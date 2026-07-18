Krankenkasse in der Rente: Für Rentner wird es oft besonders teuer

Anzeige

Krankenkasse in der Rente: Für diese Rentner wird es besonders teuer

Mit dem Beginn der Rente ändern sich häufig auch die Regeln für die Kranken- und Pflegeversicherung. Während Pflichtmitglieder der Krankenversicherung der Rentner meist vergleichsweise günstig versichert sind, können andere Ruheständler mit erheblich höheren Abzügen konfrontiert werden.

Besonders teuer wird es für freiwillig gesetzlich Versicherte mit zusätzlichen Einnahmen, für Bezieher einer Betriebsrente, für privat Versicherte mit hohen Prämien und für Rentner mit einem selbstständigen Nebenverdienst. Auch der Beitrag zur Pflegeversicherung belastet das Alterseinkommen, weil Rentner ihn grundsätzlich allein tragen.

Die Krankenversicherung der Rentner ist keine eigene Krankenkasse

Die Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, ist keine besondere Krankenkasse. Es handelt sich um einen Pflichtversicherungsstatus innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung.

Wer in die KVdR aufgenommen wird, bleibt beispielsweise bei der AOK, Barmer, Techniker Krankenkasse oder einer anderen gesetzlichen Kasse versichert. Der Versicherungsstatus bestimmt jedoch, aus welchen Einnahmen Beiträge verlangt werden und wer sich daran beteiligt.

Auf die gesetzliche Rente gilt 2026 ein allgemeiner Beitragssatz von 14,6 Prozent. Hinzu kommt der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse, wobei der amtliche Durchschnittswert 2026 bei 2,9 Prozent liegt.

Bei Pflichtmitgliedern teilen sich Rentner und Rentenversicherung den Krankenversicherungsbeitrag einschließlich des Zusatzbeitrags. Bei einem Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent werden deshalb 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente vom Rentner getragen.

Die Pflegeversicherung kommt vollständig hinzu

Anders als bei der Krankenversicherung beteiligt sich die Deutsche Rentenversicherung nicht an den Beiträgen zur Pflegeversicherung. Rentner müssen diesen Beitrag vollständig aus ihrer Rente bezahlen.

Der allgemeine Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt 2026 nach den Angaben des GKV-Spitzenverbandes 3,6 Prozent. Kinderlose Versicherte zahlen zusätzlich einen Zuschlag von 0,6 Prozent und damit insgesamt 4,2 Prozent.

Bei einer gesetzlichen Bruttorente von 2.000 Euro werden bei einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag 175 Euro für die Krankenversicherung abgezogen. Ein kinderloser Rentner zahlt zusätzlich 84 Euro Pflegeversicherungsbeitrag, sodass sich die monatliche Belastung auf 259 Euro summiert.

Wer in die KVdR aufgenommen wird

Voraussetzung für die KVdR ist zunächst der Bezug oder die Beantragung einer gesetzlichen Rente. Außerdem muss die sogenannte Vorversicherungszeit erfüllt sein.

In der zweiten Hälfte des Erwerbslebens muss der Versicherte mindestens neun Zehntel der Zeit Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse gewesen sein. Dabei zählen Pflichtversicherung, freiwillige Mitgliedschaft und Familienversicherung gleichermaßen.

Für jedes Kind werden pauschal drei Jahre auf die Vorversicherungszeit angerechnet. Das gilt nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung auch für Stief- und Pflegekinder.

Fehlende oder falsch erfasste Versicherungszeiten können dazu führen, dass ein Rentner zu Unrecht als freiwilliges Mitglied geführt wird. Wie teuer eine fehlerhafte Berechnung werden kann, zeigt ein Fall mit rund 1.200 Euro Mehrbelastung im Jahr.

Freiwillig versicherte Rentner zahlen auf wesentlich mehr Einnahmen

Besonders hohe Beiträge drohen Rentnern, die die Voraussetzungen der KVdR nicht erfüllen und deshalb freiwillig gesetzlich versichert sind. Bei ihnen betrachtet die Krankenkasse die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Neben der gesetzlichen Rente können deshalb Mieteinnahmen, Kapitalerträge, private Renten, Auszahlungen aus Lebensversicherungen, Betriebsrenten und Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig sein. Bei einem Pflichtmitglied der KVdR bleiben insbesondere Mieteinnahmen und Kapitalerträge dagegen normalerweise beitragsfrei.

Die Rentenversicherung zahlt freiwillig Versicherten zwar einen Zuschuss zu den Beiträgen aus der gesetzlichen Rente. Für Beiträge aus Mieten, Zinsen, Dividenden oder privaten Rentenzahlungen gibt es jedoch keinen entsprechenden Zuschuss.

Hinzu kommt eine Mindestbemessungsgrundlage. Selbst wenn die tatsächlichen Einnahmen niedriger liegen, werden die Beiträge 2026 in der Regel aus mindestens 1.318,33 Euro monatlich berechnet.

Auch das Einkommen des Ehepartners kann berücksichtigt werden

Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei freiwillig Versicherten sogar ein Teil des Einkommens des Ehepartners in die Beitragsberechnung einfließen. Das kann geschehen, wenn der Ehepartner nicht selbst Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist.

📚 Lesen Sie auch: Witwenrente gekürzt: Die Rentenversicherung darf die Rente bis zur Hälfte einbehalten

Die Krankenkasse darf das Einkommen nicht unbegrenzt übernehmen, sondern muss die gesetzlichen Berechnungsgrenzen beachten. Trotzdem kann diese Regel dazu führen, dass ein Rentner Beiträge auf Einnahmen zahlen muss, die nicht allein aus seiner eigenen Rente stammen.

So groß kann der Unterschied zur KVdR werden

Ein kinderloser Rentner erhält 2.000 Euro gesetzliche Rente, 800 Euro Mieteinnahmen und 300 Euro Kapitalerträge. Seine Krankenkasse verlangt einen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent.

Als Pflichtmitglied der KVdR zahlt er auf die gesetzliche Rente rund 175 Euro Krankenversicherung und 84 Euro Pflegeversicherung. Mieteinnahmen und Kapitalerträge bleiben dabei außer Betracht, sodass die Belastung bei rund 259 Euro liegt.

Als freiwilliges Mitglied fallen zusätzlich Krankenversicherungsbeiträge auf die weiteren 1.100 Euro an. Bei einem ermäßigten Krankenversicherungssatz von 14 Prozent zuzüglich 2,9 Prozent Zusatzbeitrag sind das rund 185,90 Euro.

Die Pflegeversicherung wird bei freiwilliger Mitgliedschaft ebenfalls aus den gesamten beitragspflichtigen Einnahmen berechnet. Insgesamt ergibt sich in diesem Beispiel eine Belastung von etwa 491 Euro und damit rund 232 Euro mehr im Monat als bei einer KVdR-Mitgliedschaft.

Betriebsrentner tragen die Beiträge weitgehend allein

Auch Pflichtmitglieder der KVdR müssen auf Betriebsrenten und vergleichbare Versorgungsbezüge Beiträge zahlen. Anders als bei der gesetzlichen Rente beteiligt sich die Rentenversicherung daran nicht.

Für pflichtversicherte Betriebsrentner gilt 2026 in der Krankenversicherung ein Freibetrag von 197,75 Euro im Monat. Nur der darüber liegende Teil der Betriebsrente wird mit dem allgemeinen Beitragssatz und dem Zusatzbeitrag belastet.

Bei mehreren Betriebsrenten wird der Freibetrag nicht mehrfach gewährt. Sämtliche Betriebsrenten werden zusammengerechnet, bevor die Krankenkasse den Freibetrag abzieht.

Freiwillig gesetzlich versicherte Rentner können diesen Freibetrag regelmäßig nicht nutzen. Sie müssen ihre Betriebsrente grundsätzlich vom ersten Euro an verbeitragen, wie auch der Beitrag über die Beitragsregeln für Betriebsrenten 2026 erläutert.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

In der Pflegeversicherung gilt kein echter Freibetrag

Bei der Pflegeversicherung wird die Entlastung für Betriebsrentner anders berechnet. Hier gilt lediglich eine Freigrenze von 197,75 Euro.

Liegt die gesamte Betriebsrente nicht über dieser Grenze, fallen keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung auf den Versorgungsbezug an. Wird die Grenze auch nur geringfügig überschritten, ist in der Pflegeversicherung die gesamte Betriebsrente beitragspflichtig.

Bei einer Betriebsrente von 600 Euro werden in der Krankenversicherung nur 402,25 Euro verbeitragt. Bei 17,5 Prozent einschließlich eines Zusatzbeitrags von 2,9 Prozent entstehen rund 70,39 Euro Krankenversicherungsbeitrag.

Ein kinderloser Rentner zahlt zusätzlich 25,20 Euro Pflegeversicherungsbeitrag auf die vollständigen 600 Euro. Von der Betriebsrente gehen damit zusammen rund 95,59 Euro allein für Kranken- und Pflegeversicherung ab.

Selbstständiger Nebenverdienst kann zusätzliche Beiträge auslösen

Wer neben der gesetzlichen Rente selbstständig arbeitet, muss auf den Gewinn in vielen Fällen ebenfalls Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Das betrifft auch Pflichtmitglieder der KVdR.

Auf das Arbeitseinkommen kann der volle Krankenversicherungsbeitrag einschließlich Zusatzbeitrag erhoben werden. Auch den Pflegeversicherungsbeitrag trägt der Rentner allein.

Wird die Selbstständigkeit nicht nur nebenbei, sondern hauptberuflich ausgeübt, kann sogar die Pflichtmitgliedschaft in der KVdR ausgeschlossen sein. Dann kommt häufig nur eine freiwillige gesetzliche oder eine private Absicherung infrage.

Private Krankenversicherung kann einen großen Teil der Rente aufzehren

Privat versicherte Rentner zahlen keine einkommensabhängigen Beiträge. Entscheidend sind der gewählte Tarif, das Eintrittsalter, der Leistungsumfang und die Beitragsentwicklung des Versicherers.

Sinkt das Einkommen beim Übergang in die Rente, sinkt die private Versicherungsprämie nicht automatisch mit. Gerade bei einer kleinen gesetzlichen Rente kann eine Prämie von mehreren Hundert Euro deshalb einen erheblichen Teil des verfügbaren Einkommens beanspruchen.

Privat Versicherte können 2026 einen Zuschuss von bis zu 8,75 Prozent ihrer gesetzlichen Bruttorente erhalten. Der Zuschuss ist zugleich auf die Hälfte des tatsächlichen Krankenversicherungsbeitrags begrenzt und muss beantragt werden.

Für die private Pflegepflichtversicherung zahlt die Rentenversicherung keinen Zuschuss. Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag über den PKV-Zuschuss für Rentner im Jahr 2026.

Mehrere gesetzliche Renten werden jeweils verbeitragt

Wer neben seiner eigenen Altersrente eine Witwen- oder Witwerrente erhält, muss aus beiden gesetzlichen Renten Beiträge zahlen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein zusätzlicher Strafbeitrag erhoben wird.

Die Renten werden für die Beitragsberechnung zusammen betrachtet und höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt. Diese liegt 2026 bei 5.812,50 Euro im Monat.

Auch gesetzliche Renten aus dem Ausland können beitragspflichtig sein. Für sie gelten grundsätzlich die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes und die Hälfte des Zusatzbeitrags, wobei der Rentner den so berechneten Beitrag selbst an seine Krankenkasse zahlen muss.

Welche Rentner 2026 besonders belastet werden

Situation Warum die Beiträge hoch ausfallen können Freiwillige gesetzliche Versicherung Mieten, Kapitalerträge, private Renten und weitere Einnahmen können beitragspflichtig sein. Betriebsrente Auf den beitragspflichtigen Anteil fällt der volle Krankenversicherungsbeitrag an; in der Pflegeversicherung kann die gesamte Betriebsrente zählen. Selbstständiger Nebenverdienst Der Gewinn kann zusätzlich mit Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen belastet werden. Private Krankenversicherung Die Prämie sinkt bei einer niedrigen Rente nicht automatisch; der Zuschuss ist begrenzt. Kinderlose Rentner Der Pflegeversicherungsbeitrag beträgt 4,2 statt 3,6 Prozent. Mehrere Versorgungsbezüge Der Betriebsrentenfreibetrag wird insgesamt nur einmal berücksichtigt.

Die KVdR-Einstufung sollte frühzeitig geprüft werden

Versicherte sollten nicht erst nach dem ersten Rentenbescheid klären, ob sie die Voraussetzungen der KVdR erfüllen. Die Krankenkasse kann die Vorversicherungszeit bereits vor dem geplanten Rentenantrag überschlägig prüfen.

Besonders wichtig sind frühere Mitgliedschaften bei anderen Krankenkassen, Zeiten der Familienversicherung und die Anrechnung von Kindern. Fehlende Nachweise sollten möglichst früh beschafft werden.

Eine Befreiung von der KVdR sollte nur nach eingehender Beratung beantragt werden. Der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht gestellt werden und kann für die Dauer des Rentenbezugs nicht widerrufen werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 67-jährige Rentnerin erhält 1.750 Euro gesetzliche Rente, 650 Euro Mieteinnahmen und monatlich 400 Euro aus einer privaten Rentenversicherung. Weil sie viele Jahre privat versichert war, verfehlt sie die Vorversicherungszeit der KVdR knapp.

Die Krankenkasse stuft sie als freiwilliges Mitglied ein und berücksichtigt nicht nur die gesetzliche Rente, sondern auch die Mieteinnahmen und die private Rentenzahlung. Obwohl die gesetzliche Rente allein überschaubar ist, steigen ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge dadurch um mehrere Hundert Euro.

Bei einer erneuten Prüfung stellt sich heraus, dass drei Jahre für ihr Kind und eine frühere Familienversicherung noch nicht erfasst worden waren. Werden diese Zeiten anerkannt und ist die Neun-Zehntel-Voraussetzung damit erfüllt, kann die Einstufung in die günstigere KVdR möglich sein.

Häufige Fragen zur Krankenversicherung in der Rente

1. Ist jeder gesetzliche Rentner automatisch in der KVdR versichert?

Nein. Neben dem Bezug oder der Beantragung einer gesetzlichen Rente muss die Vorversicherungszeit erfüllt sein. In der zweiten Hälfte des Erwerbslebens müssen mindestens neun Zehntel der Zeit der gesetzlichen Krankenversicherung zugeordnet werden können.

2. Zahlen Rentner auf Mieteinnahmen Krankenversicherungsbeiträge?

Pflichtmitglieder der KVdR zahlen auf reine Mieteinnahmen normalerweise keine Krankenversicherungsbeiträge. Bei freiwillig gesetzlich versicherten Rentnern können Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung dagegen beitragspflichtig sein.

3. Wie hoch ist der Betriebsrentenfreibetrag 2026?

Der Freibetrag in der Krankenversicherung beträgt 197,75 Euro im Monat. Er gilt für pflichtversicherte Betriebsrentner und wird bei mehreren Betriebsrenten insgesamt nur einmal berücksichtigt.

4. Gilt der Betriebsrentenfreibetrag auch für die Pflegeversicherung?

Nein. In der Pflegeversicherung gilt lediglich eine Freigrenze. Wird sie überschritten, werden Pflegeversicherungsbeiträge auf die gesamte Betriebsrente erhoben.

5. Bekommen privat versicherte Rentner einen Zuschuss?

Ja, sofern eine gesetzliche Rente bezogen wird und der Zuschuss beantragt wurde. Im Jahr 2026 kann er bis zu 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente betragen, höchstens jedoch die Hälfte des tatsächlichen Krankenversicherungsbeitrags.

6. Kann eine falsche KVdR-Einstufung korrigiert werden?

Ja. Versicherte können von der Krankenkasse eine erneute Prüfung verlangen und fehlende Versicherungszeiten oder Kinderzeiten nachweisen. Gegen einen ablehnenden Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden.