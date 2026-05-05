Sozialamt fordert Leistungen zurück, obwohl das Sozialamt selbst die Beratung verweigert hat

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Das Sozialamt zahlt Pflege, Krankheitskosten, Lebensunterhalt. Dann kommt der Bescheid: Kostenersatz nach § 103 SGB XII, Rückforderung in Höhe der gesamten erbrachten Leistungen. Viele dieser Forderungen haben einen entscheidenden rechtlichen Fehler: Das Bundessozialgericht hat 2020 klargestellt, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit allein nicht reichen.

Der Anspruch setzt ein zusätzliches, ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal voraus, das viele Sozialämter schlicht nicht prüfen. Das macht die meisten dieser Bescheide angreifbar.

Was § 103 SGB XII erlaubt und was der Gesetzestext verschweigt

Der Wortlaut wirkt zunächst klar: Wer nach dem 18. Lebensjahr durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten die Voraussetzungen für Sozialhilfeleistungen herbeigeführt hat, muss die Kosten ersetzen. Kein Satz im Gesetz erwähnt, dass darüber hinaus noch etwas geprüft werden müsste.

Genau hier liegt die Falle für Sozialämter. Seit Jahrzehnten, zunächst unter dem Vorgänger im Bundessozialhilfegesetz, seit 2005 unter der geltenden Norm, besteht in der Rechtsprechung Einigkeit: Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit allein genügen nicht.

Hinzukommen muss ein weiteres Merkmal, das der Gesetzgeber nicht in den Text geschrieben hat: die sogenannte Sozialwidrigkeit des Verhaltens. Das Bundessozialgericht hat diesen Grundsatz 2020 ausdrücklich bestätigt und auf das aktuelle Recht übertragen.

Betroffene, die einen Kostenersatzbescheid erhalten, lesen davon nichts. Das Sozialamt begründet seine Forderung meist mit dem Verhalten selbst: dem Unterlassen einer Versicherung, dem Verbrauch von Vermögen, der Aufgabe eines Arbeitsverhältnisses. Ob dieses Verhalten auch sozialwidrig war, bleibt unerwähnt. Oft deshalb, weil die Behörde es nicht geprüft hat.

BSG-Urteil 2020: Sozialwidrigkeit als eigenes Tatbestandsmerkmal

Das Verfahren, das 2020 zum Bundessozialgericht führte, begann mit einem rechtlichen Betreuer, der für seine Betreute zuständig war. Er hatte unterlassen, für sie einen Antrag auf Weiterversicherung in der gesetzlichen Pflegeversicherung zu stellen. Die Folge: Die Pflegekasse zahlte nicht, das Sozialamt übernahm die Hilfe zur Pflege. Anschließend verlangte das Sozialamt vom Betreuer persönlich Kostenersatz nach dem Sozialhilferecht.

Das Hessische Landessozialgericht hatte den Anspruch zunächst mit einem formalen Argument bejaht: Das Sozialhilferecht verlange keine Sozialwidrigkeit, Verschulden allein genüge. Das BSG widersprach. Der 8. Senat stellte in seinem Urteil B 8 SO 2/19 R vom 3. Juli 2020 fest, dass die Sozialwidrigkeit seit der Entstehung der Norm als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal gilt.

Wer zur Zahlung verpflichtet werden soll, muss sich nicht nur schuldhaft, sondern sozialwidrig verhalten haben. Das Gericht schloss sich damit ausdrücklich seiner eigenen Rechtsprechung zu den Ersatzansprüchen im Bürgergeldrecht aus dem Jahr 2012 an.

Das hat Konsequenzen, die weit über den Betreuerfall hinausreichen. Die Entscheidung gilt für alle Adressaten: die Betroffenen selbst, ihre gesetzlichen Betreuer, ihre Bevollmächtigten. Wer einen Kostenersatzbescheid nach dem Sozialhilferecht erhält, kann verlangen, dass die Sozialwidrigkeit des Verhaltens konkret begründet wird. Eine pauschale Verweisung auf Verschulden reicht nicht aus.

Wann ein Verhalten überhaupt sozialwidrig ist

Das BSG hat in seiner Entscheidung beschrieben, was Sozialwidrigkeit bedeutet. Ein Verhalten ist danach nur dann sozialwidrig, wenn es in seiner Handlungstendenz auf die Herbeiführung von Hilfebedürftigkeit gerichtet ist oder jedenfalls in einem inneren Zusammenhang damit steht, oder wenn es einen spezifischen Bezug zu anderen Verhaltensweisen aufweist, die nach den Wertungen des Sozialhilferechts zu missbilligen sind.

Das klingt abstrakt, hat aber praktische Schärfe. Ein Betreuer, der übersieht, dass seine Betreute die Pflegeversicherung freiwillig weiterführen kann, handelt grob fahrlässig gegenüber seiner Betreuten. Aber richtet sein Unterlassen sich darauf, Sozialhilfebedürftigkeit herbeizuführen?

Ist ein solcher innerer Zusammenhang erkennbar? Das BSG ließ das im konkreten Fall offen und verwies das Verfahren zurück, weil noch die Frage der Beratungspflicht zu klären war. Allein diese Offenheit zeigt, wie anspruchsvoll das Merkmal ist.

Verhalten, das nach der Rechtsprechung als sozialwidrig gelten kann, umfasst das mutwillige Herbeiführen von Hilfebedürftigkeit durch Vermögensverschwendung, das planmäßige Verlassen eines Arbeitsverhältnisses allein zum Zweck der Leistungsauslösung oder das gezielte Unterlassen einer vorrangigen Absicherung, wenn die Folge der Sozialhilfebedürftigkeit bewusst in Kauf genommen wurde.

Dagegen reicht es nicht, wenn jemand schlicht keine Rücklagen gebildet hat, eine Versicherung aus Unkenntnis nicht abgeschlossen oder einen Berufswechsel aus persönlichen Gründen vorgenommen hat, solange dabei kein innerer Bezug zur Sozialhilfebedürftigkeit erkennbar ist.

Hinzu kommt eine zweite Anforderung, die das BSG ausdrücklich formuliert hat: Das Verschulden muss sich nicht nur auf das Verhalten selbst beziehen, sondern auch auf dessen Sozialwidrigkeit.

Wer handelt, ohne zu wissen oder grob fahrlässig ohne zu erkennen, dass sein Verhalten als sozialwidrig einzustufen ist, kann nicht zur Kasse gebeten werden. Dieser Maßstab macht Kostenersatzbescheide in der Praxis erheblich anfälliger für Widerspruch.

Kausalität: Das Verhalten muss die Hilfebedürftigkeit herbeigeführt haben

Selbst wenn Sozialwidrigkeit und Verschulden bejaht werden könnten, braucht das Sozialamt noch etwas Weiteres: einen Kausalzusammenhang. Das Verhalten muss die Sozialhilfebedürftigkeit adäquat verursacht haben, also geeignet gewesen sein, nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge diesen Erfolg herbeizuführen. Diese Anforderung schließt Zufallsketten aus und stellt die behördliche Forderung auf eine inhaltlich nachvollziehbare Grundlage.

Werner T., 67, aus Magdeburg erhielt über mehrere Jahre Hilfe zur Pflege, weil seine privat abgeschlossene Pflegeversicherung nach einem Kündigungsirrtum nicht mehr bestand. Das Sozialamt stellte später fest, er habe die Kündigung selbst veranlasst, und verlangte Kostenersatz.

Ob das kausal war, hängt davon ab, ob zum Zeitpunkt der Kündigung eine zumutbare Alternative bestand: eine Weiterversicherung, eine andere Police, ein Antrag auf Absicherung. Wäre die Pflegebedürftigkeit in dem konkreten Ausmaß ohnehin eingetreten, entfällt die Kausalität bereits.

Beratungspflicht des Sozialamts kann den Anspruch zerstören

Das BSG hat in der Entscheidung von 2020 einen Aspekt hervorgehoben, der in der Praxis noch stärker wirkt als die Sozialwidrigkeitsprüfung selbst: die Beratungspflicht des Sozialhilfeträgers. Wenn das Sozialamt die Pflicht verletzt hat, die Betroffenen oder ihre Vertreter über Möglichkeiten der Absicherung zu informieren, kann der Kausalzusammenhang fehlen.

Die Hilfebedürftigkeit wäre dann nicht allein durch das Verhalten des Adressaten verursacht worden, sondern zumindest mitverursacht durch die Untätigkeit der Behörde.

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Diese Beratungspflicht ergibt sich aus dem allgemeinen Sozialrecht: Jede Behörde, die Sozialleistungen erbringt oder prüft, ist nach § 14 SGB I verpflichtet, die Beteiligten über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären, auf Gestaltungsmöglichkeiten hinzuweisen und drohende Rechtsnachteile abzuwenden.

Hatte das Sozialamt Anlass zu erkennen, dass ein Leistungsbezieher oder sein Vertreter eine vorrangige Absicherungsmöglichkeit nicht nutzte, und hat die Behörde geschwiegen, trägt sie Mitverantwortung für die Entstehung des Leistungsbedarfs.

Im Fall des Betreuers, über den das BSG 2020 entschied, hätte das Sozialamt ihn darauf hinweisen müssen, dass für die Betreute eine freiwillige Weiterversicherung in der Pflegeversicherung möglich gewesen wäre. Dieser Antrag hätte Leistungen der Pflegekasse ausgelöst und die Hilfe zur Pflege durch das Sozialamt vermieden.

Der Umstand, dass der Betreuer diese Option möglicherweise selbst hätte kennen können, entbindet das Sozialamt nach Auffassung des BSG nicht von seiner eigenen Beratungspflicht.

Wer einen Kostenersatzbescheid erhält, sollte deshalb im Widerspruch gezielt fragen: Hat das Sozialamt vor Erlass des Leistungsbescheids über vorrangige Absicherungsmöglichkeiten informiert? Liegen Beratungsgespräche, Hinweisschreiben oder Aufklärungsprotokolle vor? Wenn nicht, fehlt ein wesentliches Glied in der Kausalkette.

Ausschlussfrist, Härteklausel und behördliches Ermessen

Auch jenseits der materiell-rechtlichen Prüfung gibt es Verteidigungslinien. Das Sozialhilferecht setzt dem Anspruch eine harte zeitliche Grenze: Der Anspruch erlischt in drei Jahren vom Ablauf des Jahres an, in dem die Leistung erbracht worden ist. Das ist keine Verjährungsfrist, die durch einfachen Widerspruch oder reine Mahnungen gehemmt wird.

Nur der Erlass eines bezifferten Leistungsbescheids hemmt den Fristlauf. Ein Bescheid, der die Ersatzpflicht lediglich dem Grunde nach feststellt, ohne einen konkreten Betrag zu nennen, wirkt nach der Rechtsprechung nicht hemmend. Das BSG hat das im Urteil von 2020 ausdrücklich bestätigt.

Wer heute einen Kostenersatzbescheid erhält und dessen Leistungszeitraum das Jahr 2022 oder früher betrifft, kann sich auf Erlöschen berufen, sofern kein bezifferter Leistungsbescheid für diesen Zeitraum vorher zugestellt wurde. Für Leistungen aus dem Jahr 2023 läuft die Frist am 31. Dezember 2026 ab. Die Frist läuft jeweils jahresweise ab und ist von Amts wegen zu beachten.

Daneben enthält das Sozialhilferecht eine Härteklausel. Das Sozialamt kann, und muss bei entsprechenden Umständen, von der Forderung ganz oder teilweise absehen, wenn die Inanspruchnahme eine Härte bedeuten würde. Diese Regelung ist keine Gnade, sondern eine Ermessensvorschrift.

Wer gesundheitlich beeinträchtigt ist, über kein Vermögen verfügt oder in einer wirtschaftlichen Notlage steckt, kann und sollte ausdrücklich beantragen, die Härteklausel zu prüfen. Ein pauschales Ablehnen ohne Begründung ist anfechtbar.

Schließlich hat das BSG klargestellt, dass der Sozialhilfeempfänger, gegen den Kostenersatz verlangt wird, im Verfahren gegen den Dritten, etwa den Betreuer, nicht notwendig beizuladen ist. Dieses verfahrensrechtliche Detail entlastet Betroffene: Sie müssen sich nicht in jedem Fall aktiv an einem Prozess beteiligen, in dem ein Dritter in Anspruch genommen wird.

Häufige Fragen zum Kostenersatz nach § 103 SGB XII

Kann das Sozialamt auch von Angehörigen Kostenersatz verlangen?

§ 103 SGB XII richtet sich gegen denjenigen, der durch eigenes sozialwidriges Verhalten Sozialhilfebedürftigkeit herbeigeführt hat. Angehörige, die nicht selbst aktiv oder durch Unterlassen dazu beigetragen haben, sind nicht Adressaten dieser Norm. Für Kostenersatz durch Erben gilt die eigenständige Regelung in § 102 SGB XII.

Was gilt, wenn das Sozialamt keinen konkreten Betrag im Bescheid nennt?

Ein Grundlagenbescheid, der die Kostenersatzpflicht nur dem Grunde nach feststellt, hemmt die dreijährige Ausschlussfrist nicht. Liegt der Leistungszeitraum mehr als drei Kalenderjahresdurchläufe zurück und wurde kein bezifferter Bescheid zugestellt, ist der Anspruch für diese Zeiträume erloschen.

Kann ich mich auf die Härteklausel berufen, wenn ich heute mittellos bin?

Ja. Das Sozialhilferecht verpflichtet das Sozialamt, bei der Entscheidung auch die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Eine Forderung gegen jemanden, der selbst sozialhilfebedürftig ist oder es durch die Rückzahlung würde, ist eine typische Härte-Konstellation. Der Antrag auf Prüfung der Härteklausel sollte im Widerspruchsschreiben ausdrücklich gestellt werden.

Muss das Sozialamt beweisen, dass mein Verhalten sozialwidrig war?

Das Sozialamt trägt die Beweislast für alle Tatbestandsvoraussetzungen. Es muss konkret darlegen, welches Verhalten es für sozialwidrig hält, warum ein innerer Zusammenhang mit der Hilfebedürftigkeit besteht und weshalb das Verschulden sich auch auf die Sozialwidrigkeit erstreckt. Ein Bescheid, der sich auf Kausalität und Verschulden beschränkt, ohne Sozialwidrigkeit zu begründen, ist angreifbar.

Gilt das BSG-Urteil auch für Bürgergeld-Empfänger?

Nicht direkt. § 103 SGB XII gilt ausschließlich im Sozialhilferecht. Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende gibt es die Parallelvorschrift des § 34 SGB II, für die das BSG bereits 2012 die gleichen Grundsätze zur Sozialwidrigkeit entwickelt hatte. Das Urteil von 2020 bestätigt deren inhaltlichen Gleichklang.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 03.07.2020, B 8 SO 2/19 R – Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten, Sozialwidrigkeit als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal

Bundessozialgericht: Urteil vom 02.11.2012, B 4 AS 39/12 R, BSGE 112, 135 – Sozialwidrigkeit im Rahmen von § 34 SGB II

Sozialgesetzbuch XII: § 103 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (i.d.F. 16.01.2026)

Sozialgesetzbuch I: § 14 Beratungspflicht

Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration: Arbeitshilfe zum Forderungsmanagement Verjährung (SGB XII)