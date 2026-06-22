EM-Rente und Steuern: Müssen Sie überhaupt eine Steuererklärung abgeben?

Wer eine Erwerbsminderungsrente erhält, hat meist schon genug mit gesundheitlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen zu tun. Kommt dann noch Post vom Finanzamt oder die Unsicherheit über eine mögliche Steuererklärung hinzu, wirkt das Thema schnell belastend. Dabei gilt: Eine EM-Rente kann steuerpflichtig sein, doch daraus folgt nicht automatisch, dass tatsächlich Einkommensteuer gezahlt werden muss.

Ob eine Steuererklärung nötig ist, hängt vor allem von der Höhe der steuerpflichtigen Einkünfte ab. Entscheidend ist nicht allein die monatliche Rentenzahlung, sondern das gesamte steuerliche Bild eines Jahres. Dazu gehören neben der Erwerbsminderungsrente auch mögliche Nebeneinkünfte, Betriebsrenten, private Renten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge.

Was bedeutet EM-Rente steuerlich?

Die Erwerbsminderungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird steuerlich ähnlich behandelt wie eine gesetzliche Altersrente. Sie gehört zu den Leibrenten und unterliegt der nachgelagerten Besteuerung. Das bedeutet: Ein Teil der Rente wird als steuerpflichtiges Einkommen angesetzt.

Wie hoch dieser steuerpflichtige Teil ist, richtet sich nach dem Jahr, in dem die Rente erstmals begonnen hat. Wer schon länger EM-Rente bezieht, hat häufig einen niedrigeren Besteuerungsanteil als jemand, dessen Rente erst 2026 startet. Für Neurentnerinnen und Neurentner des Jahres 2026 liegt der steuerpflichtige Anteil bei 84 Prozent.

Der übrige Teil der Rente bleibt als Rentenfreibetrag steuerfrei. Dieser Freibetrag wird grundsätzlich in Euro festgeschrieben und bleibt in den Folgejahren bestehen. Rentenerhöhungen erhöhen daher später meist den steuerpflichtigen Betrag.

Steuerpflicht heißt nicht automatisch Steuerzahlung

Viele Betroffene verwechseln Steuerpflicht mit Steuerzahlung. Eine EM-Rente kann steuerpflichtig sein, ohne dass am Ende Einkommensteuer anfällt. Das liegt daran, dass das Finanzamt vom steuerpflichtigen Einkommen noch verschiedene Beträge abzieht.

Dazu gehören etwa der Grundfreibetrag, Pauschbeträge, Sonderausgaben, Versicherungsbeiträge, Krankheitskosten oder bei Vorliegen der Voraussetzungen auch Behinderten-Pauschbeträge. Erst wenn das zu versteuernde Einkommen oberhalb des Grundfreibetrags liegt, entsteht Einkommensteuer. Für das Jahr 2025 beträgt der Grundfreibetrag 12.096 Euro für Alleinstehende, für 2026 steigt er auf 12.348 Euro.

Bei zusammen veranlagten Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern verdoppeln sich diese Beträge. Für 2026 liegt der Grundfreibetrag dann bei 24.696 Euro. Diese Grenze ist kein pauschaler Rentenfreibetrag, sondern bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen.

Wann müssen Bezieher einer EM-Rente eine Steuererklärung abgeben?

Eine Steuererklärung wird in der Regel dann nötig, wenn das zu versteuernde Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt. Wer ausschließlich eine eher niedrige gesetzliche Erwerbsminderungsrente erhält, muss deshalb oft keine Einkommensteuer zahlen. Eine Pflicht zur Abgabe kann aber trotzdem entstehen, wenn weitere Einkünfte hinzukommen.

Besonders häufig wird die Steuererklärung bei Rentnerinnen und Rentnern relevant, wenn neben der EM-Rente noch eine Betriebsrente, eine private Rentenversicherung, Mieteinnahmen oder ein steuerpflichtiger Nebenjob vorhanden sind. Auch Kapitalerträge können eine Prüfung auslösen, wenn sie nicht vollständig durch Freistellungsauftrag oder Abgeltungsteuer erledigt sind. Wer Krankengeld, Arbeitslosengeld oder andere Lohnersatzleistungen erhalten hat, sollte ebenfalls genauer hinsehen.

Eine Abgabepflicht besteht außerdem, wenn das Finanzamt ausdrücklich zur Abgabe einer Steuererklärung auffordert. Eine solche Aufforderung sollte nicht ignoriert werden. Auch wenn am Ende keine Steuer anfällt, muss die Erklärung dann innerhalb der gesetzten Frist abgegeben werden.

Warum das Finanzamt oft schon Daten zur EM-Rente hat

Die gesetzliche Rentenversicherung übermittelt Rentendaten elektronisch an die Finanzverwaltung. Dadurch weiß das Finanzamt grundsätzlich, welche Rentenzahlungen geflossen sind. Anders als bei einem Arbeitslohn wird von der gesetzlichen EM-Rente jedoch keine Einkommensteuer direkt einbehalten.

Das kann dazu führen, dass Betroffene erst später erfahren, dass eine Steuererklärung erwartet wird. Gerade bei Rentenerhöhungen, zusätzlichen Einkünften oder dem Wechsel von Krankengeld in die Erwerbsminderungsrente kann sich die steuerliche Lage verändern. Wer mehrere Einkommensarten hatte, sollte deshalb nicht nur auf die monatliche Rentenhöhe schauen.

Welche Einnahmen neben der EM-Rente wichtig sind

Für die Frage nach der Steuererklärung zählt nicht nur die gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Das Finanzamt betrachtet die Einkünfte eines Kalenderjahres. Deshalb können auch Einnahmen wichtig werden, die für sich genommen eher gering erscheinen.

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Ein Minijob ist steuerlich häufig bereits pauschal abgegolten und muss dann meist nicht in der Einkommensteuererklärung auftauchen. Anders kann es bei einem sozialversicherungspflichtigen Nebenjob, selbstständigen Einnahmen oder Mieteinnahmen aussehen. Auch Betriebsrenten und private Renten erhöhen regelmäßig das steuerlich relevante Einkommen.

Bei teilweiser Erwerbsminderungsrente ist besondere Aufmerksamkeit nötig. Hier arbeiten Betroffene häufig noch in begrenztem Umfang weiter. Dann treffen Renteneinkünfte und Arbeitseinkommen in einem Steuerjahr zusammen, was die Wahrscheinlichkeit einer Steuererklärung erhöht.

Übersicht: Wann eine Steuererklärung wahrscheinlich wird

Situation Steuerliche Einordnung Nur gesetzliche EM-Rente in niedriger Höhe Oft keine Steuerzahlung; eine Abgabepflicht hängt vom steuerpflichtigen Jahresbetrag und möglichen Abzügen ab. EM-Rente plus Betriebsrente oder private Rente Eine Steuererklärung wird wahrscheinlicher, weil mehrere steuerpflichtige Einkünfte zusammentreffen. EM-Rente plus Mieteinnahmen Die Abgabe ist häufig nötig, da Einkünfte aus Vermietung in die Einkommensteuer einfließen. Teilweise EM-Rente plus Arbeitslohn Die steuerliche Prüfung ist besonders wichtig, weil Lohn und Rente gemeinsam betrachtet werden. Aufforderung durch das Finanzamt Die Erklärung muss abgegeben werden, auch wenn am Ende keine Steuer entsteht. Hohe Krankheitskosten oder Behinderung Eine freiwillige Abgabe kann sich lohnen, wenn abziehbare Kosten die Steuer senken oder eine Erstattung möglich machen.

Welche Ausgaben die Steuer senken können

Wer eine Steuererklärung abgeben muss, sollte nicht nur die Rentenzahlungen eintragen. Gerade bei Erwerbsminderung können abziehbare Ausgaben die Steuer deutlich verringern. Dazu gehören Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, weitere Vorsorgeaufwendungen sowie bestimmte Krankheitskosten.

Auch außergewöhnliche Belastungen können in Betracht kommen. Das betrifft zum Beispiel Kosten für Medikamente, Therapien, Hilfsmittel oder Fahrtkosten zu medizinischen Behandlungen, soweit die steuerlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei einer anerkannten Behinderung kann außerdem ein Behinderten-Pauschbetrag angesetzt werden.

Viele dieser Beträge wirken sich erst aus, wenn Nachweise vorhanden sind. Rechnungen, Zuzahlungsbelege, Bescheide und Versicherungsnachweise sollten deshalb geordnet aufbewahrt werden. Wer unsicher ist, kann eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins oder eine Steuerberatung hinzuziehen.

Wo wird die EM-Rente in der Steuererklärung eingetragen?

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente wird in der Anlage R der Einkommensteuererklärung angegeben. Dort werden Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfasst. Die Rentenversicherung stellt dafür auf Wunsch eine Rentenbezugsmitteilung oder eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt bereit.

Viele Daten liegen dem Finanzamt zwar elektronisch vor, dennoch müssen Steuerpflichtige ihre Angaben prüfen. Vor allem bei mehreren Renten, unterjährigem Rentenbeginn oder zusätzlichen Einnahmen ist Sorgfalt wichtig. Fehler entstehen häufig, wenn Bruttorente, Krankenversicherungsbeiträge und ausgezahlter Nettobetrag verwechselt werden.

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Was gilt beim Wechsel von EM-Rente in Altersrente?

Viele Erwerbsminderungsrenten laufen später in eine Altersrente über. Steuerlich sollte dieser Übergang nicht ungeprüft bleiben. Je nach Verlauf kann sich die Berechnung des Rentenfreibetrags verändern oder fortgeführt werden.

Besonders wichtig ist der Blick auf die Bescheide. Wer zunächst befristet EM-Rente erhalten hat und später eine Altersrente bezieht, sollte die steuerlichen Daten sorgfältig mit der Rentenbezugsmitteilung abgleichen. Bei Unsicherheiten ist fachliche Beratung sinnvoll, weil kleine Unterschiede im Rentenbeginn spürbare Folgen haben können.

Freiwillige Steuererklärung: Kann sich das lohnen?

Auch ohne Pflicht kann eine Steuererklärung sinnvoll sein. Das gilt vor allem, wenn während des Jahres Lohnsteuer einbehalten wurde, hohe Krankheitskosten entstanden sind oder Versicherungsbeiträge die Steuerlast mindern. Eine freiwillige Abgabe kann dann zu einer Erstattung führen.

Wer im Laufe des Jahres zunächst gearbeitet und später EM-Rente erhalten hat, sollte eine freiwillige Erklärung prüfen. Gleiches gilt bei längeren Krankheitsphasen, Reha-Aufenthalten oder hohen Zuzahlungen. Die Steuererklärung ist dann nicht nur eine Pflichtfrage, sondern auch eine mögliche Chance auf Geld zurück.

Warum Rentenerhöhungen die Steuerfrage verändern können

Auch wenn zu Beginn der EM-Rente keine Steuer anfällt, kann sich das später ändern. Der Rentenfreibetrag bleibt grundsätzlich als fester Eurobetrag bestehen. Rentenerhöhungen erhöhen dadurch den steuerpflichtigen Anteil der Jahresrente.

Das bedeutet: Eine Person kann mehrere Jahre lang keine Steuer zahlen und später doch in den steuerpflichtigen Bereich rutschen. Das passiert vor allem dann, wenn die Rente steigt oder weitere Einkünfte hinzukommen. Deshalb sollte die Steuerfrage nicht nur einmal bei Rentenbeginn geprüft werden.

Was Betroffene praktisch tun sollten

Bezieherinnen und Bezieher einer EM-Rente sollten zunächst ihre jährliche Bruttorente ermitteln. Dabei hilft die Rentenbezugsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung. Anschließend sollten weitere Einkünfte des Jahres zusammengestellt werden.

Danach lohnt ein Blick auf mögliche Abzüge. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Pauschbeträge, Krankheitskosten und andere steuerlich relevante Ausgaben können das Ergebnis verändern. Wer ungefähr prüfen möchte, ob eine Steuer entstehen könnte, kann einen Alterseinkünfte-Rechner der Finanzverwaltung nutzen.

Post vom Finanzamt sollte immer ernst genommen werden. Eine Aufforderung zur Abgabe bedeutet, dass eine Erklärung eingereicht werden muss. Wer die Frist nicht einhalten kann, sollte rechtzeitig eine Verlängerung beantragen oder Hilfe suchen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Frau erhält seit 2024 eine volle Erwerbsminderungsrente. Ihre Jahresbruttorente beträgt 15.600 Euro. Da ihr Rentenbeginn im Jahr 2024 lag, wird nur ein Teil der Rente steuerpflichtig angesetzt, während ein Rentenfreibetrag bestehen bleibt.

Sie hat keine weiteren Einkünfte, zahlt Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und hatte im Laufe des Jahres mehrere medizinische Zuzahlungen. Obwohl ihre Bruttorente über dem Grundfreibetrag liegt, kann ihr zu versteuerndes Einkommen darunter liegen. In diesem Fall fällt möglicherweise keine Einkommensteuer an.

Anders sähe es aus, wenn zusätzlich eine Betriebsrente oder Mieteinnahmen hinzukämen. Dann könnte die Grenze überschritten werden. Eine Steuererklärung wäre dann deutlich wahrscheinlicher.

Fazit: Genau prüfen statt vorschnell zahlen oder ignorieren

Die Erwerbsminderungsrente ist grundsätzlich steuerlich relevant. Trotzdem müssen viele Betroffene keine Einkommensteuer zahlen, wenn sie nur eine gesetzliche Rente beziehen und ihr zu versteuerndes Einkommen unter dem Grundfreibetrag bleibt. Eine Steuererklärung wird vor allem dann wichtig, wenn weitere Einkünfte hinzukommen oder das Finanzamt zur Abgabe auffordert.

Wer seine Rentenbezugsmitteilung, weitere Einnahmen und abziehbare Ausgaben prüft, gewinnt schnell mehr Sicherheit. Besonders bei teilweiser Erwerbsminderung, zusätzlichen Renten oder hohen Krankheitskosten lohnt der genaue Blick. Im Zweifel ist fachliche Unterstützung oft günstiger als eine verspätete oder fehlerhafte Erklärung.

Fragen und Antworten zur EM-Rente und Steuererklärung

Muss ich wegen meiner EM-Rente immer eine Steuererklärung abgeben?

Nein, nicht automatisch. Eine Steuererklärung wird vor allem dann nötig, wenn Ihr zu versteuerndes Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt oder das Finanzamt Sie zur Abgabe auffordert. Wer ausschließlich eine niedrige gesetzliche EM-Rente erhält, muss häufig keine Einkommensteuer zahlen.

Ist die Erwerbsminderungsrente steuerfrei?

Nein, die gesetzliche Erwerbsminderungsrente ist grundsätzlich steuerpflichtig. Allerdings wird nicht immer die komplette Rente besteuert. Der steuerpflichtige Anteil hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab.

Wie hoch ist der steuerpflichtige Anteil bei Rentenbeginn 2026?

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 beträgt der steuerpflichtige Anteil 84 Prozent. Der verbleibende Teil wird als Rentenfreibetrag berücksichtigt. Dieser Freibetrag wird grundsätzlich als Eurobetrag festgeschrieben.

Warum kann trotz Steuerpflicht keine Steuer anfallen?

Weil das Finanzamt nicht die Bruttorente allein besteuert. Vom steuerpflichtigen Rentenanteil können unter anderem Vorsorgeaufwendungen, Pauschbeträge und bestimmte Belastungen abgezogen werden. Erst wenn das zu versteuernde Einkommen über dem Grundfreibetrag liegt, entsteht Einkommensteuer.

Was passiert, wenn ich eine Aufforderung vom Finanzamt bekomme?

Dann müssen Sie eine Steuererklärung abgeben. Das gilt auch dann, wenn Sie vermuten, dass am Ende keine Steuer fällig wird. Die Aufforderung enthält meist eine Frist, die eingehalten oder rechtzeitig verlängert werden sollte.

Kann sich eine freiwillige Steuererklärung bei EM-Rente lohnen?

Ja, das ist möglich. Eine freiwillige Erklärung kann sinnvoll sein, wenn Lohnsteuer einbehalten wurde, hohe Krankheitskosten entstanden sind oder andere abziehbare Ausgaben vorliegen. Besonders bei einem Wechsel von Arbeit, Krankengeld und EM-Rente innerhalb eines Jahres sollte eine Erstattung geprüft werden.