Banken ziehen bis zu 500 Euro bei Rentnern ab

Wenn Zinsen im Alter automatisch schrumpfen: Was Rentner über Freistellungsauftrag, Kirchensteuer und NV-Bescheinigung wissen sollten

Viele Rentnerinnen und Rentner haben sich über Jahrzehnte ein Polster aufgebaut. Es liegt auf Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Sparkonten oder in einem kleinen Depot. Sobald daraus Zinsen, Dividenden oder andere Kapitalerträge entstehen, kann die Bank automatisch Steuern einbehalten.

Das ist grundsätzlich gesetzlich vorgesehen. Problematisch wird es aber, wenn Abzüge entstehen, die sich mit einfachen Schritten vermeiden oder zumindest besser steuern lassen. Gerade ältere Sparer zahlen dadurch häufig mehr, als in ihrer persönlichen Situation nötig wäre.

Warum Kapitalerträge im Alter schnell zur Steuerfalle werden

Kapitalerträge werden in Deutschland in der Regel direkt an der Quelle besteuert. Die Bank behält die Kapitalertragsteuer ein, führt den Solidaritätszuschlag ab und zieht bei Kirchenmitgliedern gegebenenfalls auch Kirchensteuer ein. Viele Betroffene bemerken das erst, wenn sie den Jahressteuerbeleg ihrer Bank lesen.

Die automatische Besteuerung ist für den Staat bequem und für Banken technisch eingespielt. Für Rentner kann sie jedoch teuer werden, wenn kein aktueller Freistellungsauftrag vorliegt, die Kirchensteuer automatisch abgeführt wird oder eine mögliche Nichtveranlagungsbescheinigung nicht genutzt wird. Dann fließt Geld ab, das unter Umständen gar nicht sofort hätte einbehalten werden müssen.

Der Freistellungsauftrag: Kleine Unterschrift, große Wirkung

Der Sparer-Pauschbetrag sorgt dafür, dass Kapitalerträge bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei bleiben. Im Jahr 2026 gilt weiterhin ein Betrag von 1.000 Euro für Alleinstehende und 2.000 Euro für Ehepaare oder eingetragene Lebenspartner bei Zusammenveranlagung. Dieser Vorteil greift bei der Bank aber nur dann automatisch, wenn ein Freistellungsauftrag erteilt wurde.

Fehlt dieser Auftrag, behandelt die Bank Kapitalerträge vom ersten Euro an so, als seien sie steuerpflichtig. Dann werden in der Regel 25 Prozent Kapitalertragsteuer einbehalten, zusätzlich fällt Solidaritätszuschlag an. Bei Kirchenmitgliedern kann auch Kirchensteuer hinzukommen.

Ein Beispiel zeigt die Wirkung. Erhält eine alleinstehende Rentnerin 1.000 Euro Zinsen im Jahr und hat keinen Freistellungsauftrag hinterlegt, kann die Bank darauf rund 264 Euro Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag einbehalten. Mit einem korrekt eingerichteten Freistellungsauftrag wären diese 1.000 Euro dagegen steuerfrei geblieben.

Besonders wichtig ist die Prüfung bei mehreren Banken. Wer etwa bei Bank A und Bank B jeweils einen Freistellungsauftrag eingerichtet hat, muss die Beträge zusammenrechnen. Die Gesamtsumme darf den zulässigen Sparer-Pauschbetrag nicht überschreiten.

Kirchensteuer auf Kapitalerträge: Der automatische Abzug im Hintergrund

Seit 2015 wird die Kirchensteuer auf Kapitalerträge in vielen Fällen automatisch durch Banken und andere Finanzinstitute einbehalten. Dafür fragen die Institute einmal jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern ab, ob eine Kirchensteuerpflicht besteht. Die Abfrage erfolgt über das sogenannte Kirchensteuerabzugsmerkmal.

Ist eine Person kirchensteuerpflichtig und entstehen steuerpflichtige Kapitalerträge, kann die Bank die Kirchensteuer direkt zusammen mit der Kapitalertragsteuer einbehalten. In Bayern und Baden-Württemberg beträgt die Kirchensteuer 8 Prozent der Kapitalertragsteuer. In den übrigen Bundesländern sind es 9 Prozent.

Viele Sparer wissen nicht, dass dieser Vorgang ohne gesonderte jährliche Zustimmung abläuft. Er ist gesetzlich vorgesehen und kein Fehler der Bank. Trotzdem kann er Betroffene überraschen, weil der Abzug oft erst im Nachhinein auf der Steuerbescheinigung sichtbar wird.

Der Sperrvermerk: Kein Steuererlass, sondern ein Widerspruch gegen die Datenweitergabe

Wer nicht möchte, dass seine Bank das Kirchensteuerabzugsmerkmal automatisch erhält, kann beim Bundeszentralamt für Steuern einen Sperrvermerk einreichen. Dieser verhindert, dass die Bank die entsprechenden Kirchensteuerdaten für den automatischen Einbehalt bekommt. Die Frist dafür ist der 30. Juni eines Jahres, damit der Sperrvermerk für die nächste jährliche Regelabfrage berücksichtigt wird.

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Wichtig ist jedoch die Unterscheidung. Der Sperrvermerk beendet nicht die Kirchensteuerpflicht. Wer kirchensteuerpflichtig ist und steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt, muss die Kirchensteuer dann grundsätzlich über die Steuererklärung erklären.

Für Rentner, die ohnehin eine Steuererklärung abgeben, kann das eine Möglichkeit sein, den Abzug nicht direkt über die Bank laufen zu lassen. Für Menschen, die keine Steuererklärung abgeben möchten oder müssen, ist dieser Schritt sorgfältig zu prüfen. Im Zweifel sollte vorab fachlicher Rat eingeholt werden.

Die NV-Bescheinigung: Besonders wichtig für Rentner mit niedrigen Einkünften

Die Nichtveranlagungsbescheinigung, kurz NV-Bescheinigung, wird vom Finanzamt ausgestellt. Sie kommt in Betracht, wenn voraussichtlich keine Einkommensteuer entsteht. Legt man diese Bescheinigung der Bank vor, behält die Bank auf Kapitalerträge keine Kapitalertragsteuer, keinen Solidaritätszuschlag und keine Kirchensteuer ein.

Für Rentner mit niedrigen Gesamteinkünften kann das deutlich mehr bringen als ein normaler Freistellungsauftrag. Denn der Freistellungsauftrag schützt nur Kapitalerträge bis 1.000 Euro beziehungsweise 2.000 Euro.

Eine gültige NV-Bescheinigung kann dagegen dazu führen, dass auch höhere Kapitalerträge ohne Steuerabzug gutgeschrieben werden.

Im Jahr 2026 beträgt der Grundfreibetrag 12.348 Euro für Alleinstehende. Für zusammen veranlagte Ehepaare liegt er bei 24.696 Euro. Entscheidend ist aber nicht einfach die Bruttorente, sondern das zu versteuernde Einkommen nach den jeweils zulässigen Abzügen.

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Wer eine NV-Bescheinigung erhält, muss sie bei jeder Bank einreichen, bei der Kapitalerträge entstehen. Ändern sich die Einkommensverhältnisse später deutlich, etwa durch zusätzliche Mieteinnahmen, eine Betriebsrente oder andere Einkünfte, muss das Finanzamt informiert werden. Die Bescheinigung gilt in der Regel höchstens drei Jahre.

Welche Maßnahme passt zu welcher Situation?

Situation Sinnvolle Prüfung Kapitalerträge liegen unter 1.000 Euro bei Alleinstehenden oder unter 2.000 Euro bei Ehepaaren. Ein aktueller Freistellungsauftrag reicht häufig aus, damit die Bank keine Kapitalertragsteuer einbehält. Kapitalerträge liegen über dem Sparer-Pauschbetrag und es besteht Kirchensteuerpflicht. Der automatische Kirchensteuerabzug sollte bewusst geprüft werden. Ein Sperrvermerk ist möglich, ersetzt aber nicht die steuerliche Erklärungspflicht. Die gesamten steuerpflichtigen Einkünfte liegen voraussichtlich unter dem Grundfreibetrag. Eine NV-Bescheinigung kann sinnvoll sein, weil die Bank dann keine Kapitalertragsteuer, keinen Solidaritätszuschlag und keine Kirchensteuer auf Kapitalerträge einbehält. Es wurden bereits Steuern einbehalten, obwohl die persönliche Steuerbelastung niedrig ist. Eine Steuererklärung kann helfen, zu viel einbehaltene Beträge zurückzuholen. Dabei kann auch die Günstigerprüfung für Kapitalerträge interessant sein.

Warum eine Steuererklärung trotzdem Geld zurückbringen kann

Auch wenn bereits Kapitalertragsteuer einbehalten wurde, ist das Geld nicht zwingend endgültig verloren. Wer eine Steuererklärung abgibt, kann prüfen lassen, ob zu viel einbehalten wurde. Das betrifft zum Beispiel Fälle, in denen der Sparer-Pauschbetrag nicht genutzt wurde oder der persönliche Steuersatz unter dem pauschalen Abgeltungsteuersatz liegt.

In solchen Fällen kann die sogenannte Günstigerprüfung hilfreich sein. Dabei wird geprüft, ob die Besteuerung der Kapitalerträge mit dem persönlichen Einkommensteuersatz günstiger ist als die pauschale Abgeltungsteuer. Gerade bei niedrigen Renteneinkünften kann das zu einer Erstattung führen.

Was Rentner jetzt prüfen sollten

Der erste Blick sollte dem Freistellungsauftrag gelten. Er sollte aktuell sein, zur tatsächlichen Verteilung der Geldanlagen passen und bei mehreren Banken insgesamt nicht über dem erlaubten Betrag liegen. Wer lange nichts geändert hat, sollte die Angaben bei seiner Bank kontrollieren.

Danach lohnt sich die Frage, ob eine NV-Bescheinigung möglich ist. Das gilt besonders für Rentner mit niedriger Rente, geringen weiteren Einkünften und höheren Zinsen. Der Antrag wird beim zuständigen Finanzamt gestellt.

Kirchenmitglieder sollten zusätzlich wissen, dass Banken die Kirchensteuer auf Kapitalerträge automatisch abführen können. Wer die Datenweitergabe an Banken sperren lassen möchte, muss den Sperrvermerk rechtzeitig beim Bundeszentralamt für Steuern einreichen. Für die jährliche Regelabfrage ist der 30. Juni der wichtige Stichtag.

Beispiel aus der Praxis

Renate ist 68 Jahre alt, lebt allein und erhält insgesamt 15.000 Euro Bruttorente im Jahr. Zusätzlich hat sie 60.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto angelegt, das 3 Prozent Zinsen bringt. Daraus entstehen 1.800 Euro Kapitalerträge pro Jahr.

Hat Renate keinen Freistellungsauftrag hinterlegt, kann die Bank auf die gesamten 1.800 Euro Kapitalerträge Steuerabzüge vornehmen. Bei 25 Prozent Kapitalertragsteuer wären das 450 Euro, hinzu käme der Solidaritätszuschlag. Ist Renate kirchensteuerpflichtig, kann außerdem Kirchensteuer einbehalten werden.

Mit einem Freistellungsauftrag über 1.000 Euro würden nur noch 800 Euro Kapitalerträge dem Steuerabzug unterliegen. Falls Renates zu versteuerndes Einkommen nach allen Abzügen unter dem Grundfreibetrag liegt, könnte eine NV-Bescheinigung noch günstiger sein. Dann würde die Bank die Zinsen vollständig ohne Steuerabzug auszahlen.

Fragen und Antworten

1. Warum zieht die Bank überhaupt Steuern von meinen Zinsen ab?

Banken sind gesetzlich verpflichtet, auf steuerpflichtige Kapitalerträge Kapitalertragsteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Dazu können Solidaritätszuschlag und bei Kirchenmitgliedern auch Kirchensteuer kommen. Der Abzug erfolgt automatisch, wenn kein ausreichender Freistellungsauftrag oder keine gültige NV-Bescheinigung vorliegt.

2. Was bringt mir ein Freistellungsauftrag?

Mit einem Freistellungsauftrag kann die Bank Kapitalerträge bis zum Sparer-Pauschbetrag steuerfrei auszahlen. Für Alleinstehende beträgt dieser 1.000 Euro, für zusammen veranlagte Ehepaare 2.000 Euro. Wichtig ist, dass die Summe aller Freistellungsaufträge bei mehreren Banken diese Grenze nicht überschreitet.

3. Was ist die Kirchensteuerautomatik bei Kapitalerträgen?

Banken fragen regelmäßig beim Bundeszentralamt für Steuern ab, ob für Kundinnen und Kunden Kirchensteuerpflicht besteht. Wenn ja, wird die Kirchensteuer auf steuerpflichtige Kapitalerträge automatisch zusammen mit der Kapitalertragsteuer einbehalten. Wer das nicht über die Bank laufen lassen möchte, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Sperrvermerk einreichen.

4. Für wen ist eine NV-Bescheinigung sinnvoll?

Eine Nichtveranlagungsbescheinigung kann für Rentnerinnen und Rentner sinnvoll sein, deren zu versteuerndes Einkommen voraussichtlich unter dem Grundfreibetrag liegt. Wird die Bescheinigung der Bank vorgelegt, behält diese keine Kapitalertragsteuer, keinen Solidaritätszuschlag und keine Kirchensteuer auf Kapitalerträge ein. Der Antrag wird beim zuständigen Finanzamt gestellt.

5. Kann ich zu viel gezahlte Kapitalertragsteuer zurückbekommen?

Ja, das ist über eine Einkommensteuererklärung möglich. Das kann sich lohnen, wenn kein Freistellungsauftrag gestellt wurde oder der persönliche Steuersatz niedriger ist als die pauschale Abgeltungsteuer. In solchen Fällen kann das Finanzamt zu viel einbehaltene Beträge erstatten.

Fazit

Die automatische Besteuerung von Kapitalerträgen ist für viele Rentner kein bewusst wahrgenommener Vorgang. Gerade deshalb lohnt sich die Prüfung der eigenen Unterlagen. Ein fehlender Freistellungsauftrag, ein nicht beachteter Kirchensteuerabzug oder eine ungenutzte NV-Bescheinigung können Jahr für Jahr spürbar Geld kosten.

Wer seine Bankunterlagen, Steuerbescheinigungen und Einkommenssituation einmal sorgfältig prüft, kann unnötige Abzüge vermeiden. Dabei geht es nicht darum, Steuern zu umgehen. Es geht darum, nur das zu zahlen, was nach der eigenen Situation tatsächlich anfällt.

Quellen

Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen: Informationen zu Sparer-Pauschbetrag und Freistellungsauftrag, Bundeszentralamt für Steuern: Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer und jährliche Abfrage des Kirchensteuerabzugsmerkmals, Deutsche Finanzagentur: Hinweis zum Widerspruch gegen die Datenweitergabe für den Kirchensteuerabzug bis 30. Juni.