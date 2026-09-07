Über 2.400 Euro Rente: Wie viele Rentner diesen Betrag tatsächlich bekommen

Eine gesetzliche Rente von mehr als 2.400 Euro im Monat verschafft Spielraum. Doch wie viele Menschen erreichen diesen Betrag tatsächlich – und ist damit die Bruttorente oder das Geld auf dem Konto gemeint?

Veröffentlichte Rentenzahlen zeigen, dass hohe Zahlungen eine Ausnahme bleiben, erlauben aber ohne Blick auf das Statistikjahr und die untersuchte Gruppe schnell falsche Schlussfolgerungen.

Mehr als 250.000 Menschen: Diese Zahl beschreibt das Jahr 2022

Ende 2022 bezogen etwas mehr als 250.000 Menschen gesetzliche Alterseinkünfte von über 2.400 Euro netto monatlich. Darüber berichtete das Informationsportal Ihre Vorsorge im Dezember 2023 unter Berufung auf eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage.

Erfasst waren ungefähr 235.000 Männer und mehr als 22.500 Frauen. Die Größenordnung ist damit historisch belegt, darf aber nicht als aktuelle Zahl für September 2026 ausgegeben werden.

Schon die damalige Verteilung zeigt einen erheblichen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Unter den Männern in den westlichen Bundesländern überschritten 3,6 Prozent diese Schwelle, unter den Frauen in West und Ost jeweils nur ungefähr 0,2 Prozent.

Neuere Daten: Fast 45.000 neue Altersrenten erreichten mindestens 2.400 Euro

Eine neuere Auswertung betrifft die erstmals im Jahr 2024 gezahlten Altersrenten. Von rund 937.000 neuen Renten erreichten fast 45.000 einen monatlichen Zahlbetrag von mindestens 2.400 Euro nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Das entsprach knapp 4,8 Prozent und damit ungefähr jeder 21. neuen Altersrente.

Was die Zahlen aussagen – und was nicht

Statistische Angabe Bezugszeitraum Einordnung Mehr als 250.000 Menschen mit über 2.400 Euro Ende 2022 Historische Bestandsangabe, keine aktuelle Gesamtzahl für 2026 Fast 45.000 Altersrenten mit mindestens 2.400 Euro Rentenzugang 2024 Nur erstmals gezahlte Altersrenten dieses Jahres Knapp 4,8 Prozent Rentenzugang 2024 Anteil innerhalb der rund 937.000 neuen Altersrenten

Bei beiden Auswertungen ist außerdem die Bedeutung des Nettobetrags zu beachten. Ein Zahlbetrag nach Sozialversicherungsbeiträgen ist nicht automatisch das Einkommen, das nach sämtlichen Abgaben zum Leben bleibt. Eine mögliche Einkommensteuer muss zusätzlich berücksichtigt werden.

2.400 Euro brutto sind deutlich weniger als 2.400 Euro zur freien Verfügung

Die Bruttorente steht am Anfang der Berechnung. Bei gesetzlich pflichtversicherten Rentnern werden üblicherweise der eigene Krankenversicherungsanteil einschließlich des anteiligen Zusatzbeitrags sowie der Pflegeversicherungsbeitrag einbehalten. Wie hoch diese Abzüge ausfallen, hängt unter anderem von der Krankenkasse und den persönlichen Voraussetzungen in der Pflegeversicherung ab.

Davon getrennt ist die Einkommensteuer zu betrachten. Die Deutsche Rentenversicherung führt sie im üblichen Verfahren nicht unmittelbar mit jeder Rentenzahlung ab; die steuerliche Abrechnung erfolgt über das Finanzamt. Ob und wie viel Steuer anfällt, hängt unter anderem vom Rentenbeginn, weiteren Einkünften und abzugsfähigen Aufwendungen ab. Das erläutern die Informationen der Rentenversicherung zur Rentenbesteuerung und ihr Faktencheck zum Steuerabzug.

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Warum lange Versicherungszeiten allein keine hohe Rente garantieren

Für die Rentenhöhe kommt es vor allem darauf an, wie viele Entgeltpunkte während des Versicherungslebens zusammenkommen. Wer in einem Jahr genau das rentenrechtliche Durchschnittsentgelt verdient und darauf Beiträge zahlt, erhält dafür grundsätzlich einen Entgeltpunkt.

Bei einem halben Durchschnittsverdienst ist es entsprechend ungefähr ein halber Punkt, bei einem höheren beitragspflichtigen Verdienst entsprechend mehr.

Deshalb können zwei Menschen nach gleich vielen Arbeitsjahren sehr unterschiedliche Renten erhalten. Eine lange Beschäftigung mit niedrigem Lohn ergibt weniger Entgeltpunkte als dieselbe Zeit mit einem deutlich höheren beitragspflichtigen Einkommen.

Auch Kindererziehungs- und anerkannte Pflegezeiten können Rentenansprüche begründen, ohne dass in diesen Zeiten eine reguläre Beschäftigung besteht. Die Zusammenhänge erklärt die Deutsche Rentenversicherung zur Rentenberechnung.

Die Auswertung der neuen Altersrenten 2024 passt dazu: Rund 24.400 der Zahlungen ab 2.400 Euro entfielen auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Eine lange Versicherungsbiografie begünstigt hohe Renten, ist aber keine Garantie dafür.

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Wie viele Rentenpunkte für 2.400 Euro brutto nötig sind

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro je Entgeltpunkt. Für eine Altersrente ohne Abschläge oder Zuschläge ergibt sich daraus: Rund 56,44 Entgeltpunkte entsprechen etwa 2.400 Euro brutto im Monat. Nach Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen bleibt davon weniger übrig. Grundlage sind die aktuellen Rechengrößen der Rentenversicherung.

Wer über 45 Jahre hinweg jeweils genau einen Entgeltpunkt erworben hat, kommt bei diesem Rentenwert rechnerisch auf 1.913,40 Euro brutto. Um innerhalb derselben Zeit ungefähr 56,44 Punkte zu erreichen, wären im Durchschnitt rund 1,25 Punkte jährlich nötig.

Das verdeutlicht, weshalb selbst ein langes Erwerbsleben mit durchschnittlichem Verdienst nicht automatisch zu 2.400 Euro Bruttorente führt.

Eine allgemeingültige Höchstrente gibt es nicht

Die Schwelle von 2.400 Euro ist keine gesetzliche Obergrenze. Allerdings begrenzt die Beitragsbemessungsgrenze, welcher Arbeitsverdienst in einem Jahr für die Beitragszahlung und damit für den Erwerb von Entgeltpunkten berücksichtigt wird. Ein Gehalt weit oberhalb dieser Grenze erhöht die gesetzliche Rente deshalb nicht entsprechend weiter.

Eine für alle Menschen identische maximale Monatsrente lässt sich daraus dennoch nicht ableiten. Versicherungsdauer, die Werte der einzelnen Beitragsjahre und der Zeitpunkt des Rentenbeginns unterscheiden sich. Wer eine vermeintliche Höchstrente für 45 Beitragsjahre berechnet, beschreibt daher einen bestimmten Modellfall.

Der Rentenbeginn kann den Monatsbetrag dauerhaft verändern

Bei einer vorgezogenen Altersrente mit Abschlägen sinkt der Anspruch um 0,3 Prozent je vorgezogenem Monat. Ein Vorziehen um zwei Jahre bedeutet beispielsweise 7,2 Prozent weniger auf die davon betroffene Rente. Solche Abschläge können darüber entscheiden, ob ein bestimmter Monatsbetrag erreicht wird.

Umgekehrt gibt es für einen Rentenbeginn nach der Regelaltersgrenze einen Zuschlag von 0,5 Prozent pro Monat des Aufschubs. Ein Jahr späterer Bezug ergibt damit sechs Prozent Zuschlag; weitere versicherungspflichtige Arbeit kann zusätzliche Ansprüche bringen. Dem stehen die zunächst nicht bezogenen Rentenzahlungen gegenüber, weshalb eine höhere Monatsrente allein noch keinen finanziellen Vorteil über die gesamte Rentenzeit beweist. Quelle: DRV zu Zuschlägen bei aufgeschobenem Renteneintritt.

Eine hohe Einzelrente sagt noch nicht alles über den Lebensstandard

Für die finanzielle Lage im Alter zählt das verfügbare Haushaltseinkommen. Eine Person mit einer niedrigeren gesetzlichen Rente kann zusätzlich eine Betriebsrente, private Vorsorge oder Mieteinnahmen beziehen. Umgekehrt muss jemand mit einer höheren gesetzlichen Rente möglicherweise allein eine teure Wohnung und erhebliche laufende Ausgaben finanzieren.

Steigt der Rentenwert, können mehr Renten die feste Schwelle von 2.400 Euro überschreiten, ohne dass neue Entgeltpunkte hinzukommen. Ob sich der Lebensstandard verbessert, hängt zusätzlich von Preisen und Abgaben ab. Dazu passt der Beitrag auf gegen-hartz.de darüber, warum von einer Rentenerhöhung weniger übrig bleiben kann als erwartet.

Das eigene Rentenkonto ist aussagekräftiger als eine Rekordrente

Für Versicherte ist entscheidend, ob ihre eigenen Ansprüche vollständig erfasst sind. Beschäftigungszeiten, Kindererziehung und Pflege sollten im Versicherungsverlauf auf Vollständigkeit geprüft werden. Fehlende Nachweise lassen sich im Rahmen einer Kontenklärung nachreichen; ob dadurch die Rente steigt, hängt von der jeweiligen Zeit und ihrer rentenrechtlichen Bewertung ab.

Ein auf gegen-hartz.de geschilderter Fall zeigt, wie nachgemeldete Pflegezeiten den Rentenanspruch erhöhen können. Der dort genannte Zuwachs ist ein Einzelfall und kein pauschales Versprechen. Eine vollständige Erfassung verhindert jedoch, dass bestehende Ansprüche unberücksichtigt bleiben.

Praxisbeispiel: Mehr als 2.400 Euro brutto, aber weniger auf dem Konto

Ein fiktiver Versicherter hat bis zu seinem abschlagsfreien Rentenbeginn 60 Entgeltpunkte gesammelt. Mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert ergibt das 2.551,20 Euro Bruttorente im Monat. Werden für dieses vereinfachte Beispiel insgesamt 12,5 Prozent für Kranken- und Pflegeversicherung unterstellt, bleiben 2.232,30 Euro als Zahlbetrag vor einer möglichen Einkommensteuer.

Der Versicherte überschreitet damit die Marke von 2.400 Euro brutto, erreicht aber keine Auszahlung von 2.400 Euro. Die angenommene Abgabenquote dient nur der Veranschaulichung und ist kein allgemein verbindlicher Satz. Das Beispiel zeigt, warum Vergleiche nur mit derselben Bezugsgröße sinnvoll sind.