Ein Leistungsbezieher verlangte vom Jobcenter eine elektronische Auskunft über seine gespeicherten persönlichen Daten.

Nach seiner Darstellung erhielt er stattdessen ein 5,6 Kilogramm schweres Paket mit Papierunterlagen. Weil außerdem technische Protokolle seiner elektronischen Akte fehlten, forderte er mindestens 1.500 Euro Schadensersatz.

Das Landgericht Stuttgart musste sich mit dem ungewöhnlichen Streit befassen. Die Richter entschieden allerdings nicht darüber, ob das Jobcenter gegen die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen hatte. Sie erklärten den Zivilrechtsweg für unzulässig und verwiesen die Klage an das Sozialgericht Stuttgart (Beschluss vom 01.10.2026 – 7 O 153/26).

Jobcenter soll 5,6 Kilogramm Papier verschickt haben

Der Kläger bezieht Leistungen nach dem SGB II. Er wollte wissen, welche personenbezogenen Daten das Jobcenter über ihn gespeichert hatte, und verlangte eine elektronische Auskunft nach Artikel 15 DSGVO.

Nach seinen Angaben reagierte die Behörde mit der Übersendung umfangreicher Papierunterlagen, die zusammen 5,6 Kilogramm wogen. Die gewünschten technischen Systemprotokolle der elektronischen Akte habe sie dagegen nicht herausgegeben.

Der Mann sah darin einen Verstoß gegen seine Datenschutzrechte. Er verlangte deshalb mindestens 1.500 Euro immateriellen Schadensersatz zuzüglich Zinsen.

Seine Klage ging am 10. Juli 2026 zunächst beim Amtsgericht Nürtingen ein. Dieses verwies das Verfahren an das Landgericht Stuttgart.

Landgericht verweist Klage an das Sozialgericht

Das Landgericht Stuttgart erklärte jedoch, für den Rechtsstreit seien die Zivilgerichte nicht zuständig.

Nach § 81b SGB X gehören datenschutzrechtliche Klagen gegen Jobcenter wegen der Verarbeitung von Sozialdaten grundsätzlich vor die Sozialgerichte. Das gilt auch, wenn Leistungsbezieher einen Schadensersatzanspruch unmittelbar auf Artikel 82 DSGVO stützen.

Der Kläger hatte argumentiert, dass die Zivilgerichte zuständig bleiben müssten. Damit konnte er sich nicht durchsetzen.

Das Landgericht verwies das Verfahren an das Sozialgericht Stuttgart. Der vorläufige Streitwert wurde auf 1.500 Euro festgesetzt. Eine Entscheidung darüber, ob dem Mann tatsächlich Schadensersatz zusteht, fiel nicht.

Müssen Jobcenter gespeicherte Daten elektronisch herausgeben?

Artikel 15 DSGVO gibt Betroffenen das Recht zu erfahren, welche personenbezogenen Daten über sie verarbeitet werden. Dazu gehört auch das Recht auf eine Kopie dieser Daten.

Wird der Auskunftsantrag elektronisch gestellt, muss die Auskunft nach Artikel 15 Absatz 3 DSGVO im Regelfall in einem gängigen elektronischen Format erfolgen, sofern die betroffene Person nichts anderes verlangt.

Eine umfangreiche Papierauskunft wirft deshalb rechtliche Fragen auf, wenn ausdrücklich eine elektronische Übermittlung gewünscht war.

Allerdings besteht nicht zwangsläufig ein Anspruch auf die vollständige Herausgabe sämtlicher technischer Systemdateien. Entscheidend ist, welche darin enthaltenen Informationen personenbezogene Daten darstellen und vom Auskunftsrecht erfasst werden.

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Der Europäische Gerichtshof hat bereits entschieden, dass auch Angaben aus elektronischen Zugriffsprotokollen unter das Auskunftsrecht fallen können. Dazu zählen unter bestimmten Voraussetzungen Informationen über Zeitpunkt und Zweck eines Datenzugriffs.

Die 1.500 Euro Schadensersatz sind noch nicht zugesprochen

Für den Kläger bedeutet die Verweisung an das Sozialgericht noch keinen Erfolg in der Sache.

Nach Artikel 82 DSGVO kann Schadensersatz verlangt werden, wenn durch einen Datenschutzverstoß ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist.

Der Europäische Gerichtshof hat klargestellt, dass ein Verstoß gegen die DSGVO allein dafür nicht ausreicht. Erforderlich sind ein tatsächlicher Schaden und ein Zusammenhang zwischen dem Verstoß und diesem Schaden.

Ob die Papierauskunft im konkreten Fall rechtswidrig war, ob weitere Daten herausgegeben werden müssen und ob dem Kläger ein ersatzfähiger Schaden entstanden ist, bleibt offen.

So können Leistungsbezieher ihre Datenschutzrechte nutzen

Wer wissen möchte, welche persönlichen Informationen das Jobcenter gespeichert hat, kann eine Auskunft nach Artikel 15 DSGVO verlangen. Der Antrag sollte möglichst schriftlich oder elektronisch gestellt und nachweisbar dokumentiert werden.

Dabei können Betroffene ausdrücklich angeben, dass sie eine elektronische Kopie ihrer personenbezogenen Daten wünschen. Auch Informationen über die Verarbeitung ihrer Daten können Gegenstand des Auskunftsverlangens sein.

Die Behörde muss grundsätzlich innerhalb eines Monats reagieren. Bei komplexen Anfragen kann sich diese Frist unter den gesetzlichen Voraussetzungen verlängern. Darüber muss sie jedoch rechtzeitig informieren.

Bleibt die Auskunft unvollständig, können Betroffene zunächst eine Ergänzung verlangen oder sich an die zuständige Datenschutzaufsicht wenden.

Der Stuttgarter Beschluss zeigt zudem, an welches Gericht sich Leistungsbezieher bei einem Streit über den Umgang mit ihren Sozialdaten wenden können. Ein Anspruch auf eine bestimmte Schadensersatzsumme folgt daraus allerdings nicht.

Häufige Fragen zur DSGVO beim Jobcenter

Kann ich meine Jobcenter-Akte digital anfordern?

Ja. Nach Artikel 15 DSGVO können Betroffene eine Kopie ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Bei einem elektronischen Antrag ist grundsätzlich ein gängiges elektronisches Format vorgesehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass jede vollständige Behördenakte unverändert herausgegeben werden muss.

Bekomme ich bei einer fehlerhaften Auskunft 1.500 Euro Schadensersatz?

Nicht automatisch. Die 1.500 Euro sind im entschiedenen Fall lediglich die Forderung des Klägers. Ein Anspruch setzt einen Datenschutzverstoß, einen dadurch entstandenen Schaden und einen entsprechenden ursächlichen Zusammenhang voraus.

Welches Gericht ist bei einer DSGVO-Klage gegen das Jobcenter zuständig?

Bei datenschutzrechtlichen Streitigkeiten über Sozialdaten aus einem SGB-II-Leistungsverhältnis ist grundsätzlich die Sozialgerichtsbarkeit zuständig. Das ergibt sich aus § 81b SGB X in Verbindung mit § 51 SGG.

Quellen

Landgericht Stuttgart – Beschluss vom 01.10.2026, 7 O 153/26, amtliche Rechtsprechungsdatenbank Baden-Württemberg

§ 81b SGB X – Klagen wegen Datenschutzverstößen

§ 51 SGG – Zuständigkeit der Sozialgerichte

Datenschutz-Grundverordnung – Artikel 12, 15 und 82

Europäischer Gerichtshof – Urteil vom 22.06.2023, C-579/21, Auskunft über elektronische Zugriffsprotokolle

Europäischer Gerichtshof – Urteil vom 04.05.2023, C-300/21, Voraussetzungen für DSGVO-Schadensersatz