Verein mit Herz zahlt Rentnern den Rundfunkbeitrag

Für viele Menschen ist der Rundfunkbeitrag eine regelmäßige Zahlung, die im Haushaltsbudget fest eingeplant ist. Für Rentnerinnen und Rentner mit sehr kleiner Rente kann selbst dieser Betrag jedoch zur Herausforderung werden. Der Verein „Ein Herz fürn Rentner“ macht mit dem Fall von Nadja K. auf eine Situation aufmerksam, die viele ältere Menschen betrifft.

Nadja K. ist 67 Jahre alt und lebt äußerst sparsam. Sie muss jeden Euro sorgfältig einteilen und verzichtet bewusst auf Anschaffungen, die für andere selbstverständlich sind. Einen Fernseher besitzt sie nicht, auch ein Radio hat sie nicht in ihrer Wohnung.

Der Grund dafür ist nicht Desinteresse an Medien, sondern Sparsamkeit. Nadja K. kann sich solche Geräte nicht leisten und möchte zugleich zusätzliche Stromkosten vermeiden. Trotzdem ist sie verpflichtet, den Rundfunkbeitrag zu zahlen.

Beitragspflicht gilt unabhängig von Geräten

Der Rundfunkbeitrag wird in Deutschland seit 2013 als Haushaltsbeitrag erhoben. Das bedeutet: Entscheidend ist nicht, ob ein Fernseher, ein Radio oder ein internetfähiges Gerät genutzt wird. Der Beitrag fällt grundsätzlich pro Wohnung an.

Mit dieser Regelung soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemeinschaftlich finanziert werden. Für Menschen mit geringem Einkommen kann diese pauschale Regel jedoch schwer nachvollziehbar sein. Besonders dann, wenn sie Angebote gar nicht nutzen oder sich entsprechende Empfangsgeräte nicht leisten können.

Genau dann aber entsteht für Betroffene wie Nadja K. ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Sie zahlt für etwas, das in ihrem Alltag keine praktische Bedeutung hat. Gleichzeitig fehlt ihr dieses Geld an anderer Stelle, etwa für Lebensmittel, Medikamente, Kleidung oder kleine Reparaturen.

Kleine Rente, strenger Alltag

Nadja K. hat ihr Leben lang gearbeitet. Früher war sie in der Buchhaltung tätig und hat zwei Kinder großgezogen. Heute reicht ihre Rente nicht aus, um ohne Unterstützung über die Runden zu kommen.

Ihr Einkommen wird durch Wohngeld ergänzt. Dennoch bleibt ihr finanzieller Spielraum gering. Viele Ausgaben müssen genau abgewogen werden, weil unerwartete Kosten schnell zu einem echten Problem werden können.

Für ältere Menschen in ähnlicher Lage bedeutet das oft Verzicht. Was nach außen wie eine kleine monatliche Zahlung wirkt, kann im Alltag darüber entscheiden, ob an anderer Stelle gespart werden muss. Gerade regelmäßige Pflichtausgaben belasten Haushalte mit knappem Budget besonders stark.

Verein übernimmt Rundfunkbeitrag

Der Verein „Ein Herz fürn Rentner“ unterstützt Nadja K. bereits seit dem vergangenen Jahr. Im Rahmen dieser Hilfe wurden unter anderem zwei Quartale des Rundfunkbeitrags übernommen. Für die Seniorin bedeutet das eine spürbare Entlastung.

Solche Hilfen lösen nicht alle Probleme. Sie können aber verhindern, dass kleine Pflichtbeträge den Alltag weiter verschärfen. Für Betroffene ist es oft auch emotional wichtig zu erleben, dass ihre Situation gesehen wird.

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Der Fall zeigt, wie schnell ältere Menschen trotz eines arbeitsreichen Lebens auf Unterstützung angewiesen sein können. Viele haben jahrzehntelang Verantwortung übernommen, gearbeitet, Familien versorgt und ihren Beitrag zur Gesellschaft geleistet. Im Alter bleibt ihnen dennoch häufig nur ein sehr begrenztes Einkommen.

Warum solche Einzelfälle Aufmerksamkeit verdienen

Der Rundfunkbeitrag ist rechtlich klar geregelt. Dennoch werfen Einzelfälle wie der von Nadja K. gesellschaftliche Fragen auf. Denn pauschale Abgaben treffen Menschen mit niedrigem Einkommen deutlich härter als Haushalte mit größerem finanziellen Spielraum.

Besonders Seniorinnen und Senioren sind oft zurückhaltend, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen. Viele versuchen, ihre Lage so lange wie möglich allein zu bewältigen. Dadurch bleiben finanzielle Engpässe häufig unsichtbar.

Vereine wie „Ein Herz fürn Rentner“ leisten hier konkrete Unterstützung. Sie helfen nicht abstrakt, sondern dort, wo ein bestimmter Betrag gerade fehlt. Das kann eine offene Rechnung sein, eine notwendige Anschaffung oder eine laufende Belastung wie der Rundfunkbeitrag.

Wann Rentner vom Rundfunkbeitrag befreit werden können

Rentnerinnen und Rentner sind nicht allein deshalb vom Rundfunkbeitrag befreit, weil sie eine Rente beziehen. Aber: Eine Befreiung kommt vor allem dann infrage, wenn sie zusätzlich bestimmte Sozialleistungen erhalten, etwa Grundsicherung im Alter, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Hilfe zur Pflege.

Auch wer wegen eines sehr geringen Einkommens nur knapp keinen Anspruch auf eine solche Sozialleistung hat, kann unter Umständen einen Härtefallantrag stellen. Wohngeld allein führt in der Regel nicht automatisch zur Befreiung, kann aber ein Hinweis darauf sein, dass die finanzielle Lage genauer geprüft werden sollte.

Ein Berechnungsbeispiel: Liegt der sozialrechtlich anerkannte monatliche Bedarf einer Rentnerin etwa bei 1.050 Euro und ihr verfügbares Einkommen bei 1.062 Euro, überschreitet sie die Bedarfsgrenze um 12 Euro.

Da dieser Betrag unter dem aktuellen monatlichen Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro liegt, kann eine Befreiung als Härtefall möglich sein.

Entscheidend ist jedoch immer der Einzelfall, weshalb Betroffene einen ablehnenden Bescheid der Sozialbehörde oder passende Nachweise zusammen mit dem Antrag beim Beitragsservice einreichen sollten.

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