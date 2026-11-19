Eine Mieterin zahlte für ihre 70 Quadratmeter große Wohnung im Münchner Glockenbachviertel zuletzt 1.822 Euro Kaltmiete im Monat. Doch nach Auffassung des Landgerichts München I waren nur 1.173 Euro zulässig. Damit lag die verlangte Miete monatlich 649 Euro zu hoch.

Über mehrere Jahre summierte sich die zu viel gezahlte Miete auf rund 49.000 Euro. Einschließlich der Zinsen beziffert der Mieterverein München die Forderung der Frau auf insgesamt 58.110,54 Euro.

Das Landgericht München I entschied am 14. Oktober 2026 zugunsten der Mieterin.

Aus dem WG-Einzug wurde ein teurer Staffelmietvertrag

Daniela C. wohnte schon seit 2009 in der Auenstraße, damals zog sie in eine Wohngemeinschaft. 2020 bekam sie einen neuen Vertrag über die Wohnung, mit einer Kaltmiete von zunächst 1.650 Euro und weiteren Erhöhungen zu festen Terminen.

Die Vermieterin, eine Grundstücksverwaltung der Familie Brandl, verlangte auch einen Zuschlag für die Möbel. Dabei hatte die überwiegend bei Ikea gekaufte Einrichtung nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung insgesamt weniger als 800 Euro gekostet.

📚 Lesen Sie auch: +Rente: Nur die halbe Rente beziehen und 6 Prozent Zuschlag sichern

Was die Möbel beim Mietpreis ausmachen

Auch für eine möbliert vermietete Wohnung kann die Mietpreisbremse gelten. Ein Zuschlag für mitvermietete Möbel ist möglich, seine Höhe muss sich aber am Wert der Einrichtung orientieren – bei gebrauchten Möbeln zählt also auch ihr Alter.

Vor Gericht griff die Vermieterin den Münchner Mietspiegel an und machte formale Mängel geltend. Das Landgericht wies den Einwand zurück und verwarf auch ihre Auffassung, die verlangte Miete bewege sich noch im zulässigen Rahmen.

Wie viel bei der Mieterin ankommt

Daniela C. trat ihre Forderung an die Inkassogesellschaft des Mietervereins ab, die den Prozess führte und das Kostenrisiko übernahm. Dafür steht der Gesellschaft im Erfolgsfall ein Honorar zu, das ihr Anwalt hier auf rund 11.000 Euro beziffert.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ob die Gesellschaft das Honorar vollständig einbehält, war bei Bekanntwerden des Urteils noch offen. Der Anwalt der Vermieterin kündigte die Auszahlung an, zugleich legte die Vermieterseite beim Bundesgerichtshof Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision ein.

Bei einer Staffelmiete lohnt sich der Blick auf jede Stufe

Gilt am Wohnort die Mietpreisbremse, darf die Anfangsmiete grundsätzlich höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Eine höhere rechtlich geschuldete Vormiete kann einen höheren Betrag erlauben, für die erste Vermietung nach einer umfassenden Modernisierung sieht das Gesetz eine Ausnahme vor.

Bei einem Staffelmietvertrag können Sie auch eine spätere Stufe prüfen, selbst wenn Sie den Vertrag vor Jahren unterschrieben haben. Für die neue Stufe zählt die Vergleichsmiete zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die höhere Miete erstmals schulden, wobei eine zuvor wirksam vereinbarte Miethöhe erhalten bleibt.

Vier Fragen zur Mietpreisbremse

Wie prüfe ich, ob meine Wohnung zu teuer ist?

Prüfen Sie zunächst, ob die Mietpreisbremse zum betreffenden Zeitpunkt in Ihrer Gemeinde galt, und ordnen Sie Ihre Wohnung anhand von Größe, Baujahr, Lage und Ausstattung im örtlichen Mietspiegel ein. Bei einer möblierten Wohnung helfen das Übergabeprotokoll und Fotos dabei, die mitvermietete Einrichtung und ihren damaligen Zustand festzuhalten.

Wie beanstande ich die Miete gegenüber dem Vermieter?

Teilen Sie dem Vermieter in Textform mit, dass Sie die vereinbarte Miete für einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse halten, und bezeichnen Sie die Wohnung und die beanstandete Miete. Hat der Vermieter vor Vertragsschluss etwa eine höhere Vormiete als Grund genannt, muss Ihre Rüge auf diese Auskunft eingehen.

Wie weit zurück kann ich zu viel gezahlte Miete fordern?

Bei einem nach dem 31. März 2020 entstandenen Mietverhältnis können Sie grundsätzlich überzahlte Miete ab Mietbeginn zurückverlangen, wenn Ihre Rüge dem Vermieter innerhalb von 30 Monaten zugeht und das Mietverhältnis noch besteht. Geht die Rüge später oder erst nach Ende des Mietverhältnisses zu, erfasst sie nur Miete, die danach fällig wird.

Hat der Bundesgerichtshof schon über den Münchner Fall entschieden?

Stand 18. November 2026 liegt das Urteil des Landgerichts München I vor. Mit ihrer Beschwerde will die Vermieterin zunächst erreichen, dass der Bundesgerichtshof die Revision zulässt.

Quellenverzeichnis

Bürgerliches Gesetzbuch, § 556d zur zulässigen Anfangsmiete, § 556e zur Vormiete und Modernisierung, § 556f zu den Ausnahmen, § 556g zur Rüge und Rückforderung und § 557a zur Staffelmiete.

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, Artikel 229 § 51 zum Stichtag 1. April 2020.

Mieterverein München, „Jetzt Miete sparen“ – Forderungseinzug und Erfolgshonorar.

tz München, Bericht zum Urteil vom 14. Oktober 2026.