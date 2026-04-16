Ohne Bürgergeld: Alleinerziehende haben 2026 pro Kind über 800 Euro Anspruch

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Eine Alleinerziehende mit zwei Kindern kann 2026 pro Kind über 800 Euro monatlich an Leistungen erhalten – ohne einen einzigen Euro Bürgergeld. Der Hebel: Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss, zusammen beantragt statt einzeln. Wer das Paket nicht kennt, bleibt im Bürgergeld – und damit auch in dessen Pflichten, Sanktionen und dem Kooperationsplan mit dem Jobcenter.

Entscheidend ist nicht, ob eine Familie Anspruch auf Kinderzuschlag hat. Entscheidend ist, wie viel Geld der Familie insgesamt zusteht, wenn Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss gemeinsam beantragt werden – und ab welchem Einkommen dieses Paket den Bürgergeld-Antrag überflüssig macht.

Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss 2026: Die aktuellen Beträge

Das Leistungspaket für Familien mit Kindern besteht 2026 aus vier Bausteinen, die sich gegenseitig ergänzen. Kindergeld in Höhe von 259 Euro pro Kind fließt an fast alle Familien, unabhängig vom Einkommen. Der Kinderzuschlag bringt bis zu 297 Euro pro Kind und Monat dazu – allerdings nur für Familien, deren Einkommen zwar für die Eltern reicht, aber nicht für die gesamte Familie.

Wohngeld senkt die Wohnkosten und wird als Mietzuschuss direkt an den Haushalt gezahlt. Und der Unterhaltsvorschuss springt ein, wenn der andere Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt.

Die Beträge im Überblick: Kindergeld liegt 2026 bei 259 Euro je Kind. Der Kinderzuschlag beträgt maximal 297 Euro pro Kind, inklusive des Sofortzuschlags von 25 Euro. Beim Unterhaltsvorschuss hängt die Höhe vom Alter des Kindes ab – Kinder bis fünf Jahre erhalten 227 Euro, Kinder zwischen sechs und elf Jahren 299 Euro, Jugendliche zwischen zwölf und siebzehn Jahren 394 Euro monatlich.

Das Wohngeld richtet sich nach Haushaltsgröße, Miethöhe und Einkommen; Familien in mittelgroßen Städten erhalten häufig zwischen 200 und 400 Euro monatlich.

Warum das Gesamtpaket so viel mehr bringt als die Einzelteile

Der eigentliche Hebel liegt in der Kombination. Kindergeld und Kinderzuschlag zusammen ergeben bereits 556 Euro pro Kind – und zwar ohne jede Einkommensanrechnung auf das Wohngeld. Denn bei der Wohngeld-Berechnung bleiben Kindergeld und Kinderzuschlag außen vor.

Umgekehrt wird das Wohngeld bei der Prüfung des Kinderzuschlags mitberücksichtigt: Die Familienkasse rechnet bei der Frage, ob die Familie ihren Bedarf decken kann, das voraussichtliche Wohngeld mit ein – selbst wenn es noch nicht bewilligt ist.

Kommt Unterhaltsvorschuss hinzu, steigt die Gesamtsumme deutlich. Allerdings wird der Unterhaltsvorschuss als Einkommen des Kindes behandelt, und 45 Prozent davon mindern den Kinderzuschlag.

Ein Kind, das 299 Euro Unterhaltsvorschuss erhält, verliert dadurch rund 135 Euro beim Kinderzuschlag – bekommt aber unter dem Strich 164 Euro mehr als ohne Unterhaltsvorschuss. Diesen Zusammenhang übersehen viele Familien, weshalb sie den Unterhaltsvorschuss nicht beantragen und damit bares Geld liegen lassen.

Rechenbeispiel: Alleinerziehende mit zwei Kindern

Sandra M., 34, aus Dortmund, arbeitet als Verkäuferin in Teilzeit und verdient 1.500 Euro brutto. Ihre beiden Kinder sind vier und neun Jahre alt. Der Vater zahlt keinen Unterhalt. Sandra zahlt 650 Euro Kaltmiete plus 200 Euro Nebenkosten für eine Dreizimmerwohnung.

Sandras Familienbedarf nach Bürgergeld-Maßstäben setzt sich so zusammen: Ihr eigener Regelbedarf als Alleinerziehende liegt bei 563 Euro, dazu kommt der Mehrbedarf für Alleinerziehende mit zwei Kindern unter 16 von rund 203 Euro. Für das vierjährige Kind werden 357 Euro angesetzt, für das neunjährige 390 Euro. Zusammen mit den Wohnkosten von 850 Euro ergibt sich ein Gesamtbedarf von rund 2.363 Euro.

Nach Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen und unter Berücksichtigung des Erwerbstätigenfreibetrags bleibt Sandra ein anrechenbares Nettoeinkommen von rund 1.100 Euro. Dazu kommen 518 Euro Kindergeld für beide Kinder. Ohne Kinderzuschlag und Wohngeld hätte Sandra eine Lücke von über 700 Euro bis zum Familienbedarf – sie wäre im Bürgergeld.

Mit dem Leistungspaket sieht die Rechnung anders aus: Der Unterhaltsvorschuss bringt 227 Euro für das vierjährige und 299 Euro für das neunjährige Kind, zusammen 526 Euro.

Davon werden 45 Prozent auf den Kinderzuschlag angerechnet – rund 102 Euro beim jüngeren und 135 Euro beim älteren Kind. Sandra erhält also nicht den vollen Kinderzuschlag von zweimal 297 Euro, sondern 195 Euro und 162 Euro, zusammen 357 Euro.

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Dazu kommt Wohngeld, das in Dortmund bei dieser Konstellation – Mietstufe III, drei Haushaltsmitglieder, moderates Einkommen – bei etwa 280 Euro liegen dürfte.

Sandras monatliche Gesamtsumme: 1.100 Euro Nettoeinkommen plus 518 Euro Kindergeld plus 357 Euro Kinderzuschlag plus 526 Euro Unterhaltsvorschuss plus 280 Euro Wohngeld ergibt rund 2.781 Euro. Das liegt über dem Familienbedarf von 2.363 Euro. Sandra braucht kein Bürgergeld mehr – und hat pro Kind zwischen 741 und 846 Euro an Leistungen neben ihrem Erwerbseinkommen.

Rechenbeispiel: Paar mit zwei Kindern und einem Gehalt

Thorsten und Melanie K. aus Hannover haben zwei Kinder, sieben und dreizehn Jahre alt. Thorsten verdient als Lagerarbeiter 2.200 Euro brutto, Melanie hat einen Minijob mit 520 Euro. Die Warmmiete beträgt 900 Euro. Ihr Familienbedarf liegt bei rund 2.773 Euro – zusammengesetzt aus 1.012 Euro Regelbedarf für die Eltern, 390 Euro für das jüngere und 471 Euro für das ältere Kind sowie den Wohnkosten.

Mit rund 1.750 Euro Nettoeinkommen und 518 Euro Kindergeld fehlen der Familie über 500 Euro zum Bedarf. Der Kinderzuschlag schließt die Lücke: Bei einem Paar-Einkommen über dem Elternbedarf werden 45 Prozent des überschießenden Betrags auf den Gesamtkinderzuschlag angerechnet – es bleiben rund 262 Euro.

Zusammen mit geschätzt 220 Euro Wohngeld erreicht die Familie knapp ihren Bedarf. Der erweiterte Zugang nach § 6a Abs. 1a BKGG erlaubt eine Unterdeckung von bis zu 100 Euro, sodass der Kinderzuschlag bewilligt wird. Pro Kind: rund 445 Euro an Leistungen neben dem Elterneinkommen.

Unterhaltsvorschuss und Kinderzuschlag: Warum beides beantragt werden muss

Alleinerziehende, die den Unterhaltsvorschuss nicht beantragen, verlieren doppelt. Erstens fehlt ihnen das Geld des Vorschusses selbst. Zweitens kann die Familienkasse den Kinderzuschlag ablehnen, wenn zumutbare Ansprüche auf Kindeseinkommen – darunter der Unterhaltsvorschuss – nicht geltend gemacht wurden.

Die 45-Prozent-Anrechnung klingt nach einem schlechten Tausch, ist aber keiner: Bei einem Vorschuss von 299 Euro bleiben der Familie netto 164 Euro mehr als ohne. Bei Jugendlichen mit 394 Euro Vorschuss sind es sogar 217 Euro mehr.

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Wohngeld: Der unterschätzte dritte Baustein

Kindergeld und Kinderzuschlag allein reichen bei vielen Familien nicht aus, um den Bedarf zu decken. Das Wohngeld schließt die Lücke. Seit der Reform durch das Wohngeld-Plus-Gesetz sind die Einkommensgrenzen gestiegen, und eine Heizkostenkomponente sowie eine Klimakomponente wurden dauerhaft eingebaut.

Jedes zusätzliche Haushaltsmitglied erhöht den Miethöchstbetrag und die Einkommensgrenzen – für Familien mit mehreren Kindern kann das Wohngeld deshalb mehrere hundert Euro monatlich betragen.

Entscheidend: Wohngeld und Bürgergeld schließen sich gegenseitig aus. Der Wechsel funktioniert nur als Komplettpaket – Kinderzuschlag plus Wohngeld müssen gemeinsam den Bürgergeld-Anspruch ersetzen. Die Familienkasse prüft das automatisch und bezieht bei der Kinderzuschlag-Berechnung das voraussichtliche Wohngeld mit ein, selbst wenn es noch nicht bewilligt ist.

Ab welchem Einkommen der Ausstieg aus dem Bürgergeld funktioniert

Die Mindesteinkommensgrenze für den Kinderzuschlag liegt bei 900 Euro brutto für Paare und 600 Euro brutto für Alleinerziehende. Dieses Einkommen muss aus Erwerbstätigkeit, Arbeitslosengeld oder Krankengeld stammen – Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag zählen nicht mit.

Die tatsächliche Schwelle für den Ausstieg aus dem Bürgergeld liegt höher: Alleinerziehende mit einem Kind brauchen meist ein Nettoeinkommen von 900 bis 1.000 Euro, Paare mit zwei Kindern je nach Miethöhe zwischen 1.500 und 1.900 Euro.

Der KiZ-Lotse der Bundesagentur für Arbeit liefert eine erste Einschätzung, ob ein Anspruch besteht. Die exakte Berechnung übernimmt anschließend die Familienkasse. Wer unsicher ist, kann parallel zum Bürgergeld-Antrag auch den Kinderzuschlag-Antrag stellen – das Jobcenter zahlt in der Übergangszeit vorläufig weiter.

Warum Kinderzuschlag und Wohngeld oft besser sind als Bürgergeld

Wer Kinderzuschlag bezieht, hat automatisch Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket: kostenloses Mittagessen in Schule und Kita, 195 Euro Schulbedarf pro Jahr, Zuschüsse für Klassenfahrten und Nachhilfe. Dazu kommt die Befreiung von Kita-Gebühren – ein Posten, der je nach Kommune zwischen 100 und 400 Euro monatlich ausmachen kann.

Vor allem aber entfallen die Pflichten des Bürgergeld-Systems: kein Kooperationsplan mit dem Jobcenter, keine Sanktionsgefahr, keine Eingliederungsvereinbarung. Für Familien, die bereits arbeiten, bedeutet das eine spürbare Entlastung. Und mit dem Grundsicherungsgeld, das ab Juli 2026 das Bürgergeld ablöst, werden diese Pflichten noch strenger – ein weiterer Grund, den Wechsel jetzt zu prüfen.

Der Antragsweg: Drei Behörden, drei Anträge – noch

Kinderzuschlag wird bei der Familienkasse beantragt, Wohngeld bei der kommunalen Wohngeldstelle, Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ist zwar eine Zusammenlegung von Kinderzuschlag und Wohngeld zu einem gemeinsamen Antrag vorgesehen – bis zur Umsetzung müssen alle drei Anträge separat gestellt werden.

Die Bearbeitungszeiten variieren: Unterhaltsvorschuss oft innerhalb weniger Wochen, Kinderzuschlag zwei bis drei Monate, Wohngeld teils länger. Solange noch keine Entscheidung vorliegt, zahlt das Jobcenter auf Antrag vorläufig Bürgergeld und verrechnet später mit Familienkasse und Wohngeldstelle.

Sabrina L., 29, aus Kassel, erlebte genau das: Sie stellte im Januar Anträge auf Kinderzuschlag und Wohngeld, erhielt aber erst im April beide Bescheide. In der Zwischenzeit zahlte das Jobcenter vorläufig Bürgergeld. Nach Bewilligung aller Leistungen wurde verrechnet – und Sabrina hatte ab Mai rund 180 Euro mehr im Monat als vorher mit Bürgergeld.

Fristen und typische Fehler beim Antrag

Kinderzuschlag wird nicht rückwirkend gezahlt – er beginnt erst ab dem Monat der Antragstellung. Wer im Juni den Antrag stellt, bekommt auch erst ab Juni Geld, selbst wenn der Anspruch schon seit Januar bestanden hätte. Beim Wohngeld gilt dasselbe: Leistungen erst ab Antragsmonat. Deshalb gilt die Regel: alle drei Anträge gleichzeitig und so früh wie möglich stellen.

Der häufigste Fehler ist, den Unterhaltsvorschuss nicht parallel zu beantragen. Die Familienkasse prüft, ob das Kind zustehende Ansprüche auf Einkommen hat – darunter fällt auch der Unterhaltsvorschuss.

Wird er nicht beantragt, obwohl ein Anspruch besteht, kann die Familienkasse den Kinderzuschlag ablehnen. Im schlimmsten Fall fordert sogar das Jobcenter, dass die Familie Kinderzuschlag und Wohngeld beantragt, bevor es Bürgergeld bewilligt – denn beide Leistungen sind vorrangig.

Der Bewilligungszeitraum beim Kinderzuschlag beträgt sechs Monate. Danach muss ein Folgeantrag gestellt werden – am besten vier Wochen vor Ablauf, um eine Zahlungslücke zu vermeiden. Beim Wohngeld läuft der Bewilligungszeitraum meist zwölf Monate.

Grundsicherungsgeld ab Juli 2026: Warum der Wechsel jetzt sinnvoll ist

Am 1. Juli 2026 löst das Grundsicherungsgeld das Bürgergeld ab. Die Regelsätze bleiben bei 563 Euro für Alleinstehende – doch die Reform bringt strengere Sanktionen, kürzere Karenzzeiten beim Vermögen und einen Vermittlungsvorrang in Arbeit. Wer mit Kinderzuschlag und Wohngeld auskommt, ist von diesen Verschärfungen nicht betroffen. Der Zeitpunkt für den Wechsel war selten günstiger.

Häufige Fragen zum Leistungspaket aus Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss

Kann ich Kinderzuschlag und Wohngeld gleichzeitig beantragen?

Ja, beide Leistungen können und sollten parallel beantragt werden. Sie ergänzen sich: Der Kinderzuschlag sichert den Bedarf der Kinder, das Wohngeld entlastet bei den Wohnkosten. Bei der Berechnung des Kinderzuschlags wird das zu erwartende Wohngeld bereits berücksichtigt – auch wenn es noch nicht bewilligt ist.

Verliere ich meinen Kinderzuschlag, wenn mein Kind Unterhaltsvorschuss bekommt?

Nein, der Kinderzuschlag wird nur anteilig gekürzt. 45 Prozent des Unterhaltsvorschusses werden auf den Kinderzuschlag angerechnet, die restlichen 55 Prozent bleiben der Familie als zusätzliches Einkommen erhalten. Der Gesamtbetrag ist immer höher als ohne Unterhaltsvorschuss.

Was passiert, wenn mein Einkommen schwankt?

Der Kinderzuschlag wird auf Basis des Durchschnittseinkommens der letzten sechs Monate vor Antragstellung berechnet. Schwankungen innerhalb des Bewilligungszeitraums von sechs Monaten werden nicht berücksichtigt – die Leistung bleibt stabil. Erst beim Folgeantrag wird das Einkommen neu geprüft.

Mein Jobcenter verlangt, dass ich Kinderzuschlag beantrage. Darf es das?

Ja. Kinderzuschlag und Wohngeld sind vorrangige Leistungen. Das Jobcenter kann die Antragstellung verlangen und bei Weigerung sogar selbst den Antrag stellen. Kommt die Familie dem nicht nach, drohen Leistungskürzungen beim Bürgergeld.

Lohnt sich der Wechsel auch finanziell – oder habe ich mit Bürgergeld mehr Geld?

In manchen Konstellationen kann das Bürgergeld geringfügig höher ausfallen, weil der Erwerbstätigenfreibetrag dort günstiger berechnet wird. Dafür entfallen mit Kinderzuschlag und Wohngeld die Pflichten des Jobcenters: kein Kooperationsplan, keine Sanktionsgefahr, keine Erreichbarkeitspflicht. Außerdem bringt der Kinderzuschlag automatisch Anspruch auf Kita-Gebührenbefreiung und das Bildungspaket.

Quellen:

Bundesagentur für Arbeit: Kinderzuschlag: Anspruch, Höhe, Dauer, Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fortschreibung der Regelbedarfe 2026