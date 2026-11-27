Die Behörde sah keinen Grund, den Grad der Behinderung über 30 anzuheben. Das Sozialgericht Braunschweig kam auf 40, weil eine psychische Erkrankung und eine Lungenfunktionsstörung den Kläger im Zusammenspiel stärker einschränkten.

Das Urteil zeigt, worauf es bei mehreren Erkrankungen ankommt: Welche Wege, Termine oder Kontakte werden durch die Beschwerden gemeinsam erschwert? Genau diese Folgen können im GdB-Verfahren den Ausschlag geben.

Warum die Behörde bei GdB 30 blieb

Die Behörde bewertete die psychischen Einschränkungen und die Lungenfunktionsstörung zunächst mit einem Einzel-GdB von jeweils 20 und stellte einen Gesamt-GdB von 30 fest. Im Klageverfahren hielt sie für die psychische Beeinträchtigung einen Einzel-GdB von 30 für gerechtfertigt, blieb insgesamt aber bei 30.

Das Gericht stufte die psychischen Einschränkungen ebenfalls mit 30 ein. In die Bewertung flossen die regelmäßige ambulante Psychotherapie, der Unterstützungsbedarf im Alltag und die eingeschränkten sozialen Aktivitäten außerhalb der Familie ein.

Für einen höheren Wert im psychischen Bereich sah die Kammer im konkreten Fall zu wenig Anhaltspunkte: Der Mann konnte eine Fortbildung in Teilzeit besuchen und seine Angelegenheiten weiterhin selbst regeln. Die Lungenfunktionsstörung bewertete das Gericht mit einem Einzel-GdB von 20.

Warum das Gericht den Gesamt-GdB auf 40 anhob

Bei der Gesamtbewertung kamen Gericht und Behörde zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Kammer berücksichtigte, dass sich die körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen gegenseitig verstärkten und die Teilhabe des Klägers dadurch zusätzlich erschwerten.

Das Gericht sprach dem Mann einen Gesamt-GdB von 40 ab dem 22. August 2024 zu, dem Tag, an dem sein Antrag bei der Behörde einging. Den verlangten GdB von 50 lehnte die Kammer ab.

📚 Lesen Sie auch: Schwerbehinderung: Behindertenparlament fordert mehr rollstuhlgerechte Wohnungen

Das Urteil erging am 12. August 2026 unter dem Aktenzeichen S 8 SB 182/25. Bei der Veröffentlichung am 21. Oktober 2026 war es nach Angaben des Gerichts noch nicht rechtskräftig.

Wie aus mehreren Einzelwerten ein Gesamt-GdB wird

Nach § 152 Absatz 3 SGB IX zählt, wie stark alle Beeinträchtigungen zusammengenommen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränken. Ausgangspunkt ist der höchste Einzel-GdB, von dem aus die weiteren Einschränkungen und ihre Wechselwirkungen beurteilt werden.

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze schließen eine Addition der Einzelwerte aus. Auch zwei Beeinträchtigungen, die verschiedene Lebensbereiche betreffen, können den Gesamt-GdB erhöhen, wenn sie die Teilhabe insgesamt erheblich stärker einschränken.

Wie sich mehrere Einschränkungen auf die Bewertung auswirken können Zusammenwirken Mögliche Folge für den Gesamt-GdB Die Einschränkungen verstärken sich Die zusätzliche Belastung kann einen höheren Gesamt-GdB rechtfertigen. Die Einschränkungen betreffen verschiedene Lebensbereiche Die eigenständigen Auswirkungen können die Gesamtbelastung erhöhen. Die Auswirkungen überschneiden sich vollständig In der Regel ergibt sich daraus keine zusätzliche Einschränkung der Teilhabe.

Was im Antrag oder Widerspruch stehen sollte

Wer einen höheren GdB erreichen will, kann die Wechselwirkung an einer konkreten Alltagssituation beschreiben. Wie weit komme ich allein, wann muss ich eine Pause einlegen und was passiert, wenn bei Atemnot zusätzlich Angst einsetzt?

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ebenso hilfreich ist die Angabe, wie häufig solche Situationen auftreten und ob deswegen Begleitung nötig ist oder Termine ausfallen. Ärztliche und psychotherapeutische Befundberichte können diese Angaben stützen, wenn sie Verlauf und Funktionsbeeinträchtigungen konkret beschreiben.

Bei einem zu niedrig angesetzten GdB beträgt die Widerspruchsfrist bei Bekanntgabe im Inland regelmäßig einen Monat. Hat sich der Gesundheitszustand seit einem bestandskräftigen Bescheid wesentlich verschlechtert, kommt eine Neufeststellung in Betracht.

Widerspruchsfrist nach § 84 SGG · Gegen-Hartz-Ratgeber zu Widerspruch und Neufeststellung

Was der Sprung von GdB 30 auf 40 bringt

Der jährliche Behinderten-Pauschbetrag steigt von 620 auf 860 Euro. Die zusätzlichen 240 Euro mindern bei Inanspruchnahme des Pauschbetrags das zu versteuernde Einkommen.

Die Schwelle zur Schwerbehinderung liegt bei einem GdB von 50. Bei GdB 30 oder 40 kommt eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit infrage, wenn Betroffene wegen ihrer Behinderung ohne Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht bekommen oder nicht behalten können.

Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b EStG · Gegen-Hartz-Ratgeber zur Gleichstellung im Arbeitsleben

Praxisbeispiel: Wenn Atemnot und Angst den Weg zum Arzt erschweren

In einem fiktiven Beispiel bekommt Frau Weber auf dem Weg zur Bushaltestelle Atemnot und muss stehen bleiben. Aus Angst vor einer weiteren Atemnotattacke steigt sie häufig nicht in den Bus und verschiebt Arzttermine, wenn sie niemand begleiten kann.

Im Widerspruch beschreibt sie typische Wege, abgebrochene Fahrten und den Bedarf an Begleitung. Ein lungenfachärztlicher Befund und ein psychotherapeutischer Bericht können ergänzen, wie beide Beschwerden zusammen ihre Mobilität einschränken.

Drei Fragen und Antworten zum Gesamt-GdB

Ergeben ein Einzel-GdB von 30 und ein Einzel-GdB von 20 zusammen einen GdB von 50?

Die Einzelwerte werden nicht addiert. Ausschlaggebend ist, wie stark sich alle nachgewiesenen Funktionsbeeinträchtigungen insgesamt auf die gesellschaftliche Teilhabe auswirken.

Welche Unterlagen helfen, wenn sich zwei Erkrankungen gegenseitig verstärken?

Ärztliche oder psychotherapeutische Befundberichte können Dauer, Häufigkeit und Ausmaß der Einschränkungen belegen. Eigene Beispiele zeigen ergänzend, welche Tätigkeiten schwerer fallen, welche Termine ausfallen oder wann Unterstützung gebraucht wird.

Bekomme ich mit einem GdB von 40 einen Schwerbehindertenausweis?

Der Ausweis setzt grundsätzlich einen GdB von mindestens 50 voraus. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen können Sie mit einem GdB von 40 eine Gleichstellung bei der Agentur für Arbeit beantragen.