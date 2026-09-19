Sozialgerichte stoppen erste Jobcenter-Bescheide zum neuen Grundsicherungsgeld

Jobcenter kürzt 669 Euro Wohnkosten: Gerichte stoppen Bescheide – aber nicht in jedem Fall

669,50 Euro weniger für die Wohnung, jeden Monat: Eine solche Kürzung wollte ein Jobcenter einem Leistungsbezieher ab Juli 2026 zumuten. Das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht stoppte den Einschnitt vorläufig.

Auch das Sozialgericht Duisburg bremste ein Jobcenter, das die neue Mietobergrenze trotz nachgewiesener erfolgloser Wohnungssuche anwenden wollte.

Die Entscheidungen zeigen, dass sich Betroffene gegen eine schematische Kürzung wehren können. Sie sind allerdings kein Versprechen, dass jede hohe Miete weiter vollständig übernommen wird. Eine weitere Entscheidung aus Baden-Württemberg macht deutlich, wie unterschiedlich die Gerichte die neue Vorschrift auslegen.

Die neue Mietgrenze kann schon im ersten Bezugsjahr Geld kosten

Seit dem 1. Juli 2026 gilt für Unterkunftskosten eine zusätzliche Obergrenze: Aufwendungen oberhalb des Eineinhalbfachen der örtlich als angemessen geltenden Kosten werden grundsätzlich nicht anerkannt.

Die einjährige Karenzzeit besteht weiter, bietet aber keinen uneingeschränkten Schutz mehr. Das erläutert auch die Bundesagentur für Arbeit in ihren Hinweisen zur Gesetzesänderung.

Bei einem örtlichen Richtwert von 600 Euro liegt die 150-Prozent-Grenze beispielsweise bei 900 Euro. Für Mietwohnungen wird häufig die Bruttokaltmiete betrachtet, also die Grundmiete einschließlich kalter Betriebskosten; Heizkosten werden gesondert auf Angemessenheit geprüft. Weitere Einzelheiten erklärt unser Beitrag zur neuen Mietobergrenze beim Jobcenter.

669,50 Euro Kürzung: Warum das Landessozialgericht eingriff

Im schleswig-holsteinischen Verfahren befand sich der Betroffene bereits vor der Rechtsänderung in der Karenzzeit. Seine tatsächlichen Unterkunftskosten waren zuvor bewilligt worden, bevor das Jobcenter die Anerkennung ab Juli um monatlich 669,50 Euro verringern wollte. Das Gericht sicherte die bisherigen Kosten vorläufig bis Ende September 2026 ab.

Entscheidend war die Verbindung aus bestehendem Vertrauen, fehlender kurzfristiger Ausweichmöglichkeit und der Höhe des finanziellen Einschnitts. Der Mann konnte seine mietvertraglichen Verpflichtungen nicht einfach zum Inkrafttreten der neuen Vorschrift beenden.

Die gesetzliche Kündigungsfrist musste berücksichtigt werden, und die Mehrkosten waren ihm nicht zumutbar aus dem Regelbedarf aufzubringen.

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Der veröffentlichte Leitsatz des Beschlusses vom 11. August 2026 beschreibt solche Kosten unter diesen Voraussetzungen als vorübergehend unabweisbar. Die Aktenzeichen lauten L 3 AS 224/26 B ER und L 3 AS 57/26 B PKH. Den konkreten Fall erläutert auch unser Bericht über die gestoppte Kürzung um 669,50 Euro.

Duisburg: Eine billigere Wohnung muss tatsächlich erreichbar sein

Vor dem Sozialgericht Duisburg ging es um einen alleinstehenden Mann, der nach der Trennung und dem Auszug der Kinder in einer 130 Quadratmeter großen Wohnung geblieben war. Seine Bruttokaltmiete betrug 984,90 Euro, während das Jobcenter ab Juli nur noch 650,25 Euro berücksichtigen wollte. Obwohl der Mann intensive, erfolglose Suchbemühungen nachgewiesen hatte, sollten damit monatlich 334,65 Euro entfallen.

Das Gericht ordnete mit Beschluss vom 31. Juli 2026, S 42 AS 2039/26 ER, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs an und verpflichtete das Jobcenter zur vorläufigen Auszahlung des einbehaltenen Juli-Betrags. Nach seiner Auslegung bleibt die Schutzvorschrift bei unmöglicher oder unzumutbarer Kostensenkung anwendbar. Die neue Obergrenze verdränge diese Regelung nicht.

Aber: Ein anderes Landessozialgericht zieht engere Grenzen

Eine einheitliche Rechtsprechung ergibt sich daraus bislang nicht. Das LSG Baden-Württemberg entschied am 26. August 2026 unter dem Aktenzeichen L 9 AS 2644/26 ER-B, dass nach Ende der Karenzzeit auch während der anschließenden Übergangsfrist grundsätzlich die 150-Prozent-Begrenzung greift. Eine noch laufende Kündigungsfrist rechtfertige dann keine entsprechende Ausnahme.

Das Gericht grenzte diesen Fall ausdrücklich vom Schutz während einer laufenden Karenzzeit ab. Die strengere Auffassung lässt sich dem veröffentlichten Entscheidungsnachweis mit Auszügen entnehmen; gegen-hartz.de erläutert sie im Beitrag zur Deckelung der Mietkosten nach der Karenzzeit. Wer einen Bescheid angreifen will, muss deshalb genau begründen, welche Schutzvorschrift auf seine Situation passt.

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Die Entscheidungen im Vergleich

Gericht und Entscheidung Streitpunkt Ergebnis im Eilverfahren LSG Schleswig-Holstein, 11.08.2026 669,50 Euro Kürzung während laufender Karenzzeit Tatsächliche Unterkunftskosten vorläufig bis Ende September berücksichtigt SG Duisburg, 31.07.2026 334,65 Euro Kürzung trotz belegter erfolgloser Wohnungssuche Kürzung vorläufig gestoppt; Nachzahlung für Juli angeordnet LSG Baden-Württemberg, 26.08.2026 Kosten oberhalb der Grenze nach Ende der Karenzzeit Keine volle Übernahme allein wegen der noch laufenden Kündigungsfrist

Die Karenzzeit entscheidet über die rechtliche Begründung

Während der Karenzzeit eröffnet § 22 Absatz 1 Satz 7 SGB II eine Ausnahme für unabweisbare höhere Unterkunftskosten sowie für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Ein Kind im Haushalt bedeutet allerdings keine automatische Bewilligung jeder Miethöhe. Die konkrete Situation muss geprüft werden.

Nach der Karenzzeit sieht Satz 9 eine weitere Anerkennung unangemessener Kosten vor, solange deren Senkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, in der Regel längstens sechs Monate. Wie dieser Schutz mit der neuen Obergrenze zusammenspielt, beurteilen die genannten Gerichte unterschiedlich. Gerade deshalb greift der pauschale Hinweis auf „150 Prozent“ als Erklärung für jeden denkbaren Fall zu kurz.

Ein alter Bewilligungsbescheid verschwindet nicht von selbst

Auch ein bereits erlassener Bewilligungsbescheid gehört zur Prüfung. Nach § 39 SGB X bleibt ein Verwaltungsakt grundsätzlich wirksam, solange und soweit er nicht aufgehoben wird oder sich anderweitig erledigt. Eine Gesetzesänderung ersetzt deshalb nicht automatisch den notwendigen Änderungsbescheid.

Betroffene sollten alte und neue Bewilligung nebeneinanderlegen und prüfen, ab welchem Monat welcher Betrag entfällt. Eine verbindliche Bewilligung garantiert zwar keinen unveränderlichen Anspruch für alle Zukunft. Das Jobcenter muss eine Änderung aber auf eine passende Rechtsgrundlage stützen und deren Voraussetzungen einhalten.

Widerspruch allein sichert die nächste Mietzahlung nicht

Gegen einen Kürzungsbescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden; die Frist ergibt sich aus § 84 SGG.

Wer zunächst eine Erklärung beim Jobcenter anfordert, sollte darüber die Rechtsbehelfsfrist nicht verstreichen lassen. Ein bloßes Gespräch ersetzt den formgerecht eingereichten Widerspruch nicht.

Bei der teilweisen Aufhebung laufender SGB-II-Leistungen stoppt der Widerspruch die Kürzung grundsätzlich nicht automatisch. Zusätzlich kann deshalb ein Antrag auf gerichtlichen Eilrechtsschutz nach § 86b SGG erforderlich sein. Wird in eine bestehende Bewilligung eingegriffen, kommt insbesondere die gerichtliche Anordnung der aufschiebenden Wirkung in Betracht.

Konkrete Nachweise sind stärker als der Hinweis auf Wohnungsnot

Für die Begründung sollten Wohnungsanfragen mit Datum, Miethöhe und Ergebnis festgehalten sowie Anzeigen und Absagen aufbewahrt werden. Wer sich auf gesundheitliche oder familiäre Hindernisse beruft, sollte erklären und belegen, warum gerade diese einen Wohnungswechsel erschweren.

Auch Mietvertrag, Kündigungsfrist und bisherige Schreiben des Jobcenters helfen, die Situation nachvollziehbar darzustellen.

Die praktische Konsequenz lautet: Die rechnerische Grenze beantwortet noch nicht jede rechtliche Frage. Zugleich ersetzt ein günstiger Beschluss aus einem anderen Verfahren nicht die Begründung des eigenen Falls. Weitere Hintergründe bietet unser Beitrag zu den gerichtlichen Einwänden gegen pauschale Kürzungen.

Drei Fragen und Antworten zu gekürzten Wohnkosten

Ist die neue 150-Prozent-Grenze durch die Beschlüsse aufgehoben?

Nein. Die Gerichte haben über einzelne Fälle im vorläufigen Rechtsschutz entschieden. Daraus folgt weder eine allgemeine Aufhebung der Vorschrift noch ein automatischer Zahlungsanspruch für alle Betroffenen.

Reicht eine erfolglose Wohnungssuche gegen die Kürzung?

Sie kann ein starkes Argument sein, muss aber nachvollziehbar dokumentiert werden. Zusätzlich kommt es darauf an, ob die Karenzzeit noch läuft und welche gesetzliche Ausnahme eingreift. Die unterschiedliche Rechtsprechung verhindert eine pauschale Erfolgsgarantie.

Was tun, wenn wegen der Kürzung sofort Geld für die Miete fehlt?

Die Widerspruchsfrist sollte gesichert und zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz geprüft werden. Dem Sozialgericht sollten der Kürzungsbescheid, die bisherige Bewilligung und die Belege zur Wohnsituation vorgelegt werden. Eine Sozialberatungsstelle oder eine im Sozialrecht tätige Kanzlei kann dabei unterstützen.