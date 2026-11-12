Mehr Geld bei Schwerbehinderung: Die Frist endet aber am 30. November 2026

Beschäftigte mit einer anerkannten Behinderung können durch den Behinderten-Pauschbetrag weniger Lohnsteuer zahlen und dadurch mehr Nettogehalt erhalten. Wer den Steuervorteil noch 2026 beim monatlichen Gehalt nutzen möchte, muss spätestens bis zum 30. November 2026 einen entsprechenden Antrag beim Finanzamt stellen.

Wer die Frist verpasst, verliert den Steuervorteil jedoch nicht. Der Behinderten-Pauschbetrag kann auch später über die Einkommensteuererklärung für 2026 berücksichtigt werden. Eine mögliche Steuererstattung erfolgt dann allerdings erst nach der Bearbeitung durch das Finanzamt.

Was am 30. November endet

Der Stichtag betrifft den Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung für das laufende Jahr. Das Finanzamt trägt den bewilligten Freibetrag in die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale, kurz ELStAM, ein, die der Arbeitgeber für die Gehaltsabrechnung abruft.

Bei einem Antrag im November wird ein bislang unberücksichtigter Jahresfreibetrag auf den verbleibenden Monat Dezember verteilt. Ob die Entlastung bereits in der nächsten Abrechnung ankommt, hängt auch von der Bearbeitung beim Finanzamt und dem Abrechnungstermin des Arbeitgebers ab.

Schon GdB 20 reicht aus

Die Steuervergünstigung setzt keine Schwerbehinderung voraus. Den Behinderten-Pauschbetrag gibt es bereits ab einem festgestellten GdB von 20.

Bei einem GdB von 50 können Sie jährlich 1.140 Euro abziehen, bei GdB 100 sind es 2.840 Euro. Für hilflose, blinde oder taubblinde Menschen beträgt der Pauschbetrag 7.400 Euro; er ersetzt dann den nach GdB gestaffelten Betrag.

Festgestellter Grad der Behinderung Jährlicher Behinderten-Pauschbetrag 20 384 Euro 30 620 Euro 40 860 Euro 50 1.140 Euro 60 1.440 Euro 70 1.780 Euro 80 2.120 Euro 90 2.460 Euro 100 2.840 Euro

1.140 Euro Freibetrag sind keine Auszahlung

Der Pauschbetrag senkt das zu versteuernde Einkommen, nicht unmittelbar die Steuer um denselben Betrag. Wie viel Sie tatsächlich sparen, hängt von Ihrem Einkommen und Ihrer steuerlichen Situation ab.

Bei einem angenommenen Grenzsteuersatz von ungefähr 30 Prozent bringt ein Pauschbetrag von 1.140 Euro überschlägig 342 Euro weniger Einkommensteuer im Jahr. Wer keine Einkommensteuer schuldet, erhält den ungenutzten Betrag nicht als Geldleistung ausgezahlt.

Den Antrag für das richtige Jahr stellen

Sie können die Lohnsteuer-Ermäßigung über Mein ELSTER oder mit den amtlichen Formularen beim zuständigen Finanzamt beantragen. Für 2026 gehören bei einer erstmaligen Beantragung der Hauptvordruck und die Anlage „Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen“ dazu.

Achten Sie darauf, dass Sie die Berücksichtigung für 2026 beantragen. Ein Antrag ausschließlich für 2027 verändert nicht den Lohnsteuerabzug für Dezember 2026.

Die sonst für bestimmte Freibeträge geltende Antragsgrenze von mehr als 600 Euro gilt beim Behinderten-Pauschbetrag nicht. Deshalb lässt sich auch der Betrag von 384 Euro bei GdB 20 im Lohnsteuerabzug berücksichtigen.

2026 den Nachweis prüfen

Für Feststellungen ab dem 1. Januar 2026 ist die elektronische Übermittlung der Behinderungsdaten an die Finanzverwaltung vorgesehen. Dafür müssen Betroffene bei der zuständigen Feststellungsbehörde die Übermittlung beantragen, die erforderliche Einwilligung erteilen und ihre Steuer-Identifikationsnummer mitteilen.

Vor 2026 ausgestellte, weiterhin gültige Ausweise oder Bescheide werden dagegen weiter anerkannt, solange sich die Feststellungen nicht ändern. Was Betroffene dabei beachten sollten, erläutert auch der Beitrag zum neuen Nachweisweg für den Behinderten-Pauschbetrag.

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Prüfen Sie sowohl den Nachweis als auch die steuerliche Eintragung, statt allein auf den GdB-Bescheid zu vertrauen.

Bestehenden Freibetrag kontrollieren

Ist der Pauschbetrag bereits in zutreffender Höhe und mit gültigem Zeitraum hinterlegt, müssen Sie ihn nicht ein zweites Mal beantragen. Kontrollieren Sie Ihre ELStAM oder fragen Sie bei der Lohnabrechnung nach, ob der Betrag berücksichtigt wird.

Ein höherer festgestellter GdB kann dagegen eine Anpassung erforderlich machen. Wer den Pauschbetrag bisher überhaupt nicht genutzt hat, findet weitere Hinweise im Beitrag „GdB seit Jahren, Pauschbetrag nie genutzt?“.

Für Rentner gilt ein anderer Weg

Auch Rentner können den Behinderten-Pauschbetrag nutzen, wenn er ihre Einkommensteuer mindert. Wer ausschließlich eine gesetzliche Rente bezieht, hat jedoch keinen Lohnsteuerabzug, den ein Antrag bis zum 30. November verändern könnte.

In diesem Fall wird der Pauschbetrag über die Einkommensteuererklärung berücksichtigt. Der Novembertermin ist deshalb keine allgemeine Ausschlussfrist für Menschen mit Behinderung.

Fiktives Beispiel: Hugo beantragt die Entlastung

Hugo, 54 Jahre, aus Bad Wildungen in der Nähe von Kassel, arbeitet als kaufmännischer Angestellter und hat seit 2024 einen anerkannten GdB von 50. In seinem ELStAM fehlt der Behinderten-Pauschbetrag bisher, weshalb er am 18. November 2026 die Lohnsteuer-Ermäßigung für das laufende Jahr beantragt.

Wird der Freibetrag rechtzeitig verarbeitet und vom Arbeitgeber berücksichtigt, fällt ihr Lohnsteuerabzug im Dezember niedriger aus. Ihre tatsächliche Entlastung ergibt sich aus der Steuerberechnung.

FAQ: Sechs Fragen zum Freibetrag

Verliere ich den Pauschbetrag nach dem 30. November?

Nein, die Frist betrifft die Lohnsteuer-Ermäßigung für das laufende Kalenderjahr. Den Pauschbetrag können Sie weiterhin in der Einkommensteuererklärung für 2026 angeben.

Brauche ich einen Schwerbehindertenausweis?

Nein, bereits ein amtlich festgestellter GdB von 20 genügt. Die steuerlichen Nachweisanforderungen müssen Sie trotzdem erfüllen.

Kann ich 7.400 Euro zusätzlich zum GdB-Pauschbetrag erhalten?

Nein, der erhöhte Betrag für hilflose, blinde oder taubblinde Menschen ersetzt den nach GdB gestaffelten Betrag. Beide Beträge werden nicht zusammengerechnet.

Gilt die Frist auch für den Freibetrag 2027?

Der 30. November 2026 beendet die Antragsfrist für das Jahr 2026. Für eine Berücksichtigung im Jahr 2027 läuft eine eigene Antragsfrist bis zum 30. November 2027.

Quellen

Einkommensteuergesetz: § 33b – Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen

Einkommensteuergesetz: § 39a – Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag

ELSTER: Anleitung zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2026

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin: Steuerrecht

Serviceportal Rheinland-Pfalz: Pauschbetrag für behinderte Menschen beantragen