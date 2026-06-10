Wohngeld: Wer jetzt nicht beantragt riskiert den Schutz vor Kürzung

Die Bundesregierung plant, das Wohngeld ab 2027 massiv zu kürzen: Rund eine Milliarde Euro sollen beim Bundesbauministerium eingespart werden. Wer jetzt noch keinen Wohngeldantrag gestellt hat, obwohl das Einkommen knapp ist, verliert möglicherweise den einzigen Schutz, der noch existiert: einen laufenden Bewilligungsbescheid nach geltendem Recht.

Der Antrag, der heute gestellt wird, sichert einen Bewilligungszeitraum von bis zu 12 Monaten nach aktuellen Bedingungen. Wer wartet, bis die Gesetzesänderung durch ist, bekommt nur noch, was das neue Recht gewährt.

Wohngeld jetzt beantragen: Warum das Zeitfenster schließt

Rund 1,2 Millionen Haushalte beziehen nach Angaben des Bundesbauministeriums aktuell Wohngeld: durchschnittlich 287 Euro monatlich. Unter den Beziehern sind 52 Prozent Haushalte mit Rentnern und 44 Prozent Familien. Daneben gibt es eine erhebliche Zahl von Haushalten, die Anspruch hätten, aber nie einen Antrag gestellt haben. Genau für diese Gruppe läuft gerade eine Uhr.

Das Bundesbauministerium hat angekündigt, die Sparvorgabe von einer Milliarde Euro durch eine „Neustrukturierung des Wohngeldes” zu erfüllen. Was das konkret bedeutet, hat das Ministerium bisher nicht spezifiziert. Möglich sind Einkommensgrenzen-Verschärfungen, niedrigere Zuschussbeträge oder eine Einschränkung des Empfängerkreises.

Alle Varianten setzen eine Änderung des Wohngeldgesetzes voraus, die nach bisherigen Planungen 2027 in Kraft treten soll.

Solange das Gesetz nicht geändert ist, gilt das aktuelle Recht. Wer heute Wohngeld beantragt und einen Bewilligungsbescheid erhält, hat diesen Bescheid für den gesamten Bewilligungszeitraum. Ein neues Gesetz kann diesen laufenden Bescheid nicht rückwirkend verschlechtern.

Wer Wohngeld beantragen kann: Die Voraussetzungen

Wohngeld ist kein Sozialhilfeersatz. Es ist ein staatlicher Mietzuschuss für Menschen, die selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können, deren Einkommen aber nicht ausreicht, um auch noch die Wohnkosten zu stemmen.

Wer bereits Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder andere aufstockende Leistungen bezieht, hat keinen Wohngeldanspruch: Wohngeld setzt voraus, dass keine andere Leistung die Unterkunftskosten bereits abdeckt.

Anspruch haben typischerweise Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten knapp über der Grundsicherungsschwelle, Beschäftigte im Niedriglohnbereich und Familien mit mittlerem Einkommen und hoher Mietbelastung. Die genaue Einkommensgrenze hängt von Haushaltsgröße und Mietstufe der Wohnregion ab.

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Ein besonderes Merkmal gegenüber Grundsicherung: beim Wohngeld gibt es keine Vermögensprüfung und keine Offenlegungspflichten für Ersparnisse. Wer die Einkommensgrenzen erfüllt, hat Anspruch, ohne seine Lebensumstände weitergehend zu erklären.

Wie der laufende Bescheid schützt: Der Mechanismus

Das Wohngeldgesetz regelt in § 25 WoGG, dass ein Bewilligungsbescheid für einen festen Zeitraum gilt: standardmäßig zwölf Monate, manche Wohngeldstellen bewilligen auch bis zu 24 Monate bei stabilen Verhältnissen. Dieser Bescheid ist ein rechtsgültiger Verwaltungsakt. Ihn zu widerrufen oder rückwirkend zu verschlechtern erfordert einen eigenen Rechtsgrund.

Eine spätere Gesetzesänderung wirkt nicht automatisch in laufende Bescheide hinein. Wer im Juli 2026 einen Bescheid über 280 Euro monatliches Wohngeld erhält, bekommt diese 280 Euro bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums, selbst wenn das Wohngeldgesetz im Dezember 2026 geändert wird.

Der neue Bescheid, der auf den alten folgt, richtet sich dann nach dem neuen Recht.

Das ist der entscheidende Unterschied: Wer nach einer Gesetzesänderung erstmals beantragt, bekommt von Anfang an nur noch das schlechtere neue Recht. Bestandsschutz gilt nur für laufende Bescheide, nicht für Anträge, die erst nach der Änderung gestellt werden.

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Was viele nicht wissen: § 43 WoGG hilft hier nicht

Viele, die von der Wohngeld-Debatte hören, vermuten, dass § 43 WoGG, die gesetzlich verankerte Pflicht zur alle-zwei-Jahre-Dynamisierung des Wohngeldes, einen Schutzschirm für alle aufspannt. Das ist ein Irrtum. Diese Norm verpflichtet die Bundesregierung, die Wohngeld-Berechnungsgrößen alle zwei Jahre durch eine Verordnung anzuheben. Die nächste Pflichterhöhung wäre zum 1. Januar 2027 fällig. Um sie zu stoppen, müsste die Regierung diesen Paragraphen durch ein Parlamentsgesetz außer Kraft setzen.

Aber: § 43 WoGG schützt bestehende Empfänger davor, dass das Wohngeld still und leise einfriert. Er garantiert keinen Bestandsschutz für Neuantragsteller nach einer Gesetzesänderung. Wer noch kein Wohngeld bezieht, erhält aus diesem Paragraphen keinen Schutz. Der Schutz entsteht ausschließlich durch den laufenden Bewilligungsbescheid.

Wohngeld beantragen: Schritt für Schritt

Den Antrag stellt man bei der Wohngeldbehörde der Gemeinde, Stadt oder Kreisverwaltung, oft beim Sozialamt angesiedelt. Viele Kommunen bieten Online-Antragsformulare an. Nötige Unterlagen sind der aktuelle Mietvertrag oder eine Wohnkostenbestätigung, Einkommensnachweise der letzten drei Monate für alle Haushaltsmitglieder sowie bei Rentnern der aktuelle Rentenbescheid.

Der Bewilligungszeitraum beginnt frühestens am Ersten des Monats der Antragstellung. Wer den Antrag im Juni 2026 stellt, erhält Wohngeld frühestens ab Juni 2026. Rückwirkende Zahlungen für vergangene Monate sind ausgeschlossen.

Die Bearbeitung dauert je nach Wohngeldbehörde zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten. In Berlin lagen die Bearbeitungszeiten 2024/2025 im Schnitt bei 14 Wochen. Wenn nach acht Wochen noch kein Bescheid ergangen ist, kann nach § 26a WoGG ein Antrag auf vorläufige Wohngeldzahlung gestellt werden. Diese greift kraft Gesetzes, wenn die Achtwochen-Frist überschritten ist und der Antrag vollständig vorliegt.

Wer bereits Wohngeld bezieht und dessen Bewilligungszeitraum in der zweiten Jahreshälfte 2026 ausläuft, sollte den Weiterleistungsantrag rund zwei Monate vor Ablauf stellen. Gegen jeden Bescheid, der das Wohngeld kürzt oder den Anspruch beendet, kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Wohngeldbehörde eingelegt werden.

Häufige Fragen zum Wohngeld beantragen vor der Gesetzesänderung

Kann ich rückwirkend Wohngeld beantragen, wenn ich die Frist verpasst habe?

Nein. Der Bewilligungszeitraum beginnt frühestens am Ersten des Monats der Antragstellung. Rückwirkende Zahlungen für vergangene Monate sind ausgeschlossen. Eine enge Ausnahme: Wurde ein Antrag auf eine andere Sozialleistung abgelehnt, kann Wohngeld rückwirkend ab dem Monat der dortigen Ablehnung bewilligt werden, wenn der Wohngeldantrag im darauffolgenden Kalendermonat gestellt wird.

Ist es sicher, dass das Wohngeld 2027 tatsächlich gekürzt wird?

Nein. Die Pläne des Bundesbauministeriums sind politische Ankündigungen, kein beschlossenes Gesetz. Eine Kürzung setzt ein parlamentarisches Verfahren voraus. Der Antrag jetzt macht in jedem Fall Sinn, weil er bei bestehendem Anspruch sofort zu Leistungen nach heutigem Recht führt.

Was passiert, wenn ich nach einer Wohngeld-Kürzung keinen Anspruch mehr habe?

Wer durch verschärfte Einkommensgrenzen aus dem Wohngeld herausfällt, ohne dass sein Einkommen gestiegen ist, sollte zunächst Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid einlegen und eine Beratung beim Mieterverein oder einer Sozialberatungsstelle aufsuchen. Der Wechsel in die Grundsicherung ist mit Vermögensprüfungen und deutlich mehr Auflagen verbunden und sollte nicht als erste Reaktion akzeptiert werden.

Quellen

Wohngeldgesetz (WoGG): § 25 Bewilligungszeitraum, § 26a Vorläufige Wohngeldzahlung, § 43 Fortschreibung des Wohngeldes

dejure.org: § 43 WoGG (Fassung Wohngeld-Plus-Gesetz vom 05.12.2022, BGBl. I S. 2160)

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Sprecher-Stellungnahme zur Wohngeld-Neustrukturierung, Juni 2026

Verwaltungsgericht Bayreuth, B 8 K 23.334: Antragspflicht und Bewilligungszeitraum-Beginn