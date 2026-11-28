Ein Führerschein für die Enkel kann auch das Budget der Großeltern erheblich belasten. Die Führerscheinreform soll die Ausbildung günstiger machen. Großeltern könnten ihre Enkel künftig schon vor der praktischen Prüfung bei genehmigten Übungsfahrten begleiten.

Der Bundestag hat das Gesetz am 5. November 2026 beschlossen, der Bundesrat stimmte am 20. November zu. Am 25. November wurde das Gesetz im Bundesgesetzblattverkündet. Über die ergänzende Fahrschulmodernisierungs-Verordnung muss der Bundesrat noch entscheiden.

Der bestehende Pkw-Führerschein bleibt vom Renteneintritt unabhängig

Die Reform betrifft hauptsächlich die Ausbildung beim Erwerb einer Fahrerlaubnis. Sie führt für Menschen mit bestehendem Pkw-Führerschein keine neue Pflicht ein, wegen des Renteneintritts erneut die Theorie- oder Fahrprüfung abzulegen.

Die Pkw-Fahrerlaubnis der Klasse B wird nach § 23 der Fahrerlaubnis-Verordnung unbefristet erteilt. Für Führerscheindokumente, die seit dem 19. Januar 2013 ausgestellt werden, gilt nach § 24a der Fahrerlaubnis-Verordnung eine Gültigkeitsdauer von 15 Jahren.

Auch beim regulären Pflichtumtausch alter Pkw- und Motorradführerscheine sind nach den Hinweisen des Bundesverkehrsministeriums keine erneute Fahrprüfung und keine zusätzlichen regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen vorgesehen. Unberührt bleiben mögliche Prüfungen bei konkreten Eignungszweifeln sowie besondere Vorschriften für andere Fahrerlaubnisklassen.

Großeltern könnten künftig schon vor der Fahrprüfung helfen

Für viele Rentner dürfte die geplante Fahrpraxis unter Anleitung die interessanteste Änderung sein. Fahrschüler sollen damit zusätzliche Erfahrungen im öffentlichen Straßenverkehr sammeln können, während eine zugelassene Bezugsperson sie begleitet.

Nach der vorgesehenen Ausrichtung kommen dafür auch Großeltern in Betracht, sofern sie die persönlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Rentenbezug und jahrzehntelange Fahrpraxis reichen als Berechtigung allein jedoch nicht aus.

Die neuen Übungsfahrten sollen auf die praktische Prüfung vorbereiten. Beim bisherigen Begleiteten Fahren ab 17 beginnt die Begleitung nach bestandener praktischer Prüfung.

Eine bestandene Theorieprüfung allein genügt nicht

Der neue § 2e des Straßenverkehrsgesetzes verlangt vor der ersten privaten Übungsfahrt eine Theorieprüfung und mindestens sechs praktische Unterrichtseinheiten in einer Fahrschule. Der Verordnungsentwurf verlangt ausdrücklich eine bestandene Theorieprüfung.

Außerdem müssen Fahrschüler und vorgesehene Begleitperson gemeinsam an einer theoretischen und praktischen Einweisung durch eine Fahrschule teilnehmen. Hinzu kommen eine behördliche Genehmigung und der erforderliche Versicherungsschutz.

Weitere Anforderungen an die Begleitperson, das Fahrzeug und die Durchführung werden durch Verordnungen konkretisiert. Wer als Großmutter oder Großvater helfen möchte, sollte deshalb die endgültigen Bedingungen bei Fahrschule und Fahrerlaubnisbehörde klären.

Die Länder können die Erprobung durch eine eigene Verordnung ausschließen. Ob private Übungsfahrten möglich werden, kann deshalb vom Bundesland abhängen.

Beim eigenen Auto gehört die Versicherung in die Rechnung

Gerade für Rentner mit knappem Budget ist entscheidend, welche Kosten durch die Unterstützung tatsächlich entstehen. Der Fahrschüler muss nach der vorgesehenen gesetzlichen Regelung als Fahrer vom Haftpflichtversicherungsschutz umfasst sein.

Vor einer genehmigten Übungsfahrt sollte deshalb mit dem Versicherer geklärt werden, welche Vertragsänderungen nötig sind und wie Schäden am eigenen Fahrzeug abgesichert wären. Kraftstoff, Verschleiß und mögliche zusätzliche Beiträge gehören ebenfalls in die Kalkulation.

Wer der Familie Geld sparen möchte, sollte diese Ausgaben mit den voraussichtlich ersparten Fahrschulstunden vergleichen. Aus einer gut gemeinten Hilfe wird sonst womöglich ein zusätzlicher Posten im eigenen Haushaltsbudget.

Was sich bei Unterricht und Prüfung ändern soll

Die Reform soll außerdem die Vorgaben für Unterricht und Prüfung lockern. Die Übersicht fasst die geplanten Änderungen nach dem Verordnungsentwurf und dem Bericht des ADAC zusammen.

Bereich Geplante Änderung Theorieunterricht Das Wissen soll vollständig digital erlernt werden können; die Fahrschulen entscheiden über ihr Angebot. Sonderfahrten Die feste Vorgabe von zwölf Sonderfahrten soll entfallen; Fahrten über Land, auf Autobahnen oder geeigneten Kraftfahrstraßen sowie bei Dunkelheit oder Dämmerung bleiben Teil der Ausbildung. Theoretische Prüfung Der Fragenkatalog mit mehr als 1.100 Fragen soll um ungefähr ein Drittel schrumpfen. Praktische Prüfung Der Entwurf sieht mindestens 40 Minuten Prüfungsdauer vor, davon mindestens 25 Minuten reine Fahrzeit.

Wie viele Fahrstunden jemand insgesamt braucht, hängt weiterhin davon ab, wie sicher er fährt.

Wer erst im Ruhestand einen Führerschein erwerben möchte, sollte besonders auf die angebotene Lernform achten. Die Möglichkeit digitalen Unterrichts sagt noch nichts darüber aus, ob eine bestimmte Fahrschule weiterhin Präsenzunterricht und persönliche Unterstützung anbietet.

Wie viel könnte der Führerschein günstiger werden?

Das Bundesverkehrsministerium beziffert den Durchschnittspreis für den Pkw-Führerschein auf rund 3.400 Euro. Verkehrsminister Steffen Bilger hält laut ADAC im günstigsten Fall eine Ersparnis von bis zu 1.000 Euro für möglich.

Für Großeltern, die Geld zum Führerschein beisteuern, wäre das eine spürbare Entlastung. Eine garantierte Ermäßigung oder ein einheitlicher neuer Endpreis ist damit jedoch nicht verbunden.

Auch im Verkehrsausschuss des Bundestags äußerten Oppositionsfraktionen Zweifel daran, dass die Reform zu niedrigeren Führerscheinkosten führt.

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Preise vergleichen lohnt sich auch für die zahlenden Großeltern

Preise und Erfolgsquoten von Fahrschulen sollen künftig über die staatliche Mobilithek zugänglich werden. Vergleichsportale könnten diese Daten anschließend für Verbraucher aufbereiten.

Wer einen Zuschuss aus seiner Rente plant, sollte sich trotzdem vor Vertragsabschluss eine nachvollziehbare Kostenübersicht geben lassen. Darin sollten Grundbetrag, Lernmittel, Fahrstunden und Kosten der Prüfungsvorstellung ebenso erkennbar sein wie zusätzlich anfallende Prüfgebühren.

Eine günstige einzelne Fahrstunde sagt über den späteren Gesamtpreis wenig aus. Auch eine gute Erfolgsquote ersetzt keine Beratung dazu, wie die Fahrschule den konkreten Lernbedarf einschätzt.

Fragen Sie vor der Anmeldung auch nach den Kosten eines zweiten Prüfungsversuchs. Wer die praktische Prüfung wiederholen muss, sollte mit dem Entgelt der Fahrschule für die erneute Vorstellung und der Gebühr der Prüfstelle rechnen. Lassen Sie sich auch den Preis für mögliche zusätzliche Fahrstunden nennen. Kostenübersicht zur Wiederholungsprüfung

Warum der 1. Januar 2027 kein Starttermin für alles ist

Der überwiegende Teil des verkündeten Gesetzes tritt am 1. Juli 2027 in Kraft. Dazu gehört die gesetzliche Grundlage für die privaten Übungsfahrten. Wann Familien das Modell nutzen können, hängt auch von der ergänzenden Verordnung und der Umsetzung im jeweiligen Bundesland ab.

Für Teile der neuen Ausbildungsregeln nennt der Verordnungsentwurf den 1. Januar 2027. Die Beratung der Verordnung ist für die Bundesratssitzung am 18. Dezember 2026 vorgesehen.

Wer bereits eine Ausbildung begonnen hat, sollte mit der Fahrschule klären, welche Übergangsregelungen später tatsächlich auf den eigenen Fall anwendbar sind. Bis dahin gelten die bisherigen Ausbildungsvorschriften.

Für viele Rentner ist die Umtauschfrist dringlicher

Während über die Ausbildung künftiger Autofahrer entschieden wird, läuft der Pflichtumtausch älterer Führerscheine weiter. Kartenführerscheine aus den Jahren 2002 bis 2004 müssen grundsätzlich bis zum 19. Januar 2027 umgetauscht werden.

Wer vor 1953 geboren wurde, hat beim Pflichtumtausch der alten Dokumente dagegen prinzipiell bis zum 19. Januar 2033 Zeit. Diese Ausnahme folgt aus Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung und hängt am Geburtsjahr, nicht am Rentenbescheid.

Wie sich das auf ältere Autofahrer auswirkt, erläutert unser Beitrag zur Führerschein-Umtauschfrist und der Ausnahme für ältere Rentner. Für bereits befristete neuere Karten ist dagegen deren jeweiliges Ablaufdatum zu beachten.

Auch die geplante Digitalisierung des Führerscheinnachweises verschiebt die Umtauschfristen nicht. Weitere Einzelheiten finden Sie im Beitrag „Digitaler Führerschein kommt – doch die Umtauschpflicht bleibt“.

Praxisbeispiel zum Führerscheinzuschuss aus der Rente

Der 70-jährige Rentner Klaus möchte seiner Enkelin 1.500 Euro zum Führerschein schenken und sie später zusätzlich bei Übungsfahrten begleiten. Er hofft, dass sie durch die Reform mit weniger bezahlten Fahrstunden auskommt.

Wenn das Modell in seinem Bundesland startet, klärt Klaus mit der Fahrschule die gemeinsame Einweisung und mit dem Versicherer den Schutz für sein Auto. Vor der ersten Fahrt braucht seine Enkelin die behördliche Genehmigung.

Mit seiner Enkelin vereinbart Klaus deshalb zunächst einen festen Zuschuss und lässt sich die Fahrschulkosten erklären. Ob private Übungsfahrten später sinnvoll und günstiger sind, entscheidet er erst, wenn die Bedingungen und die zusätzlichen Autokosten feststehen.

Sechs Fragen und Antworten zur Führerschein-Reform für Rentner

Müssen Rentner wegen der Reform erneut eine Fahrprüfung ablegen?

Die Reform der Fahrausbildung führt für bestehende gewöhnliche Pkw-Fahrerlaubnisse keine neue Prüfungspflicht wegen des Renteneintritts ein. Auch der reguläre Dokumentenumtausch erfordert keine erneute Fahrprüfung.

Dürfen Großeltern nach bestandener Theorieprüfung sofort mit den Enkeln üben?

Private Übungsfahrten nach dem neuen Modell sind noch nicht möglich. Sobald es startet, brauchen Fahrschüler unter anderem praktische Grundausbildung, eine gemeinsame Einweisung mit der Begleitperson, Versicherungsschutz und eine behördliche Genehmigung.

Ersetzen die privaten Übungsfahrten die Fahrschule?

Sie sollen die Ausbildung ergänzen. Die vorgeschriebenen Ausbildungsbestandteile und die praktische Prüfung bleiben erforderlich.

Wird der Führerschein sicher 1.000 Euro günstiger?

Nein, diese Summe beschreibt eine mögliche Ersparnis im günstigen Fall. Der tatsächliche Gesamtpreis hängt weiterhin vom Angebot der Fahrschule und dem individuellen Lernbedarf ab.

Gilt die gesamte Reform ab dem 1. Januar 2027?

Der 1. Januar 2027 steht im Verordnungsentwurf als Termin für einen Teil der Ausbildungsregeln. Der überwiegende Teil des bereits verkündeten Gesetzes tritt am 1. Juli 2027 in Kraft.

Haben alle Rentner beim Führerscheinumtausch bis 2033 Zeit?

Nein, die Ausnahme beim Pflichtumtausch alter Führerscheine gilt für Menschen, die vor 1953 geboren wurden. Für andere Betroffene richten sich die Fristen nach den gesetzlichen Vorgaben; bei neueren befristeten Karten zählt deren Ablaufdatum.