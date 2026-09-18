Balkonkraftwerk blockiert: Umwelthilfe verklagt Vermieter wegen Blockaden für Mieter

Ein Solarmodul am Balkon kann die Stromrechnung senken, doch vor der Montage steht für viele Mieter ein Streit mit dem Vermieter. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht jetzt gerichtlich gegen Bedingungen von Vonovia vor, die sie für überzogen hält. Im Mittelpunkt stehen eine Gestattungsvereinbarung sowie weitreichende Haftungs- und Kostenpflichten.

Die Unterlassungsklage ist beim Oberlandesgericht Hamm eingegangen, wie ein Gerichtssprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ein Urteil über die angegriffenen Balkonkraftwerk-Auflagen liegt noch nicht vor; auch ein Verhandlungstermin war nach dem Bericht vom 17. September 2026 noch offen. Über den Verfahrensstand berichtet die Welt unter Berufung auf die dpa.

Welche Bedingungen die Umwelthilfe beanstandet

Nach Darstellung der DUH müssen Vonovia-Mieter vor der Installation eine umfangreiche Vereinbarung unterschreiben. Wer keine Außensteckdose hat, werde von der Nutzung ausgeschlossen, weil Bohrungen und nach innen geführte Kabel grundsätzlich nicht zugelassen würden. Die Organisation sieht darin eine unangemessene Beschränkung des gesetzlichen Anspruchs.

Auch bei vorhandener Außensteckdose kritisiert die DUH zusätzliche Pflichten: Vorgesehen seien eine Prüfung vor Ort und eine Kostenübernahme bei festgestellten Mängeln. Außerdem beanstandet sie eine umfassende Freistellung Vonovias von der Haftung für Schäden durch das Balkonkraftwerk. Diese Vorwürfe und die rechtliche Bewertung der klagenden Organisation schildert der Solarserver in seinem Bericht zur Unterlassungsklage.

Ob die konkret angegriffenen Bestimmungen unwirksam sind, muss das Gericht prüfen. Aus der Klage allein folgt weder, dass jede Gestattungsvereinbarung verboten wäre, noch dass Mieter jede darin enthaltene Verpflichtung ignorieren dürften.

Vonovia weist die Vorwürfe zurück

Vonovia verteidigt die Vereinbarung mit den eigenen Pflichten als Vermieterin und der notwendigen Abwägung zwischen Unternehmens- und Mieterinteressen. Nach dem WDR-Bericht auf tagesschau.de betont das Unternehmen, Balkonkraftwerke grundsätzlich zu begrüßen. Zugleich verweist es darauf, dass zu den noch vergleichsweise neuen Vorschriften bislang wenig Rechtsprechung vorliege.

Der WDR schildert außerdem den Fall eines Vonovia-Mieters aus Aachen, der sich gegen die verlangte Unterschrift wehrte und selbst klagte. In seinem Fall gab das Unternehmen schließlich nach. Dieses individuelle Einlenken ist jedoch kein Urteil über die nun von der DUH angegriffene Vereinbarung.

Mieter haben grundsätzlich einen Anspruch auf Erlaubnis

Seit Oktober 2024 gehören Steckersolargeräte zu den im Mietrecht ausdrücklich begünstigten baulichen Veränderungen. Nach § 554 Absatz 1 BGB können Mieter verlangen, dass ihnen der Vermieter entsprechende Veränderungen erlaubt. Eine Ablehnung setzt voraus, dass die Maßnahme dem Vermieter auch unter Berücksichtigung der Mieterinteressen nicht zugemutet werden kann.

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Damit ist die Entscheidung keine beliebige Gefälligkeit des Eigentümers. Zugleich bedeutet der Anspruch auf Erlaubnis nicht, dass jede gewünschte Befestigung oder Leitungsführung akzeptiert werden muss. Zu prüfen ist das konkrete Vorhaben am jeweiligen Gebäude.

Besonders wichtig ist Absatz 2 der Vorschrift: Vereinbarungen, die zum Nachteil des Mieters davon abweichen, sind unwirksam. Ein Formular kann den gesetzlichen Anspruch deshalb nicht wirksam beliebig einschränken. Ob eine einzelne Auflage diese Grenze überschreitet, hängt von ihrem Inhalt und den Umständen ab.

Sicherheitsvorgaben sind möglich – eine Verhinderung durch Auflagen nicht

Die Gesetzesbegründung zur Erleichterung von Steckersolargeräten unterscheidet zwischen dem Anspruch auf die Veränderung und ihrer konkreten Durchführung. Daraus ergibt sich für die Praxis: Berechtigte Gebäudebelange dürfen berücksichtigt werden, überzogene Anforderungen dürfen die gesetzlich gewollte Erleichterung aber nicht wieder beseitigen.

Eine nachvollziehbare Vorgabe zum Schutz der Fassade ist anders zu bewerten als ein pauschales Verbot jeder technisch geeigneten Lösung. Ebenso macht es einen Unterschied, ob ein konkretes Sicherheitsproblem besteht oder lediglich allgemeine Befürchtungen vorgetragen werden. Bei einer Ablehnung sollten Mieter deshalb nach dem tatsächlichen Hindernis und möglichen Alternativen fragen.

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Streitpunkt Worauf es bei der Prüfung ankommt Befestigung am Balkon Die Montage muss sicher sein; verlangt werden sollten zum konkreten Vorhaben passende Nachweise. Eingriffe in die Fassade Schutz der Bausubstanz und mögliche schonendere Alternativen sind zu berücksichtigen. Fehlende Außensteckdose Im DUH-Verfahren ist gerade der pauschale Ausschluss anderer Anschlusslösungen umstritten. Zusätzliche Kosten Anlass, Umfang und rechtliche Grundlage der Kostenpflicht müssen nachvollziehbar sein. Haftungsfreistellung Eine umfassende formularmäßige Übertragung von Risiken muss rechtlich geprüft werden.

Warum Haftung und Kosten genau geprüft werden sollten

Eine vorformulierte Gestattungsvereinbarung kann der Prüfung nach § 307 BGB unterliegen. Danach sind Vertragsbedingungen unwirksam, wenn sie die andere Vertragspartei entgegen Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Auch unklare oder unverständliche Regelungen können darunter fallen.

Für Mieter lohnt deshalb ein genauer Blick auf den Wortlaut: Welche Schäden werden erfasst, welche Kosten können entstehen und wovon hängt die Zahlungspflicht ab? Eine Unterschrift unter eine unübersichtliche Risikoverteilung kann später erheblichen Streit auslösen. Umgekehrt lässt sich eine Verpflichtung nicht allein deshalb als unwirksam einstufen, weil sie für den Mieter mit Aufwand verbunden ist.

Der aktuelle Konflikt ist von anderen Verfahren gegen Vonovia zu unterscheiden. Über einen gesonderten Streit zur Bindung an einen Stromlieferanten berichtet Gegen-Hartz.de im Beitrag Gericht stoppt Klausel in Mietverträgen: Mieter können Stromkosten wieder zurückfordern. Daraus ergibt sich noch keine Entscheidung über Balkonkraftwerke.

Vor der Montage Erlaubnis und sichere Ausführung klären

Für Module an Balkonbrüstung oder Hauswand bleibt die vorherige Zustimmung des Vermieters erforderlich. Die Verbraucherzentrale erläutert die Voraussetzungen für Steckersolargeräte und weist auf geeignete Halterungen, sichere elektrische Anschlüsse und mögliche bau- oder denkmalschutzrechtliche Einschränkungen hin. Herstellerangaben zur Montage und zum Anschluss sollten eingehalten werden.

Für eine nachvollziehbare Anfrage bieten sich Fotos des Balkons, das Datenblatt des Geräts und eine Beschreibung der Befestigung an. Mieter sollten außerdem erläutern, wie das Kabel geführt werden soll und ob Eingriffe in das Gebäude geplant sind. Das erleichtert es, berechtigte Bedenken von pauschalen Einwänden zu unterscheiden.

Wer eine Ablehnung oder eine umfangreiche Zusatzvereinbarung erhält, sollte eine schriftliche Begründung verlangen und die Unterlagen bei einem Mieterverein oder einer anwaltlichen Beratung prüfen lassen. Einfach ohne Erlaubnis zu montieren, kann einen zusätzlichen Konflikt über die Entfernung der Anlage auslösen. Die laufende Verbandsklage ersetzt die Klärung des eigenen Falls nicht.

Die Stromersparnis hängt vom eigenen Verbrauch ab

Wirtschaftlich zählt vor allem der Solarstrom, den der Haushalt selbst nutzt und deshalb nicht beim Versorger einkaufen muss. Nicht jede erzeugte Kilowattstunde senkt automatisch die Rechnung um den vollen Strompreis. Ausrichtung, Verschattung und der zeitliche Stromverbrauch beeinflussen den Nutzen.

Ein rein rechnerisches Beispiel: Ersetzt ein Haushalt jährlich 300 Kilowattstunden Netzstrom zu einem angenommenen Arbeitspreis von 35 Cent, spart er 105 Euro. Bei angenommenen Gesamtkosten von 500 Euro wäre dieser Betrag nach knapp fünf Jahren eingespart, zusätzliche Ausgaben nicht eingerechnet. Es handelt sich um eine Beispielrechnung, nicht um eine Ertragsprognose.

Wer Sozialleistungen erhält und für eingespeisten Strom tatsächlich Geld bekommt, sollte zusätzlich die Einkommensanrechnung prüfen. Gegen-Hartz.de erläutert dazu ein Urteil im Beitrag Einkommen aus Solaranlage wird beim Bürgergeld angerechnet. Eine ausgezahlte Einspeisevergütung ist von der bloßen Einsparung beim Strombezug zu unterscheiden.

Drei Fragen und Antworten zum Balkonkraftwerk

Hat die Umwelthilfe gegen Vonovia bereits gewonnen?

Nein, zur hier behandelten Unterlassungsklage gegen die Balkonkraftwerk-Auflagen liegt nach dem berichteten Stand vom 17. September 2026 noch kein Urteil vor. Die DUH hält die angegriffenen Bedingungen für rechtswidrig, Vonovia widerspricht. Über den Streit muss das Oberlandesgericht Hamm entscheiden.

Darf der Vermieter überhaupt Bedingungen verlangen?

Ja, der gesetzliche Erlaubnisanspruch schließt sachlich gerechtfertigte Anforderungen an die konkrete Ausführung nicht aus. Die Bedingungen dürfen den Anspruch aber nicht durch unangemessene Hürden aushöhlen. Entscheidend sind die geplante Anlage, die Gebäudesituation und der genaue Inhalt der Vorgaben.

Kann ich das Balkonkraftwerk wegen der Klage sofort aufhängen?

Nein, die Klage erteilt keine individuelle Montageerlaubnis. Wer Module an der Balkonbrüstung oder Hauswand anbringen will, sollte die Zustimmung vorher klären. Bei einer unbegründeten Ablehnung kann der Anspruch auf Erlaubnis rechtlich verfolgt werden.