Unterhaltsvorschuss zurückzahlen? Verspätete Meldung reicht nicht

Das Jugendamt fordert Unterhaltsvorschuss zurück, weil Sie eine Änderung zu spät gemeldet haben? Das allein reicht nicht. Die Behörde muss zusätzlich nachweisen, dass die verspätete Meldung die Ursache dafür war, dass Geld zu Unrecht ausgezahlt wurde.

Fehlt dieser Zusammenhang, kann die Rückforderung scheitern. Das stellte das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt klar. OVG Sachsen-Anhalt, 07.07.2026 – 4 L 73/26.Z.

Jugendamt darf nicht allein wegen einer verspäteten Meldung kassieren

Wer Unterhaltsvorschuss erhält, muss Änderungen der maßgeblichen Verhältnisse unverzüglich mitteilen. Dazu gehört etwa, wenn der andere Elternteil wieder in den gemeinsamen Haushalt einzieht.

Kommt die Meldung zu spät, darf das Jugendamt daraus aber nicht automatisch eine Rückzahlungspflicht ableiten.

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 UVG verlangt, dass die Pflichtverletzung die unberechtigte Zahlung „herbeigeführt“ hat. Das Jugendamt muss also zeigen: Bei rechtzeitiger Meldung wäre genau diese Zahlung nicht mehr erfolgt.

Jugendamt verlangte zunächst 593 Euro zurück

Im entschiedenen Fall bezog ein minderjähriges Kind Unterhaltsvorschuss. Ende September 2023 zog der andere Elternteil wieder in den gemeinsamen Haushalt mit Mutter und Kind ein. Die Mutter meldete dies erst am 21. November 2023.

Das Jugendamt verlangte zunächst 593 Euro zurück. Nach dem Widerspruch sank die Forderung auf 406 Euro. Weitere Monatsbeträge blieben strittig.

Rückforderung scheitert, wenn die Zahlung ohnehin erfolgt wäre

Das Verwaltungsgericht Halle prüfte nicht nur, ob die Meldung verspätet war. Entscheidend war, ob eine frühere Mitteilung die jeweilige Auszahlung tatsächlich verhindert hätte.

Das OVG Sachsen-Anhalt bestätigte diesen Ansatz. Bei der Oktoberzahlung bestanden daran Zweifel. Sie war bereits Ende September veranlasst worden. Das Jugendamt konnte nicht überzeugend darlegen, dass eine rechtzeitige Meldung den Zahlungslauf noch gestoppt hätte.

Hinzu kam: Obwohl die Mutter die Änderung am 21. November gemeldet hatte, wurde zunächst sogar noch für Dezember gezahlt. Das sprach gegen die Annahme, eine frühere Meldung hätte sofort zu einem Zahlungsstopp geführt.

Jugendamt muss jeden zurückgeforderten Monat begründen

Eine Behörde darf daher nicht mehrere Monatsbeträge pauschal zurückfordern, nur weil eine Änderungsmitteilung verspätet einging. Sie muss darlegen, welche konkrete Zahlung durch den Meldefehler verursacht wurde.

War ein Betrag bereits angewiesen oder wäre er auch bei rechtzeitiger Meldung ausgezahlt worden, kann die notwendige Kausalität fehlen. Dann kann die Rückforderung für diesen Monat rechtswidrig sein.

Trotzdem kann das Jugendamt auf einen anderen Grund zurückgreifen

Der Beschluss schützt nicht vor jeder Rückforderung. § 5 Abs. 1 Nr. 2 UVG enthält einen weiteren Tatbestand. Eine Ersatzpflicht kann bestehen, wenn der betreuende Elternteil wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass die Voraussetzungen für Unterhaltsvorschuss nicht mehr vorlagen.

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Scheitert die Rückforderung nach Nr. 1 an der fehlenden Kausalität, kann das Jugendamt daher prüfen, ob Nr. 2 greift.

Im entschiedenen Fall half der Behörde auch das nicht. Die Mutter blieb hinsichtlich der streitigen Beträge erfolgreich. Das OVG ließ die Berufung nicht zu.

Rückforderungsbescheid: Diese drei Zeitpunkte zählen

Fordert das Jugendamt Geld zurück, sollten Betroffene drei Zeitpunkte vergleichen: Wann änderten sich die Verhältnisse, wann ging die Meldung beim Jugendamt ein und wann wurde der jeweilige Monatsbetrag ausgezahlt?

Wichtig ist außerdem, auf welchen Tatbestand des § 5 UVG sich die Behörde stützt.

Kontoauszüge, E-Mails, Eingangsbestätigungen und Angaben zum Auszahlungslauf können belegen, dass eine Zahlung auch bei früherer Meldung nicht mehr hätte verhindert werden können.

Widerspruch kann die Forderung reduzieren

Der Fall zeigt den möglichen Nutzen eines Widerspruchs. Das Jugendamt verlangte zunächst 593 Euro. Bereits im Widerspruchsverfahren sank die Forderung auf 406 Euro. Weitere Beträge hielten der gerichtlichen Prüfung nicht stand.

Wer einen Rückforderungsbescheid erhält, sollte deshalb nicht nur prüfen, ob eine Meldung verspätet war. Die entscheidende Frage lautet: Hat genau diese Verspätung die konkrete Auszahlung verursacht?

FAQ zum Unterhaltsvorschuss

Muss ich bei einer verspäteten Meldung immer zurückzahlen?

Nein. Bei § 5 Abs. 1 Nr. 1 UVG muss die verspätete Meldung die unberechtigte Zahlung verursacht haben.

Kann das Jugendamt trotzdem Geld zurückfordern?

Ja. § 5 Abs. 1 Nr. 2 UVG kann greifen, wenn Sie wussten oder fahrlässig nicht wussten, dass die Anspruchsvoraussetzungen weggefallen waren.

Was sollte ich bei einer Rückforderung zuerst prüfen?

Vergleichen Sie Änderungsdatum, Meldedatum und Auszahlungstermin. Prüfen Sie außerdem die konkrete Rechtsgrundlage der Forderung.

Quellen

Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt: Beschluss vom 07.07.2026 – 4 L 73/26.Z

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), insbesondere § 5

Verwaltungsgericht Halle: Ausgangsverfahren zum Beschluss des OVG Sachsen-Anhalt