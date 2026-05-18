Krankengeld endet, Rente noch nicht bewilligt: Fünf Fristen sind jetzt entscheidend

Nach 78 Wochen endet das Krankengeld von Gesetzes wegen, auch wenn die Erwerbsminderungsrente noch nicht bewilligt ist und die Deutsche Rentenversicherung monatelang prüft. Wer in dieser Phase die falschen Worte sagt, zur falschen Stelle geht oder eine einzige Frist versäumt, verliert unter Umständen mehrere Hundert Euro pro Monat oder verliert rückwirkend Monate der künftigen Rente.

Es gibt fünf Fristen, die über Ihren Lebensunterhalt in dieser Phase entscheiden, und keine davon ist offensichtlich. Das Gesetz sieht eine Brückenleistung vor, die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III. Wer die Mechanik kennt, überbrückt die Lücke ohne Einkommensausfall. Wer sie nicht kennt, steht im schlimmsten Fall Monate ohne jede Leistung da.

Was die Nahtlosigkeitsregelung leistet und für wen sie gilt

Krankengeld läuft nach spätestens 78 Wochen innerhalb eines Drei-Jahres-Zeitraums für dieselbe Erkrankung aus. Dieser Zeitpunkt heißt Aussteuerung. Viele Betroffene sind zu diesem Zeitpunkt weder wieder arbeitsfähig noch haben sie eine Entscheidung über die Erwerbsminderungsrente erhalten.

Das Rentenverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung dauert oft viele Monate. Ohne weitere Leistungen stehen Betroffene in dieser Zeit ohne Einkommen da.

Genau für diese Lücke schafft die Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I, auch wenn das Arbeitsverhältnis formal noch besteht. Voraussetzung: Die Leistungsfähigkeit muss voraussichtlich für mehr als sechs Monate auf unter 15 Wochenstunden gemindert sein, und die Rentenversicherung darf noch keine Erwerbsminderung festgestellt haben.

Beides beurteilt der ärztliche Dienst der Arbeitsagentur. Außerdem muss die Anwartschaftszeit erfüllt sein: mindestens zwölf Monate versicherungspflichtige Beschäftigung in den letzten 30 Monaten vor der Meldung. Krankengeld-Zeiten werden dabei als versicherungspflichtige Zeiten mitgezählt.

Die Nahtlosigkeitsregelung ist keine automatische Leistung. Sie läuft nur an, wenn Sie aktiv werden und dabei fünf konkrete Fristen einhalten.

Frist 1 und 2: Was drei Monate vor dem Krankengeld-Ende passiert

Wer ausgesteuert wird und Arbeitslosengeld beziehen will, muss sich bei der Agentur für Arbeit arbeitssuchend melden. Diese Meldung sollte spätestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende des Krankengeldes erfolgen.

Wer zu spät kommt, riskiert keine niedrigere Leistung, aber eine verzögerte erste Zahlung, weil die Agentur Unterlagen, Versicherungsverlauf und ärztliche Einschätzung erst ab dem Meldedatum verarbeiten kann. Wer erst am letzten Krankengeld-Tag zur Agentur geht, steht an diesem Tag ohne laufenden Bescheid da.

Parallel dazu läuft oft noch während des Krankengeld-Bezugs die zweite Frist: die Aufforderung zur Reha-Antragstellung durch die Krankenkasse. Die Krankenkasse darf Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert ist, auffordern, innerhalb von zehn Wochen einen Rehabilitationsantrag zu stellen.

Versäumen Sie diese Frist, ruht das Krankengeld ab dem Fristablauf, bis Sie den Antrag nachholen. Die ausgefallenen Wochen werden nicht nachgezahlt und das fehlende Geld in dieser Zeit ist weg.

Frist 3 und 4: Der erste Tag ohne Krankengeld

Mit dem Ende des Krankengeldes beginnt eine Phase, in der zwei Dinge gleichzeitig passieren müssen. Erstens fordert die Agentur für Arbeit unmittelbar nach Ihrer Arbeitslosmeldung auf, innerhalb eines Monats einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente oder Reha-Leistungen bei der Rentenversicherung zu stellen.

Wer diese Monatsfrist versäumt, verliert den Anspruch auf Arbeitslosengeld ab dem Tag nach Fristablauf. Das Arbeitslosengeld ruht dann so lange, bis der Antrag nachgeholt wird. Wer bereits einen Reha-Antrag gestellt hatte, den die Rentenversicherung in einen Erwerbsminderungsrentenantrag umgedeutet hat, ist durch diesen Antrag bereits abgesichert.

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Zweitens entscheidet das erste Gespräch mit der Agentur darüber, ob die Nahtlosigkeitsregelung überhaupt greift. Die Agentur prüft sowohl die objektive als auch die subjektive Verfügbarkeit. Die objektive Verfügbarkeit fingiert die Nahtlosigkeitsregelung zu Ihren Gunsten, solange die Rentenversicherung noch keine Entscheidung getroffen hat.

Die subjektive Verfügbarkeit müssen Sie selbst aktiv erklären: Sie müssen der Agentur gegenüber deutlich machen, dass Sie sich im Rahmen Ihrer gesundheitlichen Möglichkeiten dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Wer hingegen sagt, er könne und wolle gar nicht mehr arbeiten, entzieht sich damit selbst die Grundlage für das Arbeitslosengeld.

Thomas K., 52, Altenpfleger aus Hannover, lernte das auf die harte Tour. Nach seiner Aussteuerung beschrieb er dem Sachbearbeiter detailliert seine Beschwerden und schloss: „Ich kann wirklich gar nichts mehr.” Der Sachbearbeiter notierte das und lehnte die Nahtlosigkeitsregelung ab. Thomas K. hätte stattdessen formulieren müssen: „Ich stelle mich im Rahmen meiner gesundheitlichen Möglichkeiten der Arbeitsvermittlung zur Verfügung.” Dieser eine Unterschied kostete ihn mehrere Monate ohne Einkommen, bis er nach erfolgreichem Widerspruch die Leistung rückwirkend erhielt. Bei einem früheren Bruttolohn von rund 3.200 Euro entspricht das einem Arbeitslosengeld von rund 1.300 Euro pro Monat, auf das er in dieser Zeit verzichten musste.

Was die Nahtlosigkeitsregelung sichert und was sie nicht sichert

Das Arbeitslosengeld läuft in der Nahtlosigkeitsregelung in der regulären Höhe: 60 Prozent des pauschalierten Netto-Leistungsentgelts, oder 67 Prozent wenn mindestens ein Kind im Haushalt lebt. Die Bemessung richtet sich nach dem letzten Arbeitsentgelt vor der Erkrankung. Da Krankengeld kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt ist, fließt es nicht in das Bemessungsentgelt ein. Stattdessen schaut die Agentur auf die letzten zwölf Monate mit Arbeitsentgelt. Lagen in diesem Zeitraum weniger als 150 Tage mit Arbeitsentgelt, dehnt das Gesetz den Bemessungszeitraum auf bis zu 24 Monate aus. Wer also vor zwei Jahren noch gut verdient hat, profitiert davon.

Das Arbeitslosengeld läuft, bis die Rentenversicherung rechtskräftig über die Erwerbsminderung entschieden hat, oder bis die gesetzliche Höchstbezugsdauer endet. Diese hängt vom Alter ab: Unter 50-Jährige haben maximal zwölf Monate, ab 50 Jahren bis zu 15 Monate, ab 55 Jahren bis zu 18 Monate und ab 58 Jahren bis zu 24 Monate, jeweils bei entsprechender Versicherungszeit.

Wichtig für Widersprüche: Eine Ablehnung der Erwerbsminderungsrente durch die Rentenversicherung berechtigt die Agentur für Arbeit nicht automatisch dazu, das Arbeitslosengeld zu stoppen. Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass ein Ablehnungsbescheid der Rentenversicherung die Fiktion der Nahtlosigkeitsregelung nicht beendet, solange die mehr als sechsmonatige Leistungsminderung weiter besteht. Stoppt die Agentur trotzdem die Zahlung, ist sofort Widerspruch einzulegen. Bei existenzbedrohender Lage kann parallel Eilrechtsschutz beim Sozialgericht beantragt werden.

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Frist 5: Die § 99-Datumsfalle beim Rentenantrag

Wer während der Nahtlosigkeitsphase keinen Rentenantrag stellt oder gestellt hat, riskiert rückwirkend Rentenmonate zu verlieren. Das Gesetz regelt in § 99 SGB VI: Eine Rente aus eigener Versicherung beginnt von dem Kalendermonat an, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt waren, wenn der Antrag innerhalb von drei Kalendermonaten nach Ablauf dieses Monats gestellt wird. Wer später beantragt, erhält die Rente erst ab dem Antragsmonat.

In der Praxis bedeutet das: Wenn Ihre Erwerbsminderung medizinisch bereits im Oktober vorlag, Sie den Rentenantrag aber erst im April des Folgejahres stellen, verlieren Sie die Rentenzahlungen für November bis März unwiederbringlich. Bei einer monatlichen EM-Rente von 900 Euro sind das 4.500 Euro, die das System dauerhaft einbehält. Wer einen Reha-Antrag gestellt hatte, der später in einen Erwerbsminderungsrentenantrag umgedeutet wurde, hat mit dem Datum der ursprünglichen Reha-Antragstellung bereits seinen Rentenantrag gestellt. Für diesen Personenkreis startet die Dreimonats-Frist mit dem Reha-Antragsdatum, nicht mit dem Datum der Umdeutung. Wer hingegen direkt einen Erwerbsminderungsrentenantrag stellt, sollte das unverzüglich nach Bekanntwerden der Aussteuerung tun und nicht warten, bis der Nahtlosigkeits-Bescheid vorliegt.

Was passiert, wenn die EM-Rente rückwirkend bewilligt wird

Der Bescheid kommt, die EM-Rente ist bewilligt und beginnt rückwirkend für einen Zeitraum, in dem Sie Arbeitslosengeld oder Krankengeld bezogen haben. Was jetzt passiert, überrascht viele: Die Rentenversicherung zahlt die Rente für diesen Zeitraum nicht an Sie aus, sondern erstattet sie direkt an die Arbeitsagentur oder die Krankenkasse. Das regelt § 107 SGB X mit dem Prinzip der Erfüllungsfiktion: Ihre Ansprüche gegenüber dem anderen Träger gelten als erfüllt, soweit die Rentenversicherung an diesen Träger erstattet. Sie erhalten keine Doppelzahlung.

Was bleibt, ist der Differenzbetrag: War Ihre monatliche EM-Rente niedriger als das Arbeitslosengeld, erhalten Sie die Differenz nicht zurück, weil der Erstattungsanspruch des anderen Trägers vorrangig bedient wird. War die Rente höher als das Arbeitslosengeld, erhalten Sie den Überschuss als Nachzahlung ausgezahlt. Erstreckt sich diese Nachzahlung über mehr als zwölf Monate und mehr als zwei Steuerjahre, gibt es steuerliche Erleichterungsregeln, die die Steuerlast auf die Nachzahlung erheblich reduzieren können. Für die genaue steuerliche Einordnung sollte eine Steuerberatung hinzugezogen werden.

Ein weiterer Punkt betrifft die Steuererklärung: Wenn Arbeitslosengeld und Krankengeld nachträglich als EM-Rentenzahlungen eingestuft werden, weil die Rentenversicherung die Träger erstattet hat, verändern sich Ihre steuerlichen Meldungen. Finanzämter erhalten von den Trägern korrigierte Bescheinigungen. Stimmt die Mitteilung beim Finanzamt nicht mit dem überein, was tatsächlich verrechnet wurde, müssen Sie die Verrechnung aktiv belegen. Die Bescheide der Rentenversicherung über die Verrechnung sind dabei die entscheidenden Dokumente.

Wer alle fünf Fristen im Blick behält und beim ersten AA-Gespräch die richtige Formulierung wählt, bleibt in dieser langen und kräftezehrenden Phase ohne Einkommensausfall. Wer eine Frist versäumt oder beim Widerspruch zögert, zahlt dafür mit Monaten ohne Leistung oder mit dauerhaft verlorenen Rentenzahlungen. Die Rentenversicherung und die Arbeitsagentur kennen die Regeln. Betroffene müssen sie ebenfalls kennen.

Häufige Fragen zur Nahtlosigkeitsregelung

Was passiert, wenn ich keine ALG-I-Anwartschaft erfülle?

Wer die Anwartschaftszeit nicht erfüllt, hat keinen Anspruch auf die Nahtlosigkeitsregelung. Gleichzeitig gilt: Wer trotz Erkrankung noch mindestens drei Stunden täglich erwerbsfähig ist, kann als erwerbsfähig im Sinne des Bürgergeldes gelten und Bürgergeld bei der zuständigen Stelle beantragen. Das Bürgergeld ist dann die Überbrückungsleistung bis zur Entscheidung über die Erwerbsminderungsrente. Für Menschen, die dauerhaft weniger als drei Stunden täglich erwerbsfähig sind, sind je nach Fall Rentenversicherung oder Sozialhilfe zuständig.

Kann ich während der Nahtlosigkeit noch beim Arbeitgeber krankgeschrieben sein?

Ja. Die Nahtlosigkeitsregelung erfordert keine Kündigung und kein Ende des Arbeitsverhältnisses. Das Arbeitsverhältnis kann formal bestehen bleiben, auch wenn Sie kein Gehalt mehr erhalten und Arbeitslosengeld beziehen. Manche Arbeitgeber verlangen weiterhin Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für interne Zwecke oder tarifvertragliche Regelungen; das ist aus sozialrechtlicher Sicht unproblematisch. Die Agentur kümmert sich in solchen Fällen direkt um die Klärung mit dem Arbeitgeber.

Kann ich während der Nahtlosigkeit eine Teilzeitstelle annehmen oder Nebenverdienst haben?

Ja, aber mit einer klaren Grenze: Wer eine Beschäftigung von 15 oder mehr Wochenstunden aufnimmt, verliert den Nahtlosigkeitsstatus, weil dann das Kernmerkmal der Leistungsminderung entfällt. Unterhalb dieser Grenze ist eine geringfügige Beschäftigung möglich, sofern sie der Agentur für Arbeit gemeldet wird und die Stunden mit dem attestierten Gesundheitszustand vereinbar sind. Nebenverdienst bis zu einem gesetzlich festgelegten monatlichen Freibetrag bleibt ohne Auswirkung auf das Arbeitslosengeld; alles darüber wird angerechnet. Die genaue Höhe des Freibetrags teilt die Agentur auf Anfrage mit.

Wie hoch ist mein Arbeitslosengeld, wenn ich zwei Jahre krankgeschrieben war?

Das Arbeitslosengeld bemisst sich nach dem letzten Arbeitsentgelt vor der Erkrankung, nicht nach dem Krankengeld. Lagen im letzten Jahr vor der Aussteuerung weniger als 150 Tage mit Arbeitsentgelt, zieht die Agentur automatisch die letzten 24 Monate heran. Das bedeutet: Ihr Gehalt von vor zwei Jahren bildet die Grundlage. Davon werden pauschal Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer herausgerechnet, und vom verbleibenden Netto-Leistungsentgelt erhalten Sie 60 Prozent ohne Kind oder 67 Prozent mit Kind.

Was passiert mit meiner EM-Rente, wenn ich den Antrag zu spät gestellt habe?

Liegt zwischen dem Zeitpunkt, ab dem Ihre Erwerbsminderung vorlag, und dem Antragsdatum mehr als drei Kalendermonate, beginnt die Rente erst ab dem Antragsmonat und nicht rückwirkend. Monate davor gehen dauerhaft verloren. Allerdings besteht in Fällen, in denen die Rentenversicherung ihre Hinweispflichten verletzt hat, ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch, der einen früheren Rentenbeginn ermöglichen kann. Dieser Anspruch setzt voraus, dass die Behörde Sie rechtzeitig auf den möglichen Rentenanspruch hätte hinweisen müssen und das unterlassen hat.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch, § 145 Minderung der Leistungsfähigkeit

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch, §§ 142, 147, 149, 150 (Anwartschaft, Dauer, Leistungssatz, Bemessung)

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch, §§ 48, 51 (Krankengeld-Höchstdauer, Reha-Aufforderung)

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch, §§ 99, 116 (Rentenbeginn, Reha-Antrag als Rentenantrag)

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch (SGB) Zehntes Buch, § 107 (Erfüllungsfiktion bei Erstattungsansprüchen)

Bundesministerium der Finanzen: Einkommensteuer-Handbuch 2024, R 32b (Progressionsvorbehalt bei rückwirkender EM-Rente)

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 145 SGB III (Nahtlosigkeitsregelung)

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsames Rechtliches Arbeitsbuch (GRA) zu § 99 SGB VI (Rentenbeginn)