltern bedeutet nicht, dass das gesamte Sparguthaben des Kindes unangetastet bleibt.

Seit dem 1. Juli 2026 gelten nach § 12 SGB II neue altersabhängige Vermögensfreibeträge. Für Kinder und junge Erwachsene unter 30 Jahren liegt der allgemeine Freibetrag bei 5.000 Euro.

Besitzt ein Kind beispielsweise 6.500 Euro verwertbares Vermögen, liegen 1.500 Euro über diesem Freibetrag. Dieser Betrag kann bei der Prüfung seines eigenen Leistungsanspruchs relevant werden.

Das Jobcenter darf das Geld aber nicht verwenden, um den Bedarf der Eltern zu decken.

Dadurch kann der Gesamtbetrag sinken, den eine Familie vom Jobcenter erhält, weil für das Kind weniger oder zeitweise keine Leistungen gezahlt werden. Der persönliche Leistungsanspruch der Eltern wird dadurch nicht zu einem Anspruch gegen das Vermögen des Kindes.

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Welche Schwierigkeiten die neuen Vermögensgrenzen verursachen, zeigt unser Beitrag Neue Grundsicherung – Großeltern sparen für die Enkel und plötzlich zahlt das Jobcenter weniger.

Wann ein Kind nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft gehört

Nach § 7 Absatz 3 Nummer 4 SGB II gehören unverheiratete Kinder unter 25 Jahren nur dann zur Bedarfsgemeinschaft ihrer Eltern, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sichern können.

Reichen eigenes Einkommen oder verwertbares Vermögen aus, kann das Kind deshalb aus der Bedarfsgemeinschaft ausscheiden.

Das überschüssige Geld darf auch dann nicht zur Finanzierung des Lebensunterhalts der Eltern herangezogen werden.

Allerdings entsteht dadurch ein weiterer Nachteil. Nicht ausgeschöpfte Vermögensfreibeträge anderer Familienmitglieder können nur innerhalb einer bestehenden Bedarfsgemeinschaft übertragen werden.

Scheidet das Kind wegen ausreichender eigener Mittel aus, können die Eltern ihre ungenutzten Freibeträge nicht mehr auf dessen Vermögen übertragen.

Die Bundesregierung hält diese Regelung ausdrücklich für rechtmäßig und plant derzeit keine entsprechende Gesetzesänderung.

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Bei Sparbüchern und Erbschaften zählt das tatsächliche Eigentum

Für Eltern ist entscheidend, wem das Geld rechtlich gehört.

Ein Sparbuch, das Großeltern tatsächlich ihrem Enkelkind geschenkt haben, kann eigenes Vermögen des Kindes sein. Gleiches gilt für eine Erbschaft, die das Kind selbst erhalten hat.

Anders kann es aussehen, wenn Eltern oder Großeltern lediglich Geld für die Zukunft zurücklegen, ohne es dem Kind bereits rechtlich zu übertragen.

Entscheidend sind die Vereinbarungen mit der Bank, eine mögliche Schenkung und die tatsächlichen Eigentums- und Verfügungsverhältnisse. Der Name auf dem Sparbuch allein klärt diese Fragen nicht abschließend.

Auch bestehende Verfügungsbeschränkungen sind wichtig. Nach der Regierungsantwort darf Vermögen nicht berücksichtigt werden, wenn weder das Kind noch seine gesetzlichen Vertreter es wegen wirksamer rechtlicher oder vertraglicher Beschränkungen verwerten können.

Eine bloße Absicht, das Geld später für Führerschein oder Ausbildung zu verwenden, reicht dafür hingegen nicht aus.

Ausbildungsvergütung und Kindergeld unterscheiden sich

Auch die Ausbildungsvergütung eines Kindes ist zunächst dessen eigenes Einkommen. Bei der Berechnung seines Leistungsanspruchs sind die gesetzlichen Einkommensfreibeträge zu beachten.

Ein Überschuss aus eigenem Erwerbseinkommen darf nicht ohne Weiteres zur Deckung des Elternbedarfs eingesetzt werden.

Beim Kindergeld besteht allerdings eine wichtige Besonderheit. Nach § 11 Absatz 1 SGB II wird es dem Kind nur insoweit zugerechnet, wie es zur Sicherung seines Lebensunterhalts benötigt wird.

Ein nicht benötigter Kindergeldanteil kann deshalb als Einkommen des kindergeldberechtigten Elternteils berücksichtigt werden. Das ist etwas anderes als die Anrechnung eines dem Kind gehörenden Sparguthabens.

Die Unterschiede erläutert unser Beitrag Grundsicherung – Wann darf das Jobcenter Kindergeld bei den Eltern anrechnen?.

Was Eltern bei einer falschen Anrechnung tun sollten

Wer feststellt, dass das Jobcenter Kindervermögen dem Bedarf der Eltern zugeordnet hat, sollte eine nachvollziehbare Berechnung verlangen.

Wichtig sind Kontoauszüge, Sparverträge, Schenkungsvereinbarungen und gegebenenfalls Erbschaftsunterlagen. Daraus sollte hervorgehen, wem das Guthaben zusteht und ob es verwertbar ist.

Zusätzlich sollten Familien den Bewilligungszeitraum kontrollieren. Hat er vor dem 1. Juli 2026 begonnen, gelten nach § 65a SGB II bis zu seinem Ende noch die bisherigen Vermögensvorschriften.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Betroffene bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Besonders wichtig ist, die Berechnung für jedes Familienmitglied getrennt zu prüfen. Denn auch wenn das Jobcenter Leistungen für ein Kind rechtmäßig kürzt, darf es dessen Vermögen nicht einfach zur Finanzierung des Lebensunterhalts der Eltern einsetzen.

Häufige Fragen zum Sparguthaben von Kindern

Darf das Jobcenter das Sparbuch meines Kindes für meine Leistungen anrechnen?

Nein, wenn das Sparguthaben tatsächlich dem Kind gehört. Es darf für dessen eigenen Leistungsbedarf berücksichtigt werden, nicht aber für den Lebensunterhalt der Eltern.

Wie viel Geld darf mein Kind auf dem Sparkonto haben?

Seit Juli 2026 gilt bei Anwendung der neuen Vermögensregeln für Kinder ein allgemeiner Freibetrag von 5.000 Euro. Weitere Schutzvorschriften, nicht ausgeschöpfte Freibeträge innerhalb der Bedarfsgemeinschaft und Übergangsregelungen können im Einzelfall relevant sein.

Was passiert, wenn mein Kind eine größere Erbschaft erhält?

Die Erbschaft ist dem Kind zuzuordnen, sofern es rechtlich Eigentümer des Vermögens geworden ist. Sie kann seinen eigenen Anspruch auf Grundsicherung beeinflussen. Der Bedarf der Eltern darf damit jedoch nicht gedeckt werden.

Quellen

Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung vom 28. Oktober 2026, Drucksache 21/8843, insbesondere Seite 3