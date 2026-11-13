Pflegekürzungen ab 2027: Weniger Hilfe für Familien

Pflegeverbände und Sozialverbände wehren sich gegen eine Reform, die aus ihrer Sicht ausgerechnet jene belastet, die Unterstützung brauchen oder täglich Pflege leisten. Rund um den Deutschen Pflegetag am 12. und 13. November in Berlin verlangen sie grundlegende Änderungen am geplanten Pflegeneuordnungsgesetz.

Ihr Vorwurf: Die Bundesregierung will die Pflegeversicherung finanziell stabilisieren, nimmt dafür aber weniger Hilfe für Familien und neue Versorgungslücken in Kauf.

Der Protest richtet sich besonders gegen den geplanten Wegfall der eigenständigen Verhinderungspflege, Einschränkungen bei Pflegegrad 1 und höhere Zugangshürden.

Pflegerat: Kürzungen beseitigen keinen Pflegebedarf

Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, bringt den Widerspruch auf den Punkt: „Wer Leistungen kürzt, verringert nicht den Pflegebedarf.“

Der Verband warnt, dass Pflegeeinrichtungen Angebote einstellen könnten und Angehörige anschließend noch mehr Versorgung selbst übernehmen müssten.

Bereits am 11. November demonstrierten Pflegende in Berlin gegen die Reformpläne. Im Interview mit rbb24 Inforadio erklärte Vogler am folgenden Tag, sie sehe bei pflegenden Angehörigen ebenso wenig Sparpotenzial wie bei beruflich Pflegenden.

Der Pflegerat verlangt eine unabhängige Prüfung der Folgen, bevor die Politik Leistungen kürzt oder ihre Finanzierung verändert. Dabei müsse geklärt werden, welche Angebote gefährdet sind und wo Betroffene künftig ohne ausreichende Unterstützung bleiben könnten.

Behindertenverbände warnen vor kaputtgesparter Hilfe

Auch die fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderung forderten am 12. November dringende Nachbesserungen. Wolfgang Tyrychter, Vorsitzender des Bundesfachverbands Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie, erklärte für die Verbände: „Mit der Streichung der Verhinderungspflege werden die bestehenden Angebote zur Unterstützung der Familien kaputtgespart“.

Die Verbände verweisen darauf, dass viele Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf schon heute keine geeigneten Angebote finden. Ihre Angehörigen müssen die Versorgung dann weitgehend allein sicherstellen und sind umso stärker auf verlässliche Entlastung angewiesen.

Deshalb verlangen die Fachverbände, Verhinderungspflege und gemeinsamen Jahresbetrag für diese Familien ohne Kürzungen zu erhalten. Das geplante Sozialraumbudget müsse zudem flexibel einsetzbar sein und sich in das erste Halbjahr des Folgejahres übertragen lassen.

Warum die Verhinderungspflege so umkämpft ist

Wer übernimmt die Pflege, wenn Angehörige krank werden, einen Termin haben oder Erholung brauchen? Nach geltendem Recht ermöglicht die Verhinderungspflege eine Ersatzversorgung.

Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 stehen 2026 für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zusammen bis zu 3.539 Euro zur Verfügung, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das ist ein Budget zur Erstattung entsprechender Kosten, wie unser Beitrag zu Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege erläutert.

Die Bundesregierung will die Leistungen neu ordnen und ein Überbrückungsbudget schaffen. Die Verbände kritisieren, dass damit die bisherige Flexibilität verloren gehen könnte: Eine kurzfristige Notversorgung ersetzt keine Vertretung durch eine vertraute Person.

VdK: Familien dürfen ihre Entlastung nicht verlieren

VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert die Abgeordneten auf, den Gesetzentwurf grundlegend zu ändern. Ihre Warnung lautet: „Wer die häusliche Pflege stärken will, darf den Familien nicht gleichzeitig die dafür notwendigen Leistungen entziehen.“

Der VdK sieht die planbare Ersatzbetreuung durch Privatpersonen gefährdet. Regelmäßige Auszeiten seien notwendig, damit Angehörige die Pflege langfristig leisten können, ohne ihre Gesundheit zu überfordern.

Der Verband verlangt flexible Budgets und ausreichend Zeit für die Umstellung. Pflegehaushalte müssten ihre Versorgung verlässlich organisieren können, statt kurzfristig bewährte Hilfen zu verlieren.

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Pflegegrad 1: Weniger Geld für Hilfe im Alltag

Zur Kritik des VdK gehört der geplante Wegfall des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1. Gerade diese Menschen erhalten kein reguläres Pflegegeld, können derzeit aber bei häuslicher Pflege bis zu 131 Euro monatlich für erstattungsfähige Unterstützung nutzen.

Nach den Reformplänen sollen Menschen mit Pflegegrad 1 keinen Zugang zum neuen Sozialraumbudget erhalten, das den Entlastungsbetrag ersetzt.

Die Kritik betrifft den Unterschied zwischen Beratung und tatsächlich bezahlter Hilfe: Ein Gespräch über Unterstützung ersetzt keine Haushaltshilfe. Welche Ansprüche bisher bestehen, erläutert unser Überblick zu den Leistungen bei Pflegegrad 1.

Altershilfe warnt vor höheren Folgekosten

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe sieht ebenfalls Risiken, wenn Menschen erst später Zugang zu Pflegeleistungen erhalten. Vorständin Alexia Zurkuhlen warnte: „Das führt zu höheren Gesamtkosten, statt zu Einsparungen.“

Zurkuhlen hielt strengere Kriterien in Verbindung mit knapperen Budgets nicht für eine langfristige Lösung. Wenn notwendige Unterstützung später einsetzt, kann die kurzfristige Entlastung der Pflegekassen nach ihrer Einschätzung zusätzliche Probleme verursachen.

Der Entwurf sieht höhere Schwellenwerte bei den Pflegegraden vor. Für bereits eingestufte Personen stellt das Gesundheitsministerium einen Schutz des anerkannten Pflegegrades in Aussicht,. Das bedeutet jedoch keine Garantie bisheriger Einzelleistungen.

Verbände verlangen andere Antworten auf die Finanzkrise

Der Pflegerat begrüßt Pflegebegleitung, Prävention und Rehabilitation, verlangt aber klare Zuständigkeiten. Pflegefachpersonen müssten sich eigenverantwortlicher einsetzen können und an Entscheidungen über die Versorgung beteiligt werden.

Der VdK fordert, gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus Steuern zu finanzieren und ausstehende Kosten der Corona-Pandemie zu übernehmen. Der VdK Baden-Württemberg wirbt darüber hinaus für eine Pflegevollversicherung, die sämtliche pflegebedingten Kosten der ambulanten und stationären Versorgung abdeckt.

Eine solche Vollversicherung ist bislang eine politische Forderung und würde nicht zwangsläufig auch Unterkunft und Verpflegung im Heim umfassen. Die finanzielle Belastung durch Pflegekosten beschreibt unser Beitrag über Sozialhilfe im Pflegeheim trotz langjähriger Erwerbsarbeit.

Regierung kündigt Nachbesserungen an

Die Bundesregierung begründet die Reform mit einem drohenden rechnerischen Defizit von rund 7,6 Milliarden Euro im Jahr 2027, falls Gegenmaßnahmen ausbleiben. Neben Einsparungen plant sie zusätzliche Einnahmen, darunter einen höheren Zuschlag für Kinderlose und ab 2028 einen Zuschlag für die Mitversicherung von Ehe- oder Lebenspartnern.

In der Bundestagsdebatte am 5. November stellten Gesundheitsminister Carsten Linnemann und Vertreter der Koalition weitere Änderungen in Aussicht.

Die Fachverbände drängen darauf, die Kritik vor dem vorgesehenen Start erster Regelungen Anfang 2027 aufzugreifen. Am 25. November soll die Anhörung im Gesundheitsausschuss stattfinden; Stand 13. November 2026 sind die geplanten Einschnitte noch kein geltendes Recht.

Vier Fragen und Antworten zum Protest gegen die Pflegereform

Warum protestieren die Fachverbände?

Sie befürchten, dass die Reform finanzielle Probleme der Pflegeversicherung auf Pflegebedürftige, Angehörige und Einrichtungen verlagert. Ihre Kritik richtet sich gegen weniger Entlastung, höhere Zugangshürden und den möglichen Verlust bestehender Angebote.

Welche Unterstützung wollen die Verbände erhalten?

Besonders umkämpft sind die eigenständige Verhinderungspflege und der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Außerdem fordern die Verbände flexibel nutzbare Alltagshilfen und Schutz vor zusätzlichen Belastungen für Familien.

Ist der Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 bereits gestrichen?

Nein, der geplante Wegfall ist noch nicht geltendes Recht. Bei häuslicher Pflege stehen Menschen mit Pflegegrad 1 derzeit weiterhin bis zu 131 Euro monatlich für erstattungsfähige Leistungen zur Verfügung.

Was bedeutet der Protest für laufende Pflegeleistungen?

Weder die Proteste noch der Gesetzentwurf ändern für sich genommen bestehende Ansprüche. Nutzen Sie die geltenden Leistungen und lassen Sie sich bei der Pflegekasse oder einem Pflegestützpunkt zu Ihrer Versorgung beraten.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz

Bundesgesundheitsministerium: Häusliche Pflege

Bundesregierung: Pflege sichern, Angehörige stärken, 30. September 2026

Bundesvereinigung Lebenshilfe: Gemeinsame Erklärung der Fachverbände, 12. November 2026

Deutscher Bundestag: Koalition signalisiert Bereitschaft zur Nachbesserung, 5. November 2026

Deutscher Pflegerat: Pflegeneuordnungsgesetz gefährdet die Pflegeversorgung, 3. November 2026

Kuratorium Deutsche Altershilfe: Stellungnahme zum Kabinettsbeschluss, 30. September 2026

rbb24 Inforadio: Interview mit Christine Vogler, 12. November 2026

Sozialverband VdK Baden-Württemberg: Forderungen zur Landtagswahl 2026

Sozialverband VdK Deutschland: Weniger Entlastung für die Pflege zu Hause, 5. November 2026