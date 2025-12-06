Rente: Beiträge für PKV steigen ab Anfang 2026 überdurchschnittlich

Lesedauer 3 Minuten

Ab 1. Januar 2026 steigen für viele Privatversicherte die Beiträge – im Schnitt um rund 13 Prozent, in einzelnen Tarifen noch mehr. Besonders hart trifft das Rentner, deren Einkommen feststeht, während die Krankenversicherung weiter anzieht. Wer bereits heute jeden Euro umdreht, rutscht durch die nächste Erhöhungsrunde schnell in die Armutszone.

Warum Rentner in der PKV besonders verwundbar sind

Rentner in der PKV bekommen zwar einen Zuschuss aus der gesetzlichen Rente, doch der deckt meist nur einen Teil des tatsächlichen Beitrags. Viele zahlen mehrere hundert Euro im Monat, manche über 1.000 Euro.

Steigen die Beiträge, bleibt kaum Spielraum. Die Rente wächst deutlich langsamer als die PKV-Kosten. Miete, Energie und Lebensmittel werden ebenfalls teurer. Für viele ältere Menschen bedeutet das: weniger Geld für Medikamente, gesunde Ernährung oder soziale Teilhabe.

Beitragserhöhung 2026: Was konkret auf ältere Privatversicherte zukommt

Eine Beitragserhöhung um 13 Prozent klingt abstrakt. Für Rentner hat sie sehr konkrete Folgen. Ein Beispiel:

Bisheriger Beitrag: 650 Euro im Monat inklusive Pflegeversicherung.

Nach der Erhöhung: rund 735 Euro.

Das sind 85 Euro weniger im Geldbeutel – jeden Monat. Bei einer Nettorente von 1.400 bis 1.600 Euro kann das der Unterschied sein zwischen „eng, aber machbar“ und „es reicht nicht mehr“. Wer zusätzlich Zuzahlungen für Medikamente, Hilfsmittel oder Fahrten zu Fachärzten schultern muss, gerät schnell ins Minus.

Arm trotz Rente: Wenn die PKV das Konto auffrisst

Für viele ältere Privatversicherte ist nicht die niedrige Rente das eigentliche Hauptproblem, sondern der viel zu hohe Versicherungsbeitrag. Gerade Menschen mit brüchigen Erwerbsbiografien oder Phasen der Selbstständigkeit haben oft nur geringe Rentenansprüche, müssen aber gleichzeitig sehr teure PKV-Tarife stemmen.

Sind die Rücklagen einmal aufgebraucht, wird die Krankenversicherung zur Armutsfalle: Ein hoher PKV-Beitrag trifft auf eine niedrige Rente und zugleich weiter steigende Lebenshaltungskosten.

Wer die Beiträge dann nicht mehr zahlen kann, gerät schnell ins Mahnverfahren oder rutscht in den Notlagentarif – mit drastisch eingeschränkter medizinischer Versorgung.

Rückkehr in die GKV: Für viele ältere Menschen faktisch versperrt

Für jüngere Versicherte gibt es manchmal Wege zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Für ältere Menschen sieht die Realität anders aus.

Viele Rentner sind über 55 und damit von den meisten Rückkehrmöglichkeiten ausgeschlossen. Die Hürden sind bewusst hoch. Wer in früheren Jahren in die PKV gewechselt ist, bleibt im Alter häufig im System gefangen – egal, wie sehr der Beitrag steigt.

Genau das macht die Beitragserhöhungen 2026 so gefährlich: Wer sich die PKV nicht mehr leisten kann, hat oft keine echte Alternative.

Wenn PKV-Rentner auf Sozialleistungen angewiesen sind

Besonders dramatisch wird es, wenn die Rente so niedrig ist, dass Grundsicherung im Alter beantragt werden muss. Dann hängt es für Rentner davon ab, ob und in welcher Höhe das Sozialamt oder Jobcenter die PKV-Beiträge übernimmt.

Wird nur ein Teil übernommen oder der gewählte Tarif nicht anerkannt, entstehen Lücken. Die Folge sind Beitragsschulden, Mahnkosten und am Ende der Sturz in den Notlagentarif mit massiven Leistungskürzungen. Aus einer privat beworbenen „Premiumversorgung“ wird so im Alter ein gesundheitliches Risiko.

GKV-Rentner: Auch dort drohen steigende Beiträge

Auch gesetzlich versicherte Rentner bleiben von der Entwicklung nicht verschont. Steigen die Zusatzbeiträge der Krankenkassen, fällt das direkt auf die Nettorente zurück.

Gerade Rentner mit kleinen oder mittleren Renten merken jeden zusätzlichen Euro, der an die Kasse geht. Wer schon jetzt für Strom, Miete oder Pflegeleistungen kämpft, kann nicht „mal eben“ Mehrkosten ausgleichen. Viele verzichten aus Angst vor Kosten auf notwendige Arztbesuche oder verschieben wichtige Behandlungen.

Welche Möglichkeiten Rentner überhaupt noch haben

Die Spielräume sind begrenzt – aber nicht null. Rentner sollten zumindest diese Punkte prüfen:

Interner Tarifwechsel in der PKV

Ein interner Tarifwechsel kann den Beitrag senken, ohne dass die Alterungsrückstellungen verloren gehen. Allerdings verschlechtern sich oft Leistungen. Trotzdem kann ein gezielter Wechsel helfen, den Beitrag von „gar nicht mehr zahlbar“ auf „gerade so machbar“ zu drücken.

Prüfung von Standard- oder Basistarif

Standard- und Basistarif orientieren sich grob an der GKV. Sie sind kein komfortabler Schutz, aber manchmal der einzige Weg, um aus vierstelligen Beiträgen herauszukommen. Gerade für Rentner mit geringen Renten kann das existenziell sein – auch wenn es Konflikte mit Ärzten geben kann, die diese Tarife ungern akzeptieren.

Frühe Beratung bei drohender Grundsicherung

Wer absehbar Grundsicherung im Alter oder Bürgergeld beantragen muss, sollte frühzeitig Rat einholen. Sozialberatungen, Rentenberatungen, Sozialverbände oder Fachanwälte für Sozialrecht können prüfen, welche Beiträge anerkannt werden und wie sich Beitragsschulden vermeiden lassen.

Politische Verantwortung: Rentner dürfen nicht die Lücke füllen

Die Beitragserhöhungen 2026 sind kein „bedauerlicher Einzelfall“, sondern die Folge eines Systems, das Risiken privatisiert und Kosten auf diejenigen abwälzt, die am wenigsten ausweichen können – ältere Menschen mit überschaubaren Renten.

Solange die Politik strukturelle Fragen nicht anpackt – etwa eine stärkere Finanzierung aus Steuermitteln, eine solidarische Bürgerversicherung oder eine klare Begrenzung überteuerter Leistungen –, werden weitere Beitragssprünge folgen. Und solange wird die Rechnung bei denen landen, die im Alter am wenigsten Luft haben.