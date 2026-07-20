GKV-Reform trifft vor allem Rentner: Alles wird ab 2027 teurer

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Millionen Rentnerinnen und Rentner könnten ab 2027 stärker durch Beiträge und Eigenanteile in der gesetzlichen Krankenversicherung belastet werden. Die geplante GKV-Finanzreform verändert unter anderem die Arzneimittelzuzahlungen, die Zuschüsse zum Zahnersatz und wichtige Beitragsgrenzen.

Betroffene sollten deshalb nicht nur auf die jährliche Rentenerhöhung achten. Entscheidend ist, wie viel Geld nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie nach den Ausgaben für Medikamente und Behandlungen tatsächlich übrig bleibt.

GKV-Finanzreform soll überwiegend 2027 in Kraft treten

Nach den vorliegenden Planungen wurde die GKV-Finanzreform am 10. Juli 2026 von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Die meisten Änderungen sollen zum 1. Januar 2027 gelten.

Einzelne Neuregelungen, insbesondere im Kontext der beitragsfreien Familienversicherung, sind erst für das Jahr 2028 vorgesehen. Einige konkrete Rechengrößen sollen zudem erst gegen Ende des Jahres 2026 endgültig festgelegt werden.

Für Versicherte bedeutet das: Die grundsätzliche Richtung der Reform steht fest, die genaue Höhe einzelner finanzieller Belastungen kann sich jedoch noch verändern.

Warum die Reform besonders für Rentner wichtig ist

Mehr als 20 Millionen Menschen beziehen in Deutschland eine gesetzliche Rente. Ein großer Teil von ihnen ist Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse.

Ändern sich Beitragssätze, Zuzahlungsregelungen oder Zuschüsse, wirkt sich das deshalb unmittelbar auf das verfügbare Alterseinkommen aus. Besonders betroffen können Rentner sein, die

dauerhaft verschreibungspflichtige Medikamente benötigen,

Zahnersatz oder andere größere Behandlungen planen,

freiwillig gesetzlich krankenversichert sind,

zusätzliche beitragspflichtige Einnahmen haben oder

bei einer Krankenkasse mit einem stark steigenden Zusatzbeitrag versichert sind.

Nicht jede Neuregelung führt bei jedem Versicherten automatisch zu höheren Ausgaben. Bei mehreren gleichzeitig eintretenden Belastungen können sich jedoch erhebliche Mehrkosten ergeben.

Beispiel: So können sich die Kosten im Alltag summieren

Die Eheleute Paula und Matteo beziehen zwei gesetzliche Renten. Matteo ist dauerhaft auf verschreibungspflichtige Medikamente angewiesen. Paula plant für 2027 eine neue Zahnkrone.

Gleichzeitig erhöht die gemeinsame Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag. Damit steigen sowohl die monatlichen Abzüge von den Renten als auch die laufenden Zuzahlungen für Medikamente. Wegen der geringeren Festzuschüsse beim Zahnersatz muss Paula zusätzlich einen höheren Eigenanteil für die Zahnbehandlung übernehmen.

Obwohl sich die Bruttorenten zunächst nicht verändern, steht dem Ehepaar nach Abzug aller Kosten weniger Geld für Miete, Lebensmittel und andere Lebenshaltungskosten zur Verfügung.

Diese Änderungen sind ab 2027 und 2028 vorgesehen

Regelung Bisher Geplant ab 2027 und 2028 Beitragsbemessungsgrenze 5.812,50 Euro monatlich voraussichtlich rund 6.375 Euro monatlich Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,9 Prozent weitere Erhöhungen einzelner Krankenkassen möglich Zuzahlung für Arzneimittel 5 bis 10 Euro 7,50 bis 15 Euro je Packung Festzuschuss beim Zahnersatz 60 bis 75 Prozent 50 bis 65 Prozent Homöopathie teilweise als Satzungsleistung möglich Erstattung als Satzungsleistung soll entfallen Familienversicherung für Ehepartner unter den gesetzlichen Voraussetzungen beitragsfrei geplante Neuregelung ab 2028 mit möglichem Beitragszuschlag

Die endgültigen Werte einzelner Beitragsgrenzen können erst Ende 2026 verbindlich feststehen.

Freiwillig versicherte Rentner könnten stärker belastet werden

Für freiwillig gesetzlich versicherte Rentner ist die Beitragsbemessungsgrenze besonders wichtig. Bis zu dieser Grenze werden beitragspflichtige Einnahmen für die Berechnung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge berücksichtigt.

Steigt die Beitragsbemessungsgrenze, kann dadurch auch der monatliche Höchstbeitrag steigen. Das betrifft hauptsächlich Ruheständler mit höheren Renten oder zusätzlichen Einnahmen, beispielsweise aus.

Vermietung und Verpachtung,

Betriebsrenten,

Versorgungsbezügen,

Kapitalvermögen oder

selbstständigen Tätigkeiten.

Ob tatsächlich höhere Beiträge anfallen, hängt von der individuellen Einkommenssituation und dem Versicherungsstatus ab.

Pflichtversicherte Rentner in der Krankenversicherung der Rentner spüren Beitragserhöhungen hauptsächlich dann, wenn ihre Krankenkasse den kassenindividuellen Zusatzbeitrag anhebt. Dieser wird auch bei der gesetzlichen Rente berücksichtigt.

Höhere Medikamentenzuzahlungen treffen chronisch Kranke

Viele ältere Menschen benötigen dauerhaft Arzneimittel. Schon eine Erhöhung um wenige Euro pro Packung kann sich bei mehreren Medikamenten im Laufe eines Jahres deutlich bemerkbar machen.

Wer beispielsweise jeden Monat drei zuzahlungspflichtige Medikamente erhält und pro Packung künftig einige Euro mehr bezahlen muss, kann auf das Jahr gerechnet mit erheblichen Zusatzkosten belastet werden.

Versicherte sollten deshalb prüfen, ob für sie die gesetzliche Belastungsgrenze greift. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Versicherte von weiteren Zuzahlungen befreien lassen, sobald die zulässige jährliche Belastungsgrenze erreicht ist.

Für chronisch kranke Menschen gelten dabei regelmäßig günstigere Voraussetzungen als für andere Versicherte.

Zahnersatz kann ab 2027 deutlich teurer werden

Auch bei Zahnkronen, Brücken und Prothesen könnten sich die Eigenanteile erhöhen. Werden die Festzuschüsse der Krankenkassen abgesenkt, müssen gesetzlich Versicherte einen größeren Teil der Behandlungskosten selbst übernehmen.

Das kann vor allem bei umfangreichem Zahnersatz teuer werden. Entscheidend ist nicht allein der prozentuale Zuschuss, sondern auch die gewählte Versorgung.

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Die Krankenkasse übernimmt grundsätzlich nur einen festgelegten Zuschuss zur Regelversorgung. Entscheidet sich ein Patient für eine aufwendigere oder hochwertigere Behandlung, muss er die Mehrkosten in der Regel selbst tragen.

Vor Beginn einer Behandlung sollten Versicherte deshalb

einen Heil- und Kostenplan einholen,

die voraussichtliche Erstattung der Krankenkasse prüfen lassen,

Vergleichsangebote erwägen und

mögliche Härtefallregelungen klären.

Das regelmäßig geführte Bonusheft kann weiterhin eine wichtige Rolle spielen, weil nachgewiesene Vorsorgeuntersuchungen den Zuschuss erhöhen können.

Zusatzbeiträge können die Nettorente zusätzlich verringern

Neben den gesetzlichen Änderungen können auch steigende Zusatzbeiträge der einzelnen Krankenkassen zu höheren Abzügen führen.

Jede gesetzliche Krankenkasse legt ihren Zusatzbeitrag grundsätzlich selbst fest. Deshalb kann sich ein Vergleich der Kassen lohnen. Neben dem Beitrag sollten Rentner jedoch auch Service, Erreichbarkeit, Satzungsleistungen und besondere Versorgungsangebote berücksichtigen.

Eine günstigere Krankenkasse ist nicht automatisch in allen Punkten die bessere Wahl. Bei einem deutlichen Beitragsunterschied kann ein Wechsel dennoch spürbare Einsparungen bringen.

Änderungen auch beim Krankengeld geplant

Die Reform enthält nach den vorliegenden Angaben ebenfalls Änderungen beim Krankengeld. Vorgesehen sind unter anderem abgestufte Teilkrankschreibungen.

Dabei könnte künftig stärker unterschieden werden, in welchem Umfang eine versicherte Person arbeitsunfähig ist. Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen für den Krankengeldanspruch angepasst werden.

Altersvollrentner über der Regelaltersgrenze haben ohnehin keinen Anspruch auf Krankengeld. Bedeutung kann Krankengeld jedoch haben für ältere Arbeitnehmer, Teilrentner oder Erwerbsminderungsrentner mit einer versicherungspflichtigen Beschäftigung.

Familienversicherung soll ab 2028 neu geregelt werden

Eine weitere Änderung betrifft die beitragsfreie Familienversicherung. Nach den Planungen soll ab 2028 eine Neuregelung gelten, die unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Beitragszuschlag führen könnte. Davon könnten Ehepaare betroffen sein, bei denen ein Partner bislang beitragsfrei über den anderen gesetzlich versichert ist.

Welche Haushalte tatsächlich zusätzliche Beiträge zahlen müssen, hängt von der endgültigen gesetzlichen Ausgestaltung, den Einkommensverhältnissen und dem jeweiligen Versicherungsstatus ab. Betroffene sollten Mitteilungen ihrer Krankenkasse deshalb genau prüfen und frühzeitig klären, ob die Voraussetzungen für die Familienversicherung weiterhin erfüllt sind.

Woran Rentner erkennen, ob sie betroffen sind

Ob sich durch die Reform konkrete Mehrkosten ergeben, lässt sich anhand mehrerer Unterlagen überprüfen. Wichtig sind insbesondere:

der Beitragsbescheid der Krankenkasse,

die Rentenanpassungsmitteilung,

Abrechnungen über Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge,

Heil- und Kostenpläne für Zahnersatz sowie

Belege über Arzneimittel- und sonstige Zuzahlungen.

Erhöht eine Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag, muss sie ihre Mitglieder darüber informieren. Rentner sollten anschließend prüfen, wie stark sich die Erhöhung auf ihre Nettorente auswirkt.

Was Rentner jetzt prüfen sollten

Versicherte müssen nicht bis 2027 warten, um sich auf die Änderungen vorzubereiten. Sinnvoll ist es, bereits jetzt die eigene finanzielle Belastung zu erfassen. Dazu gehören die monatlichen Beiträge ebenso wie wiederkehrende Medikamentenkosten, geplante Zahnbehandlungen und andere Zuzahlungen.

Wer größere Behandlungen plant, sollte sich frühzeitig von der Krankenkasse bestätigen lassen, welche Kosten übernommen werden. Außerdem kann ein Vergleich der Zusatzbeiträge verschiedener Krankenkassen sinnvoll sein.

Wichtig ist jedoch, die endgültige Umsetzung der Reform abzuwarten. Einige Rechengrößen und Detailregelungen sollen erst in den kommenden Monaten festgelegt werden.

FAQ zur GKV-Reform ab 2027

Müssen alle Rentner ab 2027 höhere Krankenversicherungsbeiträge zahlen?

Nein. Ob und in welcher Höhe die Beiträge steigen, hängt unter anderem vom Versicherungsstatus, den beitragspflichtigen Einnahmen und dem Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse ab. Freiwillig versicherte Rentner mit höheren Einkünften können von einer steigenden Beitragsbemessungsgrenze besonders betroffen sein.

Wie können sich Rentner vor hohen Zuzahlungen für Medikamente schützen?

Versicherte sollten alle Zuzahlungsbelege sammeln und prüfen, ob sie ihre gesetzliche Belastungsgrenze erreichen. Nach Erreichen dieser Grenze kann bei der Krankenkasse eine Befreiung von weiteren Zuzahlungen beantragt werden. Für chronisch kranke Versicherte gilt in der Regel eine niedrigere Belastungsgrenze.

Sollte man wegen der Reform die Krankenkasse wechseln?

Ein Wechsel kann sinnvoll sein, wenn der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse deutlich höher ist als bei anderen Kassen. Vor einem Wechsel sollten jedoch nicht nur die Beiträge, sondern auch Service, Zusatzleistungen und bestehende Behandlungsangebote verglichen werden.

Quellenverzeichnis

Gesetz zur Stabilisierung der Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung, Beschluss vom 10. Juli 2026.

Angaben zur geplanten GKV-Finanzreform und zu den vorgesehenen Änderungen ab 2027 und 2028.

Informationen der gesetzlichen Krankenversicherung zu Beiträgen, Zusatzbeiträgen, Arzneimittelzuzahlungen, Belastungsgrenzen und Zahnersatz.

Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur Krankenversicherung der Rentner und zum Abzug von Krankenversicherungsbeiträgen von gesetzlichen Renten.