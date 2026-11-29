Wer eine Nachricht der Arbeitsagentur erwartet oder sich arbeitslos melden muss, kann mit einer Fehlermeldung im Browser wenig anfangen. In sozialen Netzwerken berichten Nutzerinnen und Nutzer, dass sich arbeitsagentur.de nicht öffnen lässt; andere schildern eine Warnung, die Verbindung sei nicht sicher.

Auf einem der Redaktion vorliegenden Screenshot steht der Fehlercode “ERR_CONNECTION_TIMED_OUT”: Der Browser hat zu lange auf eine Antwort gewartet. Die Person berichtet, dass der Aufruf sowohl über Festnetz beziehungsweise WLAN als auch über mobile Daten scheiterte.

Ist die Arbeitsagentur bundesweit ausgefallen?

Bei der Recherche am 29. November 2026 waren die öffentliche Startseite und die Übersicht der Online-Dienste abrufbar. Eine aktuelle Mitteilung der Bundesagentur, die einen bundesweiten Ausfall bestätigt oder die Ursache nennt, lag der Redaktion nicht vor.

Was die unterschiedlichen Browsermeldungen bedeuten

Anzeige Was sie bedeutet Was Sie tun können Seite nicht erreichbar, ERR_CONNECTION_TIMED_OUT Der Verbindungsversuch dauerte zu lange. Der Grund kann beim Dienst, auf dem Netzweg oder am eigenen Anschluss liegen. Offizielle Startseite direkt aufrufen, dann ein anderes vertrauenswürdiges Netz oder Gerät testen. Verbindung nicht privat oder Zertifikatswarnung Der Browser kann die verschlüsselte Verbindung nicht wie erwartet prüfen. Mögliche Gründe sind ein Problem mit dem Zertifikat, ein Netzwerkfilter oder eine falsch eingestellte Geräteuhr. Nicht fortfahren und keine Daten eingeben. Adresse, Gerätezeit und Netz prüfen. Startseite lädt, Postfach oder Anmeldung nicht Das Problem kann auf den betroffenen Online-Dienst oder die Sitzung beschränkt sein. Über die offizielle eServices-Übersicht neu einsteigen; bei anhaltendem Fehler den technischen Support anrufen.

So versuchen Sie den Aufruf, ohne die Warnung zu umgehen

Tippen Sie https://www.arbeitsagentur.de/ selbst in die Adresszeile ein. Öffnet sich die Seite ohne Warnung, gehen Sie über die offizielle eServices-Übersicht zum benötigten Dienst, statt einen alten Direktlink oder einen Link aus einer Nachricht erneut anzuklicken.

Bei einem Ladefehler hilft ein Vergleich: Lädt eine andere bekannte Website, und funktioniert die Arbeitsagentur im privaten Browserfenster, in einem anderen aktuellen Browser oder auf einem zweiten Gerät? Testen Sie auf dem Smartphone auch einmal mit ausgeschaltetem WLAN über mobile Daten, damit Sie tatsächlich einen anderen Anschluss nutzen.

Bei einer Zertifikatswarnung prüfen Sie zusätzlich, ob Datum, Uhrzeit und Zeitzone automatisch bezogen werden. Bleibt die Warnung bestehen, gehen Sie nicht über „Erweitert“ weiter, wechseln Sie nicht auf unverschlüsseltes HTTP und geben Sie weder Passwort noch Ausweisdaten ein.

In einem öffentlichen WLAN kann die Vorschaltseite des Netzes zu Verbindungsproblemen führen; für Behördenpost ist der eigene Mobilfunkanschluss die bessere Wahl.

Lassen Sie Schutzfunktionen eingeschaltet und installieren Sie keine Zertifikate oder Programme, die Ihnen angeblich wieder Zugang verschaffen sollen.

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Eine Frist läuft? Warten Sie nicht auf die Website

Für Fragen ist die Bundesagentur unter 0800 4 5555 00 erreichbar, für technische Probleme mit den eServices unter 0800 4 5555 01. Die Bundesagentur nennt als Servicezeiten Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr.

Wer eine Benachrichtigung über neue Post bekommen hat, aber das Schreiben nicht öffnen kann, sollte der zuständigen Stelle möglichst früh Bescheid geben. Fragen Sie, worum es geht, ob eine Frist läuft und auf welchem Weg Sie das Schreiben oder die Abgabemöglichkeit alternativ erhalten.

Arbeitsuchend melden können Sie sich laut Bundesagentur auch telefonisch unter 0800 4 5555 00. Wer weniger als drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses davon erfährt, muss sich grundsätzlich innerhalb von drei Tagen arbeitsuchend melden; ansonsten gilt grundsätzlich die Frist von spätestens drei Monaten vor dem Ende.

Arbeitslos melden ist etwas anderes: Nach § 141 SGB III geht das online mit Identitätsnachweis oder persönlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit, nicht per Telefon. Wenn der Online-Weg scheitert und die Dienststelle geöffnet ist, sollten Betroffene die persönliche Meldung nicht aufschieben.

War die zuständige Agentur am ersten Tag der Beschäftigungslosigkeit nicht dienstbereit, wirkt die Meldung am nächsten dienstbereiten Tag nach § 141 Absatz 2 SGB III auf diesen ersten Tag zurück. Ein Ladefehler allein belegt aber nicht, dass die Dienststelle nicht dienstbereit war.

Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Adresse, Fehlercode und den betroffenen Dienst und sichern Sie möglichst einen Screenshot ohne sichtbare Kundendaten. Ein Screenshot kann den Versuch dokumentieren, ersetzt aber keine Meldung und verlängert keine Frist automatisch.

Mehr zu den Voraussetzungen und zur Bezugsdauer erklärt der Gegen-Hartz-Ratgeber zum Arbeitslosengeld.