Rente ab 2027: Alte Rentenidee kehrt mit bis zu 540 Euro Zulage zurück

Eine bereits vor Jahren diskutierte Rentenidee wird Wirklichkeit: Ab 2027 soll das Altersvorsorgedepot den Aufbau einer zusätzlichen privaten Altersversorgung erleichtern.

Der Staat beteiligt sich mit bis zu 540 Euro Grundzulage jährlich, für Familien kommen Kinderzulagen hinzu.

Die Zuschüsse fließen in einen geförderten Vorsorgevertrag und setzen eigene Einzahlungen voraus. Ob daraus eine lohnende Zusatzrente wird, entscheidet sich allerdings auch an den Kosten, den Anlageergebnissen und den Bedingungen der späteren Auszahlung.

Warum eine alte Rentenidee wieder auftaucht

Das Altersvorsorgedepot ist keine neue Erfindung: Bereits am 4. Dezember 2024 beriet der Bundestag einen Gesetzentwurf der FDP zur Einführung eines solchen Depots. Schon damals ging es darum, staatlich gefördertes Sparen mit Fonds und anderen Kapitalanlagen zu ermöglichen und die Riester-Förderung umzubauen.

Mit der inzwischen beschlossenen Reform wird dieser Ansatz umgesetzt, allerdings mit anderen Förderbeträgen als im damaligen Entwurf. Wer alte Meldungen liest, sollte deshalb die dort genannten Zulagen von den endgültigen Regeln unterscheiden.

Die Reform ist beschlossen – die Angebote starten 2027

Der Kabinettsbeschluss stammt vom 17. Dezember 2025, der Bundestag stimmte am 27. März 2026 zu und der Bundesrat am 8. Mai 2026. Nach der Übersicht der Bundesregierung trat die Reform Ende Mai in Kraft; die neuen Vorsorgeprodukte sollen ab dem 1. Januar 2027 angeboten werden.

Damit geht es inzwischen um die Umsetzung eines verabschiedeten Gesetzes. Für Sparer wird zum Jahreswechsel vor allem interessant, welche konkreten Verträge auf den Markt kommen.

So werden aus eigenen Beiträgen bis zu 540 Euro Grundzulage

Die neue Förderung richtet sich nach der Einzahlung: Auf die ersten 360 Euro Eigenbeitrag im Jahr gibt es 50 Prozent Grundzulage. Für weitere Einzahlungen zwischen 360 und 1.800 Euro kommen 25 Prozent hinzu.

Wer jährlich 1.800 Euro selbst spart, erreicht damit 540 Euro Grundzulage: 180 Euro für die erste Beitragsstufe und 360 Euro für die zweite. Diese endgültige Berechnung erläutert der Bundestag in seinem Bericht zum Gesetzesbeschluss.

Grundzulage für unmittelbar Förderberechtigte, ohne Kinderzulagen und Berufseinsteigerbonus Monatlicher Eigenbeitrag Eigenbeitrag im Jahr Grundzulage im Jahr Eigenbeitrag und Grundzulage zusammen 25 Euro 300 Euro 150 Euro 450 Euro 30 Euro 360 Euro 180 Euro 540 Euro 50 Euro 600 Euro 240 Euro 840 Euro 100 Euro 1.200 Euro 390 Euro 1.590 Euro 150 Euro 1.800 Euro 540 Euro 2.340 Euro

Die Tabelle zeigt Einzahlungen und Zulagen vor Kosten, Wertveränderungen und späteren Steuern. Aus diesen Beträgen lässt sich deshalb noch keine garantierte monatliche Zusatzrente ableiten.

Familien erhalten zusätzliche Kinderzulagen

Für jedes berücksichtigungsfähige Kind erhält der zulageberechtigte Elternteil zusätzlich einen Euro Kinderzulage je selbst eingezahltem Euro, höchstens 300 Euro jährlich. Die volle Kinderzulage wird damit bereits bei einem Eigenbeitrag von 300 Euro im Jahr beziehungsweise 25 Euro monatlich erreicht.

📚 Lesen Sie auch: Witwe klagt gegen Rentenbesteuerung: Das müssen andere Betroffene jetzt beachten

Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt diese Förderung ausdrücklich als Ergänzung zur Grundzulage. Bei mehreren Kindern können entsprechend mehrere Kinderzulagen hinzukommen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Wer vor dem 25. Geburtstag einen geförderten Altersvorsorgevertrag abschließt und die Fördervoraussetzungen erfüllt, erhält außerdem einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus. Dieser Betrag kommt zusätzlich zur laufenden Förderung hinzu.

Auch Selbstständige bekommen Zugang

Die Reform erweitert den Kreis der Förderberechtigten um selbstständig Erwerbstätige mit entsprechenden Einkünften sowie Pflichtmitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen. Damit können künftig beispielsweise auch Freiberufler profitieren, die bisher wegen fehlender Rentenversicherungspflicht von der unmittelbaren Förderung ausgeschlossen waren.

Voraussetzung bleibt ein förderfähiger Vertrag und die persönliche Förderberechtigung. Ein gewöhnliches Wertpapierdepot erhält durch die Reform noch keine Altersvorsorgezulagen.

Mehr Anlagefreiheit bedeutet auch mehr Risiko

Das neue Altersvorsorgedepot ermöglicht gefördertes Sparen ohne Beitragsgarantie, etwa mit Aktienfonds und ETFs. Daneben sind Garantieprodukte vorgesehen, die zum Beginn der Auszahlungsphase 80 oder 100 Prozent der Beiträge einschließlich der Zulagen absichern.

Bei einem Depot ohne Garantie hängen die Ergebnisse von der Entwicklung der Kapitalanlagen ab. Staatliche Zulagen beseitigen dieses Anlagerisiko nicht.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Auch die Auszahlung verdient Aufmerksamkeit: Möglich sind lebenslange Renten oder befristete Auszahlpläne, die frühestens mit Vollendung des 85. Lebensjahres enden dürfen. Wie die Deutsche Rentenversicherung zur Reform erklärt, kann bei einem befristeten Plan das angesparte Geld am Vertragsende aufgebraucht sein.

Kosten und Steuern entscheiden über den tatsächlichen Vorteil

Für das Standard-Altersvorsorgedepot gilt eine Begrenzung der Effektivkosten auf ein Prozent. Dieser Deckel gehört zu den besonderen Vorgaben für das Standardprodukt; bei der Auswahl eines Angebots bleibt der Blick auf die konkreten Vertragskosten erforderlich.

Die steuerliche Förderung folgt weiterhin dem Prinzip, dass Beiträge im gesetzlichen Rahmen abgesetzt und spätere Leistungen grundsätzlich voll versteuert werden. Darauf weist das Bundesarbeitsministerium in seiner Reformübersicht hin.

Für den Vergleich zählt deshalb, wie viel nach Kosten und Steuern im Ruhestand zur Verfügung steht. Eine hohe Zulage allein beantwortet diese Frage noch nicht.

Bestehende Riester-Verträge können weiterlaufen

Wer bereits einen Riester-Vertrag hat, kann ihn grundsätzlich mit der bisherigen Förderung fortführen. Die Reform führt weder zu einer automatischen Kündigung noch zu einer automatischen Übertragung des Guthabens.

Nach den Erläuterungen des Bundesfinanzministeriums kann auch nur die Förderung gewechselt werden, während die übrigen Vertragsbedingungen bestehen bleiben. Alternativ ist eine Übertragung in einen neuen geförderten Vertrag möglich, wobei Kosten und Garantien verglichen werden sollten.

Gerade bei kleinen Einkommen und mehreren Kindern kann die bisherige Förderung im Verhältnis zum erforderlichen Eigenbeitrag günstiger sein. Was der Bestandsschutz bedeutet, erläutert auch der Beitrag „Riester-Aus ab 2027: Was Rentner und Sparer mit bestehenden Verträgen jetzt wissen müssen“.

Eine vorzeitige Kündigung mit Auszahlung des Guthabens kann dagegen die Rückzahlung erhaltener Zulagen und Steuervorteile auslösen. Die finanziellen Folgen beschreibt gegen-hartz.de im Beitrag „Stillgelegte Riester-Rente kündigen: Lohnt sich das doch?“.

Für kleine Einkommen bleibt die Sparrate die Hürde

Die Förderung belohnt bereits überschaubare Einzahlungen, besonders bei Familien mit Kindern. Die höchste Grundzulage setzt allerdings voraus, dass monatlich 150 Euro für die private Vorsorge übrig bleiben.

Für Menschen mit knappem Haushaltsbudget ist genau das die entscheidende Grenze. Die Reform schafft zusätzliche Sparanreize; wie viele Menschen sie erreicht, hängt auch davon ab, ob diese sich die Beiträge dauerhaft leisten können.

Praxisbeispiel: Was 25 Euro monatlich für eine Mutter bringen

Die 38-jährige Arbeitnehmerin Sandra zahlt ab 2027 monatlich 25 Euro in einen förderfähigen Vertrag ein, also 300 Euro jährlich. Für ihre beiden Kinder stehen ihr die Kinderzulagen zu, die ihrem Vertrag zugeordnet werden.

Zu ihren Einzahlungen kommen 150 Euro Grundzulage und zusammen 600 Euro Kinderzulagen hinzu. Damit fließen rechnerisch 1.050 Euro in den Vertrag, bevor Kosten und Wertveränderungen berücksichtigt werden.

Besitzt Sandra bereits einen Riester-Vertrag, sollte sie diesen Betrag mit ihrer bisherigen Förderung und dem dafür nötigen Eigenbeitrag vergleichen. Erst diese Rechnung zeigt, ob sich der Wechsel für sie lohnt.

Drei Fragen und Antworten zum Altersvorsorgedepot

Bekomme ich ab 2027 automatisch 540 Euro im Jahr?

Die maximale Grundzulage setzt eine entsprechende Förderberechtigung und einen Eigenbeitrag von 1.800 Euro jährlich voraus. Bei geringeren Einzahlungen fällt die Grundzulage entsprechend niedriger aus.

Bleibt mein bisheriger Riester-Vertrag erhalten?

Bestehende Verträge können grundsätzlich mit der bisherigen Förderung weiterlaufen. Ein Wechsel in die neue Förderung oder in ein neues Produkt sollte anhand der persönlichen Vertragsdaten geprüft werden.

Sind meine Einzahlungen im Altersvorsorgedepot garantiert?

Ein Altersvorsorgedepot ohne Beitragsgarantie trägt Anlagerisiken. Wer eine Absicherung der Beiträge wünscht, kann die dafür vorgesehenen Garantieprodukte mit den Depotangeboten vergleichen.