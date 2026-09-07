Sozialhilfe: Auch wenn das Sozialamt noch prüft muss es zahlen

Das Sozialamt darf due Grundsicherung nicht monatelang zurückhalten, weil einzelne Fragen ungeklärt sind. Steht der Anspruch grundsätzlich fest oder sprechen die Unterlagen mit Wahrscheinlichkeit für die Berechtigung, muss das Amt vorläufig zahlen.

Das Hessische Landessozialgericht hat diese Regel in einem aktuellen Eilverfahren deutlich angewendet. (L 4 SO 137/25 B ER)

Sozialamt zahlte nicht ausreichend

Im konkreten Fall beantragte eine 1976 geborene Frau Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Sie erhielt eine volle Erwerbsminderungsrente von 909,53 Euro sowie einen Rentenzuschlag und gab zusätzlich ein geringes Erwerbseinkommen an.

Nach einer Haftzeit hatte sie ihre Wohnung verloren und lebte in einem Motel. Dort entstanden täglich Unterkunftskosten.

Zwischen der Leistungsberechtigten und dem Sozialhilfeträger bestanden verschiedene Streitpunkte über den Leistungsanspruch und dessen genaue Höhe. Das Sozialgericht Darmstadt verpflichtete den Träger zunächst im Eilverfahren zur vorläufigen Zahlung.

Das Hessische Landessozialgericht änderte die Entscheidung teilweise, bestätigte aber grundsätzlich einen Anspruch auf vorläufige Grundsicherungsleistungen.

Die wichtige Regel steht in § 44a SGB XII

Für Betroffene ist weniger der ungewöhnliche Einzelfall wichtig als vielmehr die rechtliche Grundlage. Laut § 44a SGB XII. muss das Sozialamt vorläufig entscheiden, wenn Voraussetzungen der Grundsicherung feststehen und die genaue Prüfung längere Zeit dauert.

Das Gesetz erfasst zwei besonders Situationen. Erstens: Das Amt muss zwar noch Voraussetzungen klären, diese liegen aber mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vor. Zweitens: Der Leistungsanspruch besteht bereits dem Grunde nach, aber das Sozialamt benötigt längere Zeit, um die exakte Höhe zu berechnen.

In beiden Situationen soll der Leistungsbezieher nicht ohne Geld bleiben, bis jede einzelne Frage abschließend geklärt ist.

Das gilt auch für Grundsicherung im Alter

Hier ging es zwar um Grundsicherung wegen voller Erwerbsminderung. § 44a SGB XII gehört jedoch zum Vierten Kapitel des SGB XII und gilt damit auch für die Grundsicherung im Alter.

Ein Rentner kann hilfebedürftig sein, während das Sozialamt noch einzelne Unterkunftskosten prüft. Ebenso können bestimmte Einnahmen noch offen sein.

Steht also der Grundanspruch bereits fest oder sprechen die vorhandenen Tatsachen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit dafür, dürfen offene Details nicht verhindern, dass überhaupt Leistungen fließen.

„Unterlagen fehlen noch“ reicht nicht, um nichts zu zahlen

Sozialämter dürfen notwendige Unterlagen verlangen. Sie dürfen Einkommen, Vermögen, Unterkunftskosten und weitere anspruchsrelevante Tatsachen prüfen.

Doch daraus folgt nicht zwingend, dass die Behörde bis zum Abschluss sämtlicher Ermittlungen gar nichts zahlen darf.

Kann die abschließende Berechnung längere Zeit dauern, sollten Betroffene eine vorläufige Entscheidung nach § 44a SGB XII verlangen. Das ist existentiell, wenn das vorhandene Einkommen nicht für Lebensunterhalt und Unterkunft reicht.

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So können Sie vorläufige Grundsicherung verlangen

Schreiben Sie dem Amt konkret, dass Ihr Lebensunterhalt nicht gesichert ist und dass Sie eine vorläufige Entscheidung nach § 44a SGB XII verlangen. Benennen Sie die bereits feststehende Tatsachen wie monatliche Rente, vorhandenes Einkommen, Kontostände, Mietkosten und laufende Verpflichtungen.

Klären Sie anschließend, welche Frage das Amt noch prüft.

Denkbeispiel: Marlies kann ihre Miete nicht mehr zahlen

Marlies ist 73 Jahre alt und erhält monatlich 780 Euro Altersrente. Ihre Warmmiete beträgt 590 Euro. Sie beantragt ergänzende Grundsicherung im Alter. Das Sozialamt erkennt ihre Rente und ihre Hilfebedürftigkeit grundsätzlich an, will aber noch prüfen, ob eine kleinere regelmäßige Überweisung ihrer Tochter als Einkommen anzurechnen ist.

Die Prüfung zieht sich hin.

Marlies muss nicht darauf warten, bis das Sozialamt die Zahlung der Tochter endgültig rechtlich eingeordnet hat. Besteht ihr Anspruch dem Grunde nach und muss nur noch die genaue Höhe geklärt werden, kommt eine vorläufige Entscheidung nach § 44a SGB XII in Betracht.

Das Amt kann den noch unsicheren Punkt bei der vorläufigen Berechnung berücksichtigen. Es darf die Existenzsicherung aber nicht allein deshalb vollständig aufschieben, weil die endgültige Berechnung noch nicht fertig ist.

Vorläufig bedeutet nicht: Das Amt darf irgendeinen Betrag zahlen

Eine vorläufige Leistung soll den voraussichtlichen Anspruch möglichst realistisch abbilden. Das Hessische LSG orientierte sich dazu an der Rechtsprechung zur vergleichbaren vorläufigen Leistungsgewährung im SGB II.

Das Gericht betonte, dass der monatliche Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts gedeckt werden soll. Die Behörde soll also prognostizieren, welcher Betrag nach dem derzeitigen Erkenntnisstand voraussichtlich endgültig zusteht.

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Eine vorläufige Bewilligung ist damit kein beliebiger Abschlag, den das Sozialamt nach Gutdünken festsetzen darf. Bei tatsächlichen Unsicherheiten kann auch im gerichtlichen Eilverfahren eine vorsichtige Bemessung in Betracht kommen.

Wann § 44a SGB XII nicht hilft

Die Vorschrift schützt nicht jeden Antragsteller unabhängig von seiner Mitwirkung. Das Gesetz schließt eine vorläufige Entscheidung ausdrücklich aus, wenn der Leistungsberechtigte selbst die Umstände zu vertreten hat, die eine sofortige abschließende Entscheidung verhindern.

Wer beispielsweise notwendige Kontoauszüge trotz Aufforderung nicht vorlegt, Einkommen verschweigt oder eine entscheidende Erklärung nicht abgibt, kann sich in der Regel nicht auf § 44a SGB XII berufen.

Reichen Sie alles ein, was Ihnen möglich ist. Dokumentieren Sie die Abgabe. Bleibt danach nur noch eine Prüfung des Sozialamts offen, stärkt das Ihre Position erheblich.

Diese Unterlagen sollten Sie sichern

Sichern Sie Kontoauszüge, Rentenbescheide, Mietvertrag und aktuelle Mietnachweise, Schreiben des Sozialamts, Nachweise über eingereichte Unterlagen sowie Mahnungen wegen unbezahlter Miete, Strom oder anderer existenzieller Kosten.

Wichtig ist ein Nachweis darüber, wann das Sozialamt welche Unterlagen erhalten hat. Denn im Streitfall kommt es darauf an, ob die Behörde tatsächlich noch Informationen von Ihnen benötigte oder ob die Verzögerung ausschließlich aus ihrer eigenen Prüfung resultierte.

Wenn kein Geld kommt: Eilverfahren beim Sozialgericht

Gerät ein Leistungsbezieher wegen der ausbleibenden Grundsicherung in eine akute Notlage, muss er nicht zwingend das normale Klageverfahren abwarten. Das zeigt gerade die Entscheidung des Hessischen LSG. Die Antragstellerin setzte ihren vorläufigen Leistungsanspruch im einstweiligen Rechtsschutz durch.

Ein Eilantrag kommt insbesondere in Betracht, wenn Miete oder notwendiger Lebensunterhalt nicht mehr bezahlt werden können und eine normale Entscheidung zu spät käme.

Dabei sollten Betroffene ihre finanzielle Notlage möglichst konkret nachweisen. Kontoauszüge, offene Mietforderungen, Mahnungen oder ein sehr niedriger Kontostand können dabei entscheidend sein.

Je stärker das Existenzminimum betroffen ist, desto genauer müssen die Sozialgerichte prüfen, ob vorläufiger Rechtsschutz erforderlich ist. Das Hessische LSG hob ausdrücklich die Bedeutung effektiven Rechtsschutzes bei existenzsichernden Leistungen hervor.

Vorläufiges Geld kann später noch korrigiert werden

Eine vorläufige Bewilligung beendet keine Prüfung. Sobald die offenen Tatsachen geklärt sind, kann das Sozialamt den endgültigen Anspruch berechnen.

Ergibt sich ein höherer Anspruch, muss es grundsätzlich nachzahlen. Ergibt die endgültige Berechnung dagegen niedrigere Leistungen, müssen Sie mit einer Rückforderung rechnen.

Ergeht grundsätzlich innerhalb eines Jahres nach Ende des Bewilligungszeitraums keine abschließende Entscheidung, gelten die vorläufig bewilligten Leistungen als abschließend festgesetzt. Es bestehen allerdings gesetzliche Ausnahmen.

Das sollten Sie tun, wenn das Sozialamt weiter prüft

Prüfen Sie zuerst, ob Sie alle verlangten und erforderlichen Unterlagen abgegeben haben. Fragen Sie anschließend schriftlich, welche konkrete Anspruchsvoraussetzung noch ungeklärt ist und warum eine abschließende Entscheidung länger dauert.

Reicht Ihr vorhandenes Einkommen nicht für den Lebensunterhalt, verlangen Sie ausdrücklich eine vorläufige Entscheidung nach § 44a SGB XII.

Weisen Sie auf eine akute Notlage hin und belegen Sie diese.

Bleibt das Sozialamt trotzdem untätig und können Sie Miete, Lebensmittel oder andere notwendige Ausgaben nicht mehr finanzieren, kommt ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht.

Der praktische Kern der LSG-Entscheidung lautet deshalb: Eine offene Detailfrage darf nicht das Existenzminimum unterlaufen.

FAQ: Vorläufige Zahlungen bei der Grundsicherung

Kann das Sozialamt Grundsicherung zurückhalten, solange es noch Unterlagen prüft?

Nicht automatisch. Dauert die Prüfung voraussichtlich länger und liegen die Voraussetzungen des § 44a SGB XII vor, muss das Amt vorläufig über Geldleistungen entscheiden.

Muss ich die vorläufige Entscheidung ausdrücklich beantragen?

§ 44a SGB XII verpflichtet den Sozialhilfeträger bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zur vorläufigen Entscheidung. In der Praxis sollten Betroffene die Vorschrift trotzdem ausdrücklich nennen und eine vorläufige Zahlung schriftlich verlangen.

Was kann ich tun, wenn ich während der Prüfung kein Geld für Miete und Lebensunterhalt habe?

Dokumentieren Sie Ihre finanzielle Notlage und verlangen Sie unverzüglich eine vorläufige Entscheidung. Droht eine akute existenzielle Notlage, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht kommen.

Quellen

Bundessozialgericht, Beschluss vom 17. März 2026 – B 8 SO 46/25 AR (Anwalt24)

Hessisches Landessozialgericht, Beschluss vom 20. November 2025 – L 4 SO 137/25 B ER (Hessenrecht)

Sozialgericht Darmstadt, Beschluss vom 16. September 2025 – S 34 SO 161/25 ER (Hessenrecht)

Sozialgesetzbuch XII, § 44a (Gesetze im Internet)