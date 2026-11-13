Schwerbehinderung: Nur 200 Euro Lohn im Monat – Werkstattbeschäftigter zieht vor Gericht

24 Stunden Arbeit pro Woche, aber nur rund 200 Euro im Monat. Für den Werkstattbeschäftigten Jürgen Linnemann ist diese Bezahlung nicht länger hinnehmbar. Er fordert vor dem Arbeitsgericht Münster den gesetzlichen Mindestlohn und stellt damit das Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen infrage.

Während sein Verfahren weiterläuft, gibt es bereits eine gesetzliche Möglichkeit, aus einer Werkstatt in ein regulär bezahltes Arbeitsverhältnis zu wechseln. Mit dem sogenannten Budget für Arbeit können Arbeitgeber einen erheblichen Lohnzuschuss erhalten. Allerdings müssen Beschäftigte dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Warum Beschäftigte in Werkstätten nur rund 200 Euro bekommen

Jürgen Linnemann arbeitet in den Freckenhorster Werkstätten im Kreis Warendorf. Er sortiert Unterlagen, entfernt Büroklammern und bereitet Dokumente für die Digitalisierung vor.

Für seine Tätigkeit erhält er nach Angaben der Gesellschaft für Freiheitsrechte durchschnittlich rund 200 Euro im Monat. Bundesweit lag das durchschnittliche Werkstattentgelt 2024 bei 233 Euro.

Der Grund liegt im besonderen rechtlichen Status der Beschäftigten. Nach § 221 SGB IX stehen Menschen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt meist in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis.

Anders als bei regulären Arbeitnehmern wird ihr Entgelt nicht anhand des gesetzlichen Mindestlohns berechnet. Es setzt sich aus einem Grundbetrag, einem leistungsabhängigen Steigerungsbetrag und gegebenenfalls Arbeitsförderungsgeld zusammen.

Mindestlohn würde bei 24 Wochenstunden über 1.400 Euro bringen

Seit Januar 2026 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 13,90 Euro brutto pro Stunde. Zum 1. Januar 2027 steigt er auf 14,60 Euro.

Würden sämtliche 24 Wochenstunden eines Beschäftigten mit dem Mindestlohn vergütet, ergäben sich im Jahresdurchschnitt folgende Beträge.

Vergütung Monatliches Brutto Werkstattentgelt im Fall Linnemann rund 200 € Mindestlohn 2026 1.445,60 € Mindestlohn ab 2027 1.518,40 €

Die Berechnung verdeutlicht den erheblichen Unterschied. Sie bedeutet allerdings nicht, dass Linnemann bereits Anspruch auf diese Beträge hat.

Genau darüber wird vor dem Arbeitsgericht Münster gestritten. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte argumentiert, dass seine wirtschaftlich verwertbare Tätigkeit als Arbeitnehmertätigkeit einzuordnen sei.

Die Entscheidung wurde am 15. Oktober 2026 vertagt. Ein Urteil, das Linnemann den Mindestlohn zuspricht, ist bislang nicht bestätigt.

Budget für Arbeit ermöglicht regulären Lohn

Neben der umstrittenen Werkstattvergütung gibt es bereits eine andere Möglichkeit. Das Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX soll Menschen mit Behinderungen den Wechsel in ein reguläres Arbeitsverhältnis erleichtern.

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Voraussetzung ist, dass die betreffende Person Anspruch auf Leistungen im Arbeitsbereich einer Werkstatt hat und ein Arbeitgeber ihr ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit tariflicher oder ortsüblicher Bezahlung anbietet.

Der Arbeitgeber kann einen Zuschuss von bis zu 75 Prozent des regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts erhalten. Zusätzlich können notwendige Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz finanziert werden.

Bei einem vereinbarten Monatslohn von beispielsweise 1.800 Euro könnte der Lohnkostenzuschuss rechnerisch bis zu 1.350 Euro betragen. Der tatsächliche Zuschuss wird individuell festgelegt und unterliegt einer gesetzlichen Obergrenze, von der landesrechtlich abgewichen werden kann.

Wichtig ist, dass der Zuschuss an den Arbeitgeber fließt. Beschäftigte erhalten den vereinbarten Arbeitslohn, nicht zusätzlich die Förderung.

Die gesetzlichen Voraussetzungen erläutert gegen-hartz.de ausführlich im Beitrag „Schwerbehinderung: Bis zu 75 Prozent Lohnzuschuss mit dem Budget für Arbeit“.

Ein Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt bedeutet nicht immer Mindestlohn

Nicht jeder Arbeitsplatz in einem Unternehmen führt zu einem regulären Arbeitsvertrag.

Werkstätten können nach § 219 SGB IX sogenannte ausgelagerte Arbeitsplätze anbieten. Beschäftigte arbeiten dann beispielsweise in einem Betrieb, bleiben rechtlich aber weiterhin ihrer Werkstatt zugeordnet.

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Das besondere Werkstattentgelt kann deshalb auch dann gelten, wenn die Tätigkeit außerhalb des eigentlichen Werkstattgebäudes stattfindet.

Anders ist es beim Budget für Arbeit. Dort besteht ein Arbeitsvertrag mit einem Arbeitgeber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Damit gelten die arbeitsrechtlichen Bestimmungen einschließlich des gesetzlichen Mindestlohns.

Für Beschäftigte ist diese Unterscheidung entscheidend, wenn sie einen Wechsel in einen Betrieb anstreben.

Werkstattbeschäftigte haben ein gesetzliches Rückkehrrecht

Ein wichtiger Schutz ist vielen Betroffenen möglicherweise nicht bekannt. Wer aus einer Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechselt, verliert nicht zwangsläufig die Möglichkeit einer späteren Werkstattbeschäftigung.

Nach § 220 Absatz 3 SGB IX besteht für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderungen ein Anspruch auf Wiederaufnahme in eine Werkstatt, wenn sie zuvor auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gewechselt sind.

Das gilt auch bei einer Beschäftigung mit dem Budget für Arbeit.

Damit soll verhindert werden, dass der Versuch einer regulären Beschäftigung zum endgültigen Verlust des bisherigen Unterstützungsangebots führt.

Ein Anspruch auf Rückkehr an exakt denselben Arbeitsplatz ist damit allerdings nicht verbunden.

Was Beschäftigte vor einem Wechsel prüfen sollten

Wer eine reguläre Beschäftigung anstrebt, sollte zunächst mit dem begleitenden Dienst der Werkstatt und dem zuständigen Rehabilitationsträger sprechen.

Wichtig ist insbesondere, ob bereits ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt. Ohne einen solchen Arbeitgeber kann das Budget für Arbeit nicht bewilligt werden.

Auch der notwendige Unterstützungsbedarf sollte frühzeitig geklärt werden. Dazu gehören beispielsweise eine Begleitung während der Einarbeitung oder regelmäßige Unterstützung am Arbeitsplatz.

Zusätzlich empfiehlt sich eine individuelle Berechnung der finanziellen Auswirkungen. Ein höherer Arbeitslohn kann die Höhe ergänzender Grundsicherungsleistungen verändern. Auch der Sozialversicherungsschutz sollte vor dem Wechsel geprüft werden.

Unabhängige Beratung bieten die Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB).

Das Budget für Arbeit kann einen Wechsel ermöglichen. Es löst allerdings nicht das Problem der niedrigen Bezahlung für Menschen, die weiterhin in Werkstätten beschäftigt sind. Genau deshalb bleibt die Klage von Jürgen Linnemann über seinen Einzelfall hinaus bedeutsam.

Häufige Fragen zur Bezahlung in Werkstätten

Haben Werkstattbeschäftigte Anspruch auf Mindestlohn?

Bei einem arbeitnehmerähnlichen Werkstattverhältnis wird der gesetzliche Mindestlohn bisher regelmäßig nicht angewendet. Ob im Einzelfall tatsächlich ein Arbeitsverhältnis besteht, ist eine rechtliche Frage. Darüber wird auch im Verfahren von Jürgen Linnemann gestritten.

Kann jeder Werkstattbeschäftigte das Budget für Arbeit nutzen?

Nein. Erforderlich sind insbesondere ein Anspruch auf Leistungen nach § 58 SGB IX und ein geeignetes Arbeitsplatzangebot mit tariflicher oder ortsüblicher Bezahlung. Ein Anspruch darauf, dass der Leistungsträger einen Arbeitsplatz vermittelt, besteht nicht.

Was passiert, wenn die reguläre Beschäftigung scheitert?

Für leistungsberechtigte Menschen mit Behinderungen sieht § 220 Absatz 3 SGB IX ein Rückkehrrecht in eine Werkstatt vor. Die Einzelheiten sollten rechtzeitig mit dem zuständigen Leistungsträger geklärt werden.

Quellen

Gesellschaft für Freiheitsrechte – Werkstätten für behinderte Menschen: Gerechtigkeit statt Almosen

WDR – 200 Euro Gehalt im Monat: Warum er seine Behindertenwerkstatt verklagt

§ 221 SGB IX – Rechtsstellung und Arbeitsentgelt

§ 61 SGB IX – Budget für Arbeit

§ 219 SGB IX – Aufgaben der Werkstätten

§ 220 SGB IX – Aufnahme und Rückkehrrecht

Bundesarbeitsministerium – Gesetzlicher Mindestlohn