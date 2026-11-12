Schwerbehinderung: Porsche-Fahrer unter Verdacht: Gericht ordnet Prüfung des Ausweises an

Ein Porsche auf einem Behindertenparkplatz in Hannover und ein Schwerbehindertenausweis, der offenbar nicht dem Fahrer gehörte. Ein 71-Jähriger musste sich wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung vor Gericht verantworten. Nach Darstellung der Anklage soll er den Ausweis seines Schwiegervaters kopiert und die Gültigkeitsdauer verändert haben.

Doch das Verfahren nahm eine überraschende Wendung. Der Angeklagte bestritt die Fälschung und verwies auf einen angeblichen Fehler im Originaldokument. Das Amtsgericht Hannover ließ den Ausweis daraufhin erneut untersuchen. Der Fall zeigt zugleich, warum selbst ein echter Schwerbehindertenausweis keine Parkerlaubnis für ausgewiesene Behindertenparkplätze ist.

Porsche-Fahrer soll Ausweis seines Schwiegervaters benutzt haben

Der Vorfall ereignete sich im August 2025 in der Innenstadt von Hannover. Nach Angaben von Radio Hannover soll der damals 71-jährige Mann seinen Porsche auf einem Behindertenparkplatz im Bereich Rathenau- und Luisenstraße abgestellt haben.

Bei einer Polizeikontrolle fiel ein Dokument auf, das im Fahrzeug ausgelegt war. Nach Darstellung der Anklage handelte es sich um eine Kopie des Schwerbehindertenausweises seines Schwiegervaters.

Die Kopie soll dem Original weitgehend entsprochen haben. Auffällig war jedoch eine handschriftlich ergänzte Gültigkeitsdauer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann deshalb Urkundenfälschung vor.

Der Fall kam vor das Amtsgericht Hannover. Dort sollte geklärt werden, ob das Dokument tatsächlich verändert und zur Täuschung verwendet worden war.

Gericht lässt vermeintlich gefälschten Ausweis erneut untersuchen

Wie der NDR am 2. April 2026 berichtete, wurde das Strafverfahren zunächst ausgesetzt. Der Angeklagte hatte vorgetragen, dass lediglich der originale Schwerbehindertenausweis kopiert worden sei.

Auch der aufgefallene Rechtschreibfehler habe sich nach seiner Darstellung bereits im Original befunden. Das Gericht wollte deshalb eine erneute Untersuchung des Dokuments veranlassen. Der Ausweis wurde zur Überprüfung an einen Dokumentenprüfer der Polizei weitergegeben.

Zum Zeitpunkt des NDR-Berichts stand noch kein neuer Hauptverhandlungstermin fest. Ein späteres Urteil oder eine rechtskräftige Verurteilung lässt sich aus den öffentlich zugänglichen Berichten nicht belegen.

Damit bleibt offen, ob der strafrechtliche Vorwurf zutrifft. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Schwerbehindertenausweis reicht zum Parken nicht aus

Unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens enthält der Fall einen wichtigen Hinweis für Menschen mit Schwerbehinderung und ihre Angehörigen. Ein Schwerbehindertenausweis berechtigt für sich genommen nicht zum Parken auf einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz.

Das gilt auch dann, wenn ein Grad der Behinderung von 100 festgestellt wurde. Für Parkplätze mit dem Rollstuhlfahrersymbol ist in Deutschland regelmäßig der blaue EU-Parkausweis erforderlich.

Die Berechtigung besteht insbesondere für Menschen mit dem Merkzeichen aG für außergewöhnliche Gehbehinderung oder Bl für Blindheit.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: 5 wichtige Tipps für einen höheren Grad der Behinderung GdB

Auch Menschen mit bestimmten schweren Beeinträchtigungen der oberen Gliedmaßen können die Voraussetzungen erfüllen. Den blauen Parkausweis stellt die zuständige Straßenverkehrsbehörde auf Antrag aus.

Die Stadt Hannover weist ausdrücklich darauf hin, dass der Schwerbehindertenausweis beziehungsweise der entsprechende Feststellungsbescheid eine wichtige Antragsunterlage ist. Er ersetzt jedoch nicht den Parkausweis.

Auch der orange Parkausweis genügt nicht

Neben dem blauen Parkausweis gibt es einen orangefarbenen Parkausweis für bestimmte Gruppen schwerbehinderter Menschen. Dieser ermöglicht ebenfalls besondere Parkerleichterungen.

Dazu kann beispielsweise gehören, an Parkuhren oder Parkscheinautomaten unter den geltenden Voraussetzungen ohne Gebühren zu parken. Auch zeitlich begrenzte Parkerleichterungen im eingeschränkten Haltverbot sind möglich.

Der orange Parkausweis erlaubt jedoch nicht, auf Behindertenparkplätzen mit dem Rollstuhlfahrersymbol zu parken. Diese Unterscheidung wird nach Angaben des Bundesportals und der zuständigen Straßenverkehrsbehörden ausdrücklich hervorgehoben.

Auch die bloße Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen G für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit genügt dafür nicht.

Welche Merkzeichen und Nachteilsausgleiche Menschen mit Autismus unter bestimmten Voraussetzungen erhalten können, erläutert Autismus Wissen im Beitrag zum Schwerbehindertenausweis und Grad der Behinderung.

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Entscheidend sind stets die individuell festgestellten Voraussetzungen.

Darf ein Angehöriger den Parkausweis benutzen?

Der blaue Parkausweis ist personenbezogen. Er ist aber nicht an ein bestimmtes Auto gebunden. Deshalb darf beispielsweise ein Angehöriger den Wagen auf einem Behindertenparkplatz abstellen, wenn er die berechtigte Person tatsächlich befördert und die Parkerleichterung für diese Person genutzt wird.

Der Inhaber des Parkausweises muss also nicht selbst am Steuer sitzen. Anders ist es, wenn ein Familienmitglied den Ausweis lediglich ausleiht, um ohne die berechtigte Person einen reservierten Parkplatz zu nutzen. Dazu berechtigt der Parkausweis nicht.

Auch eine Kopie des Schwerbehindertenausweises eines Angehörigen ersetzt keine gültige Parkerlaubnis. Der blaue Parkausweis muss gut sichtbar und von außen lesbar im Fahrzeug ausgelegt werden.

Falsches Parken kostet 55 Euro – bei Fälschung droht mehr

Wer unberechtigt auf einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz parkt, muss nach dem bundesweiten Bußgeldkatalog mit einem Verwarnungsgeld von 55 Euro rechnen.

Zusätzlich kann das Fahrzeug abgeschleppt werden. Dadurch können deutlich höhere Kosten entstehen. Steht außerdem eine mutmaßliche Dokumentenfälschung im Raum, geht es nicht mehr allein um eine Verkehrsordnungswidrigkeit.

Nach § 267 StGB kann Urkundenfälschung mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

Voraussetzung ist, dass die gesetzlichen Merkmale tatsächlich erfüllt sind. Nicht jede einfache Fotokopie eines Dokuments stellt bereits eine Urkundenfälschung dar. Bei der täuschenden Verwendung fremder Ausweispapiere kann zudem § 281 StGB relevant werden.

Welche Strafvorschrift im konkreten Porsche-Fall anzuwenden wäre, hängt von den Ergebnissen der Beweisaufnahme ab.

Gegen-Hartz hat bereits darüber berichtet, welche Grenzen für die Nutzung eines blauen Parkausweises auf privat bewirtschafteten Parkflächen gelten.

So beantragen Menschen mit Schwerbehinderung den richtigen Parkausweis

Wer einen Behindertenparkplatz nutzen möchte, sollte zunächst prüfen, ob die gesundheitlichen Voraussetzungen für den blauen Parkausweis vorliegen.

Dazu gehört insbesondere die Feststellung der entsprechenden Merkzeichen oder einer anderen anerkannten Anspruchsvoraussetzung. Anschließend kann der Parkausweis bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde beantragt werden.

In Hannover ist dies nach Angaben der Stadt persönlich oder schriftlich möglich. Benötigt werden insbesondere geeignete Nachweise über die Schwerbehinderung beziehungsweise die entsprechenden Merkzeichen und ein aktuelles Lichtbild.

Wer nicht die Voraussetzungen für den blauen Parkausweis erfüllt, sollte prüfen lassen, ob stattdessen ein orangefarbener Parkausweis infrage kommt.

Der Fall aus Hannover verdeutlicht, warum die beiden Dokumente nicht verwechselt werden dürfen. Der Schwerbehindertenausweis weist eine Behinderung und gegebenenfalls Merkzeichen nach. Erst der zusätzlich ausgestellte blaue Parkausweis berechtigt unter den vorgesehenen Voraussetzungen zur Nutzung entsprechend gekennzeichneter Behindertenparkplätze.

Häufige Fragen zum Behindertenparkausweis

Darf ich mit einem Schwerbehindertenausweis auf einem Behindertenparkplatz parken?

Nein. Der Schwerbehindertenausweis allein genügt nicht. Für entsprechend gekennzeichnete Behindertenparkplätze ist regelmäßig ein gültiger blauer EU-Parkausweis erforderlich.

Darf ich mit dem blauen Parkausweis meiner Mutter parken?

Nur wenn die Parkerleichterung tatsächlich der Beförderung deiner Mutter als berechtigter Person dient. Ohne sie darf der Ausweis nicht einfach für eigene Fahrten verwendet werden.

Welche Strafe droht bei einem gefälschten Schwerbehindertenausweis?

Wer nachweislich eine unechte oder verfälschte Urkunde zur Täuschung verwendet, kann sich wegen Urkundenfälschung strafbar machen. § 267 StGB sieht hierfür Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. Ob dieser Tatbestand erfüllt ist, muss im Einzelfall geklärt werden.

Quellen

NDR, 02.04.2026 – Porsche-Fahrer vor Gericht: Schwerbehindertenausweis gefälscht?

Radio Hannover, 30.03.2026 – Urkundenfälschung? Porsche-Fahrer vor Gericht

Stadt Hannover – Schwerbehindertenparkausweis beantragen

Region Hannover – Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen

Bundesportal – Parkerleichterungen und Voraussetzungen für den blauen Parkausweis

Bußgeldkatalog-Verordnung – Anlage, Nummer 55

§ 267 StGB – Urkundenfälschung

§ 281 StGB – Missbrauch von Ausweispapieren

§ 152 SGB IX – Feststellung der Behinderung und Ausweise

Autismus Wissen – Schwerbehindertenausweis und GdB bei Autismus