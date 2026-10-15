Arbeitnehmer-Schutz vor Willkür: Pausen dürfen nicht einfach abgezogen werden

Ihr Arbeitgeber darf grundsätzlich festlegen, wann Sie Pause machen. Er darf Sie aber weder unbegrenzt durcharbeiten lassen noch eine Arbeitsphase einfach zur unbezahlten Pause erklären.

Das Weisungsrecht hat Grenzen

Wer seine Mittagspause bisher selbst gewählt hat, kann daraus nicht ohne Weiteres ableiten, dass dies dauerhaft so bleiben muss. Nach § 106 Gewerbeordnung darf der Arbeitgeber die Arbeitszeit näher bestimmen, soweit Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Gesetz sie nicht bereits verbindlich regeln.

Dazu gehört grundsätzlich auch die Lage der Pausen.

Der Arbeitgeber muss dabei nach billigem Ermessen handeln: Er muss betriebliche Gründe und Ihre berechtigten Interessen gegeneinander abwägen. Eine verlässliche Vertretung im Kundenservice kann feste Pausen rechtfertigen.

Eine willkürliche Einteilung, die Ihre Interessen ohne sachlichen Grund übergeht, dagegen nicht. Prüfen Sie deshalb zuerst, welche Regelungen bereits gelten.

Wie viel Pause Ihnen mindestens zusteht

§ 4 Arbeitszeitgesetz unterscheidet nach der tatsächlichen Arbeitszeit ohne Ruhepausen. Die folgende Übersicht zeigt die allgemeinen gesetzlichen Mindestregeln für erwachsene Beschäftigte; für bestimmte Beschäftigtengruppen und Tätigkeiten können Sonderregeln gelten.

Tägliche Arbeitszeit Gesetzliche Mindestpause Bis einschließlich sechs Stunden Keine Ruhepause allein aufgrund von § 4 ArbZG vorgeschrieben. Mehr als sechs bis einschließlich neun Stunden Insgesamt mindestens 30 Minuten. Mehr als neun Stunden Insgesamt mindestens 45 Minuten. Aufteilung der Mindestpause Grundsätzlich Abschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten. Arbeit ohne Unterbrechung Nicht länger als sechs Stunden hintereinander.

Bei genau sechs Stunden greift die gesetzliche 30-Minuten-Pause also noch nicht. Arbeiten Sie länger, muss der Betrieb rechtzeitig eine Unterbrechung ermöglichen.

Drei kurze Unterbrechungen von jeweils zehn Minuten ersetzen nach der allgemeinen Regel keine halbstündige Ruhepause.

Auch längere Pausen können zulässig sein

Die gesetzlichen Zeiten sind Mindestzeiten. Der Arbeitgeber kann grundsätzlich auch längere Pausen oder eine Pause bei einem kürzeren Arbeitstag vorsehen. Das erläutert das Arbeitsschutzportal KomNet ausdrücklich.

Dafür braucht es jedoch eine rechtmäßige Regelung; das Weisungsrecht setzt Verträge und Mitbestimmung nicht außer Kraft.

Eine zusätzliche unbezahlte Unterbrechung kann Ihren Arbeitstag erheblich verlängern. Lassen Sie sich deshalb die Grundlage nennen, wenn aus einer halben plötzlich eine ganze Stunde wird. Aus einer umstrittenen Pausenanordnung folgt allerdings kein Anspruch auf Bezahlung.

Das Bundesarbeitsgericht hat bei tatsächlich genommenen Pausen auch darauf abgestellt, ob Beschäftigte zuvor widersprochen und ihre Arbeitsleistung unter Einhaltung der gesetzlichen Mindestpausen angeboten hatten (Urteil vom 25. Februar 2015 – 5 AZR 886/12).

Der Betriebsrat bestimmt bei Pausen mit

Besteht ein Betriebsrat, darf der Arbeitgeber die Pausen nicht an ihm vorbei festlegen. § 87 Absatz 1 Nummer 2 Betriebsverfassungsgesetz gibt dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen (soweit keine gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht).

Eine Betriebsvereinbarung kann feste Zeiten oder einen Pausenkorridor vorsehen. Fragen Sie beim Betriebsrat nach, welche Vorgaben gelten und ob eine neue Anordnung damit übereinstimmt. Das betrifft auch einen automatischen Pausenabzugs in der Zeiterfassung.

Fiktives Praxisbeispiel: Franz aus Kempten

Franz, 43 Jahre, aus Kempten im Allgäu arbeitet in einem Lager von 7 bis 15.30 Uhr. Bisher machte er nach Absprache gegen 12 Uhr eine halbe Stunde Pause. Nun legt sein Vorgesetzter die Unterbrechung auf 11 bis 11.30 Uhr, damit mittags genügend Beschäftigte die Lieferungen annehmen können.

Die frühere Lage macht diese Anordnung nicht unzulässig. Franz arbeitet weiterhin acht Stunden, unterbrochen von einer halben Stunde Pause. Der Arbeitgeber muss aber bestehende Vereinbarungen, Franz berechtigte Interessen und (gegebenenfalls) den Betriebsrat berücksichtigen.

Anders liegt der Fall, wenn Franz während dieser halben Stunde auf Anweisung am Wareneingang bleiben und jederzeit Lieferungen annehmen muss. Dann steht er weiterhin für Arbeit bereit. Die Bezeichnung „Pause“ im Dienstplan schafft keine echte Erholungszeit.

Franz sollte Beginn, Ende und Aufgaben festhalten und eine Korrektur verlangen. Wie solche Fälle einzuordnen sind, erläutert der Beitrag zum Lohnanspruch trotz abgezogener Pausen.

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In einer Ruhepause müssen Sie wirklich frei haben

Eine Ruhepause setzt voraus, dass Sie weder arbeiten noch sich zur Arbeit bereithalten müssen. Essen am Schreibtisch ist deshalb nicht automatisch eine Pause, wenn Sie nebenbei dienstliche Anrufe beantworten sollen.

Der Betrieb muss seine Abläufe so organisieren, dass die Unterbrechung tatsächlich möglich ist.

Innerhalb einer wirksam gewährten Pause entscheiden Sie grundsätzlich selbst, ob Sie essen, spazieren gehen oder private Dinge erledigen. Sie müssen rechtzeitig und arbeitsfähig zurückkehren.

Halten Sie die geltenden Buchungsregeln ein: Der Fall einer Kündigung im Zusammenhang mit einer Kaffeepause zeigt, wie ernst vorsätzlich falsche Zeitangaben werden können. Eine Unstimmigkeit ist allerdings kein Arbeitszeitbetrug.

Durcharbeiten und früher gehen ist kein Ersatz

Sie dürfen die vorgeschriebene Pause nicht auf eigene Faust streichen, um früher Feierabend zu machen. Sie soll die Belastung während der Arbeit unterbrechen.

Auch wenn Sie freiwillig verzichten möchten, muss der Arbeitgeber die gesetzlichen Ruhepausen gewährleisten.

Verwechseln Sie eine flexible Pausengestaltung nicht mit einem Wahlrecht zwischen Erholung und früherem Arbeitsende. Welche Probleme daraus entstehen können, lesen Sie im Beitrag „Früher Feierabend statt Pause“.

Wenn das System Pausen abzieht, die Sie nicht hatten

Echte Ruhepausen bleiben grundsätzlich unbezahlt, soweit keine günstigere Regelung gilt. Geleistete Arbeit verschwindet nicht, weil die Zeiterfassung pauschal 30 Minuten abzieht.

Dokumentieren Sie die konkreten Tage, die Tätigkeiten und die Anweisungen, durch die Ihre Pause ausfiel. Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung ersetzt im Streitfall nicht jeden eigenen Nachweis.

Verlangen Sie zeitnah eine Berichtigung und prüfen Sie offene Vergütungsansprüche. Bei zusätzlicher Arbeit kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber sie angeordnet, gebilligt, geduldet oder durch die Aufgaben erforderlich gemacht hat.

Näheres erläutert der Beitrag zu Überstunden ohne Bezahlung. Ein zusätzlicher Zuschlag ist eine eigene Frage; hierzu gelten die Voraussetzungen für Überstundenzuschläge.

Achten Sie auf mögliche arbeits- oder tarifvertragliche Ausschlussfristen. Bei regelmäßig ausfallenden Pausen können Sie außerdem den Betriebsrat und die zuständige Arbeitsschutzbehörde einschalten.

Für die Durchsetzung strittiger Lohnansprüche kommen die Gewerkschaft oder arbeitsrechtliche Beratung infrage.

FAQ: Drei häufige Fragen zur Pausenzeit

Darf mein Chef mir eine bestimmte Mittagspause vorschreiben?

Grundsätzlich ja. Er muss dabei geltende Vereinbarungen, Ihre berechtigten Interessen, die gesetzlichen Grenzen und gegebenenfalls die Mitbestimmung des Betriebsrats beachten.

Gelten Pausenregeln auch im Minijob?

Ja. Entscheidend ist die Arbeitsdauer, nicht die Verdiensthöhe. Ein Minijob schließt den gesetzlichen Pausenschutz nicht aus.

Reicht es, wenn die Pause nur im Dienstplan steht?

Nein. Sie müssen die Unterbrechung tatsächlich nutzen können und währenddessen von Arbeit und Arbeitsbereitschaft frei sein.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 25. Februar 2015 – 5 AZR 886/12, Pausengewährung und Annahmeverzug.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fragen und Antworten zur Arbeitszeiterfassung.

Gesetze im Internet: § 4 Arbeitszeitgesetz; § 87 Betriebsverfassungsgesetz; § 106 Gewerbeordnung.

KomNet: Darf der Arbeitgeber die Pausendauer und -lage festlegen?; Müssen Beschäftigte bei acht Stunden Arbeitszeit 30 Minuten Pause nehmen?.

Minijob-Zentrale: Ruhezeiten und Pausen im Minijob.

n-tv: Kann mein Chef festlegen, wann ich Pause machen muss?, 6. Oktober 2026.