50 Euro zum Geburtstag, 500 Euro für eine Waschmaschine oder 2.000 Euro als Hilfe in einer Krise: Wer Grundsicherungsgeld bezieht, sollte Geldgeschenke nicht einfach auf dem Konto eingehen lassen, ohne die Folgen zu kennen. Denn das Jobcenter kann eine Zahlung als Einkommen anrechnen und die Leistung kürzen.

Die wichtigste Regel lautet: Geld, das während des Leistungsbezugs zufließt, gilt grundsätzlich als Einkommen. Geld, das schon vor dem Antrag vorhanden war, gehört grundsätzlich zum Vermögen.

Geld während des Leistungsbezugs: zunächst Einkommen

§ 11 SGB II folgt dem Zuflussprinzip. Überweisen Eltern, Großeltern oder Freunde während des Leistungsbezugs Geld, prüft das Jobcenter die Zahlung grundsätzlich als Einkommen.

Ein Beispiel für die Praxis: Dorians Eltern überweisen ihm 500 Euro. Dorian ist 22 Jahre alt, lebt in Winsen an der Aller und bezieht Grundsicherungsgeld. Weil das Geld während des Leistungsbezugs auf seinem Konto eingeht und er es nicht zurückzahlen muss, handelt es sich um Einkommen.

Zwar steht im Verwendungszweck „Geschenk“ . Das verhindert aber nicht die Anrechnung. Rechnen Sie also bei größeren Geldgeschenken nicht damit, dass Sie diese zusätzlich zur Grundsicherung behalten dürfen.

Kleine Geschenke können anrechnungsfrei bleiben

Nicht jedes Geburtstagsgeld kürzt zwangsläufig die Grundsicherung. § 11a Abs. 5 SGB II schützt bestimmte freiwillige Zuwendungen. Entscheidend ist, dass der Schenkende nicht zur Zahlung verpflichtet war und das Geschenk die finanzielle Lage des Empfängers nicht so stark verbessert, dass es die Hilfebedürftigkeit auffängt.

Das Bundessozialgericht nennt für kleinere freiwillige Zuwendungen eine Orientierung von bis zu zehn Prozent des maßgebenden monatlichen Regelbedarfs.

Ein kleiner Geldbetrag zum Geburtstag oder zu Weihnachten kann also anrechnungsfrei bleiben. Bei mehreren Hundert oder Tausend Euro sollten Sie davon ausgehen, dass das Jobcenter diese als Einkommen verbucht.

Dorians Beispiel: Warum Anlass und Höhe wichtig sind

Dorians Großmutter überweist ihm zum Geburtstag 50 Euro und schreibt „Alles Gute zum Geburtstag“ in den Verwendungszweck. Sie ist zu dieser Zahlung nicht verpflichtet.

Bei einem solchen kleinen freiwilligen Geschenk spricht viel dafür, dass das Jobcenter es nicht berücksichtigt.

Anders sieht es aus, wenn ein Freund Dorian 1.000 Euro überweist, damit er „erst einmal über die Runden kommt“. Die Zahlung soll seinen laufenden Lebensunterhalt finanzieren und verbessert seine wirtschaftliche Situation erheblich. Das Jobcenter kann und wird die 1.000 Euro deshalb grundsätzlich als Einkommen berücksichtigen.

Das sollten Sie vor einem Geldgeschenk beachten

Wenn Eltern oder Freunde Ihnen finanziell helfen wollen, klären Sie vorher, worum es konkret geht. Soll zum Beispiel eine Waschmaschine angeschafft werden, ist ein Sachgeschenk sinnvoll sein als eine Geldüberweisung.

Soll jemand Ihnen vorübergehend Geld leihen, sollten Sie ein echtes Darlehen schriftlich vereinbaren. Soll es ein kleines Geburtstagsgeschenk sein, sollte sich der Anlass nachvollziehen lassen, zum Beispiel Geburtstag oder Weihnachten.

Ein bloßer Verwendungszweck wie „für Möbel“ oder „für Führerschein“ bewahrt Sie hingegen nicht unbedingt vor einer Anrechnung.

Extratipp: Sachgeschenke sind kein Einkommen

Private Sachgeschenke zählen grundsätzlich nicht als Einkommen nach § 11 SGB II.

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Britta, 28 Jahre, lebt in Bingen am Rhein und erhält Grundsicherungsgeld. Ihre Eltern schenken ihr eine Waschmaschine im Wert von 600 Euro. Britta erhält kein Geld, sondern das Gerät. Das Jobcenter darf ihr deshalb nicht einfach 600 Euro als Einkommen anrechnen. Eine übliche Waschmaschine gehört zudem zum angemessenen Hausrat und bleibt bei der Vermögensprüfung geschützt.

Überweisen Brittas Eltern ihr dagegen 600 Euro und schreiben „für eine Waschmaschine“, erhält Britta Geld. Dann muss das Jobcenter die Zahlung nach den Einkommensregeln prüfen.

Für Betroffene kann es deshalb einen erheblichen Unterschied machen, ob Angehörige einen benötigten Gegenstand direkt schenken oder Geld für dessen Kauf überweisen.

Ganz wichtig dabei ist: Auch Gutscheine gelten als Sachgeschenke. Wenn Brittas Eltern ihr das Geld für die Waschmaschine auf das Konto überweisen, zählt es als Einkommen. Wenn Sie ihr einen Gutschein für den entsprechenden Laden in Höhe von 600 Euro, und ihre Tochter damit das Gerät kauft, handelt es sich um ein Sachgeschenk.

Achtung bei wertvollen Sachgeschenken

„Kein Einkommen“ bedeutet nicht automatisch „für das Jobcenter bedeutungslos“.

Schenkt jemand statt eines Haushaltsgeräts einen wertvollen Goldbarren, ein wertvolles Sammlerstück oder einen anderen leicht verkäuflichen Gegenstand, gilt dieser zwar nicht als Einkommen. Er gilt allerdings als Vermögen, und hier sollten Sie auf die Grenze des Schonvermögens achten.

Alltäglicher angemessener Hausrat bleibt dagegen geschützt.

Regelmäßige Zahlungen sind besonders riskant

Überweisen Eltern jeden Monat 200 oder 300 Euro für Lebensmittel, Strom oder Miete, handelt es sich nicht um ein gelegentliches Geschenk zu einem bestimmten Anlass.

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Solche regelmäßigen Zahlungen prüft das Jobcenter besonders genau. Dienen sie laufend dem Lebensunterhalt, spricht viel für eine Anrechnung als Einkommen.

Erfüllen Eltern damit außerdem eine bestehende Unterhaltspflicht, greift die Ausnahme für freiwillige Zuwendungen nicht.

Geschenk schon vor dem Antrag: Dann zählt Vermögen

Besitzen Sie das Geld bereits, wenn Sie den Antrag auf Grundsicherung stellen, geht es grundsätzlich nicht mehr um Einkommen, sondern um Vermögen.

Nehmen wir an, Dorians Vater schenkt ihm zwei Monate vor dem Antrag 4.000 Euro. Beim Antrag liegt das Geld noch auf Dorians Konto. Das Jobcenter prüft die 4.000 Euro deshalb nach § 12 SGB II.

Für Dorian gilt mit 22 Jahren grundsätzlich ein altersabhängiger Vermögensfreibetrag von 5.000 Euro.

Hat er sonst kein anrechenbares Vermögen, bleiben seine 4.000 Euro darunter. Besitzt er zusätzlich bereits 2.500 Euro Ersparnisse, kommt er insgesamt auf 6.500 Euro. Dann liegen grundsätzlich 1.500 Euro über seinem Freibetrag.

Einkommen oder Vermögen?

Einkommen Vermögen Geld fließt während des Leistungsbezugs zu Geld war bei Antragstellung bereits vorhanden Größeres Geschenk von Eltern oder Freunden Frühere Schenkung liegt noch auf dem Konto Regelmäßige Hilfe für Miete oder Lebensunterhalt Bereits angespartes Geld Unterhaltszahlungen bei bestehender Verpflichtung Verwertbare, nicht geschützte Gegenstände Kleine freiwillige Geschenke können ausnahmsweise anrechnungsfrei bleiben Vermögensfreibeträge und geschütztes Vermögen bleiben außer Betracht

Bewahren Sie Nachweise auf

Bei Geldgeschenken sollten Sie Kontoauszüge, Überweisungsvermerke oder eine kurze schriftliche Erklärung des Schenkenden aufbewahren.

Wichtig sind Angaben, von wem das Geld stammt, wann es auf das Konto eingegangen ist, aus welchem Anlass und ob Sie es zurückzahlen müssen.

Bei einem Privatdarlehen sollten Sie injedem Fall die Rückzahlungspflicht und die Bedingungen der Rückzahlun schriftlich festhalten.

Diese Unterlagen spielen eine Schlsselrolle, wenn das Jobcenter behauptet, es handle sich nicht um ein “wirkliches” Darlehen.

Geldgeschenke besser melden

Größere Geldzuflüsse sollten Sie dem Jobcenter mitteilen. Erläutern Sie kurz den Anlass. Bei einem Geburtstagsgeschenk können Sie zum Beispiel mitteilen, dass es sich um eine einmalige freiwillige Zuwendung ohne Rückzahlungspflicht handelt.

So muss das Jobcenter konkret entscheiden, ob und weshalb es die Zahlung anrechnet.

Was tun, wenn das Jobcenter das Geschenk anrechnet?

Prüfen Sie zunächst, ob das Jobcenter Höhe, Anlass und Art der Zahlung richtig erfasst hat.

Handelt es sich nur um ein kleines freiwilliges Geschenk, sollten Sie auf § 11a Abs. 5 SGB II hinweisen. War die Zahlung tatsächlich ein Darlehen, reichen Sie die Vereinbarung und Nachweise zur Rückzahlung ein. Handelte es sich um ein Sachgeschenk, sollten Sie deutlich machen, dass Ihnen kein Geld zugeflossen ist.

Bleibt das Jobcenter dennoch bei der Anrechnung, können Sie gegen den Änderungs- oder Aufhebungsbescheid Widerspruch einlegen.

Übrig gebliebenes Einkommen wird später Vermögen

Fließt während des Leistungsbezugs Geld zu, prüft das Jobcenter es zunächst nach den Einkommensregeln. Ist nach dem maßgeblichen Zeitraum noch Geld vorhanden, gehört der Rest anschließend grundsätzlich zum Vermögen.

Das Jobcenter darf denselben Betrag deshalb nicht dauerhaft immer wieder als neues Einkommen behandeln.

FAQ: Geldgeschenke beim Grundsicherungsgeld

Darf meine Mutter mir 50 Euro zum Geburtstag schenken?

Ja. Bei einer kleinen freiwilligen Zuwendung kann eine Anrechnung nach § 11a Abs. 5 SGB II ausscheiden. Bewahren Sie trotzdem einen Nachweis über Anlass und Zahlung auf.

Ist Geld für eine Waschmaschine automatisch geschützt?

Nein. Überweist Ihnen jemand Geld, bleibt es zunächst eine Geldeinnahme. Günstiger kann ein direktes Sachgeschenk sein, wenn tatsächlich die Waschmaschine verschenkt wird.

Was sollte ich tun, bevor mir jemand einen größeren Betrag schenkt?

Klären Sie, ob es wirklich ein Geschenk, ein Darlehen oder die direkte Anschaffung eines Gegenstands sein soll. Bei größeren Zahlungen sollten Sie die möglichen Auswirkungen auf Ihre Grundsicherung vorher berücksichtigen und alle Nachweise aufbewahren.

Quellen

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu §§ 11 bis 11b SGB II

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 12 SGB II, Stand ab 1. Juli 2026, Bundessozialgericht, Urteil vom 13. Juli 2022 – B 7/14 AS 75/20 R

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24. April 2024 – L 18 AS 684/22, Sozialgesetzbuch II, §§ 11, 11a und 12