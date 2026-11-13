Rentenerhöhung 2027 steht fest: Welche Rentner leer ausgehen, steht damit nun auch fest

Für die Rentenerhöhung 2027 gibt es inzwischen eine neue konkrete Prognose: Nach einem Reuters-Bericht sieht der Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 derzeit ein Plus von 4,09 Prozent zum 1. Juli 2027 vor.

Damit könnte die nächste Rentenanpassung etwas niedriger ausfallen als die Erhöhung von 4,24 Prozent im Jahr 2026.

Allerdings müssen Rentner bei der Zahl von 4,09 Prozent genau hinsehen. Es handelt sich um eine Vorausberechnung und noch nicht um den endgültig beschlossenen Anpassungssatz für 2027.

Unabhängig von der endgültigen Prozentzahl steht aber bereits fest, dass nicht jeder Rentner durch die Erhöhung tatsächlich mehr Geld zum Leben haben wird. Bei einigen Betroffenen steigt zwar rechnerisch die Rente, gleichzeitig sinkt jedoch eine andere Leistung oder der höhere Rentenwert kommt wegen besonderer Regeln zunächst gar nicht beim Zahlbetrag an.

Neue Prognose sieht für 2027 ein Rentenplus von 4,09 Prozent vor

Die Frühjahrsfinanzschätzung 2026 der Deutschen Rentenversicherung enthielt für das Jahr 2027 noch eine Rentenanpassung von 4,4 Prozent. Für 2028 wurde darin mit 2,3 Prozent gerechnet, für 2029 mit 2,8 Prozent. Laut Reuters geht der inzwischen vorliegende Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 für die Anpassung im Juli 2027 jedoch von 4,09 Prozent aus.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Nach der neuen Vorausberechnung würde er ab Juli 2027 auf 44,26 Euro je Entgeltpunkt steigen.

Eine Standardrente aus 45 Entgeltpunkten beträgt derzeit rechnerisch 1.913,40 Euro brutto. Bei einem neuen Rentenwert von 44,26 Euro würde daraus eine monatliche Bruttorente von 1.991,70 Euro. Das wären 78,30 Euro mehr im Monat.

Weitere Berechnungen zur möglichen Anpassung finden Rentner auch in unserem Beitrag zur Rentenerhöhung 2027 und den möglichen neuen Rentenbeträgen.

So viel mehr Rente könnten 4,09 Prozent bringen

Bisherige Bruttorente Plus bei 4,09 Prozent Neue Bruttorente 800 Euro 32,72 Euro 832,72 Euro 1.000 Euro 40,90 Euro 1.040,90 Euro 1.200 Euro 49,08 Euro 1.249,08 Euro 1.500 Euro 61,35 Euro 1.561,35 Euro 1.800 Euro 73,62 Euro 1.873,62 Euro 2.000 Euro 81,80 Euro 2.081,80 Euro 2.500 Euro 102,25 Euro 2.602,25 Euro

Die Tabelle zeigt Bruttowerte und unterstellt eine Rentenanpassung von genau 4,09 Prozent. Durch die Rundung des neuen Rentenwerts können sich bei der tatsächlichen Rentenberechnung geringfügige Abweichungen ergeben. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Steuern sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Die 4,09 Prozent sind noch nicht endgültig beschlossen

Die Aussage, die Höhe der Rentenerhöhung sei bereits bekannt, benötigt deshalb eine wichtige Einschränkung. Bekannt ist derzeit eine konkrete Vorausberechnung im Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026, nicht der endgültige Rentenwert für Juli 2027.

Wie stark die gesetzlichen Renten steigen, hängt unter anderem von der weiteren Lohnentwicklung und den für die Rentenanpassung benötigten Daten ab. Der endgültige Anpassungssatz wird erst 2027 ermittelt und anschließend rechtlich festgesetzt.

Wie deutlich sich Prognosen noch verändern können, zeigte bereits das Jahr 2026. Ende 2025 wurde zunächst mit rund 3,73 Prozent gerechnet, tatsächlich wurden die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2026 schließlich um 4,24 Prozent angehoben.

Altersrente, EM-Rente und Witwenrente profitieren grundsätzlich

Von der allgemeinen Rentenanpassung profitieren grundsätzlich nicht nur Bezieher einer gesetzlichen Altersrente. Auch gesetzliche Erwerbsminderungsrenten sowie Witwen-, Witwer- und Waisenrenten werden über den neuen aktuellen Rentenwert angepasst.

📚 Lesen Sie auch: Höhere Abschläge bei der Rente: Tabelle zeigt deutlichen Sprung

Wer beispielsweise eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente von 1.200 Euro erhält, könnte bei exakt 4,09 Prozent rechnerisch 49,08 Euro brutto zusätzlich bekommen. Ob davon netto ebenfalls 49,08 Euro übrig bleiben, hängt dagegen von der persönlichen Situation ab.

Grundsicherung kann die Rentenerhöhung wieder aufzehren

Besonders wenig von der Rentenerhöhung haben viele Rentner, die zusätzlich Grundsicherung im Alter beziehen. Die gesetzliche Rente wird bei dieser Sozialleistung grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt.

Steigt die anrechenbare Rente, kann deshalb im Gegenzug die Zahlung des Sozialamts sinken. Bei einem Rentner ohne anwendbaren Rentenfreibetrag kann eine Erhöhung der anrechenbaren Rente deshalb nahezu vollständig durch eine entsprechend niedrigere Grundsicherung ausgeglichen werden.

Allerdings darf nicht pauschal behauptet werden, dass jeder Grundsicherungsbezieher die gesamte Erhöhung verliert. Wer mindestens 33 Jahre mit den erforderlichen Grundrentenzeiten erreicht, kann nach den derzeit geltenden Regeln vom besonderen Freibetrag nach § 82a SGB XII profitieren.

Dabei bleiben zunächst 100 Euro sowie 30 Prozent des darüberliegenden begünstigten Renteneinkommens anrechnungsfrei, allerdings nur bis zur gesetzlichen Höchstgrenze. Mehr über diese Regelung erklärt unser Beitrag zum Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung.

Wer den Freibetrag bereits ausschöpft, kann tatsächlich leer ausgehen

Besonders ungünstig kann die Rentenerhöhung für Grundsicherungsbezieher sein, deren geschützter Freibetrag bereits an seiner Höchstgrenze liegt. Eine zusätzliche Erhöhung der gesetzlichen Rente kann dann nach heutiger Rechtslage vollständig als zusätzliches Einkommen berücksichtigt werden, sofern sich die Freibetragsgrenze nicht gleichzeitig erhöht.

Der Rentner bekommt in diesem Fall zwar einen höheren Rentenbescheid. Das Sozialamt kann seine ergänzende Leistung jedoch entsprechend reduzieren, sodass sich das verfügbare Gesamteinkommen durch die Rentenanpassung kaum oder überhaupt nicht erhöht.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Für 2027 sind bei den Freibeträgen noch Änderungen möglich. Vorschläge, Rentnern bei der Grundsicherung einen größeren Teil ihrer gesetzlichen Rente zu lassen, liegen bereits vor, sind derzeit aber noch nicht als allgemeine neue Regelung in Kraft.

Aussparung kann die Rentenerhöhung vollständig schlucken

Eine weitere Gruppe kann trotz steigenden Rentenwerts zunächst keinen höheren Zahlbetrag erhalten. Das betrifft bestimmte Rentner, bei denen wegen eines früheren fehlerhaften, aber geschützten Rentenbescheids ein höherer Zahlbetrag weitergezahlt wird.

Die Deutsche Rentenversicherung spricht hierbei von Besitzschutz beziehungsweise einer Aussparung. Ist die eigentlich richtig berechnete Rente niedriger als der geschützte Zahlbetrag, werden spätere Rentenerhöhungen zunächst genutzt, um den Abstand zwischen beiden Beträgen zu verringern.

Der ausgezahlte Betrag kann deshalb trotz einer allgemeinen Rentenerhöhung unverändert bleiben. Erst wenn die regulär berechnete Rente den geschützten Zahlbetrag erreicht oder übersteigt, führen weitere Anpassungen wieder zu einem höheren Zahlbetrag.

Private Renten steigen nicht automatisch um 4,09 Prozent

Die erwartete Rentenanpassung betrifft die gesetzliche Rentenversicherung. Wer ausschließlich eine private Rentenversicherung bezieht, hat allein wegen der gesetzlichen Rentenerhöhung keinen Anspruch auf ein Plus von 4,09 Prozent.

Das Gleiche gilt grundsätzlich für eigenständige Betriebsrentensysteme oder Leistungen berufsständischer Versorgungswerke. Ob und wann diese Leistungen steigen, richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Satzungen beziehungsweise Versicherungsverträgen.

Ein Rentner, der beispielsweise 1.500 Euro gesetzliche Altersrente und zusätzlich 300 Euro Betriebsrente bekommt, würde die allgemeine Erhöhung grundsätzlich auf den gesetzlichen Teil erhalten. Die Betriebsrente muss deshalb nicht automatisch ebenfalls um 4,09 Prozent steigen.

Auch Wohngeld kann durch eine höhere Rente sinken

Rentner mit Wohngeld gehen durch eine Rentenerhöhung nicht automatisch leer aus. Eine höhere Rente erhöht jedoch das für das Wohngeld relevante Einkommen und kann deshalb spätestens bei einer neuen Berechnung zu einem niedrigeren Wohngeldanspruch führen.

Ob sich das Wohngeld tatsächlich verringert, lässt sich nicht allein aus der Höhe der Rente ableiten. Haushaltsgröße, Miete, Mietenstufe, Freibeträge und weitere Einkünfte müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Gerade bei Rentnern nahe an einer Einkommensgrenze kann die Erhöhung deshalb teilweise durch weniger Wohngeld wieder verloren gehen. Einen Überblick bietet unser Ratgeber zum Wohngeld für Rentner und den Einkommensgrenzen.

Wohngeld sinkt nicht automatisch sofort

Eine Rentenerhöhung führt während eines laufenden Wohngeldbescheids nicht automatisch zu einer Kürzung. Eine Neuberechnung wegen gestiegenen Einkommens setzt grundsätzlich voraus, dass sich das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen nicht nur vorübergehend um mehr als 15 Prozent erhöht und dadurch der Anspruch sinkt oder entfällt. Beim Weiterleistungsantrag muss die höhere Rente jedoch berücksichtigt werden; prüfen Sie deshalb auch den Bewilligungszeitraum und die Hinweise zu Mitteilungspflichten in Ihrem Bescheid.

Auch Krankenversicherung und Pflegeversicherung mindern das Plus

Die erwarteten 4,09 Prozent beziehen sich auf die Erhöhung der gesetzlichen Bruttorente. Von dieser werden bei pflichtversicherten Rentnern weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen.

Steigt die Bruttorente, steigen damit in Euro grundsätzlich auch die darauf entfallenden Beiträge. Der zusätzliche Nettobetrag fällt deshalb niedriger aus als der in Rententabellen ausgewiesene Bruttozuwachs. Bleiben die Beitragssätze unverändert, kann die ausgezahlte Nettorente prozentual dennoch um denselben Satz steigen.

Steuern können einen weiteren Teil der Erhöhung aufzehren

Auch steuerpflichtige Rentner können von den 4,09 Prozent netto weniger spüren. Eine höhere Jahresrente erhöht das steuerpflichtige Einkommen und kann dazu führen, dass sich die Einkommensteuer erhöht.

Regelmäßige Rentenerhöhungen sind bei bereits festgeschriebenem Rentenfreibetrag grundsätzlich vollständig steuerpflichtig. Ob tatsächlich zusätzliche Einkommensteuer anfällt, hängt jedoch vom gesamten zu versteuernden Einkommen und den persönlichen Abzügen ab. Rentner müssen deshalb nicht allein wegen einer bestimmten Monatsrente automatisch Steuern zahlen.

Fazit: 4,09 Prozent sind eine Prognose, aber nicht für jeden ein echtes Plus

Für 2027 zeichnet sich erneut eine kräftige Rentenanpassung ab. Nach dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 wird inzwischen mit 4,09 Prozent gerechnet. Der aktuelle Rentenwert würde nach dieser Vorausberechnung von 42,52 Euro auf 44,26 Euro steigen.

Von einem bereits endgültig feststehenden Wert kann im November 2026 dennoch nicht gesprochen werden. Der endgültige Anpassungssatz wird erst 2027 festgelegt.

Schon heute lässt sich dagegen sagen, wer besonders aufpassen muss. Grundsicherungsbezieher ohne wirksamen Freibetrag oder mit bereits ausgeschöpfter Freibetragsgrenze können von der Erhöhung finanziell kaum profitieren, während bei einer Aussparung der Zahlbetrag sogar vollständig unverändert bleiben kann.

Wer ausschließlich eine private Rente, Betriebsrente oder Versorgung außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung erhält, bekommt die erwarteten gesetzlichen 4,09 Prozent ebenfalls nicht automatisch. Wohngeld, Sozialabgaben und Steuern können außerdem dafür sorgen, dass von einer Erhöhung netto deutlich weniger übrig bleibt.