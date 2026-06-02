Krankenkassen: Nur die Hälfte bei Zuzahlungen mit chronischer Erkrankung

Wer chronisch krank ist, zahlt in der gesetzlichen Krankenversicherung nur halb so viel Zuzahlungen wie andere Versicherte. Aber dieser Vorteil gilt nicht automatisch: Der sogenannte Chroniker-Status muss bei der Krankenkasse beantragt werden, und die Kasse erkennt ihn nicht von sich aus.

Wer den Antrag nicht stellt, zahlt weiterhin 2 Prozent seines Jahreseinkommens als Zuzahlungsgrenze statt der gesetzlich vorgesehenen 1 Prozent. Bei einer Monatsrente von 1.500 Euro ergibt das 180 Euro Mehrbelastung pro Jahr.

Was die Zuzahlungsbefreiung für chronisch Kranke bedeutet

Jede gesetzlich versicherte Person muss Zuzahlungen zu Medikamenten, Physiotherapie, Krankenhaus und anderen Leistungen leisten. Diese Zahlungen sind aber gedeckelt: Es gibt eine jährliche Belastungsgrenze, die nach § 62 SGB V berechnet wird.

Sie beträgt 2 Prozent der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Wer schwerwiegend chronisch krank ist und deshalb in Dauerbehandlung, für den halbiert sich diese Grenze auf 1 Prozent derselben Einkommensbasis.

Hat jemand seine Belastungsgrenze im Laufe des Jahres erreicht, stellt die Krankenkasse eine Befreiungsbescheinigung aus. Ab diesem Zeitpunkt fallen bis zum 31. Dezember keine weiteren gesetzlichen Zuzahlungen an. Die Bescheinigung gilt immer nur für das laufende Kalenderjahr; danach läuft das Verfahren neu.

Der entscheidende Punkt: Die Kasse erkennt nicht selbst, ob jemand die Grenze bereits überschritten hat. Sie prüft auch nicht eigenständig, ob ein Versicherter die Voraussetzungen für den Chroniker-Status erfüllt. Wer keinen Antrag stellt, zahlt weiter. Und zwar auch dann, wenn der Anspruch auf Befreiung längst besteht.

Wer als schwerwiegend chronisch krank gilt: Die genauen Voraussetzungen

Was eine „schwerwiegende chronische Erkrankung” im Sinne des Gesetzes ist, bestimmt nicht die Krankenkasse nach eigenem Ermessen. Die Definition liegt beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), der sie in der Chroniker-Richtlinie zu § 62 SGB V festgelegt hat. Zwei Voraussetzungen müssen beide erfüllt sein.

Erstens muss eine Dauerbehandlung vorliegen: mindestens ein volles Jahr lang wegen derselben Erkrankung mindestens einmal pro Quartal in ärztlicher Behandlung. Ein Bluthochdruck-Patient, der seit zwei Jahren regelmäßig beim Hausarzt erscheint, erfüllt dieses Kriterium.

Eine Person, die wegen verschiedener Beschwerden sporadisch verschiedene Fachärzte aufsucht, erfüllt es nicht. Es geht um eine Erkrankung, einen Arzt oder eine Facharztpraxis, eine durchgehende Behandlungskette.

Zweitens muss mindestens eines von drei Merkmalen hinzukommen. Das erste Merkmal ist Pflegebedürftigkeit: Pflegegrad 3, 4 oder 5. Das zweite ist ein Grad der Behinderung (GdB) oder eine Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von mindestens 60 Prozent.

Das dritte Merkmal ist ein dauerhafter medizinischer Versorgungsbedarf: Ohne regelmäßige ärztliche oder medikamentöse Behandlung würde eine dauerhafte Minderung der Lebensqualität oder der Lebenserwartung eintreten. Der behandelnde Arzt muss das schriftlich bestätigen.

Dieses dritte Merkmal ist das häufigste. Menschen mit Diabetes, Herzinsuffizienz, COPD, chronischen Nierenerkrankungen, Rheuma oder Epilepsie erfüllen es typischerweise. Wer also weder pflegebedürftig ist noch einen Schwerbehindertenausweis hat, kann den Chroniker-Status dennoch bekommen. Krankenkassen kommunizieren diesen Weg selten aktiv. Betroffene müssen selbst initiativ werden.

Chroniker-Status beantragen: Arzt, Unterlagen, Krankenkasse

Den Antrag auf Zuzahlungsbefreiung stellt man bei der eigenen Krankenkasse. Für die reduzierte 1-Prozent-Grenze sind gegenüber dem Standardantrag zusätzliche Unterlagen erforderlich.

Der erste Schritt führt zum behandelnden Arzt. Dieser stellt eine ärztliche Bescheinigung aus, die die schwerwiegende chronische Erkrankung und die Dauerbehandlung dokumentiert. Das Formular dafür gibt es bei den Krankenkassen oder beim Hausarzt. Wer den Chroniker-Status über Pflegebedürftigkeit oder Schwerbehinderung nachweist, legt stattdessen eine Kopie des Pflegebescheids oder des Schwerbehindertenausweises bei.

Die Bescheinigung über den Chroniker-Status durch den Arzt muss nicht jährlich neu ausgestellt werden: Die Krankenkasse kann auf den Jahresnachweis verzichten, wenn keine Anhaltspunkte für einen Wegfall der Erkrankung vorliegen.

Dann folgt der Antrag bei der Krankenkasse. Einzureichen sind die Chroniker-Bescheinigung oder die amtlichen Nachweise über Pflegegrad oder GdB, Einkommensbelege für alle im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen sowie die bisher gesammelten Zuzahlungsquittungen. Die Kasse berechnet auf dieser Basis die individuelle Belastungsgrenze, prüft ob sie bereits überschritten wurde und stellt bei Bewilligung die Befreiungsbescheinigung aus.

Eine praktische Alternative: Wer von vornherein absehen kann, dass die Belastungsgrenze im Jahresverlauf ohnehin erreicht wird, kann den Betrag zu Jahresbeginn als Vorauszahlung leisten. Die Krankenkasse stellt dann sofort die Befreiungsbescheinigung für das gesamte Kalenderjahr aus. Quittungen müssen nicht mehr gesammelt werden.

Für Menschen mit vielen regelmäßigen Medikamenten, Physiotherapie und häufigen Arztbesuchen lohnt sich dieses Vorgehen oft schon im Januar.

Bei der Antragstellung werden Einkommen und Zuzahlungen aller im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmitglieder zusammengerechnet. Für den Ehe- oder Lebenspartner sowie für Kinder gelten gesetzliche Freibeträge, die die Berechnungsbasis senken. Das bedeutet: In Haushalten mit mehreren Personen ist die individuelle Belastungsgrenze oft niedriger als sie für eine alleinlebende Person mit demselben Einkommen wäre. Das Haushaltsprinzip funktioniert also zugunsten der Betroffenen.

Was die Befreiung konkret bringt: Zahlen nach Einkommensgruppe

Wie stark der Chroniker-Status entlastet, hängt vom Jahreseinkommen ab. Die Belastungsgrenze ist kein fester Euro-Betrag, sondern immer ein Prozentsatz des Einkommens.

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Für Menschen im Bürgergeld gilt eine gesetzliche Sonderregel: Als Einkommensbasis zählt nicht das tatsächliche Haushaltseinkommen, sondern der Regelbedarf nach § 20 SGB II. Dieser liegt seit 2024 bei 563 Euro monatlich und gilt auch 2026 unverändert. Das ergibt ein Jahreseinkommen von 6.756 Euro.

Die Belastungsgrenze liegt damit bei 135,12 Euro (Standard, 2 Prozent) oder 67,56 Euro (Chroniker, 1 Prozent). Wer den Chroniker-Status beantragt, zahlt also rund 67 Euro weniger Zuzahlungen im Jahr.

Für eine Rentnerin mit 1.500 Euro Monatsrente und 18.000 Euro Jahreseinkommen liegen die Grenzen bei 360 Euro (Standard) oder 180 Euro (Chroniker). Der Chroniker-Status spart 180 Euro jährlich. Zusätzlich zur Ersparnis am Grenzwert gilt: Wer früher im Jahr die 180-Euro-Grenze erreicht als die 360-Euro-Grenze, erhält früher die Befreiungsbescheinigung.

Alle Zuzahlungen, die zwischen dem Erreichen der 180-Euro-Grenze und dem Ende des Jahres anfallen, entfallen vollständig. Bei regelmäßigen Medikamenten und Physiotherapie kann das die Jahresersparnis deutlich über 180 Euro treiben.

Zu viel gezahlt? Rückforderung bis vier Jahre rückwirkend

Wer den Antrag versäumt hat oder nicht wusste, dass er Anspruch auf den Chroniker-Status hat, muss auf bereits geleistete Überzahlungen nicht zwingend verzichten. Der Antrag auf Rückerstattung zu viel gezahlter Zuzahlungen kann bis zu vier Kalenderjahre rückwirkend gestellt werden. Voraussetzung: Die Zuzahlungsbelege sind noch vorhanden. Krankenkassen verlangen Originalquittungen oder vergleichbare Zahlungsnachweise.

Wer jetzt feststellt, dass er seit Jahren die Voraussetzungen erfüllt, sollte zunächst prüfen, ob Belege aus den Vorjahren noch griffbereit sind. Wer seine Medikamente regelmäßig in derselben Apotheke kauft, kann dort oft eine nachträgliche Aufstellung der geleisteten Zuzahlungen anfordern. Für Krankenhausaufenthalte und Heil- und Hilfsmittelverordnungen helfen Kontoauszüge als Belege.

Lehnt die Krankenkasse den Chroniker-Status ab, ist ein Widerspruch innerhalb eines Monats ab Zugang des Bescheids möglich. Eine häufige Ablehnungsursache ist ein unvollständig ausgefülltes ärztliches Attest: Die ärztliche Bescheinigung muss konkret das dritte Merkmal belegen.

Allgemeine Formulierungen wie „Patient ist chronisch krank” reichen nicht. Wird der Antrag mit dieser Begründung abgelehnt, genügt es oft, eine konkretere ärztliche Stellungnahme nachzureichen und den Widerspruch damit zu begründen.

Wer den Chroniker-Status erstmals beantragt und dabei rückwirkend Zuzahlungen der vergangenen Jahre erstattet bekommt, sollte beachten: Die Vier-Jahres-Frist beginnt mit dem Antragsjahr. Wer den Antrag im Jahr 2026 stellt, kann Erstattungen für 2025, 2024, 2023 und 2022 geltend machen, sofern Belege vorliegen.

Häufige Fragen zur Zuzahlungsbefreiung für chronisch Kranke

Müssen auch Ehepartner separat einen Antrag stellen?

Nein. Haushaltsangehörige werden gemeinsam über einen Antrag bei einer der beteiligten Krankenkassen berücksichtigt. Die beantragende Kasse ermittelt die gemeinsame Belastungsgrenze und stellt die Befreiungsbescheinigung aus.

Sie informiert dann auch die anderen Krankenkassen der Haushaltsmitglieder. Beide Partner müssen ihre Einkommensbelege und Zuzahlungsquittungen gemeinsam einreichen.

Was zählt als gesetzliche Zuzahlung im Sinne der Belastungsgrenze?

Zur Belastungsgrenze zählen ausschließlich gesetzlich vorgeschriebene GKV-Zuzahlungen: zu Medikamenten auf Rezept, zu Heil- und Hilfsmitteln wie Physiotherapie, zu Krankenhausaufenthalten (10 Euro je Kalendertag) sowie zu verordneten Krankenfahrten.

Nicht anrechenbar sind Eigenanteile beim Zahnersatz, Kosten für individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL), Mehrkosten über dem Festbetrag bei Arzneimitteln und Zuzahlungen für nicht ärztlich verordnete Leistungen.

Wird Pflegegeld als Einkommen angerechnet?

Nein. Pflegegeld zählt nicht zu den Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt nach § 62 SGB V und fließt nicht in die Berechnung der Belastungsgrenze ein. Das ist besonders für Haushalte relevant, in denen eine pflegebedürftige Person Pflegegeld erhält: Die tatsächliche Belastungsgrenze liegt dadurch in der Praxis oft deutlich niedriger, als es zunächst erscheint.

Was passiert, wenn die Erkrankung über die Zeit nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt?

Die Krankenkasse prüft die Dauerbehandlung spätestens nach Ablauf eines Kalenderjahres. Wer den Status nicht mehr erfüllt, etwa weil eine Remission eingetreten ist und die Quartalsbehandlung nicht mehr stattfindet, verliert die reduzierte Grenze zum nächsten Jahr.

Die Kasse kann aber auf die Nachweispflicht verzichten, wenn bereits festgestellt wurde, dass die Erkrankung dauerhaft besteht und keine Anhaltspunkte für eine Änderung vorliegen.

Quellen

Gesetzgebung: § 62 SGB V (Belastungsgrenze), Fassung ab 01.01.2025

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA): Chroniker-Richtlinie zu § 62 SGB V

Bundesgesundheitsministerium: Chronisch kranke Menschen — Informationen zur GKV-Belastungsgrenze