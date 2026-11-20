Die geplante Rentenreform könnte auch für Menschen mit Schwerbehinderung weitreichende Folgen haben. Besonders die Geburtsjahrgänge ab 1967 sollten die Entwicklung aufmerksam verfolgen, denn sie erreichen ihre bisherigen abschlagsfreien Altersgrenzen erst in einer Phase, für die weitere Änderungen des Rentenalters diskutiert werden.

Die Alterssicherungskommission empfiehlt, die gesetzliche Regelaltersgrenze nach 2031 schrittweise an die steigende Lebenserwartung anzupassen. Ob und in welchem Umfang davon auch die besondere Altersrente für schwerbehinderte Menschen betroffen sein wird, ist allerdings noch nicht abschließend geregelt.

Rentenkommission will das Renteneintrittsalter weiter anheben

Die Bundesregierung steht vor einer Rentenreform, die weit über einzelne Beitragssätze oder Rentenerhöhungen hinausgehen könnte. Nach den Empfehlungen der Alterssicherungskommission soll sich das Renteneintrittsalter künftig an der Entwicklung der Lebenserwartung orientieren.

Nach den derzeitigen Annahmen könnte die allgemeine Regelaltersgrenze zwischen 2031 und 2041 schrittweise von 67 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen. Diese Entwicklung wäre nicht zwangsläufig auf alle Versicherten und Rentenarten in gleicher Weise übertragbar.

Für Menschen mit Schwerbehinderung stellt sich deshalb eine besonders wichtige Frage: Bleibt der bisherige Vorsprung beim Renteneintritt vollständig erhalten, oder verschieben sich langfristig auch ihre besonderen Altersgrenzen?

Eine endgültige Antwort gibt es darauf noch nicht. Die Empfehlungen sind keine geltenden Gesetze, und die konkrete Ausgestaltung möglicher Übergangs- und Schutzregelungen bleibt dem Gesetzgeber vorbehalten.

Diese Regeln gelten für die Schwerbehindertenrente weiterhin

Nach § 37 SGB VI können Menschen ab Geburtsjahrgang 1964 die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren ohne Abschläge erhalten. Bereits ab 62 Jahren ist ein vorzeitiger Rentenbeginn möglich, allerdings mit dauerhaften Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent.

Vorausgesetzt werden ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50 bei Rentenbeginn und eine Wartezeit von 35 Jahren. Zu dieser Wartezeit können neben Beitragszeiten auch andere gesetzlich berücksichtigungsfähige Zeiten gehören.

Eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen bei einem GdB von 30 oder 40 genügt für diese besondere Altersrente nicht. Auch eine Erkrankung allein begründet den Anspruch nicht, solange die erforderliche Schwerbehinderung nicht festgestellt wurde.

Diese Geburtsjahrgänge sollten besonders aufmerksam sein

Für die Geburtsjahrgänge ab 1964 gelten derzeit einheitliche Altersgrenzen. Die folgende Tabelle zeigt, wann die Versicherten nach heutigem Recht erstmals mit Abschlägen beziehungsweise ohne Abschläge in diese Rentenart wechseln können.

Geburtsjahrgang Frühestens mit Abschlag Ohne Abschlag 1964 2026 mit 62 Jahren 2029 mit 65 Jahren 1965 2027 mit 62 Jahren 2030 mit 65 Jahren 1966 2028 mit 62 Jahren 2031 mit 65 Jahren 1967 2029 mit 62 Jahren 2032 mit 65 Jahren 1968 2030 mit 62 Jahren 2033 mit 65 Jahren 1969 2031 mit 62 Jahren 2034 mit 65 Jahren 1970 2032 mit 62 Jahren 2035 mit 65 Jahren

Die Jahreszahlen beziehen sich auf das Erreichen der jeweiligen Altersgrenzen und nicht zwingend auf den konkreten Beginn der Rentenzahlung. Der tatsächliche Rentenbeginn richtet sich unter anderem nach dem Geburtstag und dem Zeitpunkt der Antragstellung.

Auffällig ist, dass Versicherte ab Jahrgang 1967 ihre bisherige abschlagsfreie Altersgrenze erst 2032 oder später erreichen. Gerade für diese Jahrgänge wird es wichtig, welche Übergangsvorschriften eine künftige Rentenreform enthalten könnte.

Droht künftig auch bei Schwerbehinderung eine längere Lebensarbeitszeit?

Die besondere Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist bislang nicht zur Abschaffung vorgeschlagen worden. Dennoch könnte eine allgemeine Neugestaltung der Altersgrenzen mittelbar Auswirkungen auf ihre Ausgestaltung haben, falls der Gesetzgeber entsprechende Änderungen beschließt.

Die Kommission empfiehlt außerdem, die Berechnung von Abschlägen und Zuschlägen regelmäßig anhand versicherungsmathematischer Gesichtspunkte zu überprüfen. Daraus ergibt sich allerdings noch keine beschlossene Erhöhung des bisherigen Abschlags von 0,3 Prozent je Monat.

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Ein weiterer Reformvorschlag betrifft die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren. Die Kommission empfiehlt, den vorzeitigen abschlagsfreien Rentenzugang über diese Rentenart abzuschaffen.

Für schwerbehinderte Menschen, die sowohl die Voraussetzungen der Schwerbehindertenrente als auch der Rente nach 45 Versicherungsjahren erfüllen, könnte die Wahl der Rentenart dadurch noch wichtiger werden. Welche Unterschiede bereits heute bestehen, zeigt unser Beitrag Schwerbehindertenrente oder Rente nach 45 Jahren: Welche Rente ist besser?.

Warum sich ein früher Rentenantrag nicht automatisch lohnt

Aus Angst vor Verschlechterungen sollten Betroffene ihre Altersrente nicht vorschnell beantragen. Ein vorzeitiger Rentenbeginn kann zu Abschlägen führen, die während des gesamten Rentenbezugs bestehen bleiben.

Außerdem lässt sich eine heute günstige Rechtslage nicht allein dadurch für einen späteren Rentenbeginn sichern, dass vorsorglich ein Rentenantrag gestellt wird. Darauf weist auch die Deutsche Rentenversicherung in ihren Informationen zur Rentenreform hin.

Wer in den kommenden Jahren in Rente gehen möchte, sollte stattdessen eine aktuelle Rentenauskunft anfordern und verschiedene Rentenbeginntermine durchrechnen lassen. Besonders wichtig ist die Kontrolle, ob die Wartezeit von 35 Jahren vollständig erfüllt ist.

Schwerbehinderung muss bei Rentenbeginn nachgewiesen sein

Eine häufig unterschätzte Voraussetzung betrifft den Zeitpunkt der Anerkennung der Schwerbehinderung. Der erforderliche GdB von mindestens 50 muss zu Beginn der Schwerbehindertenrente vorliegen.

Wird die Schwerbehinderteneigenschaft erst später festgestellt, kann dies Auswirkungen auf den gewünschten Rentenbeginn haben. Ein bereits entstandener Anspruch auf diese Altersrente bleibt dagegen grundsätzlich bestehen, wenn die Schwerbehinderteneigenschaft nach Rentenbeginn wegfällt.

Mehr zu den bestehenden gesetzlichen Grenzen lesen Sie in unserem Beitrag Schwerbehinderung: Diese Altersgrenzen gelten für die Jahrgänge ab 1964.

Praxisbeispiel: Jahrgang 1967 muss die weitere Entwicklung beachten

Ein Arbeitnehmer wurde 1967 geboren und besitzt einen Schwerbehindertenausweis mit einem GdB von 60. Da er bereits mehr als 35 anrechenbare Versicherungsjahre vorweisen kann, könnte er nach geltendem Recht ab 2029 mit Abschlägen oder ab 2032 ohne Abschläge die Schwerbehindertenrente beanspruchen.

Gerade sein abschlagsfreier Rentenbeginn fällt damit in den Zeitraum, in dem die Rentenkommission eine weitere Anhebung der allgemeinen Altersgrenzen empfiehlt. Ob dies auch seinen Anspruch verändert, lässt sich erst beurteilen, wenn entsprechende gesetzliche Regelungen einschließlich möglicher Übergangsvorschriften vorliegen.

Häufige Fragen zur Schwerbehindertenrente 2027

1. Wird die Schwerbehindertenrente 2027 abgeschafft?

Nein, eine Abschaffung der Schwerbehindertenrente ist nach dem derzeitigen Stand nicht beschlossen. Für die besondere Altersrente gelten weiterhin die bestehenden gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen und Altersgrenzen.

2. Welche Jahrgänge könnten von einer späteren Reform betroffen sein?

Besonders aufmerksam sollten Versicherte sein, deren Rentenbeginn in die Zeit ab 2032 fällt. Welche Geburtsjahrgänge tatsächlich von einer gesetzlichen Neuregelung erfasst würden, hängt von ihrem Inhalt und möglichen Übergangsregelungen ab.

3. Kann ich weiterhin mit 62 Jahren in Schwerbehindertenrente gehen?

Ja, für Menschen ab Geburtsjahrgang 1964 ist dies nach geltendem Recht möglich, wenn ein GdB von mindestens 50 und die Wartezeit von 35 Jahren vorliegen. Bei einem Rentenbeginn genau drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze beträgt der dauerhafte Abschlag 10,8 Prozent.