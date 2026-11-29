Wer 1965 geboren wurde, erreicht nach geltendem Recht mit 67 die Regelaltersgrenze. Ein Vorschlag der Alterssicherungskommission könnte diesen Termin verschieben: Ausgerechnet dieser Jahrgang wird 2032 als Erster 67, wenn die neue Regel einsetzen soll.

Warum ausgerechnet der Jahrgang 1965 in der Debatte auftaucht

Die laufende Anhebung der Regelaltersgrenze endet bei 67 Jahren. Für den Jahrgang 1963 liegt sie nach § 235 SGB VI noch bei 66 Jahren und zehn Monaten; ab dem Geburtsjahr 1964 gilt nach § 35 SGB VI das Alter von 67 Jahren.

Die Kommission möchte an dieser Stelle anknüpfen. In Empfehlung 5 ihres Abschlussberichts nennt sie ausdrücklich das Jahr 2032 und den dann 67 werdenden Jahrgang 1965.

Die Jahreszahl beschreibt den vorgeschlagenen Einstieg in ein neues System. Sie besagt nicht, dass alle 1965 Geborenen im selben Monat oder überhaupt im selben Kalenderjahr erstmals ihre Regelaltersrente erhalten würden.

Wie die Formel das Rentenalter verschieben würde

Das Gremium schlägt vor, den Zugewinn an Lebenserwartung im Verhältnis zwei zu eins zu verteilen. Nimmt die Lebenserwartung um zwölf Monate zu, entfielen nach diesem Modell acht Monate auf die Zeit vor der Regelaltersgrenze und vier auf den rechnerisch längeren Rentenbezug.

Ein Jahr mehr Lebenserwartung bedeutet also nicht, dass die Altersgrenze jedes Jahr um acht Monate steigt. Das Verhältnis beschreibt nur, wie ein gemessener Zuwachs aufgeteilt werden soll.

Auf Grundlage der mittleren Annahmen des Statistischen Bundesamts schätzt die Kommission, dass die Grenze von 2031 bis 2041 insgesamt um etwa sechs Monate steigen könnte. Für die tatsächliche Festsetzung sollen nach ihrer Empfehlung beobachtete Veränderungen aus den Sterbetafeln herangezogen und neue Grenzen mindestens fünf Jahre im Voraus festgelegt werden.

Die Bundesregierung hat eine zügige Umsetzung der Empfehlungen in Aussicht gestellt. Ein politischer Umsetzungswille legt aber weder die Monatsstufen noch das Datum für den ersten Rentenanspruch fest.

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Was die Modellrechnung zeigt und was sie offenlässt

CHIP stellt für den Jahrgang 1965 ein Modell mit 67 Jahren und einem Monat vor. Dieser Wert veranschaulicht, wie der erste Schritt aussehen könnte; die Kommission hat für den Jahrgang keinen verbindlichen zusätzlichen Monat festgelegt.

Regelaltersgrenze: geltendes Recht, Modell und Kommissionsvorschlag Wer oder wann? Nach geltendem Recht Was in der Debatte steht Jahrgang 1963 66 Jahre und 10 Monate Liegt vor dem von der Kommission genannten ersten Jahrgang. Jahrgang 1964 67 Jahre Wäre nach dem Vorschlag zur Regelaltersgrenze noch nicht der erste betroffene Jahrgang. Jahrgang 1965 67 Jahre Erster Jahrgang nach dem Vorschlag; 67 Jahre und 1 Monat sind ein CHIP-Modellwert. Ausblick bis 2041 67 Jahre für die Jahrgänge ab 1964 Etwa 67 Jahre und 6 Monate im Szenario der Kommission; keine festgelegte Altersgrenze.

Je weiter eine Zahl in die Zukunft reicht, desto mehr hängt sie von den Annahmen zur Lebenserwartung und von der späteren gesetzlichen Formel ab. Wer 1975 oder 1985 geboren wurde, kann aus einer heutigen Modellrechnung deshalb keinen verlässlichen persönlichen Termin ablesen.

Rente nach 45 Jahren: Hier geht es um eine andere Altersgrenze

Die Regelaltersrente setzt grundsätzlich fünf Versicherungsjahre voraus. Wer 1965 geboren ist und 45 anrechenbare Versicherungsjahre erreicht, kann nach § 38 SGB VI schon mit 65 die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen.

Die Kommission empfiehlt, auch diese Rentenart zu ändern: In Empfehlung 6 schlägt sie ihre Abschaffung unter Beachtung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes vor. Daraus folgt kein festgeschriebener Stichtag für den Jahrgang 1965 und auch kein automatischer Wegfall im Jahr 2030, wenn dieser Jahrgang 65 wird.

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Auch die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren muss getrennt betrachtet werden. Nach § 36 SGB VI kann der Jahrgang 1965 sie heute ab 63 vorzeitig beziehen; bei einem Beginn vier Jahre vor der Regelaltersgrenze beträgt der Abschlag nach § 77 SGB VI dauerhaft 14,4 Prozent.

Welchen Weg die Regierung bei den frühen Altersrenten einschlägt, ist eine eigene politische Frage. Mehr dazu in unserer Analyse zur Debatte um die Jahrgänge 1960 bis 1969.

Was Beschäftigte jetzt prüfen können

Wer mit Altersteilzeit, einer Abfindung oder dem Ende eines befristeten Vertrags plant, sollte zuerst die gewünschte Rentenart und den konkreten Startmonat aus der Rentenauskunft ermitteln. Die Auskunft beruht auf geltendem Recht und auf den gespeicherten Versicherungszeiten; sie sichert die heutige Rechtslage nicht bis 2032.

Prüfen Sie, ob der Arbeitsvertrag tatsächlich an die Regelaltersgrenze oder an ein festes Datum anknüpft. Eine spätere Altersgrenze verpflichtet niemanden automatisch zu einem zusätzlichen Arbeitsmonat, kann aber eine Lücke zwischen dem letzten Gehalt und der ersten Rente schaffen.

Praxisbeispiel: Ein Monat kann den Rentenbeginn ins nächste Jahr schieben

Eine am 15. November 1965 geborene Arbeitnehmerin erfüllt die allgemeine Wartezeit und plant mit der Regelaltersrente. Nach geltendem Recht erreicht sie ihre Altersgrenze im November 2032; bei rechtzeitigem Antrag kann die Rente nach § 99 SGB VI am 1. Dezember 2032 beginnen.

Würde die Grenze für sie tatsächlich auf 67 Jahre und einen Monat angehoben, hätte sie das nötige Alter erst im Dezember erreicht. Ihr Rentenbeginn läge im Modell am 1. Januar 2033: ein Monat später, aber in einem anderen Kalenderjahr.

Fünf Fragen zum möglichen Rentenalter über 67

Muss der Jahrgang 1965 schon jetzt länger arbeiten?

Nein. Für seine Regelaltersrente gilt weiterhin die Altersgrenze von 67 Jahren; ein zusätzlicher Monat ist nicht beschlossen.

Warum nennt der Bericht 2032, wenn die Formel an 2031 anknüpft?

2031 ist der Ausgangspunkt, an dem der Jahrgang 1964 nach geltendem Recht 67 wird. Den ersten möglichen Schritt über diese Grenze setzt die Empfehlung 2032 an, wenn der Jahrgang 1965 dieses Alter erreicht.

Gilt ein höheres Rentenalter automatisch auch für die Rente nach 45 Jahren?

Nein. Für diese Rentenart gibt es eine eigene Vorschrift und einen gesonderten Reformvorschlag; welche Übergänge gelten würden, hängt vom späteren Gesetz ab.

Kann ich die heutige Altersgrenze mit einem frühen Antrag sichern?

Nein. Ein Antrag friert die Rechtslage nicht ein; entscheidend sind die zum Rentenbeginn geltenden Regeln und mögliche Übergangsvorschriften.

Kann ich schon heute ausrechnen, wie lange ich im Fall einer Reform warten müsste?

Nur als Beispiel unter einer Annahme, wie im Fall oben. Ein verbindlicher persönlicher Termin lässt sich erst bestimmen, wenn die gesetzliche Altersgrenze und die Übergangsregeln feststehen.