Ein Jahr später in Rente gehen und dafür einen geringeren Abschlag erhalten. Was zunächst nach einem finanziellen Vorteil klingt, kann für Beschäftigte einen erheblichen Verlust bedeuten. Denn wer seine Altersrente erst mit 64 statt mit 63 Jahren beziehen darf, verzichtet zunächst auf zwölf Monatszahlungen.

Genau das könnte eine geplante Rentenreform bewirken. Die Alterssicherungskommission empfiehlt, den frühesten Rentenbeginn nach 35 Versicherungsjahren von 63 auf 64 Jahre anzuheben.

Gleichzeitig soll die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren abgeschafft werden. Noch handelt es sich um Reformempfehlungen, nicht um geltendes Recht.

Rente mit 63 oder 64: Der Unterschied beträgt zunächst fast 18.500 Euro

Eine Modellrechnung zeigt die finanziellen Folgen. Ein Versicherter des Jahrgangs 1964 oder jünger hat mindestens 35 Versicherungsjahre erreicht. Seine ungekürzte Monatsrente würde bei 1.800 Euro brutto liegen.

Nach geltendem Recht kann er mit 63 Jahren in Rente gehen. Weil die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren liegt, werden dauerhaft 14,4 Prozent abgezogen. Seine monatliche Bruttorente beträgt damit 1.540,80 Euro.

Würde der früheste Rentenbeginn auf 64 Jahre verschoben, läge der Abschlag bei unveränderter Regelaltersgrenze und heutigem Abschlagssatz nur noch bei 10,8 Prozent. Die Monatsrente würde auf 1.605,60 Euro steigen.

Rentenbeginn Abschlag Bruttorente monatlich Mit 63 Jahren 14,4 % 1.540,80 Euro Mit 64 Jahren 10,8 % 1.605,60 Euro Mit 65 Jahren 7,2 % 1.670,40 Euro Mit 67 Jahren 0 % 1.800,00 Euro

Die Tabelle zeigt eine vereinfachte Berechnung nach heutigen Abschlagsregeln. Zusätzliche Rentenbeiträge und Rentenanpassungen sind nicht eingerechnet. Nach geltendem Recht beträgt der Rentenabschlag bei vorzeitigem Rentenbeginn 0,3 Prozent pro Monat.

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Die höhere Monatsrente gleicht den Verlust erst sehr spät aus

Wer bereits mit 63 Jahren Rente beziehen kann, erhält bis zum 64. Geburtstag zwölf Zahlungen. Im Rechenbeispiel sind das insgesamt 18.489,60 Euro brutto.

Bei einem späteren Rentenbeginn mit 64 Jahren erhält der Versicherte anschließend monatlich 64,80 Euro mehr. Um die zuvor entgangenen Rentenzahlungen allein durch diesen Mehrbetrag auszugleichen, wären rund 285 weitere Monatszahlungen erforderlich.

Das entspricht ungefähr 23 Jahren und neun Monaten nach dem 64. Geburtstag. Erst mit knapp 88 Jahren wäre der frühere Zahlungsrückstand rechnerisch ausgeglichen.

Diese Gewinnschwelle ist keine Aussage darüber, wie lange Menschen tatsächlich leben oder welche Variante individuell günstiger ist. Sie zeigt lediglich, dass ein geringerer Abschlag nicht zwangsläufig den Verlust eines Rentenjahres kompensiert.

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Weitere Hintergründe zu den Reformplänen erläutert unser Beitrag Rente mit 63 auf der Kippe – Millionen Versicherte müssen umplanen.

Nach 45 Versicherungsjahren könnten monatlich rund 130 Euro fehlen

Noch gravierender könnte die Abschaffung der besonderen Altersrente nach 45 Versicherungsjahren sein. Diese ermöglicht Menschen ab dem Geburtsjahrgang 1964 derzeit einen abschlagsfreien Rentenbeginn mit 65 Jahren.

Würde diese Rentenart entfallen, käme bei einem Rentenbeginn mit 65 Jahren stattdessen die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren infrage. Bei einer Regelaltersgrenze von 67 Jahren wären damit nach heutigen Regeln 7,2 Prozent Abschlag verbunden.

Bei einer ungekürzten Bruttorente von 1.800 Euro entspräche das einem dauerhaften Abzug von 129,60 Euro monatlich und 1.555,20 Euro jährlich. Über zehn Jahre wären es rechnerisch 15.552 Euro weniger.

Für jemanden, der nach geltendem Recht mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen könnte, wären die finanziellen Folgen entsprechend erheblich. Auch diese Rechnung unterstellt unveränderte Rentenwerte und keine zusätzlichen Rentenansprüche.

Die Unterschiede zwischen den Rentenarten und den betroffenen Jahrgängen erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Die Rente nach 45 Jahren endet: Diese Jahrgänge sollten nun unbedingt aufpassen.

Die Rentenreform ist noch nicht beschlossen

Die Alterssicherungskommission hat die beiden Änderungen empfohlen. Welche Jahrgänge tatsächlich betroffen wären, wann neue Altersgrenzen gelten und welche Übergangsregelungen geschaffen werden, ist damit noch nicht gesetzlich festgelegt.

Auch die künftige Höhe der Rentenabschläge steht nicht endgültig fest. Die Kommission empfiehlt, deren Berechnungsgrundlagen regelmäßig zu überprüfen.

Wer seinen Ruhestand plant, sollte deshalb weiterhin mit dem geltenden Rentenrecht rechnen und seine persönliche Rentenauskunft prüfen. Besonders wichtig sind die anrechenbaren Versicherungszeiten und die Frage, ob die Voraussetzungen für die Altersrente nach 35 oder 45 Jahren erfüllt sind.

Die Modellrechnungen zeigen das finanzielle Risiko der Reformvorschläge. Sie ersetzen keine individuelle Rentenberechnung und sind keine Prognose der künftig tatsächlich ausgezahlten Rente.

Quellen