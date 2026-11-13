Höhere Abschläge bei der Rente: Tabelle zeigt deutlichen Sprung

Wer früher in Rente geht, könnte dafür künftig deutlich mehr von seinem monatlichen Einkommen verlieren.

Nach einem Medienbericht steht eine Erhöhung der Rentenabschläge von 0,3 auf 0,4 Prozent je vorgezogenem Monat im Raum – bei unverändert vier Jahren Vorziehung wären das 19,2 statt bisher 14,4 Prozent.

Bei einer rechnerischen Bruttorente von 1.500 Euro vor Abschlägen würde dieser Unterschied zusätzlich 72 Euro im Monat kosten. Doch die Nachricht über mögliche höhere Abschläge ist von der geltenden Rechtslage zu unterscheiden: Gesetzlich vorgesehen sind weiterhin 0,3 Prozent pro Monat.

Beschlossen wurde dies bei den Haushaltsgesprächen von Union und SPD. Darin heißt es unter Berufung auf „Bild“, die monatlichen Abschläge beim vorzeitigen Renteneintritt sollten von 0,3 auf 0,4 Prozent steigen.

Aus 0,1 Prozentpunkten würde ein Drittel mehr Abschlag

Der Sprung von 0,3 auf 0,4 Prozent wirkt auf den ersten Blick klein. Tatsächlich würde der Abschlagssatz um ein Drittel steigen, weil für jeden vorgezogenen Monat ein Drittel mehr abgezogen würde.

Bei zwölf Monaten vorzeitigem Rentenbezug wären es 4,8 statt 3,6 Prozent, bei 24 Monaten 9,6 statt 7,2 Prozent. Wer vier Jahre früher beginnt, käme rechnerisch auf 19,2 statt 14,4 Prozent.

Das bedeutet nicht, dass die gesamte Rente um ein Drittel sinken würde. Im Vierjahresbeispiel läge der zusätzliche Abzug bei 4,8 Prozent der ungekürzten Ausgangsrente.

Diese Regeln gelten derzeit für die Rente mit 63

Die Altersrente für langjährig Versicherte setzt mindestens 35 anrechenbare Versicherungsjahre voraus und kann nach geltendem Recht ab 63 Jahren bezogen werden. Für die Jahrgänge ab 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze dieser Rentenart bei 67 Jahren.

Wer aus diesen Jahrgängen mit 63 beginnt, zieht die Rente damit um 48 Monate vor und muss derzeit 14,4 Prozent Abschlag hinnehmen. Bei älteren Jahrgängen können wegen der niedrigeren Altersgrenzen andere Werte gelten.

Die Diskussion über eine Änderung der 0,3-Prozent-Regel bei der Frührente begleitet die Rentenreform bereits länger. Für die persönliche Rechnung bleiben jedoch die geltenden Vorschriften und der tatsächliche Rentenbeginn entscheidend.

Tabelle: So würde sich der höhere Abschlag auswirken

Die folgende Modellrechnung unterstellt für denselben Rentenbeginn eine monatliche Bruttorente von 1.500 Euro vor Abschlägen. Verglichen wird ausschließlich der bisherige Abschlagssatz mit den berichteten 0,4 Prozent; alle Beträge verstehen sich vor Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie einer möglichen Einkommensteuer.

Rentenbeginn vor der abschlagsfreien Altersgrenze Abschlag heute Abschlag bei 0,4 Prozent Bruttorente heute Bruttorente im Modell Zusätzlich weniger pro Monat 12 Monate 3,6 Prozent 4,8 Prozent 1.446 Euro 1.428 Euro 18 Euro 24 Monate 7,2 Prozent 9,6 Prozent 1.392 Euro 1.356 Euro 36 Euro 36 Monate 10,8 Prozent 14,4 Prozent 1.338 Euro 1.284 Euro 54 Euro 48 Monate 14,4 Prozent 19,2 Prozent 1.284 Euro 1.212 Euro 72 Euro

Bei 48 Monaten würden heute 216 Euro von den angenommenen 1.500 Euro abgezogen, mit dem höheren Satz wären es 288 Euro. Die zusätzliche Differenz von 72 Euro summiert sich auf 864 Euro im Jahr und bei 20 Jahren Rentenbezug auf 17.280 Euro.

Diese Hochrechnung unterstellt gleichbleibende Rentenbeträge und berücksichtigt weder spätere Rentenanpassungen noch Abgaben. Sie zeigt allein den Unterschied zwischen den beiden Abschlagssätzen; mögliche zusätzliche Rentenansprüche durch längeres Weiterarbeiten sind ebenfalls nicht enthalten.

Der Abschlag verschwindet mit 67 nicht

Schon nach geltendem Recht bleiben Abschläge grundsätzlich für die gesamte Bezugsdauer der vorgezogenen Altersrente bestehen. Wie das Bundesarbeitsministerium zur Rentenberechnung erläutert, entfällt die Minderung auch beim Erreichen der Regelaltersgrenze nicht.

Eine jährliche Rentenanpassung erhöht zwar den Rentenbetrag, beseitigt aber den verminderten Zugangsfaktor nicht. Würde der Gesetzgeber lediglich den monatlichen Abschlag auf 0,4 Prozent anheben und die übrige Systematik beibehalten, würde auch der höhere Abschlag dauerhaft wirken.

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45 Versicherungsjahre und Schwerbehinderung müssen getrennt betrachtet werden

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren ist nach geltendem Recht abschlagsfrei. Für die Jahrgänge ab 1964 ist sie ab 65 möglich; diese besondere Rentenart lässt sich auch gegen Abschläge nicht noch früher beziehen.

Wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat und dennoch mit 63 gehen möchte, muss deshalb prüfen, ob eine andere Rentenart infrage kommt. Wie sich Versicherungsjahre und Rentenhöhe unterscheiden, erläutert auch der Beitrag zur Rente nach 45 Jahren.

Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen gelten andere Altersgrenzen: Für Jahrgänge ab 1964 ist ein Beginn ab 62 mit Abschlägen oder ab 65 ohne Abschläge möglich. Bei erfüllten Voraussetzungen beträgt die maximale Minderung derzeit 10,8 Prozent für 36 vorgezogene Monate.

Würde auch hier ein Satz von 0,4 Prozent eingeführt und bliebe der Zeitraum unverändert, ergäben sich rechnerisch höchstens 14,4 Prozent. Dass diese Rentenart tatsächlich in eine Neuregelung einbezogen wird, ist durch den zitierten Haushaltsbericht jedoch nicht belegt.

Die Rechnung dahinter beantwortet die soziale Frage nicht

Abschläge sollen die finanziellen Folgen eines längeren Rentenbezugs für die Versichertengemeinschaft ausgleichen. Die Deutsche Bundesbank hat im Juli 2026 aktualisierte Modellberechnungen vorgelegt, in denen höhere Abschläge als die heutigen 0,3 Prozent untersucht werden.

Solche Berechnungen hängen unter anderem von Annahmen zur Lebenserwartung, zu Zinsen und zur Rentenentwicklung ab. Sie liefern eine rechnerische Grundlage für die Debatte, entscheiden aber nicht darüber, welche Belastung politisch vertretbar ist.

Ein höherer Abschlag würde längeres Arbeiten finanziell attraktiver machen. Wer gesundheitlich nicht bis zur abschlagsfreien Altersgrenze durchhält, könnte dadurch allerdings zwischen längerer Erwerbstätigkeit und einer dauerhaft niedrigeren Rente unter zusätzlichen Druck geraten.

Gerade für Menschen mit kleinen Renten wäre der zusätzliche Verlust schwer aufzufangen. Eine Reform müsste deshalb offenlegen, wie sie mit solchen Lebenslagen und bereits weit fortgeschrittenen Ruhestandsplanungen umgehen will.

Was Versicherte jetzt prüfen können

Aus dem Medienbericht ergibt sich keine zusätzliche Kürzung bereits laufender Renten. Für eine mögliche neue Regelung wären der gesetzliche Anwendungsbereich, der Beginn und etwaige Übergangsvorschriften entscheidend.

Wer seinen Rentenbeginn plant, kann sich von der Deutschen Rentenversicherung die möglichen Starttermine und die jeweils zu erwartenden Beträge berechnen lassen. Dabei sollte geklärt werden, welche Versicherungszeiten anerkannt sind und welche Altersrentenart tatsächlich infrage kommt.

Nach geltendem Recht können Abschläge bei einer vorgezogenen Altersrente ab 50 grundsätzlich durch Sonderzahlungen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. Ob das persönlich sinnvoll und finanzierbar ist, lässt sich erst anhand einer individuellen Auskunft beurteilen.

Drei Fragen und Antworten zu höheren Rentenabschlägen

Gelten bereits 0,4 Prozent Abschlag pro Monat?

Nein, die geltende gesetzliche Regelung sieht weiterhin 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat vor. Der berichtete höhere Satz müsste erst durch eine entsprechende Gesetzesänderung wirksam werden.

Wie viel würde eine Erhöhung bei 1.500 Euro Rente kosten?

Bei 48 Monaten vorzeitigem Beginn läge der Abschlag bei 288 statt 216 Euro monatlich. Gegenüber der bisherigen Regel wären das zusätzlich 72 Euro weniger Bruttorente im Monat beziehungsweise 864 Euro im Jahr.

Entfallen die Abschläge später mit Erreichen der Regelaltersgrenze?

Nein, nach geltendem Recht bleibt der Abschlag bei einer vorgezogenen Altersrente grundsätzlich dauerhaft bestehen. Ob eine künftige Neuregelung zusätzliche Ausnahmen oder Übergangsbestimmungen vorsieht, müsste sich aus dem Gesetz ergeben.